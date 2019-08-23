Cách nấu bún ốc ngon đậm đà hương vị Hà Nội xưa

Để đảm bảo an toàn vệ sinh lại không mất công đi đường xa xôi, lặn lội tới những quán bún ốc đông đúc, xếp hàng chờ đợi mòn mỏi, mà vẫn được thưởng thức món ăn dân dã này thì vào cuối tuần rảnh rỗi, bạn hãy trổ tài nấu nướng, thực hiện cách nấu bún ốc ngon dưới đây.

Bún ốc là món ăn dân dã, bình dị nhưng tinh tế như cách sống của người Hà Nội xưa. Vì thế mà chỉ với bún trắng, vài con ốc béo ngậy, giòn sật cùng một miếng cà chua, hành lá, tía tô, nước dùng sóng sánh, nóng hổi mà món ăn này đã gây thương nhớ cho biết bao người sành ăn ở đất Hà thành.

Nếu bạn đã chót mê mẩn món bún ốc thì thì đừng lo, hãy chuẩn bị ngay những nguyên liệu sau đây để nấu ngay tại nhà nhé!

Các nguyên liệu để nấu bún ốc

Ốc vặn hoặc ốc nhồi ngon: 1kg

Bún: 500g

Bỗng rượu: 300ml

Đường: 1 thìa canh

Cà chua: 4 quả

Tía tô: 1 mớ

Hành hoa: vài cọng

1-2 nhánh nhỏ hành tỏi khô

Ớt khô: 3 thìa

Rau xà lách, thơm mùi

Dầu ăn, nước mắm, gia vị

Cách làm:

Bước 1: Ốc rửa sạch, phải rửa đi rửa lại nhiều lần rồi đem ngâm với nước. Sau đó, cắt vài lát ớt vào chậu nước ngâm để ốc nhả sạch nhớt và cát bẩn. Ngâm ốc khoảng 30 phút rồi sát lại ốc 2-3 lần nữa cho thật sạch.

Bước 2: Đổ ốc vào nồi, đổ nước ngập xâm xấp mặt và cho thêm chút muối vào. Tiếp theo, luộc ốc, dùng đũa đảo vài lần cho vảy ốc bung ra, có nghĩa là ốc đã chín. Tắt bếp, đổ ốc ra rổ cho ráo, chắt lại nước ốc để riêng. Sau đó, khi ốc đã nguội, bạn hãy lấy kim khêu thịt ốc ra bát.

Bước 3: Cà chua rửa sạch, bổ múi cau. Sau đó, phi thơm hành tỏi trên chảo với dầu ăn rồi cho cà chua vào xào chín, cho thêm chút nước mắm và gia vị. Tiếp theo, cho cà chua đã xào vào nồi và thêm nước ốc luộc cùng khoảng 500ml nước lạnh. Sau đó, nêm 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường, 2 thìa cafe hạt nêm, 1 thìa cafe bột canh cho vừa khẩu vị.

Bún ốc chuẩn hương vị Hà Nội

Bước 4: Bạn hãy đun sôi nước dùng, sau đó cho bỗng rượu, vừa cho vừa nêm nếm lại sao cho vừa vị nhất. Nước dùng bún ốc có vị ngọt, chua thanh dịu nhẹ, thơm mùi bỗng rượu, màu đỏ đẹp của cà chua không quá ngậy béo là đạt tiêu chuẩn.

Bước 5: Nhặt các loại rau sống, rửa sạch thái nhỏ để ăn kèm. Hành hoa và tía tô rửa sạch thái nhỏ để ra bát riêng. Sau đó nấu ớt khô với chút dầu ăn rồi đổ ra bát con.

Bước 6: Bạn lấy bún chần quá nước sôi rồi gắp ra bát tô. Sau đó cho canh ốc vào bát, thêm chút hành tía tô thái nhỏ. Tiếp theo, múc nước dùng ốc còn sôi nóng trên bếp, thêm vài miếng cà chua chan vào bát bún rồi thưởng thức. Bún ốc thưởng thức khi còn nóng thì sẽ ngon hơn. Nếu bạn ăn được mắm tôm thì cho thêm vào, hương vị bát bún ốc sẽ đậm đà hơn rất nhiều.

Cách nấu bún ốc chuối đậu

Món bún ốc chuối đậu có mùi thơm lạ lùng và vị ngon hấp dẫn. Ốc dai giòn với chuối bùi bùi, béo ngậy, vì thế ai đã một lần thưởng thức thì sẽ nhớ mãi không nguôi.

Nguyên liệu nấu bún ốc chuối đậu

Nguyên liệu làm bún ốc chuối đậu

Ốc nhồi hoặc ốc vặn: 2kg

Xương ống lợn: 400 gram

Đậu phụ: 2 bìa

Dấm bỗng: 1 bát nhỏ

Cà chua: 2 quả

Chuối xanh: 2 quả

Hành lá, tía tô, mùi tàu, rau sống

Gừng, hành khô

Gia vị: nước mắm, mắm tôm, bột nghệ, ớt chưng, muối…

Cách làm bún ốc chuối đậu

Bước 1: Ốc sau khi mua về bạn cho vào chậu ngâm cùng vài trái ớt tươi thái lát, ngâm khoảng 2 – 3 tiếng cho nhả hết chất bẩn. Sau đó rửa ốc thật nhiều lần cho sạch, rồi cho vào nồi luộc chín cùng ½ thìa muối. Khi ốc đã chín thì bạn cho phần nước luộc ốc vào một bát lớn còn phần ốc cho vào rá, đợi nguội.

Bước 2: Phần nước luộc ốc bạn để yên khoảng 15-20 phút cho các chất bẩn chìm xuống dưới đáy tô, sau đó nhẹ nhàng rót phần nước ốc sạch vào một bát lớn khác và loại bỏ phần chất bẩn đi.

Bước 3: Phần ốc, bạn khêu lấy thịt rồi cho thẳng vào bát nước lọc có pha thêm nước cốt của ½ quả chanh. Ngâm trong khoảng 5 phút rồi vớt ra. Ướp thịt ốc với 2 thìa nước mắm, 1 thìa dầu ăn, ½ thìa bột ngọt, chút bột nghệ và gừng băm.

Bước 4: Phần xương ống, bạn rửa sạch rồi chần qua nước sôi, sau đó cho vào nồi nước lớn, ninh trong khoảng 1h đồng hồ.

Bước 5: Đậu phụ rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ, đợi ráo rồi cho vào chảo dầu chiên vàng.

Bún ốc chuối đậu

Bước 6: Hành khô băm nhỏ, hành lá, tía tô rửa sạch, thái nhỏ. Sau đó đặt một nồi lớn lên bếp cho dầu ăn vào, đun nóng rồi cho hành khô vào phi thơm. Tiếp theo, nhanh tay cho phần thịt ốc đã ướp đủ thời gian vào xào cùng 2 thìa nước mắm trong khoảng 2 phút.

Bước 7: Cà chua rửa sạch, bổ múi cau rồi xào cho chín mềm, còn chuối xanh thì mang gọt vỏ, ngâm nước muối loãng trong khoảng 10 – 15 phút cho nhả hết chất chát rồi đem ướp cùng bột nghệ, sau đó xào chín.

Bước 8: Đổ phần nước luộc ốc và nước ninh xương vào chung một nồi, đun sôi lên. Sau đó, trút phần cà chua và chuối xanh đã xào chín vào cùng 1 nhánh gừng nướng đã đập dập và 1 bát nhỏ giấm bỗng. Sau khi chuối xanh chín nhừ, nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Cuối cùng, bạn trụng bún rồi cho ra tô lớn, sau đó cho thêm ốc xào, rau sống, hành lá, tía tô, mùi tàu, đậu hũ rán và chan nước dùng vào là đã có thể thưởng thức ngay.

Cách nấu bún ốc dọc mùng

Bún ốc dọc mùng là món ăn dân dã thường xuất hiện trong bữa ăn của các gia đình vùng nông thôn. Với sự giòn giòn, thơm ngon của dọc mùng và ốc, thêm chút vị thanh mát của sấu, món canh này có sự hài hòa, thơm ngon khó cưỡng.

Dọc mùng thái lát mỏng dài

Nguyên liệu:

1kg ốc nhồi

3 quả sấu to

1 bó dọc mùng (khoảng 4 cây)

Rau răm, mùi tàu

1 củ hành khô

Mắm hoặc gia vị

Cách làm:

Bước 1: Ướp gia vị ốc

Bạn cho ốc vào chậu ngâm với nước gạo qua đêm hoặc tầm 6 tiếng để ốc nhả hết bùn đất bẩn bên trong ra, sau đó rửa sạch và cho vào nồi luộc chín. Luộc xong thì vớt ốc ra, để nguội và khêu lấy ruột ốc. Tiếp theo rửa sạch phần ruột ốc rồi ướp gia vị, để ngấm.

Bước 2: Sơ chế dọc mùng

Dọc mùng tước bỏ hết phần xơ bên ngoài, rồi dùng dao thái xéo, dài chừng ngón tay. Sau đó cho muối vào xóc để dọc mùng mềm rồi đem rửa sạch với nước, tiếp theo vắt ráo.

Bước 3: Nấu canh ốc dọc mùng

Bún ốc dọc mùng

Các loại rau thơm đã chuẩn bị đem rửa sạch, thái nhỏ. Còn hành khô thì băm nhỏ sau đó phi thơm và cho ốc vào xào chung, nêm thêm chút gia vị cho vừa miệng.

Dọc mùng xào chung với cà chua, sau đó cho vào chung nồi với ốc xào, cho nước lượng đủ để nấu canh, thêm sấu vào rồi bắt đầu đun sôi. Khi canh sôi lên thì cho thêm rau răm, rau thơm vào, sau đó tắt bếp.

Bạn lấy bún trụng qua nước sôi, sau đó cho vào tô, rồi chan canh ốc dọc mùng vào để thưởng thức. Đây là món ăn sáng vô cùng ngon miệng và mới lạ. Ngoài ra, bạn cũng có thể học cách nấu bún ốc măng để cho cả nhà thưởng thức cũng được. Món này dễ ăn, được nhiều người yêu thích. Đặc biệt là cách làm cũng đơn giản, tương tự như cách nấu bún ốc dọc mùng.

Hy vọng với những hướng dẫn trên đây đã giúp các chị em nội trợ có thêm một công thức món ngon tuyệt vời, để chiêu đã cả nhà vào cuối tuần.