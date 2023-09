Hướng dẫn cách làm chân gà sốt me đậm đà, thơm ngon, hấp dẫn đầy mê li

Chân gà có nhiều cách chế biến phong phú như cách làm chân gà sốt me, chân gà rang sốt me, chân gà chiên xù sốt me, chân gà sả ớt, chân gà xào sốt chua cay,… Mỗi món ăn đều có những hương vị hấp dẫn rất đặc trưng. Trong đó, chân gà ngon khi hòa quyện cùng nước sốt me thơm lừng là món ăn đậm đà, cực kỳ hấp dẫn khó chối từ. Sau đây là hướng dẫn thực hiện món chân gà sốt me khá đơn giản. Cùng theo dõi nhé!

Chân gà có nhiều cách chế biến phong phú như cách làm chân gà sốt me, chân gà rang sốt me, chân gà chiên xù sốt me, chân gà sả ớt, chân gà xào sốt chua cay,… Mỗi món ăn đều có những hương vị hấp dẫn rất đặc trưng. Sau đây là cách làm chân gà sốt me đậm đà hấp dẫn. 1. Nguyên liệu làm chân gà sốt me Nguyên liệu cho món chân gà sốt me -Ảnh: Internet 8- 10 cái chân gà

5 quả me chín

1/2 bát bột chiên giòn

1 bát bột chiên xù

1 quả trứng gà

Bột mì,bột chiên giòn, bột chiên giòn

Hành, tỏi, sả

Gia vị: dầu ăn, nước mắm, đường, muối, ớt bột, hạt nêm Xem thêm: - Cách làm chân gà ngâm sả tắc cực ngon cho ngày lễ 30/4, ăn mãi không chán 2. Cách làm chân gà sốt me ngon Bước 1: Sơ chế Trước khi chế biến bạn cần sơ chế chân gà thật sạch. Cắt móng chân gà, chặt chân gà làm 2 đoạn và rửa sạch. Lưu ý bóc sạch lớp da cứng bên ngoài. Sơ chế chân gà -Ảnh: Internet Rửa sạch với muối, để ráo và cho vào tô. Nếu có thể, bạn hãy cắt bỏ xương cổ chân và tách riêng bàn chân và cẳng chân.

Bóc vỏ hành, tỏi, rửa sạch và băm nhỏ. Sả rửa sạch và băm nhỏ. Bước 2: Ướp chân gà Nêm chân gà với gia vị -Ảnh: Internet Cho chân gà vào một tô nhỏ, sau đó cho thêm muối, đường, bột nêm, tiêu, hành tỏi băm, sả giã nhỏ, trứng gà, ớt bột vào trộn đều trong chừng 5-10 phút cho chân gà ngấm đều gia vị. Bước 3: Tẩm bột và chiên chân gà Lăn chân gà trong bột chiên giòn -Ảnh: Internet Khi chân gà đã ngấm gia vị bạn tiến hành lăn chân gà trong bột mì hoặc bột chiên giòn sao cho bột phủ đều chân gà. Sau đó để riêng ra đĩa.

Đổ dầu vào chảo với một lượng ước chừng ngập chân gà. Khi dầu trong chảo sôi nóng, bạn thả chân gà tẩm bột vào chiên tới khi chân gà khô se lại, chín vàng đẹp mắt. Khi chân gà vàng giòn thì vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu. Chân gà được chiên vàng giòn -Ảnh: Internet Bước 4: Chân gà sốt me Chọn quả me chín cạo vỏ và rửa thật sạch để trong bát. Sau đó, đổ thêm nước sôi dăm me tan ra và lọc lấy nước, bỏ bã. Nước sốt me -Ảnh: Internet Bắc chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho hành, tỏi băm vào phi thơm. Sau đó, cho bát nước me đã pha sẵn vào nấu cho đến khi nước me sệt lại. Dùng đũa đảo đều rồi tắt bếp.

Thả chân gà đã chiên vào nước sốt me và đảo đều. Nêm thêm đường, 1 ít bột ngọt, tiêu, muối, nước mắm, ớt bột, nước mắm và trộn đều sao cho vừa ăn. Nước sốt me quyện vào chân gà -Ảnh: Internet Đun thêm cho nước sốt me quyện vào chân gà. Đến khi nước gần cạn, chân gà có màu vàng đậm thì bạn tắt bếp. Bước 5: Trình bày Gắp chân gà chiên giòn sốt me ra đĩa và rưới nước me lên trên. Bạn để lại ít nước sốt me trong chén nhỏ để chấm cùng. Chân gà sốt me -Ảnh: Internet Vậy là bạn đã hoàn thành món chân gà sốt me. Miếng chân gà giòn dai sần sật thấm đẫm nước sốt me chua chua ngọt ngọt mà không sợ ngán nhìn thôi đã chảy nước. Chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Bây giờ bạn chỉ cần bày món ăn ra đĩa và thưởng thức ngay! Mẹo hay khi làm chân gà sốt me Lúc chân gà đã rang xong, bạn có thể rắc thêm chút mè rang vào chân gà để món ăn thêm đẹp mắt và đậm đà Tác dụng của chân gà Chân gà cung cấp collagen Một nghiên cứu được thực hiện bởi Khoa Thú y Đại học Chung-Hsing ở Đài Loan cho biết chân gà có lượng collagen rất cao. Mức độ collagen tự nhiên trong chân gà cũng tương tự lượng collagen có trong rau xanh và trái cây. Chất này mang đến một số lợi ích như: Hỗ trợ da tạo tế bào mới thay cho những tế bào chết Tăng khả năng hấp thụ canxi và protein tốt hơn. Giúp cơ thể sản xuất nhiều tế bào hồng cầu hơn. Tăng cường tốc độ chuyển hóa chất béo của cơ thể và hỗ trợ giảm cân. Chân gà giúp giảm nguy cơ gãy xương Món ăn này bao gồm da, gân, xương giàu protein, canxi cũng như collagen dễ hấp thụ. Lượng dinh dưỡng này rất quan trọng trong việc tăng cường cấu trúc xương và phòng ngừa loãng xương từ sớm. Chân gà hỗ trợ chữa lành chấn thương Nhờ có chứa các chất dinh dưỡng như protein và canxi mà chân gà mang lại khả năng chữa lành các chấn thương. Đây là hai chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng giúp tái tạo các dây thần kinh, cơ bắp và xương trong cơ thể. Chân gà giúp cải thiện hệ tiêu hóa Khi hầm chân gà làm nước dùng, các chất dinh dưỡng trong nguyên liệu này như protein, collagen, chondroitin và glucosamine cũng sẽ hòa tan vào nước. Khi bổ sung nước dùng chứa các chất dinh dưỡng này, ruột sẽ khỏe hơn và tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Chân gà duy trì sức khỏe móng Nước dùng hay các món ăn khác từ chân gà có thể cung cấp một số axit amin, collagen, glycine, hidroksipolin và proline giúp duy trì móng khỏe đẹp. Hơn nữa, chân gà đã nấu chín thường chứa gelatin giúp cơ thể xử lý canxi móng hấp thụ được. Chân gà giúp duy trì sức khỏe nướu Chân gà cải thiện hệ miễn dịch Chân gà không chỉ chứa collagen hay chất tạo gelatin mà còn chứa các loại khoáng chất khác như kẽm, đồng, magie, canxi và phốt pho. Đây là những khoáng chất cần thiết giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch để đối phó với nhiều loại bệnh. Với những hướng dẫn trên, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được cách làm chân gà sốt me thơm ngon và đơn giản. Bạn có thể dùng món ăn cực kì hấp dẫn và sảng khoái này cho chồng yêu lai rai cùng bạn bè vào dịp cuối tuần. Còn ngần ngại gì mà không nhanh chân vào bếp thực hiện món ăn hấp dẫn này ngay nhé! Chúc các bạn thực hiện thành công! Công thức làm chân gà nướng tuyệt ngon "đánh bật" mọi kiểu chế biến trước đây Chân gà nướng kiểu này đảm bảo bạn sẽ có một món ăn vặt tuyệt vời cho cả nhà dịp cuối tuần đấy!