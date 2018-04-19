Cách ngâm chân gà sả tắc đơn giản đảm bảo không bị đắng, thơm ngon như ngoài tiệm

Tuy nhiên nếu chị em không cẩn thận trong quá trình chế biến, chân gà ngâm sả tắc có thể bị đắng, đổ nhớt, hương vị không còn được thơm ngon nữa.

Chân gà ngâm sả tắc cay giòn, chua ngọt là món ăn được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, đây là món nhắm hoàn hảo mà các chị em có thể làm cho chồng lai rai cùng bạn bè trong những ngày lễ hay cuối tuần đấy!

Chân gà: 30 cái (Bạn nên chọn những chân gà có nguồn gốc đảm bảo an toàn, chắc thịt, không quá to hay có màu trắng hồng nhạt)

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách ngâm chân gà sả tắc ngon nhất, đảm bảo ai một lần nếm thử đều tấm tắc khen.

Nên chọn chân gà có thương hiệu để đảm bảo vệ sinh và chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Sả cây: 10 - 15 nhánh

Tắc: 20 trái

Ớt sừng: 5 trái

Gừng: 1 củ

Lá chanh: 15 - 20 lá

Nước mắm: 3 muỗng canh

Giấm: 3 muỗng canh

Đường: 4 muỗng canh

Nước lọc: 300ml

Rượu trắng: 200 ml

1 lọ thủy tinh sạch

Cách làm:

Bước 1: Chân gà mua về rửa sạch và lột hết lớp da mỏng bọc ngoài, lớp sừng. Tiếp theo, bạn cắt móng, chặt làm đôi rồi xoa muối lên chân gà và rửa lại cho thật sạch.

Bước 2: Tách bỏ phần lá già của sả, đập dập, cắt khúc dài khoảng 3 cm hay bào mỏng đều được. Ớt tách làm đôi, bỏ hạt, cắt miếng hay để nguyên đều được.

Bước 3: Với tắc bạn rửa sạch, cắt thành từng lát mỏng, bỏ hạt. Gừng bạn cạo vỏ, rửa sạch với nước rồi cắt thành từng miếng nhỏ, đập dập.

Chuẩn bị nguyên liệu ngâm chân gà - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cho chân gà vào nồi nước luộc cùng với gừng và 1/2 sả đập dập. Khoảng 10 - 15 phút, chân già vừa chín tới, vớt ra cho ngay vào thau nước đá rồi lấy ra để ráo. Sau đó, cho toàn bộ chân gà vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút để có độ giòn.

Bước 5: Pha nước ngâm chân gà theo công thức: 3 muỗng canh giấm, 3 muỗng canh nước mắm, 300ml nước lọc và 4 muỗng canh đường, khuấy đều và bắt lên bếp đun sôi ở lửa nhỏ. Khi hỗn hợp sôi, bạn cho sả, ớt tắc và lá chanh cắt nhuyễn vào rồi tắt bếp.

Bước 6: Lấy chân gà ra khỏi tủ lạnh, xếp ngay ngắn vào lọ rồi đổ hỗn hợp ngâm đã nguội vào. Lưu ý: Bạn phải cho nước ngâm vào ngập hoàn toàn chân gà.

Bước 7: Để lọ chân gà ở nơi thoáng mát trong khoảng 1 ngày là có thể dùng được ngay.

Lưu ý: Nếu không ăn hết trong 2 - 3 ngày sau khi ngâm, bạn nên cho chân gà ngâm sả tắc vào ngăn mát tủ lạnh để món ăn không lên men thêm.

Với vài bước đơn giản, món chân gà ngâm sả tắc đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với cách ngâm chân gà sả tắc đơn giản ở trên, các chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công và nhận được "cơn mưa" lời khen từ người thân nhé!