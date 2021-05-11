Hướng dẫn 4 công thức món bí đỏ hấp ngon miệng, hấp dẫn và dễ làm

Bí đỏ hấp là món ăn bổ dưỡng có vẻ ngoài bắt mắt, thu hút. Bí đỏ được biết đến là nguyên liệu thơm ngon, có giá trị dinh dưỡng cao. Đảm bảo những món bí đỏ hấp với hương vị đầy đủ, đậm đà và ngon miệng sẽ chiều lòng bất kỳ ai.

- Mực tươi 100g

- Củ năng 50g

- Nấm hương 4 tai

- Nấm linh chi nâu 50g

- Ớt sừng 1/2 trái

- Hành tỏi băm, ngò gai

Gia vị: Đường, tiêu, dầu hào, dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm

Cách chọn mua hải sản ngon

Cách mua tôm ngon:

- Hình dáng: Tôm tươi ngon sẽ có thân thẳng hoặc hơi cong.

- Chân và đầu tôm: Nên chọn tôm có chân tôm và đầu tôm còn gắn chặt với thân tôm. Tránh mua những con tôm có đầu, chân rời rạc hoặc chuyển màu đen.

- Màu sắc và mùi: Tôm tươi có mùi đặc trưng của hải sản, không có mùi hôi ươn. Màu tôm sáng, trong.

Cách chọn mua mực ngon:

Mực tươi có các đốm nâu đậm màu, màu trắng đục như sữa, khi lắc nhẹ thấy sáng bóng, óng ánh. Màu của mực ươn thường rất nhợt nhạt.

Độ săn chắc: Mực tươi thường có độ đàn hồi, săn chắc hơn. Không chọn những con mực ươn bị mềm nhũn hay chảy nhớt.

Mực tươi có các đốm nâu đậm màu, màu trắng đục như sữa, khi lắc nhẹ thấy sáng bóng, óng ánh

Râu mực: Mực tươi có phần râu gắn chặt với thân, các xúc tu săn chắc, tròn đều.

Mắt mực: Nhìn vào mắt mực tươi có độ trong, thấy được con ngươi của mực. Mực ươn có mắt mực nhợt nhạt, mờ đục.

+ Các bước tiến hành món bí đỏ hấp hải sản

- Sơ chế

Dùng dao tỉa ziczac phần trên của quả bí, để tạo nắp nồi và thân nồi, lấy hết phần ruột ra.

Rửa sạch quả bí đỏ, dùng dao tỉa ziczac phần trên của quả bí. Tạo nắp nồi và thân nồi, dùng muỗng múc hết ruột bí.

Bóc vỏ tôm, chẻ lưng, bỏ đuôi.

Sơ chế nguyên liệu làm món bí đỏ hấp hải sản

Mực khứa vảy rồng, cắt thành miếng vừa ăn.

Cho tôm mực vào bát và cho hạt nêm, bột ngọt, đường, dầu hào vào trộn đều để thấm gia vị.

Rửa sạch nấm hương và đem ngâm nở. Cắt nấm thành lát mỏng và giữ lại phần nước ngâm nấm. Cắt củ năng thành khối hình vuông. Cắt ớt sừng

hình quả trám. Ngò gai cắt nhỏ.

- Xào chín nguyên liệu

Đặt chảo lên bếp và phi hành tỏi thơm. Trút nấm hương vào xào sơ. Cho tôm mực vào xào cho săn lại. Nêm thêm hạt nêm và cho nước ngâm dấm vào đun sôi.

Trút tôm mực vào xào cho săn lại

Khi nấm hương mềm, cho tiếp phần củ năng, bí đỏ cắt khối, nấm linh chi và ớt sừng vào. Nấu 5-10 phút và nêm nếm gia vị vừa ăn, tắt lửa.

- Hấp bí

Hấp bí trước 15 phút rồi cho hỗn hợp xào vào quả bí và đậy nắp lại.

Đặt bí vào nồi và hấp 10 phút cho bí chín tới, tắt bếp.

- Thành phẩm

Dọn bí ra đĩa và cho thêm một ít ngò rí lên trang trí thêm cho đẹp mắt.

Món ăn vô cùng hấp dẫn bởi có sự hòa quyện giữa mùi thơm của nấm, giòn ngọt tôm mực tươi, vị bùi béo của bí đỏ.

Món ăn có sự hòa quyện giữa mùi thơm của nấm, giòn ngọt tôm mực tươi, vị bùi béo của bí đỏ

Cách dùng

Cho ngò gai ớt sừng vào quả bí, dùng nóng.

Lưu ý:

Trước khi cho hỗn hợp vào, nên hấp bí khoảng 15 phút để nguyên liệu có độ chín đều.

2. Bí đỏ hấp trứng

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bí đỏ 1 quả (loại tròn nhỏ)

Trứng 2 quả

Hành tím 5 gr

Xúc xích 1 cái

Hành lá 1 nhánh

+ Các bước tiến hành món Bí đỏ hấp trứng

- Sơ chế bí đỏ

Rửa sạch bí đỏ và dùng bút đánh dấu 1 vòng tròn xung quanh quả bí. Sau đó dùng đầu nhọn dao xấn theo đường zíc zắc để tách đôi quả bí.Múc bỏ ruột để cho bí rỗng

- Pha hỗn hợp trứng

Bóc vỏ hành tím và cắt lát. Rửa sạch hành và cắt nhỏ. Xúc xích cắt nhỏ.

Đập trứng gà ra chén và cho vào hành lá, hành tím, xúc xích, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay.

Pha hỗn hợp trứng

- Hấp bí đỏ

Cho phần trứng đã chuẩn bị trên vào quả bí đã sơ chế. Phần còn lại của quả bí dùng làm nắp đậy.

Cho bí vào nồi hấp cách thủy. Sau khoảng 20 phút là bí chín.

Cho phần trứng đã chuẩn bị trên vào quả bí đã sơ chế

Mách nhỏ: Hấp bí trước chừng 10 phút để bí nhanh chín hơn. Trong thời gian này, bạn trộn trứng và cho vào quả bí hấp thêm khoảng 10 phút nữa là được.

- Thành phẩm

Sau khi hấp bí xong, phết thêm ít trứng gà lên lớp mặt để món ăn có màu sắc đẹp hơn. Dùng món ăn này ngay còn nóng là ngon nhất.

Món bí đỏ hấp có sự hòa quyện giữa bí đỏ mịn bùi, trứng gà thơm béo đậm đà vô cùng hấp dẫn

3. Gà hấp bí đỏ nguyên trái

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Thịt gà 500gr (Ta)

- Bí đỏ 500gr

- Cà rốt 20gr

- Táo tàu 20gr

- Long nhãn 20gr

- Hạt sen tươi 20gr

- Nấm rơm 20gr

Nấm kim châm 20gr

Gia vị: Tỏi băm, Hành tím băm, Dầu hào, Nước tương, Nước mắm

- Đường phèn 1 muỗng canh

- Nước mắm 1 muỗng canh

- Nước dừa 500ml

+ Cách làm gà hấp bí đỏ ngon

Bước 1:

Rửa sạch thịt gà, chặt miếng nhỏ vừa ăn.

Ướp thịt gà với tỏi băm, hành tím băm dầu hào và nước tương. Sau 15 phút , bạn đem chiên sơ trên chảo nóng cho thịt gà săn lại.

Bước 2:

Bí đỏ rửa sạch và cắt khoanh tròn khoảng 1/5 quả bí.

Nạo hết phần ruột bí bên trong. Cho gà đã xào vào bí cùng lần lượt cho các nguyên liệu gồm táo tàu, long nhãn, hạt sen, nấm rơm và nấm kim châm, mỗi loại khoảng 20gr. Các nguyên liệu phụ này sẽ giúp tạo vị thanh ngọt cho món ăn.

Cho gà đã xào vào bí cùng lần lượt các nguyên liệu phụ vào

Bước 3: Cho 500ml nước dừa tươi vào nồi và đem bí hấp chín trong khoảng 1 tiếng. nêm gia vị cho vừa miệng và tắt bếp.

Vậy là món gà hấp bí đỏ đã được hoàn thành với những bước tiến hành đơn giản.

Gà hấp bí đỏ

4. Bí đỏ hấp thịt

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Bí đỏ 2 quả (cỡ nhỏ)

- Thịt heo xay 300gr

- Cà rốt 30gr

- Hành lá 20gr

- Tỏi 10gr

- Hành tím 5gr

- Ngò rí 5gr

Mẹo chọn mua thịt để làm thịt băm ngon:

Nên chọn mua thịt vai hoặc thịt ba chỉ vừa có thịt vừa có mỡ. Những loại thịt băm chỉ có phần nạc không sẽ bị khô xác kém ngon, hoặc thịt nhiều mỡ thì dễ bị ngấy.

Miếng thịt có độ đàn hồi, săn chắc và màu hồng tươi. Nếu thấy thịt nhão hay có mùi hôi, chảy nước thì không nên mua. Bởi đây là thịt để đã lâu.

+ Cách chế biến Bí đỏ hấp thịt

Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch cà rốt và cắt hạt lựu nhuyễn.

Rửa sạch hành lá, cắt nhỏ.

Bóc vỏ tỏi và băm nhuyễn.

Hành tím băm nhuyễn.

Ngò rí cắt nhỏ.

Ướp nhân

Cho tất cả các nguyên liệu vào tô và trộn đều gồm: thịt băm, cà rốt, hành lá, hành tím, tỏi, ngò rí. Cho gia vị gồm 1/2 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê bột ngọt vào và ướp khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

Sơ chế bí đỏ

Rửa sạch bí đỏ và cắt ngang ở chỗ gần cuống bí, bỏ phần cuống này đi. Dùng muỗng múc hết ruột bí cho rỗng.

Hấp bí đỏ

Hấp bí đỏ

Cho nước vào xửng hấp, đun sôi.

Dồn phần nhân đã chuẩn bị vào 2 quả bí đỏ. Sau đó, đặt 2 quả bí này vào xửng hấp và đậy kín nắp hấp. Sau khoảng 20 phút là bí chín.

+ Thành phẩm

Bí đỏ hấp thịt hấp dẫn, thơm ngon với mùi của bí đỏ cùng nhân thịt băm tươi ngọt, đậm đà.

Có thể dùng bí đỏ hấp thịt với cơm nóng và làm món chính cho bữa cơm gia đình.

Bí đỏ hấp thịt

Mẹo hay để làm món gà hấp bí đỏ ngon:

Không nên nêm nếm gia vị lúc hầm ít nhất 40 phút. Nêm thêm gia vị vào trước sẽ khiến nồi nước bên ngoài mặn hơn thịt gà. Đồng thời, làm cho gà, bí đỏ hút các chất mặn vào. Do đó, tốt nhất là bắt đầu nêm gia vị vào khi hầm được khoảng 1 tiếng.

Còn chần chờ gì không lưu lại 4 công thức làm món bí đỏ hấp để mời cả nhà nào! Màu sắc, hương vị hấp dẫn của món ăn đảm bảo ai cũng xuýt xoa khen.