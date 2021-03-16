Hướng dẫn 3 cách nấu bí đỏ hầm xương, nấu sườn non và nấu đậu phộng thơm ngon, dễ làm

Bổ sung món canh bí đỏ hầm xương vào thực đơn hằng ngày sẽ khiến bữa cơm thêm tròn vị, bổ dưỡng. Cùng vào bếp để tham khảo hướng dẫn cách nấu món canh thơm ngon này dành tặng cho những người thân yêu ngay trong bữa cơm tối nay.

Gia vị: Hạt nêm, Muối, Đường, Nước mắm, Tiêu xay, Dầu ăn

Mẹo hay để mua bí đỏ ngon:

- Tránh chọn những quả nhẹ, cầm lên không chắc tay. Bên cạnh đó, bí dẻo và ngon sẽ có 2 lớp da (dưới lớp vỏ ngoài là lớp da xanh), ruột có màu cam đỏ.

- Nên chú ý tránh mua bí có các nốt, vết trên vỏ. Bên cạnh đó, cần chú ý chọn những quả có cuốn dài khoảng 2 - 5cm (những quả có cuống ngắn hơn có thể bị thối rữa nhanh hơn).

Bí dẻo và ngon sẽ có 2 lớp da (dưới lớp vỏ ngoài là lớp da xanh), ruột có màu cam đỏ

+ Cách tiến hành món Canh bí đỏ hầm xương

- Sơ chế xương heo

Hòa tan một ít muối trong nước ấm để giúp sơ chế xương heo sạch, khử mùi hôi. Tiếp theo, ngâm xương heo 3-5 phút và rửa sạch, để cho ráo nước.

Lưu ý:

Để loại bỏ các chất bẩn, khử mùi hôi, bạn có thể cho xương heo vào nước sôi cho đến khi săn lại và có bọt thì tắt bếp, vớt xương heo ra rửa lại với nước lạnh.

Trước khi đem chần, nên rửa xương thật sạch với nước muối pha loãng để tránh tình trạng chất bẩn bám chặt vào xương.

- Ướp xương

Cho các gia vị gồm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào tô xương heo. Trộn đều tay và để khoảng 20 phút để xương được thấm gia vị.

Trộn đều tay và để khoảng 20 phút để xương được thấm gia vị

- Sơ chế bí đỏ và hành lá

Tỏi và hành lá bạn băm nhỏ ra.

Cắt đôi bí đỏ và gọt sạch vỏ bằng da bào sắc, rửa lại sạch với nước. Nạp phần ruột bên trong và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn.

- Xào xương heo

Đun nóng dầu ăn và cho tỏi băm vào phi thơm.

Tiếp đó, cho xương heo vào nồi và xào cho đến khi săn. Xào xương heo sẽ món canh thêm phần thơm ngon.

- Hầm xương

Cho vào 1 nồi 1 lít nước để nấu xương. Vặn lửa vừa, đậy kín nắp và vớt bỏ bọt trắng khi nước bắt đầu sôi.

Tiếp đó, hạ lửa nhỏ và hầm xương thêm 30 phút để xương ra hết chất ngọt.

- Nấu canh

Sau khi hầm xương được 30 phút, cho bí đỏ vào nồi nấu chung. Sau 10 phút nấu, bí đỏ chín mềm thì nêm nếm với hạt nêm và khuấy đều tay. Đun thêm trong chừng 5 phút rồi tắt bếp, múc canh ra tô và rắc thêm hành, tiêu.

- Thành phẩm

Món canh bí đỏ hầm xương có nước dùng trong, vị ngọt thanh từ xương heo. Bí đỏ mềm, dẻo. Dùng thêm với 1 chén nước mắm ớt để chấm với xương heo, giúp món ăn thêm phần thơm ngon hơn. Đây là món ăn không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng.

Món canh bí đỏ hầm xương có nước dùng trong, vị ngọt thanh từ xương heo

2. Canh bí đỏ hầm sườn non

Bí đỏ là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và là bài thuốc tốt dành cho mọi lứa tuổi. Cung cấp giàu vitamin A, nhiều khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa. Không chỉ mang đến hiệu quả tốt cho sức khỏe người già mà còn giúp người trẻ ngăn các ngừa bệnh tim mạch, sở hữu làn da đẹp da, sáng mắt.

Canh bí đỏ hầm sườn non có cách thực hiện đơn giản, ít chất béo cùng hương vị thơm ngon.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bí đỏ 400g

Sườn non 400g

2 thìa tỏi băm

2 thìa xì dầu

½ thìa đường

Muối tiêu, dầu ăn, hành lá

Sườn non tươi ngon nấu canh chung với bí đỏ

+ Các bước tiến hành

- Sơ chế bí đỏ

Chọn mua những quả bí già, vỏ sậm màu, ấn nhẹ ngón tay cái vào sẽ không bị tụt thì đó là bí dẻo, ngon. Sau khi mua bí về, bạn đem rửa sạch và cắt thành miếng vuông vừa ăn.

Mẹo hay để món sườn hầm bí đỏ không bị đục nước:

Nên chọn những miếng sườn non tươi ngon, không bị nhớt khi sờ tay vào, có phần thịt đàn hồi. Rửa sạch sườn non và cắt thành miếng vừa ăn.

Luộc sơ phần sườn non này để loại sạch phần cặn bẩn và khử mùi hôi. Tiếp theo, vớt sườn ra và đem ngâm trong nước lạnh để thịt sườn săn lại.

- Ướp sườn đúng cách

Cho các gia vị gồm có 2 thìa muối tiêu, 1/2 thìa đường, 2 thìa xì dầu, 1 thìa dầu ăn và đem ướp trong vòng 30 phút để sườn ngấm gia vị.

Đun nóng 2 thìa dầu ăn và cho tỏi vào phi thơm.

Chiên sơ sườn cho đến khi sườn ngả màu hơi vàng. So với khi không ướp, đây là bước giúp đặc biệt mang đến hương vị đậm đà, hấp dẫn.

- Nấu canh

Đặt chảo lên bếp, cho 2 thìa dầu ăn vào. Khi dầu bắt đầu nóng thì phi tỏi cho thơm.

Mẹo hay để canh bí đỏ nấu với sườn không bị rục

Bắc nồi nước lên bếp và cho sườn vào ngập nước, vặn to lửa và đun sôi. Đun cho đến khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ, đun với lửa liu riu cho sườn chín mềm.

Canh bí đỏ hầm sườn non có cách thực hiện đơn giản, ít chất béo cùng hương vị thơm ngon

Dùng canh bí đỏ hầm sườn non khi canh còn nóng với cơm rất bổ dưỡng, thơm ngon.

- Một số lưu ý cần nắm:

Tránh hầm bí đỏ quá lâu vì sẽ khiến món canh bị nhừ và giảm chất dinh dưỡng, khiến món ăn mất đi hương vị thơm ngon.

Không nêm gia vị trong lúc làm canh bí đỏ nấu sườn heo vì sẽ làm mất đi chất ngọt từ xương, thịt.

Trụng sườn qua nước sôi trước khi nấu là cách giúp loại bớt chất bẩn và mùi hôi của thịt sườn.

Các món canh bí đỏ hầm xương, nấu sườn non, đậu phộng đều là một món ngon dễ làm, có màu sắc bắt mắt, giàu chất dinh dưỡng… Và hơn hết là có cách thực hiện đơn giản, sẽ là một sự lựa chọn thông minh dành cho các bà nội trợ bận rộn, không có quá nhiều thời gian dành cho bếp núc.

Bên cạnh những gợi ý trên, bạn cũng có thể linh hoạt thay thế bằng một số loại củ khác để đổi món mỗi ngày.

3. Canh bí đỏ đậu phộng

Canh bí đỏ ngọt thanh với đậu phộng bùi bùi rât thơm ngon, đậm đà

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bí đỏ 300 gr

Đậu phộng 100 gr

Hành lá 2 nhánh, Rau mùi 2 nhánh

Gia vị: Bột ngọt, Hạt nêm, Nước mắm

+ Các bước tiến hành:

- Sơ chế bí đỏ

Dùng dao bào sắc để gọt sạch vỏ quanh bí đỏ, nhớ giữ chặt tay. Bổ đôi quả bí đỏ và cắt đôi từng nửa quả. Chia thành 3-4 miếng vừa với kích thước. Cắt bí đỏ thành miếng nhỏ vừa ăn.

Cắt bí đỏ thành miếng nhỏ vừa ăn

- Giã đậu phộng

Ngâm đậu phộng trong 1-2 tiếng để đậu phộng mềm ra trước khi giã.

Cho số đậu phộng này vào cối và giã nhuyễn. Hoặc cũng có thể cho vào máy xay sinh tố để xay nhỏ.

Dù để nguyên hạt hay giã nhuyễn đậu phộng đều ngon.

- Nấu chín đậu phộng

Bắc nồi nước đã cho đậu phộng giã vào và đun với lửa vừa. Nêm gia vị vừa ăn với 1 muỗng cà phê hạt nêm vào nồi, khuấy đều. Đun trong khoảng 30 phút để đậu phộng chín nhừ. Lưu ý vớt bỏ bọt trắng và vỏ đậu phộng thường xuyên.

- Nấu canh

Trút phần bí đỏ đã sơ chế vào nồi đậu phộng đang nấu. Nêm thêm bột ngọt, bột nêm và khuấy đều tay để gia vị tan đều. Đậy nắp lại và đun thêm 10-15 phút để bí đỏ chín mềm.

Trút phần bí đỏ đã sơ chế vào nồi đậu phộng đang nấu

Nêm thêm nước mắm và rau mùi, hành lá cắt nhỏ vào nồi. Khuấy đều tay và nấu tiếp chừng 5 phút rồi tắt bếp.

Thành phẩm:

Canh bí đỏ ngọt thanh với đậu phộng bùi bùi rât thơm ngon, đậm đà.

Cách nấu bí đỏ hầm xương, nấu sườn non và nấu đậu phộng không quá khó nhưng lại rất hao cơm. Món ngon dễ làm, có màu sắc bắt mắt, giàu chất dinh dưỡng này là một sự lựa chọn thông minh dành cho các bà nội trợ bận rộn, không có quá nhiều thời gian dành cho bếp núc để bữa cơm gia đình thêm đa dạng, đổi món mỗi ngày.