Hướng dẫn 4 cách làm cơm cuộn vừa đẹp mắt lại vừa rất ngon miệng

Món cơm cuộn Hàn Quốc (kimbap) là món ăn ngon đặc trưng khi nhắc đến Hàn Quốc và đang mỗi ngày một phổ biến hơn trong đời sống ẩm thực Việt Nam. Với cách làm cơm cuộn , để món cơm cuộn hấp dẫn, đúng bài, bạn cần chọn từ những hạt cơm dẻo mềm. Đây là món ăn nhanh, đặc biệt thích hợp cho những chuyến du lịch, picnic, tiệc ngoài trời. Món ăn này là một lựa chọn rất tốt và phù hợp để mang theo trong những lần du lịch vì không phải mất công hâm nóng hay sợ hư.

- Rau cải bó xôi: 2 cây to (hoặc dùng cải ngọt, cải ngồng)

- 2 củ cà rốt

- 1 quả dưa chuột

- 2 quả trứng

- 100 gr giò

- Vừng trắng, vừng đen, dầu mè.

- Giấm nếp, đường, muối

- Mành tre để cuốn

Hướng dẫn cách làm cơm cuộn Hàn Quốc:

Bước 1: Vo gạo nấu cơm như bình thường. Với cách làm cơm cuộn kimbap đơn giản này bạn cần lưu ý canh cho lượng nước vừa phải để để cơm không bị nát quá.

Bước 2: Rửa sạch cà rốt, dưa chuột, rau và cắt thanh nhỏ. Bắc nồi nước lên bếp đun sôi khoảng 1 phút rồi cho cà rốt và rau bó vào nồi trần sơ qua, rắc thêm chút muối. Vớt ra và cho rau vào bát nước lạnh chuẩn bị sẵn. Với cách này rau sẽ giữ được độ giòn và xanh của rau.

Bước 3: Cho vừng đen và vừng trắng vào bát trộn chung với nhau. Sau đó đem rang cho đến khi vàng là được.

Bước 4: Đập trứng gà ra tô, đổ vào bát và đánh trứng với 1 chút muối. Có thể cho thêm gia vị tùy thích. Lưu ý cho ít muối để vừa ăn. Tiếp theo, bạn làm nóng chảo với 2 muỗng canh dầu ăn rồi đem trứng tráng dày, chín 2 mặt để khi cuộn không bị nát khi cuộn trứng. Trứng chín cắt thành sợi dài, vừa ăn. Đem giò thái thành sợi.

Cuộn chặt tay, ấn nhẹ để cơm không bị lỏng và cơm cuộn đẹp, dễ cắt hơn

Bước 5: Cho cơm vừa được nấu chín vào bát trộn cùng 1 thìa cà phê dầu mè và vừng rang. Thêm vào ít giấm, đường trắng, muối, và trộn đều lên để cơm ngấm đều gia vị và không bị nhạt nhẽo. Xới tơi cơm và để cơm qua một bên cho nguội.

Bước 6: Đặt mành tre ra mâm, sau đó trải lá rong biển lên rồi cho cơm lên trên. Dùng muỗng dàn đều cơm ra miếng rong biển và cho lần lượt các nguyên liệu đã chuẩn bị vào. Với cách làm cơm cuộn rong biển, bạn nhớ cuộn chặt tay, ấn nhẹ để cơm không bị lỏng và cơm cuộn đẹp, dễ cắt hơn. Lần lượt cuộn cơm cho hết hết miếng rong biển.

Cơm cuộn vừa đẹp mắt lại vừa rất ngon miệng

Bước 7: Dùng dao sắc đã thoa ít dầu ăn lên để thái nhỏ cơm cuộn thành từng khúc vừa ăn. Tiếp theo, bạn xếp cơm cuộn ra đĩa và thưởng thức.

Món cơm cuộn Hàn Quốc là một lựa chọn rất tốt và phù hợp để mang theo trong những lần du lịch vì không phải mất công hâm nóng hay sợ hư

2. Cách làm cơm cuộn chiên

Ngoài cách làm cơm cuộn rong biển hàn quốc truyền thống bạn có thể đổi vị một chút với món cơm cuộn chiên thơm ngon.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 tô cơm (nấu từ gạo Nhật)

- 1 lá rong biển

- Chả tôm chiên

- Tôm hấp chín

- Củ cải muối chua ngọt; cà rốt thái miếng dài

- Xì dầu; bột chiên xù.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Đặt vỉ tre lên bàn rồi trải lá rong biển ra và thoa chút xì dầu lên lá. Tiếp theo, bạn xới cơm lên với một lớp hơi dày và dàn đều ra.

Bước 2: Bạn xếp tôm, chả tôm, rau củ lên. Sau đó, cuộn tròn lại thật chặt tay.

Đổi vị với món cơm cuộn chiên thơm ngon

Bước 3: Cho ít cơm lên màng thực phẩm đã trải sẵn. Dùng 1 màng thực phẩm khác đậy lên cơm. Sau khi dùng cán bột cán mỏng, bạn lấy màng thực phẩm phía trên ra.

Bước 4: Đặt cuộn sushi lên phần cơm cuộn tròn và lăn qua lăn lại cho cuộn cơm thật đều. Sau đó, cho bột chiên xù bao phủ quanh cơm cuộn.

Bước 5: Đặt chảo lên bếp và cho dầu ăn vào đun nóng. Tiếp theo, bạn cho cuộn sushi vào chiên với lửa lớn.

Bước 6: Chiên cho đến khi lớp sushi có vỏ vàng giòn thì vớt ra dĩa và cắt thành từng miếng tròn hơi dầy 1 chút. Xếp cơm cuộn ra dĩa, trang trí thêm hoa tỉa từ dưa leo, táo thái lát, xếp hoa...

3. Cách làm cơm cuộn sushi

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 tô cơm

- Lá rong biển

- Gia vị khô có màu tím ở Hàn Quốc

- Lòng đỏ trứng gà luộc

Các bước tiến hành:

Bước 1: Trộn ⅔ bát cơm với lòng đỏ trứng gà luộc để tạo màu vàng. Trộn với gia vị khô có màu tím của Hàn Quốc để tạo màu tím cho cơm. Hoặc nếu bạn muốn tạo màu tím thì có thể nấu gạo sushi với nước củ dền, bạn cũng có thể dùng hot dog để làm nhụy...

Tạo màu cho cơm

Bước 2: Cắt rong biển thành 6 miếng nhỏ hình chữ nhật. Tiếp theo, bạn cắt đôi lá rong biển và lấy cơm dán mép.

Bước 3: Đặt lá rong biển nhỏ ra bàn và cho ít cơm màu vàng cuốn tròn lại. Làm thành 5 cuốn như vậy. Với phần cơm màu tím, bạn cho vào lá rong biển cuốn tròn làm nhụy. Hoặc bạn có thể cuốn hot dog làm nhụy.

Cho cơm vào lá rong biển cuốn tròn làm nhụy

Bước 4: Khi đã cuốn xong, bạn đặt xung quanh là 5 cuộn rong biển màu vàng và ở giữa là phần nhụy.

Cho cơm vào lá rong biển cuốn tròn làm nhụy

Bước 5: Món cơm cuộn sushi đã được hoàn thành, bạn cắt miếng vừa ăn và trang trí theo ý thích.

Món cơm cuộn sushi

Ngoài ra, để thưởng thức món cơm cuộn sushi ngon miệng hơn bạn có thể ăn cùng thịt gà rán giòn.

4. Cách làm cơm cuộn trứng

Ngoài những cách làm cơm cuộn hàn quốc, bạn có thể tham khảo cách làm cơm cuộn ngon có nguồn gốc từ Nhật Bản. Món cơm cuộn trứng - Omuricetận dụng cơm còn thừa từ ngày hôm trước và vài quả trứng gà đơn giản, tiện lợi, phù hợp để ăn sáng ăn trưa hay mang theo đi làm.

Cách làm cơm cuộn trứng - Omurice

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho 1 phần ăn:

- Cơm 200gr

- 3 quả trứng gà

- 50gr hành tây

- 150gr thịt gà

- 3 muỗng canh tương cà

- 2 muỗng canh dầu ăn

- 5gr bơ lạt

Các bước tiến hành:

Bước 1: Đặt chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Sau đó, bạn cho 50gr hành tây cắt hạt lựu vào xào thơm. Xào cho hành chuyển trong rồi cho 150gr thịt gà cắt nhỏ vào xào chín.

Bước 2: Cho 200gr cơm nguội vào xào cho cơm tơi ra rồi cho vào 3 muỗng canh tương cà, 1 ít muối, 1 ít tiêu vào xào chung cho đến khi cả cơm và thịt gà đều có một lớp màu đỏ đẹp của tương cà.

Bước 3: Đánh trứng gà và cho ít muối vào. Sau đó, đặt chảo lên bếp đun nóng và cho vào 5gr bơ lạt vào đun cho bơ chảy hết. Tiếp theo, bạn đổ trứng vào chiên. Trứng chiên có mặt dưới chín đều, mặt trên vẫn còn hơi ướt.

Bước 4: Cho cơm chiên sẵn lên trên trứng và dàn cơm thật gọn 1 đường trong lòng trứng, 2 mép bên sẽ chừa để sau đó gấp và bọc cơm lại. Để bọc trứng lại dễ dàng hơn, bạn có thể dùng phới dẹt hoặc sạn mỏng.

Cuối cùng, bạn đổ trứng ra đĩa và lật mặt trứng tiếp xúc với chảo lên trên. Để tăng thêm hương vị và ngon miệng hơn bạn có thể dùng cơm chiên bọc trứng thường được ăn cùng tương cà.

Nhìn chung, những cách làm cơm cuộn trên đều rất đơn giản. Sẽ không quá khó để thực hiện thành công và có một món ăn vừa đẹp mắt vừa tiện lợi, lại rất ngon miệng, chỉ cần bạn kiên nhẫn thực hiện theo đúng những hướng dẫn vừa chia sẻ trên.