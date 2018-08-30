Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn

Lòng non hay lòng già nướng muốn giữ được vị ngọt tự nhiên cần có cách khử mùi và ướp đúng cách. Với cách tẩm ướp và nướng theo công thức sau, bạn sẽ có được món lòng non đậm vị chắc hẳn ai cũng phải mê.

Bạn có thể nướng lòng bằng than hoặc dùng lò nướng.

Nếu dùng lò nướng: Cho lòng ra khay nướng và bật lò trước 10 phút để lò nóng. Cho khay nướng vào nướng 30 phút ở nhiệt độ 185 độ C.

Nướng cho đến khi thấy lòng vàng cả 2 mặt

Nếu nướng bằng than hoa: bạn có thể dùng xiên xiên lòng thành từng xiên rồi đặt lên nướng hoặc trải lòng lên vỉ nướng.

Nướng cho đến khi thấy lòng vàng cả 2 mặt, mùi thơm phức bay lên là bạn có thể ăn được rồi. Cho lòng non nướng ra đĩa thưởng thức.

Cách làm nướng chấm

Chuẩn bị một bát nhỏ và cho vào bát những gia vị gồm mắm, nước cốt chanh, bột ớt và dùng thìa trộn hỗn hợp này cho thật đều.

Sau đó, bạn lần lượt cho vào hỗn hợp hành khô, hành lá và vừng. Trộn đều lên là bạn đã có được phần nước chấm đặc biệt cho món lòng nướng.

Món lòng nướng dùng kèm với rau sống, nước sốt cà chua

Nên dùng món này lúc nóng hổi là ngon nhất. Món lòng nướng ăn kèm với rau sống, chấm với sốt cà chua cũng rất ngon. Hoặc bạn cũng có thể ăn kèm với cơm nóng cũng rất ngon.

Lòng non nướng có vị dai giòn sần sật, đậm đà cay thơm rất thích hợp khi làm món nhậu hoặc làm món ngon đãi khách.

Miếng lòng non nướng dai dai giòn giòn cực “kích thích” đậm đà gia vị đảm bảo càng ăn càng ghiền

Mách bạn cách chọn lòng ngon:

Để chọn được lòng non không bị đắng, bạn nên lưu ý chọn lòng ở phần đầu, cuống bé, ruột căng tròn và có màu trắng hồng với chất dịch bên trong là màu trắng sữa sẽ giòn và ngon hơn, không bị quá dai.

Vậy là bạn sẽ không cần phải đi ra ngoài hàng vừa xa vừa lo lắng về chất lượng và an toàn thực phẩm mà vẫn dễ dàng có được món nhậu cực hấp dẫn và thật ngon miệng để nhâm nhi. Hãy dành ít thời gian để tự tay đi chợ mua lòng, tự tay ướp, tự tay nướng ngay tại nhà theo cách ướp lòng non ngon như ngoài hàng vừa chia sẻ trên.