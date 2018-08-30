Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn

Vào bếp 30/08/2018 14:58

Lòng nướng là món nhậu thơm ngon, hương vị hấp dẫn được dân sành nhậu yêu thích. Tuy nhiên, bạn phải ướp ngon, dùng gia vị chuẩn thì khi nướng lòng mới ngon. Thay vì ra ngoài quán, bạn có thể chế biến lòng non ngay tại nhà với cách ướp lòng non ngon như ngoài hàng dưới đây.

Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn - Ảnh 1
Lòng nướng là món nhậu thơm ngon, hương vị hấp dẫn được dân sành nhậu yêu thích

Lòng non hay lòng già nướng muốn giữ được vị ngọt tự nhiên cần có cách khử mùi và ướp đúng cách. Với cách tẩm ướp và nướng theo công thức sau, bạn sẽ có được món lòng non đậm vị chắc hẳn ai cũng phải mê.

1. Nguyên liệu làm lòng nướng

Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn - Ảnh 2
Chọn lòng ở phần đầu, cuống bé, ruột căng tròn và có màu trắng hồng 
  • 1kg Lòng non ngon
  • Sa tế, dầu hào, nước mắm, gia vị
  • Muối, chanh
  • Gừng, sả, lá chanh,
  • Hạt tiêu, đường kính, chanh tươi, ớt bột, hành khô, hành lá
  • Vừng rang nghiền nhỏ

2. Hướng dẫn cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng

Sơ chế nguyên liệu

  • Rửa sạch lòng qua một lần nước rồi cho muối vào bóp thật kĩ.
  • Tiếp tục, rửa sạch lòng với nước và cho vào tô cùng muối, giấm hoặc chanh bóp kỹ, đều và rửa lại thật sạch rồi để cho ráo nước. 
Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn - Ảnh 3
Dùng muối, giấm hoặc chanh bóp kỹ, đều và rửa lòng lại thật sạch và để cho ráo nước
  • Dùng muối, chanh hay giấm là cách để làm sạch chất nhày ở mặt trong của lòng, giúp loại bỏ các vi khuẩn và khử mùi  hôi của lòng hiệu quả. Cắt lòng non thành những đoạn dài cỡ 1 ngón tay để nướng, ướp.
  • Sả cắt khúc, gừng cạo vỏ và thái lát mỏng, hành khô bóc vỏ trước khi thái và băm thật nhuyễn, hành lá rửa sạch và cắt nhỏ.

Các bước ướp lòng

  • Cho vào nồi gừng, sả, lá chanh và bắc lên bếp nấu thật sôi.
  • Khi nước đã sôi, bạn cho lòng vào đun trong 10-15 phút để khử hoàn toàn mùi hôi của lòng.
Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn - Ảnh 4
Luộc lòng trong nồi có gừng, sả, lá chanh
  • Chuẩn bị sẵn một bát nước lạnh bên cạnh bếp. Khi vớt lòng ra bạn nhanh chóng cho vào nước lạnh để ngậm trong khoảng 5 phút nhằm giúp miếng lòng được giòn ngon và bớt dai. Sau đó, bạn vớt ra giá để ráo nước.
Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn - Ảnh 5
Ướp lòng với gia vị và trộn đều
  • Cho lòng non vào tô sạch rồi lần lượt cho gia vị gồm mắm, sa tế, dầu hào, hạt tiêu, đường vào và trộn đều.
  • Đập dập sả, gừng và băm nhỏ rồi cho vào ướp chung với lòng trong khoảng 20 phút. Ướp trong khoảng 10 đến 15 phút để lòng ngấm thật kĩ gia vị.
  • Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó đem lòng đã ngấm gia vị đem ra nướng.

 Nướng lòng

Bạn có thể nướng lòng bằng than hoặc dùng lò nướng.

Nếu dùng lò nướng: Cho lòng ra khay nướng và bật lò trước 10 phút để lò nóng. Cho khay nướng vào nướng 30 phút ở nhiệt độ 185 độ C.

Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn - Ảnh 6
Nướng cho đến khi thấy lòng vàng cả 2 mặt

Nếu nướng bằng than hoa: bạn có thể dùng xiên xiên lòng thành từng xiên rồi đặt lên nướng hoặc trải lòng lên vỉ nướng.

Nướng cho đến khi thấy lòng vàng cả 2 mặt, mùi thơm phức bay lên là bạn có thể ăn được rồi. Cho lòng non nướng ra đĩa thưởng thức.

Cách làm nướng chấm

  • Chuẩn bị một bát nhỏ và cho vào bát những gia vị  gồm mắm, nước cốt chanh, bột ớt và dùng thìa trộn hỗn hợp này cho thật đều.
  • Sau đó, bạn lần lượt cho vào hỗn hợp hành khô, hành lá và vừng. Trộn đều lên là bạn đã có được  phần nước chấm đặc biệt cho món lòng nướng.
Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn - Ảnh 7
Món lòng nướng dùng kèm với rau sống, nước sốt cà chua

Nên dùng món này lúc nóng hổi là ngon nhất. Món lòng nướng ăn kèm với rau sống, chấm với sốt cà chua cũng rất ngon. Hoặc bạn cũng có thể ăn kèm với cơm nóng cũng rất ngon.

Lòng non nướng có vị dai giòn sần sật, đậm đà cay thơm rất thích hợp khi làm món nhậu hoặc làm món ngon đãi khách.

Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn - Ảnh 8
Miếng lòng non nướng dai dai giòn giòn cực “kích thích” đậm đà gia vị đảm bảo càng ăn càng ghiền

Mách bạn cách chọn lòng ngon:

Để chọn được lòng non không bị đắng, bạn nên lưu ý chọn lòng ở phần đầu, cuống bé, ruột căng tròn và có màu trắng hồng với chất dịch bên trong là màu trắng sữa sẽ giòn và ngon hơn, không bị quá dai.

Vậy là bạn sẽ không cần phải đi ra ngoài hàng vừa xa vừa lo lắng về chất lượng và an toàn thực phẩm mà vẫn dễ dàng có được món nhậu cực hấp dẫn và thật ngon miệng để nhâm nhi. Hãy dành ít thời gian để tự tay đi chợ mua lòng, tự tay ướp, tự tay nướng ngay tại nhà theo cách ướp lòng non ngon như ngoài hàng vừa chia sẻ trên. 

Top 5 món ngon từ lòng lợn đổi vị cho bữa cơm gia đình

Top 5 món ngon từ lòng lợn đổi vị cho bữa cơm gia đình

Lòng lợn nếu biết cách chế biến sẽ trở thành những món ăn mới lạ tuyệt ngon vừa đổi vị cho bữa cơm gia đình vừa có thể làm món nhậu cho chồng lai rai nữa đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm lòng nướng ngon cách làm lòng nướng đơn giản ướp lòng non

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay