Cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng đơn giản, cực hấp dẫn

Lòng nướng là món nhậu thơm ngon, hương vị hấp dẫn được dân sành nhậu yêu thích. Tuy nhiên, bạn phải ướp ngon, dùng gia vị chuẩn thì khi nướng lòng mới ngon. Thay vì ra ngoài quán, bạn có thể chế biến lòng non ngay tại nhà với cách ướp lòng non ngon như ngoài hàng dưới đây.
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Lòng non hay lòng già nướng muốn giữ được vị ngọt tự nhiên cần có cách khử mùi và ướp đúng cách. Với cách tẩm ướp và nướng theo công thức sau, bạn sẽ có được món lòng non đậm vị chắc hẳn ai cũng phải mê.
1. Nguyên liệu làm lòng nướng
- 1kg Lòng non ngon
- Sa tế, dầu hào, nước mắm, gia vị
- Muối, chanh
- Gừng, sả, lá chanh,
- Hạt tiêu, đường kính, chanh tươi, ớt bột, hành khô, hành lá
- Vừng rang nghiền nhỏ
2. Hướng dẫn cách ướp lòng nướng ngon như ngoài hàng
Sơ chế nguyên liệu
- Rửa sạch lòng qua một lần nước rồi cho muối vào bóp thật kĩ.
- Tiếp tục, rửa sạch lòng với nước và cho vào tô cùng muối, giấm hoặc chanh bóp kỹ, đều và rửa lại thật sạch rồi để cho ráo nước.
- Dùng muối, chanh hay giấm là cách để làm sạch chất nhày ở mặt trong của lòng, giúp loại bỏ các vi khuẩn và khử mùi hôi của lòng hiệu quả. Cắt lòng non thành những đoạn dài cỡ 1 ngón tay để nướng, ướp.
- Sả cắt khúc, gừng cạo vỏ và thái lát mỏng, hành khô bóc vỏ trước khi thái và băm thật nhuyễn, hành lá rửa sạch và cắt nhỏ.
Các bước ướp lòng
- Cho vào nồi gừng, sả, lá chanh và bắc lên bếp nấu thật sôi.
- Khi nước đã sôi, bạn cho lòng vào đun trong 10-15 phút để khử hoàn toàn mùi hôi của lòng.
- Chuẩn bị sẵn một bát nước lạnh bên cạnh bếp. Khi vớt lòng ra bạn nhanh chóng cho vào nước lạnh để ngậm trong khoảng 5 phút nhằm giúp miếng lòng được giòn ngon và bớt dai. Sau đó, bạn vớt ra giá để ráo nước.
- Cho lòng non vào tô sạch rồi lần lượt cho gia vị gồm mắm, sa tế, dầu hào, hạt tiêu, đường vào và trộn đều.
- Đập dập sả, gừng và băm nhỏ rồi cho vào ướp chung với lòng trong khoảng 20 phút. Ướp trong khoảng 10 đến 15 phút để lòng ngấm thật kĩ gia vị.
- Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó đem lòng đã ngấm gia vị đem ra nướng.
Nướng lòng
Bạn có thể nướng lòng bằng than hoặc dùng lò nướng.
Nếu dùng lò nướng: Cho lòng ra khay nướng và bật lò trước 10 phút để lò nóng. Cho khay nướng vào nướng 30 phút ở nhiệt độ 185 độ C.
Nếu nướng bằng than hoa: bạn có thể dùng xiên xiên lòng thành từng xiên rồi đặt lên nướng hoặc trải lòng lên vỉ nướng.
Nướng cho đến khi thấy lòng vàng cả 2 mặt, mùi thơm phức bay lên là bạn có thể ăn được rồi. Cho lòng non nướng ra đĩa thưởng thức.
Cách làm nướng chấm
- Chuẩn bị một bát nhỏ và cho vào bát những gia vị gồm mắm, nước cốt chanh, bột ớt và dùng thìa trộn hỗn hợp này cho thật đều.
- Sau đó, bạn lần lượt cho vào hỗn hợp hành khô, hành lá và vừng. Trộn đều lên là bạn đã có được phần nước chấm đặc biệt cho món lòng nướng.
Nên dùng món này lúc nóng hổi là ngon nhất. Món lòng nướng ăn kèm với rau sống, chấm với sốt cà chua cũng rất ngon. Hoặc bạn cũng có thể ăn kèm với cơm nóng cũng rất ngon.
Lòng non nướng có vị dai giòn sần sật, đậm đà cay thơm rất thích hợp khi làm món nhậu hoặc làm món ngon đãi khách.
Mách bạn cách chọn lòng ngon:
Để chọn được lòng non không bị đắng, bạn nên lưu ý chọn lòng ở phần đầu, cuống bé, ruột căng tròn và có màu trắng hồng với chất dịch bên trong là màu trắng sữa sẽ giòn và ngon hơn, không bị quá dai.
Vậy là bạn sẽ không cần phải đi ra ngoài hàng vừa xa vừa lo lắng về chất lượng và an toàn thực phẩm mà vẫn dễ dàng có được món nhậu cực hấp dẫn và thật ngon miệng để nhâm nhi. Hãy dành ít thời gian để tự tay đi chợ mua lòng, tự tay ướp, tự tay nướng ngay tại nhà theo cách ướp lòng non ngon như ngoài hàng vừa chia sẻ trên.