Cách trồng hành tây trong cốc nước cực đơn giản đang được chị em “săn lùng”

Vào bếp 29/11/2018 15:04

Bật mí cách trồng hành tây trong nước đơn giản và dễ thương ai cũng có thể làm được, đây là một trào lưu đang khá Hot với hội chị em phụ nữ.

Cách trồng hành tây trong nước không có gì phức tạp nhưng bản chất nó đem lại ý nghĩa như thế nào chắc hẳn vẫn còn là điều gây tò mò và khá lạ lẫm đối với nhiều chị em. Những củ hành tây được trồng trong cốc nước với những biểu cảm ngộ nghĩnh đã “đốn tim” không biết bao nhiêu người.

Kỹ thuật trồng hành tây trong nước thế nào và lợi ích của nó là gì, đừng bỏ lỡ những thông tin hữu ích dưới đây:

Nguồn gốc của cách trồng hành tây trong ly nước

Trào lưu trồng hành tây trong ly nước xuất phát từ bộ phim “She was pretty” khiến cộng đồng chị em phụ nữ đua nhau trồng những ly nước củ hành tây với nhiều biểu cảm đáng yêu từ hạnh phúc cho đến buồn bã, nóng giận,...

Hành tây thủy canh là loại cây cảnh mới được nhiều chị em yêu thích

Hành tây thủy canh là loại cây cảnh mới được nhiều chị em yêu thích

Không chỉ nổi tiếng bởi dàn diễn viên Hàn Quốc đẹp như mơ, sự hấp dẫn của bộ phim “She was pretty” còn đến từ từng chi tiết lãng mạn “đốn tim” chị em. Tiêu biểu nhất là chi tiết trồng hành tây trong cốc nước với những lời thoại ngọt ngào và ý nghĩa mà nó đem lại đã lập tức tạo nên “cơn sốt” không hề nhỏ được đa số chị em hưởng ứng nhiệt tình.

Nguồn gốc của ly nước trồng củ hành tây bắt nguồn từ khi nhân vật nữ chính trong phim – Kim Hye Jin bị cảm cúm khiến chàng Phó giám đốc Ji Sung Joon lo lă lắng. Chàng rất quan tâm nàng và đã thử đủ mọi cách để cho Hye Jin khỏi bệnh. Tình cờ biết được công dụng kháng khuẩn rất tốt trong củ hành tây, lại có thể giúp phục hồi sức khỏe đặc biệt cho người đang bị cảm, Sung Joon mới nảy sinh ra ý tưởng đem một củ hành tây đến tặng cho Hye Jin.

Hành tây có tính kháng khuẩn cao, giúp phục hồi sức khỏe tốt cho những người bị cảm

Hành tây có tính kháng khuẩn cao, giúp phục hồi sức khỏe tốt cho những người bị cảm

Sung Joon hi vọng với một củ hành tây đặt trên bàn làm việc mỗi ngày sẽ giúp Hye Jin có sức đề kháng chống lại vi khuẩn và mau chóng khỏi bệnh. Cảm động trước sự quan tâm của Sung Joon, Hye Jin trân trọng củ hành tây và đặt nó lên trên một ly nước uống. Cô cũng vẽ lên củ hành tây khuôn mặt cười để trở thành người bạn tâm sự của mình mỗi khi buồn bã hoặc gặp trở ngại. Củ hành tây từ đó ra rễ, nảy mầm và lớn rất nhanh.

Củ hành tây khiến bao trái tim cô gái xao xuyến

Củ hành tây khiến bao trái tim cô gái xao xuyến

Hành tây cũng giống như nhiều người đàn ông, để biết được bên trong họ ra sao cần phải bóc tách ra từng lớp. Để rồi mỗi lần bóc ra một lớp, nước mắt tuôn rơi không thể ngừng. Nhưng đến lớp cuối cùng mới nhận ra rằng bên trong hành tây chẳng hề có trái tim. 

Cách trồng hành tây bằng nước đơn giản

Dẹp sang một bên những câu chuyện trong phim hay ngụ ý nhắn gửi thông qua việc trồng hành tây. Khoa học đã chứng minh hành tây có rất nhiều công dụng chữa bệnh cảm cúm và giúp cơ thể tăng khả năng đề kháng tự nhiên. Cách trồng hành tây bằng nước tại nhà vừa dễ dàng lại vừa giúp ngăn ngừa các loại vi khuẩn, nấm mốc phát triển gây bệnh cho con người.

Trồng hành tây trong ly nước rất đơn giản và không cần chăm sóc cầu kỳ

Trồng hành tây trong ly nước rất đơn giản và không cần chăm sóc cầu kỳ

Nguyên liệu cần chuẩn bị khi trồng hành tây gồm:

- Hành tây: 1 củ, hành tây nên còn tươi và có rễ. 

- Cốc thủy tinh đựng nước: miệng cốc đặt vừa củ hành tây nhưng không để củ hành lọt xuống nước

- Nước lọc

- Dao nhỏ

- Bút vẽ

Cách làm như sau:

Bước 1: Làm sạch

Rửa sạch củ hành tây, sau đó bóc sạch lớp vỏ ngoài. Lưu ý giữ nguyên gốc để hành mọc rễ

Bước 2: Trồng hành tây

- Đổ nước ngập 2/3 cốc thủy tinh, sau đó đặt củ hành tây vào cốc sao cho nửa củ hành ở trên mặt cốc, phần gốc của củ hành chạm xuống nước.

- Đặt cốc nước trồng hành tây ra ban công có nhiều ánh sáng mặt trời, tránh thời điểm nắng quá gay gắt để hành phát triển.

- Khoảng 2 ngày nên thay nước cho hành một lần để hành lớn nhanh, khỏe mạnh

Có thể thỏa sức trang trí những củ hành tây theo sở thích để xả stress

Có thể thỏa sức trang trí những củ hành tây theo sở thích để xả stress

Bước 3: Trang trí cho củ hành tây

Chị em phụ nữ thích nhất bước này vì được thỏa sức sáng tạo củ hành theo ý thích của mình. Có thể dùng bút dạ để vẽ lên mặt củ hành những cảm xúc hoặc khuôn mặt vui vẻ, giận hờn, khóc lóc hoặc tức giận,... 

Bước 4: Chăm sóc cho củ hành tây

Sau khi trồng củ hành thì cách chăm sóc cho củ hành phát triển nhanh là điều rất quan trọng. Chỉ nên đặt củ hành ở nơi có ánh nắng nhẹ dịu vừa phải, thay nước thường xuyên để tránh vi khuẩn, rong rêu. Đồng thời, cứ mỗi tuần nên tiến hành cắt tỉa ngọn hành để cây sinh trưởng tốt hơn.

Khi rễ hành tây dài từ 4-5cm, bạn lấy hành tây ra khỏi ly, để ráo nước. Sau đó lột bớt lớp vỏ hành già bên ngoài để củ thông thoáng hơn.

Những lưu ý bỏ túi khi trồng hành tây.

Hành tây là loài cây có nguồn gốc từ Tây Nam Á, có tên khoa học là Allium cepa L, thuộc họ hành tỏi (Alliaceae) hoặc Amaryllidaceae). Đây là loại thân củ thuộc lớp một lá mầm. Chúng rất giàu chất dinh dưỡng tự nhiên như kali, vitamin C, axit amin,... Hành tây được sử dụng trong hầu hết các công thức nấu ăn hàng ngày. 

 Theo một nghiên cứu khác từ trường Đại học Monash ở Australia, hành tây còn có chứa một số phytoncide như allicin có tính kháng khuẩn mạnh và có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn lây nhiễm, bao gồm cả vi khuẩn E.coli và Salmonella.

Nhiệt độ tốt để hành tây phát triển.

Hành tây thuộc loại cây chịu lạnh và chịu được rét. Nhiệt độ thích hợp để cây nảy mầm là 18 độ C, tuy nhiên, cây có thể nảy mầm ở nhiệt độ 7 đến 29 độ C. Nhiệt độ ưa thích của cây từ 23 đến 27 độ C thích hợp với nhiệt độ phòng và nhiệt độ máy lạnh. Cây sinh trưởng và phát triển khó hơn khi gặp nhiệt độ trên 30.

Ánh sáng.

Đây là loại cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng và nắng. Đât là loại cây ưa sáng do đó nếu trồng trong phòng kín nên đưa chúng ra nắng sớm thường xuyên.

Đặt biệt với những bạn trồng trên bàn làm việc nên phơi hành tây dưới nắng sáng để chúng phát triển nhanh hơn.

Cách trồng hành tây trong cốc nước cực đơn giản đang được chị em “săn lùng” - Ảnh 6
 Trồng hành tây ngoài đất.

 

Trồng hành tây ngoài đất.

Sau một thời gian nếu bạn muốn chuyển hành tây sang đất để chúng phát triển nhanh hơn. 

Chuẩn bị đất trồng hành

Cần đất tơi xốp mịn và kết hợp trộn đất với  phân hữu cơ hoại mục. Một cái chậu nhỏ 

Đất cần sạch cỏ mềm xốp và thông thoáng. Bạn có thể trồng 1 - 2 củ hành chung 1 chậu tùy thích.

Với việc trồng làm cảnh bạn có thể trồng chúng sâu khoảng nửa củ vào đất để trông đẹp hơn.

Hành tây có thể được trồng trên nhiều loại đất khác nhau từ ​​đất thịt pha cát đến đất thịt pha sét với khả năng thoát nước tốt. Độ pH tối ưu của đất trồng hành là 6,5-7,5.

Tưới nước 

Tưới nước ngay sau khi trồng. Những ngày đầu nên tưới 2-3 lần/ngày, các ngày sau có thể tưới ngày một lần.

Do bộ rễ ăn nông nên hành tây cần tưới nhẹ, tối ưu nhất là tưới bằng phương pháp nhỏ giọt và thường xuyên. Tránh tưới nước theo cách xối từ trên cao xuống dễ gây bệnh lá. Nếu tán lá có màu hơi vàng, không khỏe mạnh thì cây đang thừa nước quá mức.

Không nên để ngập úng có thể khiến cây trở bị thối.

Bón phân.

Bạn có thể sử dụng các dạng phân hữu cơ để bón cho cây. 

Phòng ngừa sâu bệnh và cỏ dại.

Với trồng làm cảnh thì việc phòng ngừa sâu bệnh và cỏ dại cũng khá cần thiết. Nhỏ cỏ và phát hiện dấu hiệu sâu bệnh là điều cần thiết.

 

Cách trồng và chăm sóc cây hoa dã quỳ đúng kỹ thuật

Cách trồng và chăm sóc cây hoa dã quỳ đúng kỹ thuật

Cây hoa dã quỳ có cách trồng và chăm sóc rất đơn giản, trồng ở dọc lối đi, trồng thành bụi hay trồng trong chậu đều đẹp, góp phần tô điểm thêm cho căn nhà thêm rực rỡ, tươi tắn.

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