Cách trồng và chăm sóc cây hoa dã quỳ đúng kỹ thuật

Du lịch 07/11/2018 14:59

Cây hoa dã quỳ có cách trồng và chăm sóc rất đơn giản, trồng ở dọc lối đi, trồng thành bụi hay trồng trong chậu đều đẹp, góp phần tô điểm thêm cho căn nhà thêm rực rỡ, tươi tắn.

Hoa dã quỳ đẹp mong manh nhưng hương sắc cũng không thua kém bất kỳ loài hoa nào. Loài hoa dại này hoàn toàn có thể trồng ở nhà với cách trồng và chăm sóc không quá phức tạp, giống cây lại khỏe nên quá trình trồng và chăm cây không gây mất thời gian.

Kỹ thuật trồng hoa dã quỳ tại nhà đơn giản

Đất trồng hoa dã quỳ tương đối dễ chọn, chỉ cần chọn loại có độ tơi xốp, đủ chất dinh dưỡng với độ pH ổn định từ 6 – 6.5 là đạt. Cây hoa dã quỳ vốn nở rộ trên vùng đất cao nguyên vào độ thời tiết hanh khô nhất, lạnh và nhiều nắng gió nên khi trồng, cần đặt cây ở những nơi có nhiều ánh sáng, khô ráo.

Cây hoa dã quỳ có cách trồng và chăm sóc rất đơn giản

Cây hoa dã quỳ có cách trồng và chăm sóc rất đơn giản

Cây dã quỳ không phù hợp để trồng trên những vùng đất ẩm thấp, nhiều chua vì có thể khiến bộ rễ của cây chậm phát triển, cây còi và sinh trưởng kém. Bởi vậy, đối với những nơi thường xuyên mưa thì công tác thoát nước cho cây là điều vô cùng quan trọng. Ngay cả khi trồng ở vùng khí hậu khô hanh, cũng nên lựa chọn những loại chậu có lỗ thoát nước ở đáy chậu để đảm bảo đất trồng luôn thoáng khí.

Khi trồng cây hoa dã quỳ, có thể gieo hạt giống vào khay ươm hay gieo vào đất vườn, cây đều có thể sinh trưởng tốt. Tưới nước hàng ngày cho cây mới gieo để cây nảy mầm nhanh hơn. Khi cây hoa dã quỳ đã lớn thành cây con thì có thể đem trồng vào chậu.

Nên thường xuyên tưới nước và vun xới quanh gốc khi cây còn nhỏ

Nên thường xuyên tưới nước và vun xới quanh gốc khi cây còn nhỏ

Trong suốt quá trình đợi hạt giống nảy mầm, nên đặt cây vào nơi có nhiều ánh sáng để cây lớn nhanh. Nếu trồng vào những ngày không có nắng thì cần tưới nước cho cây đủ ẩm, ngày 2 lần tiến hành xới và vun đất quanh gốc.

Chăm sóc cây hoa dã quỳ đúng cách

Cây hoa dã quỳ vốn dĩ đã tự thân phát triển rất tốt nên công tác chăm sóc không quá phức tạp. Để giữ cây ra hoa lâu và bền thì nên đều đặn thực hiện bấm tỉa các cành thừa, phát triển kém. Khi cây còn nhỏ cần làm cỏ và xới đất cho cây.

Tưới nước đều đặn và lưu ý công tác thoát nước cho đất trồng cây luôn thoáng khí

Tưới nước đều đặn và lưu ý công tác thoát nước cho đất trồng cây luôn thoáng khí

Khi tưới cây, nên tưới trực tiếp vào gốc và bề mặt đất xung quanh gốc cây để giữ độ ẩm, giúp nước thấm đều vào trong đất. Hoa dã quỳ khi đã lớn thì không cần tưới quá nhiều nước, dễ gây úng đất nhưng khi còn nhỏ thì nên được giữ độ ẩm ổn định cho đất ở mức 75%. Mỗi ngày 2 lần, tưới cây vào sáng sớm và khoảng đầu giờ chiều cho đến khi cây lớn thì có thể tưới cách ngày.

Cây hoa dã quỳ phát triển tốt trong điều kiện không khí lạnh khô của mùa đông, báo hiệu một mùa lạnh hanh khô trên vùng đất cao nguyên. Bởi vậy, hoa dã quỳ mang một vẻ đẹp thu hút vừa mong manh, vừa mạnh mẽ, hoang dại. Lá của cây hoa dã quỳ có thể chữa bệnh ghẻ, hoa tô điểm thêm hương sắc cho căn nhà, rất phù hợp để trồng ngoài vườn thành bụi, thành thảm hoặc trồng dẫn theo lối đi vào nhà.

Những câu thơ hay về hoa dã quỳ và tình yêu mãnh liệt chốn cao nguyên

Những câu thơ hay về hoa dã quỳ và tình yêu mãnh liệt chốn cao nguyên

Rực rỡ nơi cao nguyên đầy mộng mơ, âm thầm khoe sắc giữa núi rừng đại ngàn, hoa dã quỳ là cảm hứng cho những câu thơ hay về sức sống mãnh liệt và tình yêu thủy chung.

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