Cách trồng củ hành tây trong cốc nước vừa làm cảnh vừa phòng bệnh

Vào bếp 29/11/2018 15:40

Từ các nguyên liệu quen thuộc dễ mua, dễ tìm, cách trồng củ hành tây trong cốc nước dưới đây sẽ khiến bạn đọc không khỏi thích thú vì có ngay một cây “bonsai” hành tây tròn tròn xinh xắn, vừa giúp làm đẹp vừa bảo vệ sức khỏe ở mọi nơi.

Cơn sốt

Cơn sốt "trồng hành tây trong ly" giống phim She Was Pretty

Giữa không gian ngột ngạt nơi phố thị hay trong văn phòng chen chúc người, đôi khi chỉ cần một đóa hoa tươi hay một chậu cây cảnh nhỏ nhắn cũng giúp chúng ta giải tỏa áp lực, mệt mỏi đi ít nhiều.

Củ hành tây trồng trong cốc nước tròn tròn xinh xắn
Củ hành tây trồng trong cốc nước tròn tròn xinh xắn

Giờ đây, chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, Phụ nữ và Gia đình hoàn toàn có thể cùng bạn bắt tay thực hiện ngay cách trồng hành tây trong ly nước để tạo nên một chậu “bonsai” đặc biệt cho riêng mình.

Nguồn gốc của cách trồng hành tây trong ly nước

Trào lưu trồng hành tây trong ly nước xuất phát từ bộ phim “She was pretty” khiến cộng đồng chị em phụ nữ đua nhau trồng những ly nước củ hành tây với nhiều biểu cảm đáng yêu từ hạnh phúc cho đến buồn bã, nóng giận,...

Trồng hành tây trong ly nước để tạo nên một chậu “bonsai” đặc biệt
Trồng hành tây trong ly nước để tạo nên một chậu “bonsai” đặc biệt

Không chỉ nổi tiếng bởi dàn diễn viên Hàn Quốc đẹp như mơ, sự hấp dẫn của bộ phim “She was pretty” còn đến từ từng chi tiết lãng mạn “đốn tim” chị em. Tiêu biểu nhất là chi tiết trồng hành tây trong cốc nước với những lời thoại ngọt ngào và ý nghĩa mà nó đem lại đã lập tức tạo nên “cơn sốt” không hề nhỏ được đa số chị em hưởng ứng nhiệt tình.

Nguồn gốc của ly nước trồng củ hành tây bắt nguồn từ khi nhân vật nữ chính trong phim – Kim Hye Jin bị cảm cúm khiến chàng Phó giám đốc Ji Sung Joon lo lă lắng. Chàng rất quan tâm nàng và đã thử đủ mọi cách để cho Hye Jin khỏi bệnh. Tình cờ biết được công dụng kháng khuẩn rất tốt trong củ hành tây, lại có thể giúp phục hồi sức khỏe đặc biệt cho người đang bị cảm, Sung Joon mới nảy sinh ra ý tưởng đem một củ hành tây đến tặng cho Hye Jin.

Trồng hành tây trong nước

Hành tây có tính kháng khuẩn cao, giúp phục hồi sức khỏe tốt cho những người bị cảm 

Sung Joon hi vọng với một củ hành tây đặt trên bàn làm việc mỗi ngày sẽ giúp Hye Jin có sức đề kháng chống lại vi khuẩn và mau chóng khỏi bệnh. Cảm động trước sự quan tâm của Sung Joon, Hye Jin trân trọng củ hành tây và đặt nó lên trên một ly nước uống. Cô cũng vẽ lên củ hành tây khuôn mặt cười để trở thành người bạn tâm sự của mình mỗi khi buồn bã hoặc gặp trở ngại. Củ hành tây từ đó ra rễ, nảy mầm và lớn rất nhanh.

Hành tây cũng giống như nhiều người đàn ông, để biết được bên trong họ ra sao cần phải bóc tách ra từng lớp. Để rồi mỗi lần bóc ra một lớp, nước mắt tuôn rơi không thể ngừng. Nhưng đến lớp cuối cùng mới nhận ra rằng bên trong hành tây chẳng hề có trái tim. 

Nguyên liệu trồng hành tây trong nước

– 1 củ hành tây (nên chọn củ tròn to, đẹp mắt, có rễ và còn tươi)

Nên chọn củ hành tây tròn to, đẹp mắt, có rễ và còn tươi
Nên chọn củ hành tây tròn to, đẹp mắt, có rễ và còn tươi

– 1 cốc nước (nên chọn cốc thủy tinh có đường kính bằng hoặc bé hơn một chút so với kích thước củ hành tây)

– Nước

– Dao/ Kéo

Các bước thực hiện cách trồng hành tây trong nước:

Củ hành tây trồng trong cốc nước không chỉ làm đẹp mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình
Củ hành tây trồng trong cốc nước không chỉ làm đẹp mà còn bảo vệ sức khỏe gia đình

Bước 1: Đổ nước vào cốc thủy tinh. Không nên đổ nước đầy mà chừa cách miệng cốc khoảng 1-2cm.

Lưu ý, việc chọn cốc thủy tinh sẽ giúp quan sát và theo dõi được “từng ly từng tý” quá trình “lột xác” của củ hành tây.

Trồng hành tây trong cốc thủy tinh giúp quan sát và theo dõi được quá trình “lột xác” của củ hành tây
Trồng hành tây trong cốc thủy tinh giúp quan sát và theo dõi được quá trình “lột xác” của củ hành tây

Bước 2: Đặt củ hành tây lên miệng cốc sao cho nước ngập ướt phần rễ, giúp củ hành tây nhanh chóng “mọc tóc, mọc râu”.

Bước 3: Đặt cốc hành nơi gần cửa sổ đón nhiều ánh sáng.

Đặt cốc hành nơi gần cửa sổ đón nhiều ánh sáng
Đặt cốc hành nơi gần cửa sổ đón nhiều ánh sáng

Để hoàn thiện kỹ thuật trồng hành tây trong nước, cứ 3 ngày thì thay nước một lần để củ hành tây phát triển tốt. Khi bộ rễ kiêu sa bắt đầu vươn dài, phần ngọn hành đáng yêu cũng sẽ nhú mầm và “lớn nhanh như thổi”. Có thể cắt tỉa bớt ngọn theo ý thích để có được cây “bonsai” thu hút mọi ánh nhìn hoặc trang trí, vẽ mặt cười dễ thương để “xả stress”.

Đặc biệt hơn, cách trồng củ hành tây trong cốc nước không chỉ giúp không gian thêm sinh động, đẹp mắt mà còn đi kèm những công dụng hiệu quả đến bất ngờ, cụ thể như:

  • Thanh lọc không khí, phòng ngừa các bệnh đường hô hấp và vi khuẩn gây bệnh, nhất là khi trong nhà có trẻ em, người già hoặc người bị ốm vặt, cảm cúm
Trồng củ hành tây trong cốc nước giúp thanh lọc không khí, phòng ngừa các bệnh đường hô hấp
 Trồng củ hành tây trong cốc nước giúp thanh lọc không khí, phòng ngừa các bệnh đường hô hấp
  • Làm giảm lây nhiễm một số bệnh nhờ thành phần phytoncide trong củ hành tây có tính kháng khuẩn cực mạnh, có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn, bao gồm cả E. coli, Salmonella…
Trồng củ hành tây bằng ly nước đơn giản giúp làm giảm lây nhiễm bệnh

Trồng củ hành tây bằng ly nước đơn giản giúp làm giảm lây nhiễm bệnh

Những lưu ý bỏ túi khi trồng hành tây.

Hành tây là loài cây có nguồn gốc từ Tây Nam Á, có tên khoa học là Allium cepa L, thuộc họ hành tỏi (Alliaceae) hoặc Amaryllidaceae). Đây là loại thân củ thuộc lớp một lá mầm. Chúng rất giàu chất dinh dưỡng tự nhiên như kali, vitamin C, axit amin,... Hành tây được sử dụng trong hầu hết các công thức nấu ăn hàng ngày. 

 Theo một nghiên cứu khác từ trường Đại học Monash ở Australia, hành tây còn có chứa một số phytoncide như allicin có tính kháng khuẩn mạnh và có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn lây nhiễm, bao gồm cả vi khuẩn E.coli và Salmonella.

Nhiệt độ tốt để hành tây phát triển.

Hành tây thuộc loại cây chịu lạnh và chịu được rét. Nhiệt độ thích hợp để cây nảy mầm là 18 độ C, tuy nhiên, cây có thể nảy mầm ở nhiệt độ 7 đến 29 độ C. Nhiệt độ ưa thích của cây từ 23 đến 27 độ C thích hợp với nhiệt độ phòng và nhiệt độ máy lạnh. Cây sinh trưởng và phát triển khó hơn khi gặp nhiệt độ trên 30.

Ánh sáng.

Đây là loại cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng và nắng. Đât là loại cây ưa sáng do đó nếu trồng trong phòng kín nên đưa chúng ra nắng sớm thường xuyên.

Đặt biệt với những bạn trồng trên bàn làm việc nên phơi hành tây dưới nắng sáng để chúng phát triển nhanh hơn.

Trang trí những củ hành tây trong nước theo sở thích để xả stress
 Có thể thỏa sức trang trí những củ hành tây theo sở thích để xả stress

Ngoài cách trồng hành tây bằng nước, nếu gia đình có khoảng đất trống, có thể tiến hành cách trồng củ hành tây bằng đất để củ phát triển nhanh hơn và to hơn. Đây là cách trồng đơn giản mà nhanh chóng nhìn thấy thành quả và giúp chúng ta tận hưởng niềm vui nho nhỏ sau những ngày dài vất vả với công việc hay căng thẳng, muộn phiền.

Như vậy, vừa đa công năng mà lại rất dễ thực hiện, cách trồng củ hành tây trong cốc nước trên đây rất phù hợp với những người bận rộn và được xem là “thú vui tao nhã” ngay tại gia đình hay văn phòng công ty. Chỉ cần nhìn ngắm “củ hành tây mặt cười” lớn lên từng chút, mỗi ngày của bạn sẽ là một ngày vui.

Cách trồng hành tây trong cốc nước cực đơn giản đang được chị em “săn lùng”

Cách trồng hành tây trong cốc nước cực đơn giản đang được chị em “săn lùng”

Bật mí cách trồng hành tây trong nước đơn giản và dễ thương ai cũng có thể làm được, đây là một trào lưu đang khá Hot với hội chị em phụ nữ.

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