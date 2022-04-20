Cách nấu cá ngừ kho thơm cà chua đậm đà hấp dẫn cực bắt cơm

Cá ngừ hay còn gọi là cá bò gù. Đây là một loài cá thuộc họ Cá bạc má sống chủ yếu ở những vùng biển ấm tại Việt Nam.

Cá ngừ kho thơm cà chua là món ăn thơm ngon, hấp dẫn, với phần thịt ngọt, chắc nịch, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể. Hôm nay mọi người hãy cùng vào bếp với chúng tôi để được hướng dẫn cách làm cá ngừ kho thơm cà chua để làm mới thực đơn gia đình mình nhé!

Thời gian gần đây cá ngừ đại dương được khai thác chủ yếu nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người và đây còn là nguồn hàng xuất khẩu mang giá trị cao của nhiều quốc gia. Bên dưới là 5 lợi ích mà cá ngừ đem lại.

1. Giúp giảm cân

Là một trong những loài cá giàu hàm lượng protein, cá ngừ cung cấp cho cơ thể của chúng ta nguồn dưỡng chất dồi dào, đặc biệt giúp tăng cường cơ bắp và hạn chế sản sinh mỡ thừa.

Thịt cá ngừ có chứa rất ít chất béo và không có quá nhiều calo. Chính vì vậy, những người thừa cân có thể yên tâm dùng loại thực phẩm này mà không lo tăng cân.

Bên cạnh đó, cá ngừ còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt khác như: DHA, Omega-3, taurine,… có tác dụng tuyệt vời trong việc duy trì vóc dáng cân đối và số đo của cơ thể.

2. Ngăn ngừa xơ vữa động mạch

Người già hay những người mắc bệnh về tim mạch thường sẽ có nguy cơ mắc chứng xơ vữa động mạch cao. Điều này rất nguy hiểm bởi chúng gây tắc nghẽn mạch máu, khiến máu không thể lưu thông đi khắp cơ thể và rất dễ gây ra đột quỵ, nhồi máu cơ tim,… nguy hiểm đến tính mạng.

Việc bổ sung thêm các chất dinh dưỡng bằng thực phẩm chính là con đường quan trọng trong việc quá trình phòng ngừa xơ vữa động mạch. Và cá ngừ chính là ứng cử viên sáng giá trong thực đơn hàng ngày của người cao tuổi bởi khả năng làm giảm lượng lipid trong máu, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc xơ vữa động mạch.

3. Bổ mắt

Omega-3 được biết đến là một trong những hoạt chất có tác dụng tốt trong việc bảo vệ, giúp giảm thiểu các triệu chứng như khô mắt, thoái hóa võng mạc, rối loạn khiến mắt thường xuyên mệt mỏi, mờ mắt,…

Và cá ngừ là loại thực phẩm giàu hàm lượng Omega-3, vitamin D, A giữ nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển hệ thần kinh và võng mạc.

4. Tăng cường hoạt động não

Chúng ta đều biết rằng trong cá ngừ có chứa rất nhiều DHA. Đây được xem là một loại acid béo đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của não bộ và hệ thần kinh trung ương.

Việc sử dụng cá ngừ thường xuyên giúp tăng cường sản sinh ra tế bào não, từ đó gia tăng hoạt động của não bộ, giúp các bạn cải thiện các triệu chứng về đau đầu, hay quên.

Cá ngừ cũng mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với phụ nữ mang thai, giúp thai nhi phát triển trí não một cách toàn diện nhất.

5. Ngăn ngừa thiếu máu

Thịt cá ngừ là thực phẩm giàu chất sắt và vitamin B12 giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

Cách chọn mua cá ngừ tươi ngon

1. Đối với cá ngừ tươi

Bạn nên chọn mua cá có mắt trong veo, lấp lánh. Mang cá có màu đỏ tươi và lớp da không bị rách hay trầy xước.

Khi mua cá ngừ, các bạn nên chọn mua những con có độ đàn hồi tốt. Nếu dùng tay chạm vào và không có mùi hôi tanh khó chịu.

Tránh chọn mua cá có mắt hóp vào trong, thịt cá thì mềm, nhũn. Bởi vì đây là những con cá đã được bắt lâu rồi, ăn sẽ không còn ngon nữa.

Cách chọn mua cá ngừ tươi ngon

2. Đối với cá ngừ đông lạnh

Bạn nên chọn mua cá ngừ có hạn sử dụng gần với ngày mua nhất. Thường thì cá ngừ ngon nhất nếu được đánh bắt trong vòng 1 tháng.

Bên cạnh đó, các bạn nên chọn mua những loại cá có bao bì nguyên vẹn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các siêu thị hoặc các cơ sở bán cá ngừ uy tín.

Không chọn những miếng cá có lớp tuyết dày đặc vì chúng thường được bảo quản trong thời gian quá lâu hoặc đã từng được rã đông rồi lại cấp đông lần nữa, nên không ngon.

Công thức nấu cá ngừ kho thơm cà chua

1. Cá ngừ kho thơm cà chua

Nguyên liệu làm Cá ngừ kho thơm cà chua

Cá ngừ: 500 gr

Thơm: ½ quả

Cà chua: 4 quả

Hành lá: 1 nhánh

Tỏi: 2 tép

Ớt: 1 trái

Dầu ăn: 120ml

Nước mắm: 5 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (bột ngọt/ hạt nêm/ đường/ tiêu)

Cách chế biến Cá ngừ kho thơm cà chua

Bước 1: Sơ chế cá ngừ

Để khử hoàn toàn mùi tanh của cá, sau khi sơ chế xong bạn sử dụng muối chà xát đều lên thân cá rồi rửa lại với nước sạch và để ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Cà chua mua về mang đi rửa sạch với nước và dùng dao cắt thành múi cau.

Thơm bạn có thể mua trực tiếp thơm đã được gọt tại siêu thị hoặc nhờ người bán gọt vỏ giúp. Khi mua về chỉ cần rửa lại thật sạch với nước rồi cắt theo đường gọt của quả thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Cá ngừ kho thơm cà chua

Hành lá sau khi bỏ rễ, rửa sạch thì các bạn sử dụng dao cắt nhỏ chúng ra. Ớt cắt lát. Tỏi thì lột bỏ vỏ và băm nhỏ.

Bước 3: Chiên sơ cá

Bắc chảo lên bếp ga, tiếp đó cho vào chảo khoảng 100ml dầu ăn + ½ số tỏi đã băm nhỏ vào rồi phi thơm. Nên phi với lửa vừa trong khoảng 1 phút cho đến khi tỏi thơm.

Bạn cho cá đã ráo nước vào và chiên trong vòng 5 phút đến khi cá ngừ chín vàng cả 2 mặt thì tắt bếp và cho cá ra dĩa.

Tiếp theo, các bạn lấy một chiếc chảo khác rồi cho vào chảo 20ml dầu ăn + ½ số tỏi băm nhỏ còn lại. Tiến hành phi thơm trong vòng 1 phút cho đến khi tỏi dậy mùi thơm thì bạn cho cà chua và thơm vào.

Sau đó, bạn xào qua xào lại cho đến khi cà chua và thơm săn lại thì cho tiếp 300 ml nước lọc vào đến khi ngập cà chua và thơm thì dừng lại.

Bước 4: Kho cá ngừ với thơm và cà chua

Sau khi bạn đã cho nước ngập cà chua và thơm thì bạn gắp cá ngừ vào và kho với lửa vừa trong khoảng 3 phút đến khi nước kho sôi lên.

Tiến hành nêm nếm gia vị: 5 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột ngọt và 1 muỗng canh hạt nêm rồi nấu tiếp từ 10 - 15 phút với lửa liu riu để cá ngừ thấm đều gia vị.

Cuối cùng, các bạn chỉ cần nêm nếm lại gia vị một lần nữa cho vừa ăn rồi tắt bếp. Múc món cá ngừ kho thơm cà chua ra dĩa và trang trí thêm một chút hành lá cắt nhỏ, ớt cắt lát và 1 ít xíu tiêu xay vào là có thể mời mọi người cùng thưởng thức rồi!

Mách nhỏ: Để nước kho được trong và hấp dẫn hơn, các bạn nên thường xuyên vớt bọt (nếu có) bạn nhé!

Bước 5: Thành phẩm

Cá ngừ kho thơm cà chua sau khi hoàn tất sẽ có mùi thơm hấp dẫn. Khi ăn chúng ta sẽ cảm nhận được thịt cá ngừ mềm ngon, thấm vị kết hợp cùng với cà chua và thơm có vị chua ngọt bắt vị.

Hương thơm của tiêu xay và một ít ớt làm món ăn the the. Chan nước kho cá vào cơm để ăn cùng nữa thì ngon bá cháy. Đảm bảo bạn và cả nhà sẽ không thể cưỡng lại!

2. Cách nấu cá ngừ kho cà chua

Cá ngừ: 500g

Cà chua: 2 quả

Hành tím

Hành lá

Gia vị: muối, hạt nêm, hạt tiêu, đường, nước mắm, dầu ăn

Cách làm

Bước 1: Sơ chế cá ngừ

Cá ngừ làm sạch hoặc có thể mua những con đã làm sẵn tại siêu thị về và chỉ cần xát với muối rồi rửa lại sạch là được. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý trong khi sơ chế cần loại bỏ phần da bởi cá ngừ có chứa thủy ngân hàm lượng tương đối cao dễ gây nguy hiểm cho cơ thể.

Để loại bỏ phần da cá ngừ, các bạn sử dụng dao nhọn rạch dưới lớp cá khoảng 0.5cm. Sau đó lọc bỏ toàn bộ lớp da và cho cá vào bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 30-40 phút.

Khi ở trong môi trường lạnh đột ngột thủy ngân sẽ co lại và bay hơi. Do đó sẽ giúp cá giảm bớt thủy ngân.

Cách nấu cá ngừ kho cà chua

Cà chua rửa sạch, thái múi cau.

Bước 2: Ướp cá

Ướp cá ngừ cùng với gia vị gồm: 1 thìa cafe muối, 1 thìa cafe hạt tiêu, 1 thìa cafe bột nêm, 2 thìa cafe đường và trộn đều. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, để riêng 30 phút cho cá thầm đậm gia vị.

Bước 3: Kho cá

Bắc chảo lên bếp, đổ ngập dầu ăn và cho cá vào chiên vàng đều các mặt, sau đó bỏ cá ra ngoài.

Tận dụng chảo dầu ở trên, thả hành tím băm nhuyễn vào phi thơm vàng lên sau đó cho cà chua vào xào, dùng thìa dằm nhẹ để cà chua nhuyễn rồi đổ một chút nước, đun sôi sốt cà chua.

Khi cà chua sôi thì các bạn cho cá ngừ vào đun, đậy nắp. Bạn chú ý khoảng 5 phút lật cá một lần để cá không bị cháy và sốt cà chua thấm đều mặt cá. Đun chừng 15-20 phút là được. Có thể nêm nếm thêm gia vị tùy thích.

Cá mềm, các bạn cho ra dĩa, rắc thêm một ít hạt tiêu và thưởng thức cùng với cơm nóng.

Lưu ý khi làm món cá ngừ sốt cà chua

Để thưởng thức món cá ngừ kho cà chua thơm ngon nhất, các bạn cần lưu ý một số điều sau:

Nếu gia đình của bạn có phụ nữ đang mang thai, đang con bú hay trẻ nhỏ thì bạn không nên sử dụng cá ngừ đóng hộp. Bởi sẽ không thể kiểm soát được công đoạn sơ chế từ nhà sản xuất nên rất dễ sử dụng cá nhiễm thủy ngân sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cá ngừ thường khó ngấm gia vị hơn so các loại cá khác nên nếu có thời gian thì nên hãy ướp lâu hơn các bạn nhé.

Sau khi làm xong, các bạn nên ăn luôn tránh để lâu cá sẽ bị tanh.

Nên đun cá ngừ lâu một chút để sốt cà chua ngấm vào thịt cá

Hi vọng cách làm cá ngừ kho thơm cà chua đơn giản mà chúng tôi cung cấp ở trên sẽ giúp các bạn và gia đình có được bữa cơm thật ngon miệng. Ngoài ra, các bạn cũng có thể làm cá ngừ kho măng, cá ngừ kho dứa cũng hấp dẫn không kém. Chúc các bạn thành công!