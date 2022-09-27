Cách nấu bún bò ngon chuẩn vị, đậm đà, cực đơn giản ngay tại nhà

Bún bò Huế xưa ra đời từ thời chúa Nguyễn Hoàng (khoảng thế kỷ thứ 16). Tương truyền, xưa có cô Bún xinh đẹp, giỏi giang, thạo nghề làm bún. Tại làng Vân Cù (nay thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), cô Bún đã sáng tạo ra cách chế biến một món ăn mới: Lấy thịt bò nấu thành nước dùng cho món bún. Từ đó, món bún bò ra đời, được lưu giữ và phát triển qua nhiều thế hệ. Đến nay, bún bò Huế đã được cải biên với sự có mặt của nhiều nguyên liệu khác như giò heo, tiết lợn, chả cua,...theo từng vùng miền của đất nước.

Xứ Huế mộng mơ không chỉ thu hút du khách ở vẻ đẹp của sông Hương, núi Ngự,... mà còn ở món bún bò đặc sản đất cố đô.

Trong đó, “linh hồn” của món bún bò xứ Huế chính là nước dùng. Nước dùng được ninh từ xương ống bò nên có vị ngọt đậm đà. Ngoài ra, người ta còn thêm vào nước dùng chút mắm ruốc và sả để dậy mùi thơm nồng hấp dẫn, một mùi thơm rất riêng chỉ có ở xứ Huế.

Thế nhưng thứ hương vị khiến người ta khó quên nhất, vẫn là ở tô bún cố đô này. Điểm tạo nên sự khác biệt của bún bò Huế chính là sợi bún to, lát thịt bò mỏng mà to bản, nước lèo có màu đỏ cam với vị cay nồng hấp dẫn.

Chẳng vậy mà vào năm 2012, bún bò Huế vinh dự trở thành 1 trong 12 món ăn Việt Nam được xác lập Kỷ lục châu Á và là 1 trong 10 đặc sản ẩm thực lọt vào Top đặc sản Việt Nam lần thứ nhất (2012). Không chỉ có vậy, Bún bò Huế còn không ít lần “chễm chệ” trên các bản tin nước ngoài và khuấy đảo các mạng xã hội quốc tế!

Thật vậy, hương vị Bún bò Huế đặc biệt như chính con người nơi đây vậy, nếu có cơ hội ghé xứ Huế mộng mơ một lần, bạn nhất định phải thử món bún mang niềm tự hào của con người nơi đây nhé. Còn giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món bún bò Huế thơm ngon, nức tiếng gần xa này thôi nào!

Cách làm bún bò Huế chuẩn ngon, hấp dẫn như hương vị Cố đô tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu chính để nấu bún bò Huế thơm ngon!

Điều đầu tiên khi thực hiện cách chế biến bún bò ngon đó là bạn cần chú tâm đến chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu để nấu bún bò khá nhiều .

Bắp bò, nạm bò và gân bò mỗi thứ 600 g

1 cái giò heo khoảng 800 g

Xương ống hoặc xương giá: 1 kg

Mắm ruốc Huế: 3 muỗng canh

Gừng: 1 nhánh nhỏ (50 g)

Hành tím, tỏi

Sả: 6 cây

Chả Huế

Ớt, sa tế

Bún, rau sống

Các bước tiến hành nấu bún bò Huế chuẩn ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Rửa thật sạch gừng, sả rồi dùng dao, chày đập dập.

Giò heo bó!

Đem giò heo lóc xương, lấy sợi lát cuộn phần bắp heo cuộn lại

Bó bắp bò thật chặt!

Cuộn tròn tấm thịt nạm bò lại cho chắc tay rồi buộc chặt lại.

Dùng dây bó bắp bò lại cho chặt để khi nấu chín ít bị co lại.

Nấu một nồi nước thật sôi, sau đó cho xương và bắp bò, nạm bò, gân bò, giò heo chần sơ qua.

Gân bò cắt thành từng miếng vừa ăn.

Gân bò nấu cho thật mềm!

Pha với 1/2 chén nước với 3 muỗng canh mắm ruốc Huế, dùng đũa quấy đều.

Bước 2: Ướp thịt bò

Cho tất cả các loại thịt vào tô và ướp với gia vị!

Cho tất cả các loại thịt vào tô rồi ướp với những gia vị gồm: 1/2 muỗng canh bột ngọt, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh mắm ruốt (đã pha loãng), tỏi băm, sả băm.

Bước 3: Hầm thịt và xương

Cho 3 cây sả và ít nhánh gừng lót ở đáy nồi áp suất. Sau đó, cho xương heo và thịt heo vào nấu thật sôi.

Chờ cho nước trong nồi hết reo thì vặn lửa nhỏ, đun thêm 5 phút nữa. Lưu ý: lượng nước sâm sấp mặt thịt.

Cho xương heo và thịt heo vào nồi nấu sôi rồi vớt cho vào thau nước lạnh!

Vớt bắp giò heo cho vào một thau nước lạnh để thịt không bị bở.

Lót phần sả và gừng còn lại vào đáy nồi áp suất. Cho gân bò, nạm bò và thịt bắp bò vào và đổ nước sâm sấp mặt thịt.

Đun sôi nước rồi hạ nhỏ lửa. Đun thêm 20 phút nữa rồi tắt bếp. Vớt bắp bò, nạm bò rồi cho vào thau nước lạnh để thịt được chắc hơn.

Vớt phần gân ra. Với cách chế biến bún bò ngon, bạn có thể cho gân vào nấu chung với nước dùng để gân mềm hơn.

Lưu ý: Để tránh cho thịt heo bị nhừ, bạn nên đun thịt bò và thịt heo riêng ra.

Bước 4: Nấu nước dùng

Nồi nước dùng có màu trông rất đẹp mắt!

Cho nước hầm thịt bò và nước hầm xương vào một chiếc nồi lớn. Nếu thấy nước ít bạn có thể cho thêm nước lạnh vào nấu.

Nấu cho nước thật sôi rồi nêm gia vị gồm: chén mắm ruốt Huế đã pha loãng, muối, đường, bột ngọt, nước mắm cho vừa ăn.

Phi thơm sả băm và tỏi băm cho đến khi săn lại thì cho dầu màu điều vào để tạo màu cho nước dùng.

Cho thêm ớt sa tế vào nồi nước dùng nếu bạn thích ăn cay.

Bước 5: Trình bày bún bò

Bún bò trình bày đẹp mắt và ăn kèm các loại rau!

Cắt nhuyễn một chút rau và cắt hành tây thành lát mỏng

Thịt cắt lát

Chần bún qua nước sôi rồi cho vào tô, cho thịt cắt lát, gân, chả vào xếp sao cho đẹp mắt.

Rắc ít rau răm, hành, ngò đã cắt nhuyễn và hành tây cắt lát mỏng vào tô bún.

Cho ít rau mùi vào nồi nước dùng rồi chan vào tô bún.

Ăn kèm các loại rau gồm rau muống chẻ, bắp chuối bào, giá, rau thơm, chanh ớt…

Các loại rau ăn kèm với bún bò!

Thành phẩm

Bún bò Huế - món ngon dinh dưỡng, kích thích mọi giác quan của người thưởng thức!

Bún bò Huế full topping với các nguyên liệu thơm ngon hấp dẫn, cùng nước lèo đậm đà chua chua cay cay rất riêng, đảm bảo chỉ cần nếm thử một lần thôi là nhớ mãi không quên nhé! Thật chẳng bất ngờ gì, khi món bún bò Huế này lại có thể dễ dàng đốn tim mọi thực khách trong và ngoài nước nhứ vậy!

Trên đây là công thức cho món bún bò chuẩn vị Cố đô Huế tại nhà. Tuy cách làm có hơi cầu kỳ, nhưng thành phẩm hương vị chắc chắn sẽ không làm các chị em thất vọng đâu nhé! Cuối tuần này mà cả nhà cùng quây quần thưởng thức những tô bún bò nóng hổi, thơm nức mũi này thì còn gì bằng nữa nào!? Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!