Cách làm tinh dầu bưởi nguyên chất cực đơn giản, chị em không thể bỏ qua

Với mùi thơm ngọt, tươi mát đặc trưng, tinh dầu bưởi rất phổ biến và được ưa chuộng. Không chỉ có tác dụng làm đẹp, tinh dầu được chiết xuất từ vỏ bưởi còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời như giúp kháng viêm, kháng khuẩn, cải thiện hệ tiêu hóa, thư giãn, giảm căng thẳng, trị ho, giảm đau đầu…

Tinh dầu bưởi chứa nhiều dưỡng chất tốt và được xem là “mỹ phẩm thiên nhiên” giúp làm đẹp

Tinh dầu bưởi chứa nhiều dưỡng chất tốt và được xem là “mỹ phẩm thiên nhiên” giúp làm đẹp . Đặc biệt là giúp chữa rụng tóc, kích thích mọc tóc, trị hói đầu hiệu quả.

50ml nước lọc

200ml đá lạnh

Chai thủy tinh miệng rộng.

Hướng dẫn cách làm tinh dầu bưởi

Bước 1: Rửa sạch vỏ bưởi để loại bỏ tạp chất, bụi bẩn. Tiếp theo, bạn dùng khăn lau khô và để ráo nước. Gọt lấy phần vỏ xanh sát bên ngoài, tránh lấy phần lõi trắng để thu được tinh dầu đặc và thơm hơn.

Gọt lấy phần vỏ xanh sát bên ngoài, tránh lấy phần lõi trắng để thu được tinh dầu đặc và thơm hơn

Bước 2: Cắt phần vỏ bưởi vừa gọt rồi thành miếng nhỏ và cho vào nồi. Đổ nước vừa ngập phần vỏ bưởi. Đặt một chiếc bát vừa vào giữa nồi. Đậy được nắp nồi lại nhằm giúp hơi nước bốc lên khi đun sẽ ngưng tụ và chảy vào bát.

Đun vỏ bưởi trên bếp

Bước 3: Đặt nồi lên bếp đun sôi với lửa vừa. Tiếp theo, cho đá lên trên nắp nồi. Đây là cách giúp sự bốc hơi và ngưng tụ của nước diễn ra nhanh hơn. Đun với lửa vặn nhỏ nhằm giúp tinh dầu bưởi tiết ra từ từ, tránh tình trạng nhanh bị nhũn ở vỏ bưởi.

Tiếp tục đun với lửa liu riu để tan hết đá tan

Bước 4: Tiếp tục đun với lửa liu riu để tan hết đá tan. Sau đó, tiếp tục cho đá lạnh khác lên trên. Đun khoảng 30 – 45 phút thì sẽ thu được 1 bát tinh dầu bưởi nguyên chất.

Cho tinh dầu bưởi vào lọ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng được lâu. Nếu tinh dầu bưởi có mùi lạ hay biến đổi màu sắc thì tốt nhất là nên ngưng sử dụng.

Tác dụng làm đẹp của tinh dầu bưởi

Chăm sóc da sáng mịn và ngăn ngừa lão hóa

Trong tinh dầu bưởi chứa hàm lượng lớn vitamin C giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Dùng tinh dầu bưởi thường xuyên là cách chăm sóc làn da trắng hồng, mịn màng.

Giúp mọc tóc

Tinh dầu bưởi giúp khắc phục tình trạng tóc gãy rụng, khô xơ và hư tổn hiệu quả. Chỉ với một lượng nhỏ tinh dầu bưởi sẽ giúp phục hồi hư tổn trên tóc hiệu quả, giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Các enzyme có chứa trong tinh dầu bưởi có tác dụng trong việc đốt cháy các chất béo dư thừa, giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Dùng tinh dầu bưởi để mát xa hàng ngày là phương pháp giúp làm giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Không chỉ có tác dụng làm đẹp, tinh dầu được chiết xuất từ vỏ bưởi còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời

Cách làm tinh dầu bưởi tại nhà rất đơn giản, với các bước thực hiện dễ làm. Tuy nhiên, để có thành phẩm đạt chất lượng, chị em cần thật kiên nhẫn, tỉ mẫn trong từng công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, gọt vỏ, cho đến phơi sấy, chưng cất và cần bảo quản đúng cách.

Chúc bạn thành công với cách làm tinh dầu bưởi cực đơn giản vừa chia sẻ trên.