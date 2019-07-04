Hướng dẫn cách làm dầu dừa tại nhà đơn giản với công thức siêu chuẩn

Vào bếp 04/07/2019 22:10

Tự làm dầu dừa sẽ đảm bảo nguyên chất 100% và không cần phải mua ở ngoài. Vừa có thể dùng để nấu ăn vừa làm đẹp rất hiệu quả. Sau đây là hướng dẫn cách làm dầu dừa chi tiết bằng 2 phương pháp nóng và lạnh.

Dầu dừa hay tinh dầu dừa là gì? Dầu dừa là dung dịch loãng được chiết xuất từ quả dừa tươi hoặc khô. Chiết xuất ở dạng thường của dầu dừa được gọi là dầu dừa nguyên chất. Dầu dừa có thể được dùng trực tiếp hoặc qua một khâu chế biến nữa để làm tinh dầu dừa. 

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Dầu dừa nguyên chất  là loại dầu thực vật mang đến giá trị cao, đem lại nhiều lợi ích cho con người

Dầu dừa nguyên chất  là loại dầu thực vật mang đến giá trị cao, đem lại nhiều lợi ích cho con người. Từ lâu, dầu dừa nguyên chất đã được sử dụng khá rộng rãi trong ẩm thực. Có thể dùng dầu dừa để chế biến món ăn, làm bánh kẹo. Hoặc dùng dầu dừa bôi vào vết côn trùng cắn, chữa cháy nắng, đánh bóng đồ gỗ… Đặc biệt, nó còn là một trong những thần dược giúp chăm sóc sắc đẹp hiệu quả cho các chị em.

Có nhiều cách làm dầu dừa tại nhà dưỡng da khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến nhất là 2 cách làm dầu dừa nóng và lạnh.

Nguyên liệu cho cách làm dầu dừa 

1 trái dừa già ( càng già càng tốt)

1 ca nước sạch ( tùy theo việc làm dầu dừa nóng hay dầu dừa lạnh mà dùng nước nóng hoặc lạnh)

Dụng cụ nạo dừa

Nồi đun có đáy rộng

Vợt lọc dừa, tốt nhất là nên dùng một chiếc khăn xô

Hũ thủy tinh có nắp đậy

Hướng dẫn cách làm dầu dừa tại nhà

Bước 1: Nạo dừa

Bổ đôi quả dừa già làm đôi và lấy cơm dừa. Sau đó, bạn dùng dụng cụ nạo để nạo dừa thành những sợi nhỏ vụn hoặc nạo thật nhuyễn rồi đổ vào một cái âu sạch, Tiếp theo, bạn đem xay chung với ít nước nóng.

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Nạo dừa và đem xay chung với ít nước nóng

 Lưu ý: Nếu để cả miếng dừa to hoặc thái quá to thì rất khó để xay vụn được bằng máy xay. 

Bước 2: Ngâm cơm dừa với nước ấm

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Ngâm cơm dừa với nước ấm

Bạn nấu sôi khoảng 400ml nước rồi để nguội bớt, khi nước còn ấm thì đổ vào âu cơm dừa. Dùng tay trộn đều, vừa trộn vừa nhồi bóp để nước cốt dừa được chiết ra, lưu ý là phải rửa tay sạch sẽ trước khi bóp dừa.

Bước 3: Thực hiện làm dầu dừa nguyên chất

Đun sôi một nồi nước sạch rồi tắt bếp đi, để nguội bớt. Đổ nước ấm vào âu cơm dừa và trộn đều lên. Kết hợp trộn và nhồi bóp để thu được cốt dừa. Cần rửa tay thật sạch trước khi bóp dừa. 

- Vắt nước cốt dừa

Dùng khăn xô để vắt lấy nước cốt dừa và đựng trong một cái âu khác (hoặc tô lớn). Trong mỗi lần vắt, bạn chỉ nên vắt một ít để lọc ra được hết nước cốt dừa.Nếu vẫn còn bã dừa sót lại thì nên dùng rây để lọc lại thêm một lần nữa.

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Dùng khăn xô để vắt lấy nước cốt dừa và đựng trong một cái âu khác (hoặc tô lớn)

- Nấu dầu dừa

Nên dùng nồi đun có đáy rộng để giúp bốc hơi nhanh. Bạn đổ hết phần nước cốt vừa vắt vào nồi và đun với lửa lớn cho thật sôi. Khuấy đều tay và đun với lửa liu riu để nước cốt dừa không bị cháy bén ở đáy nồi.

Đun cho đến khi cạn hết rồi tiếp tục khuấy đều để dầu dừa chảy ra. Một lát sau đó, bạn sẽ thấy xuất hiện lớp dầu dừa. 

Tiếp tục đun với lửa nhỏ để dầu dừa sôi. Trong quá trình nấu, bạn sẽ thấy lớp cơm dừa tách ra khỏi dầu dừa và  chuyển sang màu vàng nâu, đứng dưới đáy nồi. Vậy là bạn đã có thể thu được thành phẩm dầu dừa trong suốt, thơm lừng.

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Dầu dừa tiết ra và bã dừa khô lại dần

Lớp dầu có thể xuất hiện trong từ 1 – 2 tiếng. Khoảng thời gian này phụ thuộc nhiều vào cách bạn lấy nước cốt dừa có chuẩn hay không.

Khi dầu dừa đạt được độ trong veo như ý thì bạn tắt bếp và lọc chắt, gạn bỏ phần bã dừa bị cháy ra khỏi nồi. Mặc dù đã tắt bếp nhưng nhiệt độ dầu còn rất nóng nên sẽ gây cháy bã dừa và khiến bã dừa bị khét, làm ảnh hưởng đến chất lượng dầu dừa.

- Vắt sữa dừa

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Dùng rây để vắt lấy phần dầu trong và đựng trong hũ thủy tinh

Khi dầu dừa nguội hẳn và có lớp bã dừa lắng lại xuống đáy nồi, bạn dùng rây hoặc vải xô để vắt lấy phần dầu trong và đựng trong hũ thủy tinh. Đậy kín nắp và bảo quản nơi thoáng mát  để dùng dần. 

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Đậy kín nắp và bảo quản nơi thoáng mát để dùng dần

Nhìn chung, cách nấu dầu dừa đơn giản tại nhà, dễ thực hiện, các bước tiến hành không quá phức tạp, nguyên liệu cũng dễ kiếm được ngoài chợ hoặc siêu thị. Bạn có thể dễ dàng áp dụng cách làm dầu dừa để có được hũ dầu dừa nguyên chất, đảm bảo vệ sinh an toàn. 

Nhiều tín đồ làm đẹp đang xúi nhau dùng dầu dừa để cấp cứu da cháy nắng, tiếc rằng "đời không như là mơ"

Nhiều tín đồ làm đẹp đang xúi nhau dùng dầu dừa để cấp cứu da cháy nắng, tiếc rằng "đời không như là mơ"

Nếu bạn đang tò mò về công dụng cấp cứu da cháy nắng của dầu dừa, hãy đọc bài viết này trước khi có ý định làm theo.

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