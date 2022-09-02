Cách làm thịt dê xào lăn chuẩn ngon hấp dẫn, ăn là mê tại nhà!

Cùng với thịt heo và thịt bò, thịt dê cũng là một loại thịt đỏ thường được đưa vào chế biến trong ẩm thực Việt. Tuy nhiên, không chỉ nổi bật với hương vị thơm ngon, dễ dàng chế biến thành những món ăn đặc sắc, thịt dê còn là nguồn thực phẩm với những giá trị dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời.

Nếu bạn là tín độ của loại thịt dê thơm ngon dinh dưỡng, và đã quá quen thuộc với những món ăn đặc sắc từ thịt dê như: dê nhúng mẻ , thịt dê xào lá lốt,... vậy thì hôm nay, hãy để chúng tôi giới thiệu tới quý bạn đọc thêm một món ngon hấp dẫn nữa đến từ thịt dê, với hương vị đậm đà và hút hồn người thưởng thức không kém, đó là món thịt dê xào lăn - một món xào nổi bật từ phần nhìn đến hương vị, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất nhé!

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại, thịt dê là một loại thịt chất lượng với lượng calo, chất béo bão hòa, cholesterol ít hơn so với nhiều loại thịt khác. Không những thế, thịt dê lại có hàm lượng sắt cao hơn so với thịt bò, thịt heo, thịt cừu hay thịt gà. Đồng thời, thịt dê cũng chứa nhiều kali, mà hàm lượng muối natri lại rất thấp.

Theo Đông y, thịt dê có vị ngọt, tính nóng (cam nhiệt) thuộc hỏa, không độc. Có tác dụng bổ hư lao, ích khí huyết, tráng dương đạo, ấm thận, ấm trung tiêu, khai vị kiện tỳ, thông khí phát sang (làm phát mụn nhọt).

Cụ thể, Thành phần dinh dưỡng trong 85 gam thịt dê nấu chín:

- Lượng calo: 122

- Chất đạm: 23 gam

- Chất béo: 2,6 gam

- Chất béo bão hòa: 0,8 gam

- Riboflavin: 30% giá trị hàng ngày (DV)

- Sắt: 18% DV

- Vitamin B12: 17% DV

- Kẽm: 30% DV

- Kali: 10% DV

Nhờ vào những chỉ số dinh dưỡng với hàm lượng tuyệt vời như này, việc bổ sung thịt dê vào thực đơn sẽ mang lại cho bạn những công hiệu quý giá sau: giảm nguy cơ viêm mạch máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, phòng tránh các dị tật bẩm sinh, làm đẹp da và tóc, tăng cường sinh lý nam giới, cung cấp axit béo omega-3, tăng cường hệ miễn dịch,...

Đặc biệt, Axit linoleic liên hợp có trong thịt dê còn có khả năng phòng ngừa ung thư.. Không những thế, thịt dê cũng chứa phức hợp vitamin B cùng selen và cholina,cũng có lợi ích ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Thật chẳng quá khi nói thịt dê là nguồn thực phẩm dinh dưỡng, mang những công dụng chẳng khác gì thần dược. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại thịt bổ dưỡng này vào thực đơn bữa ăn của gia đình thôi nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món thịt dê xào lăn chuẩn ngon và bổ dưỡng này nhé!

Cách làm món thịt dê xào lăn thơm ngon đậm vị, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món thịt dê xào lăn thơm ngon hấp dẫn!

Thịt dê 800 gram

Đậu phộng rang 100 gram

Sữa tươi không đường 400 ml

Nước cốt dừa 200 ml

Sả 4 cây

Tỏi 50 gram

Hành tây 1 củ

Bột cà ri 1 muỗng cà phê

Ngũ vị hương 1 muỗng cà phê

Dầu điều 1 muỗng cà phê

Sa tế 1 muỗng canh

Tương hột 1 muỗng canh

Bột bắp 1 muỗng canh

Các bước tiến hành làm thịt dê xào lăn chuẩn thơm ngon, hấp dẫn như ngoài tiệm

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt dê

Công đoạn khử mùi hôi và ướp gia vị cho thịt dê!

- Đầu tiên, thịt dê mua về, bạn cần khử sạch mùi hôi bằng cách đem ngâm thịt dê với hỗn hợp rượu trắng có pha gừng băm nhuyễn trong khoảng 5 phút, rồi đem rửa sạch lại với nước là được.

- Tiếp đó, với phần thịt dê đã được làm sạch và khử mùi hôi, bạn tiến hành ướp cùng 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1.5 muỗng cà phê đường, 1.5 muỗng cà phê ngũ vị hương, 2 muỗng cà phê bột cà ri và 1 muỗng cà phê sa tế, sau đó trộn đều tay và để yên trong khoảng 15 phút cho thịt dê ngấm đều gia vị nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các loại nguyên liệu xào cùng!

- Với 4 cây sả, bạn đem rửa sạch với nước, sau đó đập dập và cắt thành từng khúc tầm 4 cm là được.

- Còn tỏi thì bạn tiến hành lột vỏ, rửa sạch, đập dập rồi băm nhuyễn ra.

- Cuối cùng là hành tây, bạn chỉ cần lột vỏ, rửa sạch rồi cắt múi cau, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Xào thịt dê

Quy trình các bước làm xào lăn thịt dê chuẩn ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1/2 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng canh dầu điều vào.

- Kế đến, bạn cho phần sả và tỏi đã được chuẩn bị vào phi thơm lên.

- Sau khi sả và tỏi được phi vàng thì bạn tiếp tục cho thêm 1 muỗng cà phê bột cà ri và phần thịt dê đã ướp vào xào đều tay trên lửa lớn, sau đó cho thêm 1.5 muỗng canh tương hột vào để cho món ăn có thêm vị lạ miệng và ngon hơn.

- Đến đây, khi thấy thịt dê săn lại thì bạn lại cho thêm 300 ml sữa tươi vào, rồi nêm nếm lại để phù hợp với khẩu vị của gia đình, sau đó tiếp tục cho thêm 200 ml nước cốt dừa vào để tăng độ béo cho món ăn nhé.

- Cuối cùng, khi nước cốt dừa sôi thì bạn chỉ cần cho thêm 100 ml sữa tươi pha với 2 muỗng cà phê bột bắp vào, để tạo độ sánh cho món ăn.

- Cứ tiến hành xào đều tay, cho đến khi hỗn hợp sôi lên và sánh lại thì cho hành tây vào, sau đó tiếp tục nấu đến khi hành tây vừa chín tới là bạn có thể tắt bếp, bày ra đĩa, rắc thêm chút đậu phộng lên là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Thịt dê xào lăn - nổi bật từ visual cho tới hương vị!

Món thịt dê xào lăn thơm ngon bắt mắt với visual màu vàng ươm cùng hương vị thơm nức mũi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị thơm ngon, dậy mùi của thịt dê, hòa quyện cùng nước cốt dừa và sữa tươi thơm béo, món này mà ăn kèm với bánh mì hay cơm nóng thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua thịt dê tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những miếng thịt dê có màu đỏ, sáng bóng, thớ thịt đều và chắc, khi sờ vào thấy mềm mịn, có tính đàn hồi và không dính tay hay không có mùi lạ, đây là những miếng thịt dê tươi ngon.

- Đồng thời, nên chọn mua thịt dê có lớp da mỏng, thịt toàn nạc và không dày, thì khi chế biến món ăn sẽ ngon hơn.

- Ngược lại, không nên mua các miếng thịt dê nhạt màu, không chắc tay hoặc có mùi hôi lạ, vì đó là thịt đã bị biến chất, ôi thiu.

- Ngoài ra, thịt dê tươi sẽ có mùi hôi đặc trưng rất nồng, còn những thịt dê đã qua xử lý sẽ không có mùi hoặc mùi khác so với thịt dê tươi, bạn hãy lưu ý điều này nhé.

Trên đây là công thức làm món thịt dê xào lăn thơm ngon hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà. Với món ăn thơm ngon, dinh dưỡng cùng hương vị ăn là mê và cách làm không quá phức tạp này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Lễ này mà được thưởng thức đĩa thịt dê xào lăn đậm đà hương vị cùng gia đình thì còn gì bằng nữa?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé.