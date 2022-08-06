Cách làm thịt ba rọi chiên nước mắm giòn ngon, thơm phức tại nhà!

Thịt ba rọi nói riêng và thịt heo nói chung là một trong những loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới và đặc biệt phổ biến ở miền đông Châu Á. Nhờ vào thành phần giàu protein và chứa nhiều chất béo khác nhau, cùng với giá thành bình ổn và hương vị thơm ngon, dễ dàng chế biến đa dạng theo nhiều cách, loại thịt này dường như đã trở thành nguyên liệu không thể thiếu trên bàn ăn của gia đình Việt. Chúng ta đã quá quen thuộc với những món từ thịt heo như: thịt kho tàu, thịt heo ngâm nước mắm , thịt heo xào dứa ,...nhưng hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá món thịt ba rọi chiên nước mắm - một cách chế biến mới của thịt heo với độ giòn ngon và hương vị đậm đà khiến bạn không thể dừng đũa đấy!

- Trước tiên, với gừng, bạn đem gọt vỏ, rửa sạch và cắt thành những lát mỏng.

Đầu tiên, thịt ba rọi mua về, bạn cầm đem xoa bóp đều với 1 muỗng canh muối trong khoảng 5 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch và để ráo nước. Cách làm này nhằm giúp thịt heo được sạch và loại bỏ hết mùi hôi đặc trưng của thịt.

- Tiếp đó là hành tím, bạn cũng đem lột vỏ, rửa sạch và cắt lát 2 củ, với 3 củ còn lại thì bạn băm nhỏ ra là được nhé.

- Tương tự như vậy, tỏi bạn cũng đem lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ ra.

- Cuối cùng là ớt, bạn chỉ việc rửa sạch và băm nhuyễn ra là đã hoàn tất khâu sơ chế tất cả các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Luộc thịt ba rọi

Các bước luộc thịt ba rọi chín tới!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một nồi nước lên bếp, và tiến hành cho các nguyên liệu gồm phần gừng cắt lát, 2 củ hành tím cắt lát và 1 muỗng cà phê muối vào, rồi tiến hành luộc thịt heo trong khoảng 5 phút.

- Sau khi hết 5 phút, bạn chỉ cần vớt thịt heo ra và dùng dao khứa nhiều đường lên phần da, sau đó để ráo nước là được. Cách này sẽ giúp phần da của thịt ba rọi khi chiên sẽ giòn ngon và phồng hơn nhé.

Bước 4: Ướp thịt ba rọi

Bạn nhớ để ướp trong khoảng 20 phút cho thịt ngấm đều gia vị nhé!

- Với phần thịt ba rọi đã được luộc ở bước trên, bạn lần lượt nêm thêm các gia vị gồm 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hỗn hợp hành tím, cùng phần tỏi và ớt băm nhuyễn vào.

- Sau đó tiến hành trộn đều và để ướp trong khoảng 20 phút cho thịt heo thấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 5: Nhúng bột thịt

Bạn lưu ý cần nhặt bỏ hết các miếng tỏi, ớt, hành có trên thịt trước khi vào áo bột nhé!

- Ở bước này, đầu tiên, bạn cần nhặt bỏ hết phần tỏi, ớt, hành bám trên miếng thịt trước khi tiến vào bước vào áo bột cho thịt nhé, điều này nhằm giúp thịt khi chiên không bị cháy khét.

- Tiếp đến là phần chuẩn bị hỗn hợp bột áo cho thịt, bạn tiến hành cho 3 muỗng canh bột chiên giòn và 3 muỗng canh bột gạo vào một chiếc dĩa lớn rồi trộn đều hỗn hợp lên.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho từng phần thịt vào dĩa và lăn đều để lớp áo bột quấn đều quanh miếng thịt ba rọi như hình là được nhé.

Bước 6: Chiên thịt ba rọi

Chiên đến khi miếng thịt chín vàng 2 mặt là đạt!

- Đến đây thì bạn chỉ cần bắp chảo lên bếp và cho 300ml dầu ăn vào rồi đợi dầu sôi.

- Sau đó, lần lượt cho phần thịt ba rọi đã áo bột vào chảo và chiên cho đến khi thịt chín vàng đều 2 mặt là đạt nhé.

Bước 7: Làm thịt ba rọi chiên nước mắm

Các bước thơm lớp áo sốt cho thịt ba rọi!

- Ở bước cuối cùng này, bạn bắc thêm một chiếc chảo mới lên bếp và cho 2 muỗng canh (30ml) dầu ăn, cùng phần tỏi, ớt, hành tím còn lại vào và phi thơm lên.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm 1.5 muỗng canh đường và 1.5 muỗng canh nước mắm vào chảo rồi tiến hành khuấy đều hỗn hợp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho phần thịt ba rọi mới chiên vào đảo đều trên lửa lớn trong 5 phút để thịt áo đều nước sốt là đã hoàn thành rồi đấy.

Thành phẩm

Thịt ba rọi chiên nước mắm ngon mắt ngon miệng, ăn là ghiền!

Thịt ba rọi chiên nước mắm nổi bật với visual vàng ươm bắt mắt cùng hương thơm nức mũi từ nước mắm và thịt heo chiên chín tới. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị giòn rụm của thịt heo, hòa quyện với phần nước sốt ngọt mặn đậm đà, ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi và đĩa rau sống tươi xanh nữa thì chuẩn hao cơm luôn nhé!

Mẹo chọn mua thịt ba rọi tươi ngon

- Thịt ba rọi ngon là những miếng thịt có tỷ lệ mỡ và thịt cân bằng, khi thưởng thức bạn sẽ không bị ngấy do quá nhiều mỡ hay quá khô do có nhiều thịt nạc.

- Đồng thời bạn cũng nên lựa những miếng thịt có lớp da ngoài cùng dày, lớp mỡ dày từ 1.5cm - 2cm, phần thịt nạc dính chặt vào phần thịt mỡ.

- Bên cạnh đó, nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Trên đây là công thức làm món thịt ba rọi chiên nước mắm giòn ngon, đậm đà, ăn mãi không ngán tại nhà. Chỉ cần thay đổi cách chế biến truyền thống đi một xíu là bạn đã có ngay cho mình một chế phẩm mới từ thịt heo với hương vị đặc biệt hơn hẳn! Với món ăn đậm đà như này, bạn chọn làm món chính cho bữa trưa hay bữa tối đều chuẩn ngon hết nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!