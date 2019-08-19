Cách làm sữa chua nếp cẩm tại nhà thơm ngon bổ dưỡng

Theo các nghiên cứu gạo nếp cẩm có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bảo vệ động mạch ngăn chặn các cơn đau tim đột quỵ. Các chất phytochemical trong gạo nếp cẩm cân bằng lượng cholesterol trong cơ thể. Hơn thế nữa, nếp cẩm còn giúp làm sạch gan, đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể, chống oxy hóa, ngăn ngừa tiểu đường và cực tốt cho hệ tiêu hóa nhé! Nếp cẩm hòa quyện cùng sữa chua sẽ tạo ra một hương vị mới mẻ và quan trọng là bổ dưỡng hơn bao giờ hết!

Không phải bỗng nhiên vài tháng trở lại đây sữa chua nếp cẩm trở thành món được nhiều chị em săn lùng và trở nên hot hơn bao giờ hết. Từ siêu thị với các loại sữa chua nếp cẩm đóng hộp sẵn đến các hàng quán, đâu đâu cũng nhìn thấy món ăn bổ dưỡng này. Vậy thì tại sao mình không thử xắn tay vào bếp thử cách làm sữa chua nếp cẩm tại nhà .

- Đường kính trắng: 100gr

- Nước cốt dừa: 100ml

- Muối trắng: 1 thìa cà phê

- Nước trắng: 1 lít

- Lá nếp (lá dứa): 3 lá

- Sữa chua: 6 hộp

- Đá lạnh: 200gr

Cách làm:

- Bước 1: vo gạo nếp cẩm thật sạch sau đó ngâm nếp cẩm trong nước hòa cùng 1 thìa cà phê muối đã chuẩn bị ngâm khoảng 2-3 tiếng.

- Bước 2: Cho nếp cẩm vào một cái nồi với lượng nước vừa đủ, rồi đặt lên trên bếp và đun nhỏ lửa. Nấu nếp cẩm được khoảng 5 phút, bạn cho lá nếp vào đun cùng, sau đó dùng thìa khuấy nhẹ nhàng và đều tay. Vớt bọt trấu ra để nếp cẩm ngon hơn.

- Bước 3: Đun với mức lửa nhỏ đến khi nếp cẩm sánh đặc lại là đã chín.

- Bước 4: Cho thêm đường vào rồi dùng thìa đảo đều và đun thêm 5 phút cho nếp cẩm ngấm đều đường, tắt bếp và để nguội.

- Bước 5: Khi nếp cẩm đã nguội hẳn, dùng thìa múc nếp cẩm ra cốc hoặc bát. Sau đó cho sữa chua, nước cốt dừa và lạc, dừa khô, dừa tươi nạo sợi vào ly và thưởng thức.

Cách làm sữa chua nếp cẩm ngon

Cách làm sữa chua nếp cẩm Mộc Châu

Ngoài cách làm sữa chua nếp cẩm ngon, giới thiệu đến bạn đọc cách làm sữa chua nếp cẩm Mộc Châu ngon đúng điệu. Chúng ta có thể kinh doanh khi nắm trong tay bí quyết làm món địa phương chuẩn này để tăng thu nhập.

Nguyên liệu:

- 3 lá dứa

- 1 lít nước lạnh

- 200g nếp cẩm

- 100g đường trắng

- 1/2 thìa cà phê muối

- 100ml nước cốt dừa

- Sữa chua

Cách làm:

- Bước 1: Gạo nếp cẩm đem vo sạch và ngâm trong khoảng 3–4 tiếng để nếp nở.

- Bước 2: Nếp cẩm sau khi ngâm xong, vo lại 1 lượt nữa để sạch hơn rồi cho vào nồi. Thêm vào nước và một ít muối rồi đun nhỏ lửa đến khi thấy nếp chín và sánh lại. Trong khi đun, bạn cho lá dứa vào đun cùng, thỉnh thoảng bạn nhớ khuấy đều tay nhé. Cách làm sữa chua nếp cẩm tại nhà này khá đơn giản cho những ai lần đầu tập tành đấy!

Cách làm sữa chua nếp cẩm Mộc Châu

Sữa chua nếp cẩm để được bao lâu?

Trong sữa chua chứa nhiều vi khuẩn có lợi và trong nếp cẩm lại chứa nhiều vitamin C, khi sữa chua hòa quyện cùng nếp cẩm sẽ rất tốt cho đường ruột. Chính vì thế, mọi người đều ưa chuộng món ăn này và chế biến tại nhà. Tuy nhiên, dù gia đình có cẩn thận đến mấy cũng không thể đảm bảo như quy trình khép kín tại nhà máy và quan trọng là tạp khuẩn lẫn vào trong quá trình làm sẽ khiến sữa chua nhanh bị hỏng. Vậy sữa chưa nếp cẩm để được bao lâu? Tốt nhất chỉ nên dùng sữa chua khoảng 2 ngày vì cố gắng sử dụng sữa chua đã hỏng sẽ gây hại cho sức khỏe bởi trong sữa chua khi nhiễm khuẩn có rất nhiều độc tố được sản sinh sau đó.

Sữa chua nếp cẩm để được bao lâu?

Sữa chua nếp cẩm có tác dụng gì?

Chúng ta đều biết sữa chua nếp cẩm rất tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng như vậy sẽ là một thiếu sót lớn vì còn rất nhiều công dụng hữu ích khác từ món ăn này mà chúng ta chưa tìm hiểu hết. Thử đọc bài viết sau đây, chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ với những gì sữa chua nếp cẩm mang lại cho cơ thể của chúng ta.

- Sữa chua nếp cẩm tốt cho tim mạch và giúp làm chắc xương: nhờ các chất như lovastatine và ergostero có trong nếp cẩm mà món ăn này giúp phòng ngừa đột quỵ và cao huyết áp rất tốt. Đồng thời bổ sung một lượng canxi dồi dào cho cơ thể.

- Sữa chua nếp cẩm rất tốt trong việc giữ gìn vóc dáng: rất nhiều chị em đã dùng sữa chua nếp cẩm để thực hiện quá trình giảm cân và mang lại hiệu quả không ngờ. Lý do là chúng giảm sản sinh cortisol từ các tế bào chất béo, đồng thời sản sinh canxi đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, giúp bạn cân bằng lại vóc dáng.

- Sữa chua nếp cẩm giúp cho làn da luôn sáng mịn tự tin: nhờ nguồn vitamin E, C sẵn có trong nếp cẩm, lại ít đường và giàu chất xơ mà người sử dụng món ăn này hợp lý sẽ có một làn da mềm mịn, tươi sáng do được bổ sung thêm một lượng collagen cần thiết.

- Sữa chua nếp cẩm tốt cho phụ nữ sau sinh: được biết đến với nhiều dưỡng chất như protein, vitamin, canxi…mà sữa chua nếp cẩm giúp giảm suy nhược cơ thể sau sinh và cải thiện sữa mẹ, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chị em phụ nữ sau sinh.

- Tăng cường hệ miễn dịch: ngoài nếp cẩm, sữa chua giúp hạn chế các bệnh về hô hấp liên quan tới virus. Chúng chứa nhiều khoáng chất như magie, kẽm, selen làm tăng cường hệ miễn dịch, làm tăng số lượng các tế bào bạch cầu trong cơ thể.

- Ngăn ngừa loãng xương: một hộp sữa chua nếp cẩm chứa đến 275mg canxi nên đây cũng là loại thực phẩm cần bổ sung để duy trì sức khỏe xương tốt hơn. Sữa chua không chỉ giúp xương khỏe mạnh mà còn tăng cường mật độ xương nên cũng ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.

- Tác dụng giảm viêm: các vi khuẩn lành mạnh trong sữa chua nếp cẩm sẽ chống lại tình trạng viêm trong dạ dày, giảm thiểu nguy cơ ung thư đại trực tràng, bàn quang. Lưu ý không nên lạm dụng sữa chua quá mức, sẽ gây hại nhiều hơn có lợi, cung cấp một lượng sữa chua nếp cẩm phù hợp cho cơ thể là tốt nhất.

Sữa chua nếp cẩm hỗ trợ trị bệnh huyết áp

- Trị huyết áp: nhờ lượng kali có trong sữa chua nếp cẩm mà chúng có thể giúp cơ thể loại bỏ lượng muối dư thừa, nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng của bệnh suy thận, tim và cao huyết áp.

- Phòng cảm lạnh: nhờ tốt cho đường ruột mà hạn chế được bệnh tật, nhiễm trùng và các bệnh cảm lạnh so với người không dùng sữa chua nếp cẩm. Một người cần bổ sung 200 gram mỗi ngày để ngăn ngừa bệnh cảm lạnh.

- Phục hồi cơ thể cho người tập thể dục: trong món ăn này có một lượng axit amin giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể sau khi vận động nhiều như tập thể dục.

Sữa chua nếp cẩm giúp phục hồi năng lượng

Sữa chua nếp cẩm có tác dụng gì? Bạn đã thấy đó, sữa chua nếp cẩm có quá nhiều lợi ích cho sức khỏe đúng không nè? Lại là một thực phẩm bổ dưỡng và dễ ăn nữa chứ, món ăn này vừa mát vừa giúp đẹp da, cân bằng năng lượng cơ thể cho cả trẻ nhỏ, người già và phụ nữ. Học cách làm sữa chua nếp cẩm tại nhà để bất cứ khi nào mở tủ lạnh ra bạn vẫn có một món ăn vặt, ăn dặm nhiều chất dinh dưỡng cho cả gia đình, nhất là vào những ngày hè nóng bức như thế này.