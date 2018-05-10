Cách làm sữa chua nếp cẩm bằng nồi cơm điện cực thơm ngon trên cả tuyệt vời

Gạo nếp cẩm còn có tên là bổ huyết mễ có công dụng chữa suy nhược cơ thể, viêm loét dạ dày, chứng mồ hôi trộm.

Sữa chua nếp cẩm đang là một món ăn mới lạ không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa được nhiều bạn trẻ yêu thích. Sự kết hợp của sữa chua và nếp cẩm mang đến những công dụng tuyệt vời không phải ai cũng nắm được.

Sữa chua nếp cẩm mang đến những tác dụng tuyệt vời cho chị em như: làm đẹp da, chắc xương, bổ máu, tốt cho tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa và dạ dày.

Sữa chua chứa các men vi sinh có lợi cho đường ruột giúp làm đẹp da, chắc xương, tăng cường hệ tiêu hóa.

Sữa chua nếp cẩm là món ăn có nhiều tác dụng tốt -Ảnh: Internet

Để tạo nên món sữa chua nếp cẩm, bạn thực hiện từng bước theo quy trình sau đây:

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món sữa chua nếp cẩm

Nguyên liệu làm món sữa chua nếp cẩm -Ảnh: Internet

- Gạo nếp cẩm: 200g

- Lá nếp hay còn gọi là lá dứa: 1 bó

- Sữa tươi không đường: 1 lít

- 1/2 hộp sữa đặc

- 1 hộp sữa chua

- 100 ml nước cốt dừa

- 100g đường nâu ( Đường nâu sẽ cho ra màu sắc đẹp, bạn cũng có thể dùng đường cát trắng)

- Nước cốt dừa : 100 ml

- Muối tinh : 1 thìa

- Nước: 1 lít

- Dụng cụ gồm: Nồi cơm điện, khoảng 10 lọ thủy tinh hủ đựng sữa chua, muỗng...

2. Các bước làm sữa chua nếp cẩm bằng nồi cơm điện

Sau đây là hướng dẫn làm sữa chua nếp cẩm chi tiết:

Bước 1: Làm sữa chua

Sữa đặc khui ra và đổ vào nồi nấu cùng 1 lít sữa tươi không đường. Nấu cho đến khi thấy sôi lăn tăn thì tắt bếp.

Đổ sữa ra tô để nguội bớt. Khi hỗn hợp còn âm ấm, bạn tiếp tục cho thêm vào 1 hộp sữa chua rồi quậy lên cho đều.

Cho sữa đặc pha nước nóng nấu chung cùng sữa tươi không đường, sau đó cho thêm sữa chua vào khuấy đều -Ảnh: Internet

Múc hỗn hợp trên vào từng hũ nhỏ và đậy nắp thật chặt. Sau đó bạn sắp những hũ này vào nồi cơm điện và đậy nắp lại.

Sắp hũ sữa chua vào nồi cơm điện -Ảnh: Internet

Nấu 1 ấm nước hơi sôi và chế vào nồi đựng lọ sữa chua. Lưu ý chỉ cần cho nước ấm ngập 2/3 hũ sữa chua và không được để nước tràn vào lọ.

Chọn nút ở chế độ giữ ấm trong khoảng 15-20 phút rồi rút dây điện ra. Chờ đến khi nước nguội, khoảng chừng 2 tiếng, bạn cắm dây điện lại để chế độ giữ ấm trong 15 - 20 phút.

Bật nút ở chế độ giữ ấm -Ảnh: Internet

Lặp lại quá trình này. Ủ sữa chua trong chừng 6 - 8 tiếng thì nhấc sữa chua ra, cho vào tủ lạnh để tạo độ ngon.

Bước 2: Nấu nếp cẩm

Gạo nếp cẩm đem vo sạch. Sau đó cho gạo vào 500 ml nước ấm ngâm trong khoảng 2-3 giờ, đem vắt sạch nước.

Ngâm gạo nếp cẩm -Ảnh: Internet

Cho nếp vào nồi nấu cùng 600 ml nước lọc với lửa nhỏ. Khi sôi thì cho lá nếp vào nấu chung cho đến khi nếp chín và sánh lại. Nhớ khuấy cho đều trong khi nấu.

Cho lá dứa vào nấu cùng -Ảnh: Internet

Khi nước gần cạn, bạn vớt lá dứa ra.

Cho đường, nước cốt dừa vào nấu chung, đảo thêm khoảng 4-5 phút cho nếp ngấm đều. Nấu thêm 15 phút nữa rồi tắt bếp, để thật nguội.

Cho đường, nước cốt dừa vào nấu chung với gạo nếp cẩm -Ảnh: Internet

Lưu ý: Không nên nấu quá lâu vì sẽ bị lại gạo.

Vậy là bạn đã hoàn thành xong món sữa chua nếp cẩm vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng.

Cho sữa chua và nếp cẩm vào cốc, thêm nước dừa vào để thưởng thức - Ảnh: Internet

Để thưởng thức món ăn này, bạn múc ra cốc, thêm nước dừa, cho sữa chua vào trộn đều. Cách bảo quản sữa chua nếp cẩm là gì? Sữa chua nếp cẩm để được bao lâu?

Để bảo quản sữa chua nếp cẩm, bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh trước khi ăn khoảng 30 phút – 1 tiếng trước khi ăn cho mát mà hạt gạo lại săn săn, ăn sẽ giòn hơn.

Thưởng thức món sữa chua nếp cẩm thơm, ngọt, hơi chua chua -Ảnh: Internet

Với cách làm sữa chua nếp cẩm bằng nồi cơm điện đơn giản mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ dễ dàng có trên tay một lý sữa chua nếp cẩm có đầy đủ hương vị thơm của nếp, vị ngòn ngọt chua chua của sữa chua ủ lên men. Đảm bảo bạn sẽ “nghiện” món ăn cực kỳ ngon và bổ dưỡng này!