Bỏ túi ngay cách làm kem xoài sữa chua thơm ngon, mát lạnh, cực hấp dẫn

Kem xoài sữa chua chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, lợi cho hệ tiêu hóa, làm đẹp da… Xoài tươi có hương vị ngọt mát khi kết hợp với vị sữa chua thanh mát sẽ càng kích thích vị giác hơn.

Kem xoài chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và giúp hạ nhiệt trong ngày hè

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách làm kem xoài ngon nhất.

Đây được xem là món ăn vặt có công dụng hiệu quả rất cao. Vậy thì tại sao bạn không thử làm món kem này cho cả nhà nhỉ?

Nguyên liệu sữa chua và xoài xay - Ảnh: Internet

Nguyên liệu làm kem xoài sữa chua

- 2 quả xoài chín

- 200ml sữa chua

- 30ml sữa tươi

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 hộp sữa đặc

- 100 gram đường cát

- 1 ống vanilla

Cách làm kem xoài sữa chua

Bước 1: Xoài rửa sạch, gọt vỏ lấy phần thịt. Bạn cắt xoài thành từng miếng nhỏ. Nên chọn xoài quả ngọt, dày thịt để món kem có hương vị thơm ngon hơn.

Cắt xoài thành miếng nhỏ -Ảnh: Internet

Bước 2: Hòa tan đường vào nước, đun sôi khoảng 10 phút. Chú ý canh chừng lượng nước sao cho sau khi đun thu được khoảng 300ml nước đường.

Bước 3: Trộn xoài xay với sữa đặc, vanilla. Thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh, nước đường tan rồi cho vào máy xay sinh tố xay mịn. Đây là bí quyết để món kem xoài sữa chua có hương thơm rất riêng biệt, hấp dẫn.

Cho xoài vào máy xay xay nhuyễn, sau đó trộn với sữa chua và nước đường -Ảnh: Internet

Bước 4: Cho 2 hộp sữa chua và nước đường vào và trộn đều cho các thành phần hòa quyện vào nhau.

Bước 5: Chuẩn bị 1 khuôn làm kem đã lau sạch, lần lượt ta cứ rót hỗn hợp vừa trộn đều vào.

Rót kem vào khuôn rồi cho vào tủ lạnh -Ảnh: Internet

Tiếp đó, bạn đặt khuôn kem vào tủ lạnh khoảng 20-30 phút cho kem hơi cứng lại rồi sau đó lấy khuôn ra và cắm que vào sữa. Tiếp tục đặt khuôn kem vào tủ lạnh để kem đông cứng lại.

Bạn có thể thêm vào chút sô cô la chảy hoặc ít lá bạc hà để món kem xoài hấp dẫn, thơm mát và đa dạng vị kem hơn.

Thêm sô cô la và bạc hà để kem xoài đa dạng vị hơn -Ảnh: Internet

Bước 6: Bạn có thể lấy kem ra một cách dễ dàng bằng cách để cả khuôn kem dưới vòi nước đang chảy khoảng vài giây.

Vậy là các bước làm kem xoài sữa đã được hoàn thiện. Và giờ đây bạn đã có thể thưởng thức những que kem xoài thơm ngon, mát lạnh rồi.

Yêu cầu thành phẩm:

Kem xoài có màu vàng nhẹ rất đẹp mắt.

Kem xoài có mùi thơm dịu, vị ngọt và béo của sữa, vị chua nhẹ nhàng của xoài.

Món kem xoài trên phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Chỉ cần một ít nguyên liệu và bỏ ra chút thời gian là bạn đã có thể hoàn thành món kem xoài yêu thích. Chắc chắn món kem xoài sẽ khiến bạn hài lòng và yêu thích. Nhớ tham khảo cách làm kem xoài sữa chua đơn giản trên và thực hiện ngay từ hôm nay nhé!

Chúc các bạn làm món kem xoài này thành công!