Cách làm sạch nhựa mít dính vào dao cực gọn gàng và nhanh

Để không phải mất công xử lý mủ mít trên dao, chúng tôi sẽ mách cho bạn mẹo bổ mít để nhựa không bị dính vào dao rất dễ. Bạn hãy đeo găng tay nilon, chuẩn bị sẵn 1 tờ giấy báo khổ rộng để bổ mít, tránh không cho dính nhựa ra xung quanh.

Nếu không biết cách tránh nhựa mít dính dao thì đừng lo, bạn có thể áp dụng cách làm sạch nhựa mít trên dao dưới đây. Đảm bảo chỉ trong tích tắc, nhựa mít dính trên dao sẽ được làm sạch bách, không còn lại chút nào.

Dùng bọc thực phẩm bao quanh dao để hạn chế nhựa tiếp xúc vào lưỡi dao. Đồng thời, ngay sau mỗi nhát bổ, bạn nên lập tức lau dao vào tờ giấy báo để loại bỏ nhựa nhanh chóng. Việc này giúp cho mủ mít không kịp dính nhiều vào dao và việc xử lý nhựa dính trên dao sẽ nhanh hơn.

Cách làm sạch nhựa mít dính trên dao

Nếu đã áp dụng cách tránh dính nhựa vào dao khi bổ mít bên trên mà dao của bạn vẫn dính mủ mít thì vẫn có thể áp dụng ngay các cách làm sạch nhựa. Cách làm hết nhựa mít dính vào dao không quá phức tạp. Bạn có thể tận dụng ngay các nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp để làm sạch dao, tùy thuộc vào bếp nhà bạn lúc đó có nguyên liệu gì nhé. Cách làm như sau:

Bạn có thể dùng dầu ăn làm sạch nhựa mít dính trên lưỡi dao - Ảnh: Internet

Cách 1: Thoa dầu ăn lên trên bề mặt dao dính nhựa mít, bạn dùng miếng sắt cọ nồi để cọ thật sạch đi lớp nhựa mít dính trên dao. Đến khi sờ tay vào dao không thấy rít và lợn cợn nữa là được. Sau đó, bạn rửa lại với xà phòng rửa bát là vết nhựa mít đã được làm sạch hoàn toàn rồi đó.

Cách 2: Cách này có thể mất nhiều thời gian hơn nhưng sau đấy có thể xử lý vết nhựa rất nhanh gọn. Chỉ cần để dao lên trên tủ đá, đợi đến khi nhựa mít đông lại thì bạn bỏ ra, chỉ cần bóc nhẹ là lớp mủ mít dính trên lưỡi dao sẽ bong ra hoàn toàn mà không cần tác động lực mạnh.

Cách làm sạch nhựa mít dính trên tay

Đối với các vết nhựa mít dính trên tay, bạn có thể thực hiện theo các cách sau để làm sạch vết nhựa.

Xoa tay vào gạo giúp loại bỏ nhựa mít trên da tay một cách dễ dàng - Ảnh: Internet

Thứ nhất, xoa tay trong thùng gạo nhiều lần sẽ giúp cho nhựa mít nhanh chóng vón cục và bạn dễ dàng loại bỏ đám nhựa mít cứng đầu này trên tay mà không phải mất công kì cọ gây đau rát cho da tay.

Thứ hai, bạn có thể dùng chanh chà xát vào bàn tay dính nhựa mít để chanh tẩy sạch đi lớp nhựa. Cách này đem lại hiệu quả rất nhanh và không làm đau tay.

Hi vọng với các cách làm sạch nhựa mít dính vào dao và tay khi bổ mít mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn sẽ không còn gặp phải tình trạng khó chịu sau mỗi lần bổ mít nữa. Chúc các bạn thành công!