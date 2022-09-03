Cách làm ốc móng tay xào sa tế tươi ngon, cay cay, ăn là ghiền tại nhà!

Ốc móng tay là một loại hải sản thân mềm hai mảnh vỏ thuộc họ Pharidae. Chúng sống vùi mình trong bùn cát trên khắp các bờ cát ven biển, cửa biển và có hình thon dài, hình thuôn, đồng thời có thể thay đổi kích thước tùy theo loài.

Nếu là tín đồ của các món ăn được chế biến từ các loại hải sản tươi ngon, dinh dưỡng , thì chắc hẳn bạn đã không ít lần được thưởng thức những món ngon, đặc sắc từ ốc móng tay như: ốc móng tay xào tỏi , ốc móng tay hấp sả , ốc móng tay xào rau muống,... Nhưng hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc thêm một các chế biến món xào từ ốc móng tay chuẩn ngon, với hương vị có phần kích thích vị giác hơn, đó chính là món ốc móng tay xào sa tế ! Món ngon hấp dẫn với hương vị nếm thử một lần là nhớ mãi không quên. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay nhé!

Cụ thể, theo các nghiên cứu của y học hiện đại, trong 100g ốc móng tay có 33,6mg sắt. Nghĩa là gấp 22,4 lần so với thịt lợn và 3,9 lần so với tiết lợn. Đặc biệt, lượng sắt của ốc móng tay đều là sắt heme - loại sắt và cơ thể dễ hấp thụ nhất, nhờ đó mà việc thêm ốc móng tay vào thực đơn sẽ giúp bạn chống được nguy cơ bị thiếu máu.

Không chỉ nổi bật là loại hải sản được yêu thích nhờ hương vị ngọt tự nhiên, dai dai chắc thịt, ốc móng tay còn là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất có ích cho sức khỏe người tiêu thụ.

Bên cạnh đó, ốc móng tay cũng rất giàu vitamin A, canxi, phốt pho và các chất dinh dưỡng khác, đây đều là những chất không thể thiếu cấu tạo nên tế bào da và lông. Chính vì vậy, các chị em tiêu thụ thực phẩm này đều đặn sẽ nhận được tác dụng dưỡng da, dưỡng tóc nhất định. Đặc biệt, ốc móng tay còn rất giàu selen, nếu ăn thường xuyên sẽ có tác dụng chống lão hóa và nuôi dưỡng cơ thể hiệu quả.

Đồng thời, cũng giống như cá hồi, ốc móng tay có chứa nhiều omega-3 lành mạnh, đem lại tác dụng chống oxy hóa, chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Từ đó góp phần làm giảm huyết áp cao và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Tóm lại, ốc móng tay không chỉ được ưa chuộng nhờ mang hương vị thơm ngon khó cưỡng, mà đây còn là loại hải sản mang nguồn dinh dưỡng bổ ích, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe cho người tiêu thụ, các chị em nhất định đừng bỏ qua! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món ốc móng xào sa tế thơm ngon hấp dẫn, ăn là ghiền này nhé!

Cách làm ốc móng tay xào sa tế cay cay hấp dẫn, ngon như ngoài tiệm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món ốc móng tay xào sa tế chuẩn ngon!

Ốc móng tay 500 gr

Hành tây 1 củ

Hành lá 5 nhánh

Sả 5 tép

Ớt sừng 1 trái

Ớt hiểm 2 trái

Tỏi băm 1 muỗng cà phê

Nước vo gạo 1 ít

Sa tế 4 muỗng cà phê

Tương ớt 1 muỗng cà phê

Dầu hào 1 muỗng cà phê

Dầu mè 1 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (đường/ hạt nêm/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm ốc móng tay xào sa tế chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế và luộc ốc móng tay

Công đoạn làm sạch và luộc sơ qua ốc móng tay!

- Đầu tiên, ốc móng tay mua về, bạn đem ngâm với nước vo gạo có thêm 2 trái ớt hiểm đập dập trong khoảng 30 phút, rồi tiến hành rửa lại nhiều lần với nước để ốc được làm sạch hoàn toàn.

- Tiếp đó, bạn bắc một nồi nước lên bếp và cho thêm 1 muỗng canh dầu mè vào để khử mùi tanh của ốc.

- Khi thấy nước sôi thì bạn tiến hành cho hết phần ốc móng tay đã được làm sạch vào luộc trong khoảng 1 phút rồi vớt ra, sau đó tách lấy phần thịt ốc là được.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các loại nguyên liệu xào chung!

- Với hành tây, bạn đem lột vỏ, rửa sạch rồi cắt múi cau.

- Ớt sừng và sả thì bạn đem rửa sạch và cắt thành những lát mỏng là được.

- Còn hành lá thì bạn cũng tiến hành lột vỏ, rửa sạch và cắt thành những khúc ngắn khoảng 1 lóng tay, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Pha sốt

Nước sốt đậm vị, thơm ngon nức mũi!

Ở công đoạn này, bạn cần chuẩn bị 1 cái chén, rồi cho lần lượt các gia vị là 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê tương ớt, 4 muỗng cà phê sa tế và 3 muỗng cà phê nước lọc vào, tiến hành khuấy đều cho các nguyên liệu hòa quyện, là đã có ngay chén nước sốt chuẩn ngon, đậm đà rồi nhé.

Bước 4: Xào ốc móng tay

Quy trình xào ốc móng tay với sa tế chuẩn tươi ngon, đậm đà!

- Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi lên, sau đó cho 1 muỗng cà phê tỏi băm và phần sả cắt lát vào phi vàng lên là được.

- Kế đến, bạn cho thêm phần nước sốt mới pha vào đảo đều chung, cho đến khi nghe mùi thơm thì cho hết phần ốc móng tay đã luộc và hành tây cắt nhỏ vào, tiến hành xốc chảo và đảo đều liên tục.

- Cuối cùng, khi thấy hành tây vừa chín, thì bạn tiếp tục cho thêm phần ớt sừng và hành lá đã cắt vào đảo đều, sau đó nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn là có thể tắt bếp và thưởng thức ngay khi nóng rồi đấy.

Thành phẩm

Ốc móng tay xào sa tế với vị cay cay tê tê, ăn là mê!

Món ốc móng tay xào sa tế thơm ngon nức mũi cùng visual màu vàng ươm bắt mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt ốc móng tay giòn dai, beo béo, thấm đượm cùng hương vị cay cay mặn mặn đầy kích thích vị giác của sa tế, đảm bảo ăn là ghiền ngay nhé!

Mẹo chọn mua ốc móng tay tươi ngon

- Bạn nên chọn những con ốc móng tay có vỏ màu vàng cát và có thể quan sát lớp màng mịn và trong.

- Bên cạnh đó, bạn nên ưu tiên mua những con ốc còn sống, khi ngửi có mùi tanh của bùn và hải sản đặc trưng.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con ốc móng tay có mùi hôi rất khó chịu, bị sứt mẻ hay vỡ vỏ.

Trên đây là công thức làm món ốc móng tay xào sa tế tươi ngon, cay cay, siêu hấp dẫn tại nhà. Với món hải sản đậm đà, đánh thức vị giác mà lại có cách chế biến đơn giản như này, các chị em nhất định phải thử nhé! Hương vị thơm ngon hấp dẫn sẽ khiến các chị em bất ngờ đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công!