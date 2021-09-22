Cách làm ngan cháy tỏi tại nhà thơm ngon khó cưỡng

Ngan cháy tỏi với miếng thịt ngan béo ngậy, thơm lừng hòa quyện với những miếng tỏi cháy cháy vừa tới, giòn rụm, món ăn rất mới lạ vô cùng cuốn hút. Sau đây Phunuvagiadinh sẽ hướng dẫn cách làm ngan cháy tỏi ngon như ngoài hàng.

Không chọn những con ngan non, mỏ mềm vì thịt sẽ nhão, không chắc thịt, sẽ mất nhiều thời gian nhổ lông măng và lông tơ.

Xem phần hậu môn của ngan, nếu như hậu môn sạch sẽ, không dính phân chảy ra tức là ngan khỏe mạnh không bị bệnh.

Với ngan làm sẵn:

Nếu thấy đùi và lườn ngan căng bóng, thớ thịt dày thì không nên mua vì đa phần ngan đã qua xử lý hóa chất để làm thịt ngan trông ngon hơn.

Quan sát kĩ bên trong ngan có nhiều nước và có nhiều màng thì ngan này đã bị bơm qua nước, mua về chặt miếng ra bạn sẽ thấy trong thịt ngan chảy ra rất nhiều nước thịt ngan ăn sẽ không có mùi ngon.

Nguyên liệu món ngan cháy tỏi - Ảnh minh họa internet

Cách làm ngan cháy tỏi tại nhà

Sơ chế ngan

Như vịt ngan cần được sơ chế kỹ lưỡng và đúng cách vì nếu không đúng cách thì ngan sẽ có mùi hôi, tanh rất khó chịu.

Để khử sạch mùi đặc trưng của ngan, bạn dùng muối hạt cùng nước cốt gừng để thoa lên cả bên trong lẫn bên ngoài con ngan, chà và dùng thêm rượu trắng để loại bỏ mùi tanh, sau đó rửa sạch lại 3 - 4 lần. Để ráo nước và chặt thành các miếng vừa ăn.

Lưu ý: Bạn có thể lọc riêng phần thịt ngan để làm cháy tỏi còn phần xương thì để nấu canh măng cũng được nhé.

Ướp ngan

Cho 10gr đường, 10gr hạt nêm, 5gr tiêu xay, 15ml rượu trắng, 2 muỗng cà phê tỏi băm, 2 muỗng cà phê gừng băm, 2 muỗng cà phê ớt băm, 10ml dầu hào và 10ml nước tương vào bát rồi trộn đều. Ướp vào thịt ngan trong 30 phút.

Thực hiện:

Để chảo lên bếp, đợi cho nóng chảo thì cho dầu ăn vào để dầu ăn nóng già, cho tỏi cắt lát vào và phi lên cho vàng. Khi tỏi chín vàng vớt ra bát.

Tiếp đến, cho phần thịt ngan đã ướp gia vị vào chảo, đảo đều với ngọn lửa vừa phải cho đến khi ngan được chín đều thì tắt bếp.

Khi ăn cho ngan ra đĩa, sau đó rắc phần cháy tỏi lên trên, trang trí thêm ớt hoặc rau thơm rồi thưởng thức.

Thành phẩm món ngan cháy tỏi - Ảnh minh họa internet

cách làm ngan cháy tỏi bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu:

– Nửa con ngan làm sạch chặt miếng nhỏ

– Tỏi thái lát

– Gia vị: Xì dầu, nước mắm, đường, hạt tiêu, ngũ vị hương

Cách làm:

- Chặt miếng khoảng 4cm, phần ít xương kiểu ức thì mình lọc luôn

- Ướp ngan với xì dầu, nước mắm, đường, hạt tiêu, ngũ vị hương khoảng 30 phút

- Trong lúc chờ ngan thấm gia vị, thái tỏi trộn cùng chút muối, dầu ăn. Bỏ vào nồi không dầu 190 độ 10’ là tỏi chín vàng giòn giòn

- Trước khi cho ngan vào nồi không dầu, thêm chút tỏi bằm và trộn đều

- Cho vào nồi chiên không dầu 190 độ 15 phút

- Hết 15’ đầu kiểm tra và trở mặt.

- Tiếp tục chiên 10’ ở 195 độ, thêm tỏi đã chiên lúc nãy trộn cùng chiên tiếp 5’ là xong

- Cho ra đĩa. Thịt ngan chín đều, lấp lánh mỡ ngan, cắn miếng mềm ẩm, tỏi vừa giòn vừa dẻo thơm lừng

Làm ngan cháy tỏi bằng nồi chiên không dầu - Ảnh minh họa internet

Hy vọng với cách làm món ngan cháy tỏi tại nhà đơn giản cực ngon của phunuvagiadinh.vn sẽ mang đến cho bạn một món ngon để thêm vào thực đơn dinh dưỡng của gia đình. Chúc bạn thực hiện thành công!