Hàu làm món gì ngon? Điểm qua những món làm từ hàu hấp dẫn

Hàu là một trong những loại hải sản có nhiều giá trị chất dinh dưỡng nhất hiện nay. Do đó mà nhiều chị em nội trợ tin tưởng khi sử dụng trong thực đơn của gia đình. Vậy hàu làm món gì ngon nhất? sau đây là tổng hợp những món ăn ngon từ hàu để chị em tham khảo nhé!

Rửa sạch hàu để ráo.

Hạt sen rửa sạch, để ráo. Nên chọn mua hạt sen tươi, khi sơ chế nên bỏ vỏ, phần tâm sen để riêng. Dùng tâm sen làm trà sẽ giúp giải tỏa căng thẳng, có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ cực kỳ tốt.

Bông cải xanh rửa sạch rồi cắt thành dạng hạt lựu. Nạo vỏ cà rốt, rửa sạch và thái nhỏ. Hàu cũng rửa sạch, để nguyên con

Ngâm hạt sen trong nước ấm cho mềm. Thái nhỏ cà rốt, nấm rơm cắt chân, rửa sạch và cắt đôi.

Vo gạo và nấu cháo.

Cho hạt sen, cà rốt, nấm rơm, bông cải xanh vào cháo. Sau cùng cho thịt hàu vào.

Sau khi nấu chín, cho thêm hành tươi vào cháo để dậy mùi. Nên ăn cháo khi nóng.

Cháo hàu hạt sen thơm ngon bổ dưỡng. Ảnh minh họa internet

2. Hàu chiên giòn

Nguyên Liệu:

4 con hàu to

bột mỳ 50g

50g bột chiên xù

1 quả trứng gà

Tương ớt, sốt mayonnaise

Dầu ăn

Cách làm món hàu sữa chiên giòn:

Bước 1: Hàu tách vỏ, sau đó ngâm 30 phút cho hàu nhả bớt cát rồi vớt hàu ra để ráo. Đập trứng gà rồi đánh tan. Sau đó nhúng hàu vào trứng gà cho hàu được ướt đều.

Bước 2: Đem hàu lăn qua bột mì rồi nhúng trở lại trứng gà thêm lần nữa. Bạn lăn hàu qua bột chiên xù để bột được áo đều vào hàu.

Bước 3: Cho dầu vào chảo làm nóng dầu, sau đó cho hàu vào chiên vàng hai mặt rồi đem vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu, khi ăn bạn dùng kèm với rau xà lách chấm cùng với tương ớt pha sốt mayonnaise hoặc là mù tạc tùy sở thích.

Món hàu chiên giòn rụm. Ảnh minh họa internet

3. Canh hàu nấu hẹ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

150g thịt hàu;

120g rau hẹ

Gia vị

Cách thực hiện:

Hàu tách vỏ, sau đó ngâm 30 phút cho hàu nhả bớt cát rồi vớt hàu ra để ráo. Cắt nhỏ hàu thành miếng vừa ăn.

Rửa sạch rau hẹ, cắt khúc vừa đủ ăn.

Bắt chảo dầu lên bếp, đun nóng, xào sơ hàu rồi đổ vừa nước. Đun sôi.

Cho rau hẹ vào, nêm thêm gia vị cho vừa ăn

4. Hàu phô mai đút lò

Nguyên liệu cần chuẩn bị

3 con hàu sống.

1/2 bát phô-mai sợi.

100ml sữa tươi.

Hành tây.

Cà rốt, cần tây

Gia vị, lá đinh hương khô, bột ngô.

Cách thực hiện:

Bắt đầu bật lò nướng nhiệt độ 200 độ C 10 phút để làm nóng lò.

Hàu tách bỏ vỏ phía trên, sau đó ngâm 30 phút cho hàu nhả bớt cát rồi vớt hàu ra để ráo. Mùi tây thái nhỏ.

Đun sôi sữa tươi, cho hành tây, cà rốt, cần tây, đinh hương khô vào.

Nêm muối và tiêu cho vừa ăn. Làm sệt bằng bột ngô hòa với chút nước.

Xếp hàu vào khay nướng, rưới sốt lên trên rồi phủ phô-mai và ớt bột lên. Nướng hàu khoảng 10 phút là được.

5. Hàu hấp gừng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

4 con hàu tươi loại lớn,

Gừng tươi, hành lá, ớt sừng, rau răm

1/2 củ cà rốt

Gia vị

Nguyên liệu hàu hấp gừng. Ảnh minh họa internet

Cách thực hiện:

Hàu tách bỏ vỏ phía trên, sau đó ngâm 30 phút cho hàu nhả bớt cát rồi vớt hàu ra để ráo.

Đập giập tiêu sọ vừa nát. Cạo vỏ gừng, rửa sạch, thái sợi. Hành lá, ớt, cà rốt rửa sạch thái sợi chỉ.

Trộn đều gừng, hành lá, ớt sừng, bột nêm, tiêu sọ, dầu hào. Cho hỗn hợp này lên hàu, hấp chín.

Hàu hấp gừng này phải dùng nóng kèm với rau răm, chấm muối tiêu chanh hoặc mù tạt tùy thích.

6. Đậu phụ nhồi hàu

Nguyên liệu nấu đậu phụ nhồi hàu

4 miếng đậu phụ.

200g thịt hàu.

100g thịt heo xay

5 củ hành tím, 1 củ tỏi, rau xà lách, rau thơm.

Nước tương, bột nêm, tiêu, dầu ăn, dầu hào.

+ 4 miếng đậu phụ.

+ 200g thịt hàu.

+ Thịt xay 5 củ hành tím, 1 củ tỏi, rau xà lách, rau thơm. Nước tương, gia vị, bột nêm, tiêu, dầu ăn, dầu hào.

Thực hiện:

+ Đậu phụ rửa sạch, để ráo nước, cắt miếng miếng vừa ăn vừa để nhét thịt vào, khoét lỗ bên trên. Băm nhuyễn hành tím, tỏi. Thịt hàu tách vỏ, ngâm cho ra bớt cát rửa sạch, để ráo, thái hạt lựu nhỏ. Trộn đều thịt xay, hàu và gia vị để làm nhân.

+ Nhồi nhân vào đậu phụ. Đun nhiều dầu ăn, cho đậu phụ nhồi vào rán cho chín vàng đều, vớt ra để ráo.

+ Thành phẩm để đậu phụ nhồi hàu ra đĩa, dùng nóng với rau xà lách, rau thơm và nước tương.

7. Mỳ Ý sốt hàu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

80g mỳ ý

100g thịt hàu

2 quả cà chua

1/2 củ hành tây,

20g nấm rơm

Gia vị

Cách thực hiện:

Thịt hàu tách vỏ, ngâm cho ra bớt cát rửa sạch, để ráo, thái hạt lựu nhỏ miếng vừa ăn. Hành tây, nấm rơm thái hạt lựu. Cà chua bỏ hạt xay nhuyễn.

Cho chảo nóng đun nóng dầu, phi thơm tỏi sau đó cho cà chua vào xào, bỏ thêm chút tương ớt, nấu cho cà chua chín mềm, nêm gia vị cho vừa ăn.

Luộc chín mỳ ý, vớt ra để ráo, cho vào đĩa.

Phi thơm tỏi với chút dầu ăn khác, cho hàu, nấm, hành tây, sốt cà vào, nêm gia vị vừa ăn để làm sốt.

Rưới sốt mì lên, rắc tiêu lên và dùng nóng.

8. Hàu xào chua ngọt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

150g thịt hàu,

Cà chua, dưa, thơm, hành tây, ớt chuông, cần tàu

2 thìa nước cốt chanh

gia vị

Cách thực hiện:

Hàu tách vỏ, ngâm cho ra bớt cát rửa sạch, để ráo nước, ướp chút bột nêm

Cắt cà chua thành múi cau, bỏ hạt.

Cắt thơm, dưa chuột, ớt xanh thành miếng xéo. Cắt múi hành tây, Cần tàu đem cắt khúc.

Phi thơm tỏi với dầu, cho các nguyên liệu vào xào, bỏ thêm nước cốt chanh, đường, tương ớt, dầu hào vừa ăn. Cho cần tàu vào sau cùng sau đó đảo đều rồi cho ra đĩa, rắc chút tiêu.

9. Hàu sốt pate

Nguyên liệu 200g cải thìa,

100g pate gan,

150g thịt hàu,

3 nhánh tiêu xanh,

1/4 củ hành tây

1/2 củ cà rốt

1 thìa bột ngô, 1/2 bát nước dùng

Gia vị

Cách thực hiện:

Hàu ngâm cho ra hết cát, rửa sạch.

Hành tây, cà rốt thái sợi

Rửa sạch cải thìa, chẻ làm 6 nhánh, chần qua nước sôi sau đó xếp ra đĩa.

Đun nóng dầu để phi thơm tỏi, cho hàu, pate, cà rốt, hành tây, tiêu xanh vào đảo đều.

Cho nước dùng vào, nêm gia vị vừa ăn, cho bột ngô pha loãng vào để tạo độ sánh.

Sau cùng, cho sốt pate lên đĩa cải thìa, rắc chút tiêu. Món này dùng nóng với bánh mì, nước tương.

10. Hàu hấp sả

Nguyên liệu cần chuẩn bị

500g Hàu tươi

3 – 4 củ sả

100g hành khô

Tương ớt, muối tiêu chanh

Rau răm

Cách thực hiện

Hàu đem ngâm 30 phút cho ra bớt cát, rửa sạch, để ráo nước

Sả lột vỏ, rửa sạch, đập dập cho mềm sau đó đem lót dưới đáy nồi, cho hàu đã rửa sạch vào đem đun với lửa nhỏ

Hành đem đi rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào chảo dầu để phi thơm

Hàu hấp với sả đã chín thì tắt bếp, xếp ra đĩa ăn chung với hành phi, rau răm và thêm một ít tương ớt hoặc muối tiêu xanh

hầu hấp sả thơm ngon. Ảnh minh họa internet

10. Hàu né

Thông thường có món bò né phổ thông, thay vì đó bạn có thể nấu hàu né cực thơm ngon và bổ dưỡng!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

200g thịt hàu tươi,

2 quả đậu bắp,

Xà lách, rau thơm, hành tím băm, tỏi băm

Dầu hào, gia vị, hạt điều

20g bơ thực vật.

Cách thực hiện:

Rửa sạch hàu, để ráo.

Băm nhỏ hành, tỏi. Thái mỏng đậu bắp, rửa sạch rau thơm, xà lách, để ráo nước.

Trộn các nguyên liệu: hàu, đậu bắp, bột nêm, màu hạt điều, dầu hào, tiêu, hành tím, tỏi, dầu ăn, để 20 phút cho ngấm gia vị.

Đốt nóng khuôn đầu bò, cho 20g bơ vào đun nóng chảy, cho hỗn hợp vừa ướp vào trở đều. Muốn dùng nóng, tái hay chín có thể tùy ý.

Sử dụng hàu làm nguyên liệu trong bữa ăn hằng ngày giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Hàu thường được sử dụng như bổ thận tráng dương hay tăng cường sinh lực cơ thế, … ở nam giới, sử dụng hàu đem lại hiệu quả vô cùng cao.

Hàu làm món gì ngon? Trên đây là những món ăn ngon từ hàu cũng chính là câu trả lời chúng tôi đã giới thiệu đến bạn. Hy vọng sẽ giúp bạn thêm vào thực đơn hàng ngày thêm phong phú.