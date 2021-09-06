Cách làm chè bột lọc heo quay đậm đà hương vị Huế

Chè bột lọc heo quay là sự kết hợp giữa món ngọt và món mặn tạo nên bát chè thú vị của riêng đất cố đô Huế hòa quyện giữa dai giòn của bột lọc cùng heo quay thêm chút nước đường gừng ngọt thanh ấm bụng với hương vị khá đặc biệt và cũng kén người ăn, nếu như ai mới ăn lần đầu tiên sẽ rất khó ăn. Nhưng ai biết ăn, ăn rồi chắc chắn sẽ rất ghiền.

Sơ chế thịt heo để ướp gia vị heo quay. Thịt heo đem rửa thật sạch rồi bóp qua với muối cho giảm mùi tanh và cho vào nồi luộc lên. Khi nào nồi thịt sôi thì hớt sạch bỏ bọt, thấy phần bì chín thì tắt bếp.

Lưu ý không nên luộc thịt chín hẳn để không làm mất đi vị ngọt của thịt heo. Sau khi vớt thịt heo ra để ráo hẳn nước ở phần da, hành tỏi đập dập thái to. Hòa một hỗn hợp gồm có nửa thìa canh rượu trắng, nửa thìa nhỏ gia vị, nửa thìa nhỏ đường một thìa nhỏ ngũ vị hương cùng chút hạt tiêu rồi khuấy tan ra.

Món heo quay bằng chảo khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Ướp heo chỉ nên ướp phần thịt còn phần da thì để ráo như vậy khi quay thịt và da mới giòn và thơm ngon. Da heo dùng tăm nhọn xăm vào phần da nhiều lần rồi lau lại bằng giấy ăn, sau đó dùng muối hạt chà sát vào phần da và bọc kín lại, có thể ướp chừng 8 tiếng hay qua đêm ở ngăn mát tủ lạnh.

Cuối cùng bạn lấy thịt ra để lát cho bớt lạnh và phết thêm một lớp nước chanh mỏng lên bề mặt da, khi nào thấy da khô hẳn thì mang đi chiên nhé. Cho dầu ăn vào chảo khi nào dầu sôi thì cho phần bì xuống chiên sau đó đậy vung lại, lật đều sẽ được phần thịt heo quay.

Thịt heo quay:

Cắt thịt thành hạt lựu khoảng 1cm. Sau đó ướp thịt bằng muối và đường theo tỉ lệ 1:3, nếu thịt mua sẵn họ đã ướp rồi thì có thể lấy ½ muối. Ướp thịt khoảng 15 phút, sau đói bắt chảo lên bếp nhớ tuyệt đối không cho dầu ăn nhé. Cho thịt vào chảo đảo đều cho đến khi thịt ngả màu caramel và hơi cứng, giòn giòn là tắt bếp.

Thịt heo quay cắt hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet

Bột năng:

Cho khoảng 350g bột năng vào tô lớn, cho nước sôi từ từ vào và nhào đến khi bột mịn, dẻo đều không còn dính tay là được. Sau đó vo từng viên bột nhỏ, để nhân heo quay bên trong rồi vo tròn kín mép là được ( tuyệt đối không được để hở miệng, lúc luộc nước sẽ vào thịt sẽ không được giòn). Tiếp theo cho những viên bột lọc này vào nước đã đun sôi, đun đến khi bột trong và nổi lên. Vớt ra một tô nước đá lạnh ngâm khoảng 1- 2 phút rồi vớt ra để ráo

Ảnh minh họa: Internet

Nước đường:

Cho 1,5 lít nước vào nồi, thêm gừng đã cắt sợi và 250g đường phèn lá dứa vào đun sôi. Tuỳ khẩu vị mỗi người ăn ngọt ít hay nhiều và ăn cùng đá lạnh, mọi người nêm đường vừa miệng là được.

Mè rang vàng

Thưởng thức chè bột lọc heo quay

cho vài viên bột lọc vào chén, cho nước đường vào, rắc ít mè, cho đá lạnh vào ăn cùng. Công thức trên có thể làm được 16 chén mọi người có thể bảo quản tủ lạnh ăn dần, phần bột lọc viên bảo quản ngăn đông, lúc nào ăn thì đem luộc. Còn phần nước dùng để ngăn mát.

Thành phẩm chè bột lọc heo quay - Ảnh minh họa: Internet

Với các nguyên liệu không quá khó tìm cùng cách chế biến đơn giản, Phunuvagiadinh đã mách bạn một món chè heo quay đậm chất đất Huế mà bạn không cần phải đặt chân đến cố đô mà vẫn có thể thưởng thức món ăn này ngay tại nhà cùng người thân.