3 cách làm bánh da lợn đậu xanh màu sắc hấp dẫn

Bánh da lợn đậu xanh là món bánh tuổi thơ mà nhiều người rất thích để tìm kiếm hương vị một thời tuổi thơ mình đã được thưởng thức. Sau đây phunuvagiadinh chia sẻ công thức bánh da lợn đậu xanh tại nhà đơn giản dễ làm.

- 180g bột năng

- 20g bột gạo

- 150ml nước cốt dừa

- 200ml nước lọc

- 50g lá dứa

- 100g đường

** Phần bột màu vàng - đậu xanh

- 60g bột năng

- 100g đường

- 200ml nước cốt dừa

- 100g đậu xanh khô bỏ vỏ

Bánh da lợn đậu xanh lá dứa - Ảnh minh họa: internet

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦:

** Phần bột màu xanh lá dứa

-Bước 1: Lá nếp rửa sạch, thái nhỏ, bỏ vào máy xay sinh tố xay cùng 200ml nước lọc và thu được 180ml nước cốt màu xanh (mình sẽ chỉ sử dụng khoảng 150ml)

-Bước 2: Trộn đều bột gạo và bột năng

-Bước 3: Cho nước cốt dừa, đường, nước lá nếp vào khuấy đều cho tan. Cho hỗn hợp bột gạo và bột năng vào trộn đều. Có thể lọc qua rây để bột mịn hơn

** Phần bột màu vàng - đậu xanh

-Bước 1: Đậu xanh ngâm qua đêm hoặc ít nhất 2 giờ. Rửa sạch đậu, cho đậu vào nồi đổ xâm sấp nước, để lên bếp để to lửa. Đậu sôi thì hạ lửa liu riu.

-Bước 2: Đến khi đậu xanh chuyển sang dạng sền sệt thì cho hỗn hợp vào máy xay xay mịn

-Bước 3: Đợi hỗn hợp đậu xanh nguội, cho bột năng, đường, nước cốt dừa vào trộn đều

** Hấp bánh

-Bước 1: thoa một lớp dầu ở đáy và xung quanh thành khuôn đựng bánh

-Bước 2: Đun sôi nước, đặt giá hấp và khuôn vào nồi hấp bánh. Đổ lớp màu xanh đầu tiên. Có thể dùng khăn xô em bé bọc nắp nồi để nước không rỏ xuống bánh và các lớp bánh dính chặt với nhau hơn

-Bước 3: Sau khoảng 5-7 phút, tiếp tục đổ lớp màu vàng lên. Làm lần lượt đến khi hết bột.

Bánh hấp xong bỏ ra ngoài đợi nguội thì mới tách khuôn.

Thành phẩm bánh da lợn lá dứa đậu xanh - Ảnh minh họa: internet

2. Bánh da lợn đậu biếc đậu xanh cốt dừa

** Màu vàng (đậu xanh )

Đậu xanh 100g ( +Nước nấu đậu xanh)

Nước cốt dừa 200ml

Bột năng 50g

Đường 80g

Muối 1 ít

** Màu hoa đậu biếc

Nước 150ml ( nấu còn lại 100ml nước màu hoa)

Hoa đậu biếc 1mc ( thích đậm hay nhạt thì gia giảm nha)

Cốt dừa 50ml

Bột năng 100g

Bột gạo 10g

Đường 50g

** Màu trắng trong

Nước 100ml

Bột năng 100g

Bột gạo 10g

Đường 50g

Cốt dừa 50ml

* Cách làm

1. Đậu xanh rửa sạch ngâm nước sôi 1h cho nở.

- Cho đậu xanh nước 1 ít muối vào nồi nấu cho mềm.

- Đậu xanh đã mềm cạn nước. Mình cho đường vào khuấy tan.

- Cho vào cối xay nhuyễn mịn.

- Cho đậu xanh xay nhuyễn mịn, nước cốt dừa vào thau.

- Rây bột năng vào rồi khuấy đều tan.

Như vậy là xong phần bột màu vàng rồi đó.

2. Màu hoa đậu biếc

- Cho nước và hoa đậu biếc vào nồi nấu. Chắt lấy 100ml nước màu.

- Cho bột năng, bột gạo, đường vào thau trộn đều tan.

- Cho tiếp nước cốt dừa, nước màu vào khuấy đều tan.

Xong phần bột màu hoa đậu biếc nhé!

3. Màu trắng trong

- Cho bột năng, bột gạo, đường vào thau trộn đều tan.

- Cho tiếp nước cốt dừa và nước vào khuấy đều tan.

Xong phần bột màu trắng trong nhé!

4. Dùng dầu dừa thoa đều lên khuôn.

5. Bắt nồi hấp lên bếp nấu cho nước sôi. Dùng khăn bao nắp nồi lại để nước không rơi lên bánh làm ướt bánh.

6. Đổ lớp bột đầu tiên màu hoa đậu biếc

Đậy nắp hấp 3~5 phút cho bột se đặc lại rồi đổ lớp bột tiếp theo khác màu tuỳ ý thích nha mình đổ màu vàng vì màu vàng có lượng bột nhiều gấp đôi 2 màu kia.

Cứ như vậy đổ cho hết bột.

Lấy bánh da lợn đậu xanh ra để cho nguội hẳn rồi mới lấy ra khỏi khuôn.

7. Bọc wrap bên ngoài dao để cắt bánh không bị dính. Cắt hình tuỳ ý thích nha!

3. Bánh da lợn kết hợp bánh bò

** Bánh Bò

Nước 150ml , hoa đậu biếc (nước màu hoa đậu biếc 100ml )

Bột gạo 250g

Bột năng 70g

Men nở 5g

Đường 150g

Nước cốt dừa 200ml + 250ml

** Bánh da lợn

Lớp màu vàng từ đậu xanh

Đậu xanh 200g và nước nấu đậu xanh

Đường 100g

Muối ¼ muỗng cafe

Nước cốt dừa 400ml

Bột năng 100g

** Lớp màu lá dứa (xanh)

Lá dứa 50g

Nước lá dứa 400ml

Bột năng 400g

Bột nếp 30g

Đường 100g

Ảnh minh họa: internet

Cách làm

1. Bánh bò

- Nấu nước màu hoa đậu biếc. Chắt lấy 100ml nước màu. Nếu muốn màu trắng thì bỏ qua bước này

- Nấu nước dừa với đường, muối cho tan không cần nấu sôi chỉ cần tan đường muối là được.

- Rây bột gạo, bột năng, men nở vào thau cho mịn tránh bị vón cục.

- Cho nước màu, nước cốt dừa và nấu đường, muối khuấy đều tan.

- Cho tiếp phần nước cốt dừa còn lại vào khuấy đều tan.

* Nước cốt dừa mình chia ra 2 lần cho vào sẽ dễ khuấy hơn là cho vào 1 lần.

- Đậy wrap để ủ bột 1h cho bột nở

2. Bánh da lợn

Lớp màu vàng

- Đậu xanh rửa sạch. Cho vào nồi đổ nước đầy hơn 1 lóng tay. Nấu cho mềm.

- Đậu xanh đã mềm cạn nước mình cho đường vào trộn đều cho đường tan.

- Cho hỗn hợp đậu xanh vào máy xay nhuyễn.

- Cho đậu xanh xay nhuyễn, nước cốt dừa, bột năng vào thau trộn đều tan. Như vậy mình được hỗn hợp màu vàng đậu xanh rồi.

Lớp màu xanh( lá dứa)

- Lá dứa rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào máy xay với nước xay nhuyễn.

- Vắt lấy 400ml nước lá dứa.

- Cho nguyên liệu màu xanh vào thau trộn đều tan.

3. Chuẩn bị nồi hấp.

- Khuôn hấp mình thoa 1 ít dầu dừa vào đáy và thành khuôn. Để dễ lấy bánh ra khỏi khuôn.

- Hấp bánh da lợn mỗi lớp 3~5 phút tuỳ theo lớp bánh dày hay mỏng .

Hấp bánh bò 10 ~15 phút .

- Muốn bánh da lợn được đều lớp mình cân mỗi lớp bánh 100g.

Thành phẩm bánh da lợn kết hợp bánh da bò. Ảnh minh họa: internet

Bánh ăn không hết cho vào tủ lạnh bảo quản qua ngày sau lấy ra ăn vẫn ngon mềm dẻo dai không bị chai cứng tí nào luôn trên cả tuyệt vời .

Trên đây là 3 cách làm bánh da lợn đậu xanh thơm ngon đơn giản tại nhà ngoài ra còn được biến tấu kết hợp với bánh da bò, mong rằng sẽ giúp bạn thực hiện thành công món bánh này.