Cách làm tôm cháy tỏi đúng điệu cả nhà tấm tắc khen ngon 

Để làm món tôm cháy tỏi giòn rụm, bạn cần phải chọn nguyên liệu cẩn thận, hãy kiểm tra độ tươi của tôm trước khi mua. Cho tôm ra ngoài ánh sáng, kéo dài con tôm và xem độ rộng giữa các khớp trên lớp vỏ và thịt tôm. Nếu thấy phần khớp này rộng chứng tỏ tôm kém tươi do để quá lâu hoặc để trong tủ đông trong thời gian dài. Đặc biệt, những con tôm đã bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn thì không nên mua.

Bí quyết làm tôm cháy tỏi ngon là nằm ở giai đoạn sơ chế. Do đó, bạn cần phải sơ chế kỹ, đồng thời kiên trì trong việc tìm tòi những nguyên liệu phù hợp để kết hợp tạo nên tính hấp dẫn cho món ăn. Không chỉ là món nhậu ngon, món ăn này còn được xem một trong những món chống ngán rất hiệu quả, kích thích vị giác tốt, giúp bé ăn ngon miệng. Chính vì vậy, trong những bữa cơm gia đình, bạn có thể tham khảo những c ách làm tôm cháy tỏi theo một số công thức sau:

Bạn có thể chọn tôm sú, tôm tích… để làm tôm cháy tỏi giòn rụm đều được.

Tôm sú: 300g.

Gia vị, dầu hào, đường, tỏi.

Cách chế biến món tôm cháy tỏi giòn rụm:

Bước 1: Tôm rửa sạch bóc vỏ chừa lại phần đầu và đuôi. Sau đó, khía lưng rút bỏ chỉ đen, ướp với chút gia vị, đường và dầu hào để khoảng 20-30 phút.

Bước 2: Tỏi khô bóc vỏ đập dập băm nhỏ (cần nhiều tỏi). Tiếp theo đun nóng chảo, cho dầu ăn vào đun thật nóng rồi cho tôm vào chiên vàng xong gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Bước 3: Lấy lại lượng dầu vừa phải khi chiên tôm để phi tỏi cho vàng, thơm.

Bước 4: Cho tôm đã chiên vào đảo đều, rắc thêm chút hạt tiêu hoặc chút bơ cho thơm ngậy. Cuối cùng, xếp tôm ra đĩa, rắc tỏi lên trên trang trí cho sinh động. Ăn nóng với sốt me, sốt mayonnaise hoặc gia vị chanh ớt đều được.

Hướng dẫn món tôm cháy tỏi ớt cay kích thích vị giác

Các món ăn ngon được làm từ tôm thì nhiều vô kể, tôm hấp, tôm nướng, tôm rang, tôm kho, tôm rim… Tuy nhiên, món tôm cháy tỏi ớt cay vẫn được nhiều người yêu thích nhất, đặc biệt là người dân miền Trung. Vị cay của ớt khô, cùng vị thơm của bơ quyện với vị ngọt tự nhiên của tôm sú gia tăng cảm nhận cho vị giác. Khiến bạn ăn mãi không ngừng.

Tôm cháy tỏi ớt

Nguyên liệu:

400g tôm sú to

2 thìa cà phê tỏi

2 thìa cà phê ớt

2 thìa súp bơ lạt

2 thìa cà phê hạt nêm

2 thìa cà phê đường

Cách làm:

Tôm rửa sạch, chẻ lưng. Sau đó ướp với gia vị khoảng 15-20 phút. Tiếp đó, bắc chảo nóng, cho bơ vào tan chảy rồi cho tỏi và ớt vào phi thơm. Cho tôm vào đảo rồi để lửa nhỏ, hơi cháy cạnh rồi tắt bếp. Xếp tôm ra đĩa, trang trí với vài lát chanh tây cắt mỏng và xà lách. Dùng kèm với cơm như món mặn.

Tuy nhiên, nếu muốn tôm ngon và trông đẹp mắt hơn, bạn nên hấp chín tôm trước khi chế biến. Như thế khi đem cháy tỏi, tôm sẽ không bị cháy, cũng như không chảy nước và hình dáng tôm cũng đẹp mắt hơn.

Cách làm tôm cháy tỏi sả

Nếu bạn đã chán món tôm cháy tỏi thông thường thì hãy đổi vị sang món tôm cháy tỏi sả, thơm ngon hấp dẫn ai cũng thích mê.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

400 gram tôm tươi.

1-2 cây sả.

1 quả ớt sừng

1 củ hành khô

Vài nhánh tỏi

1 thìa cà phê hạt nêm

½ thìa cà phê tiêu

½ thìa cà phê đường

1 thìa nước mắm

2 thìa dầu ăn

2 nhánh hành lá

Tôm cháy tỏi sả

Cách làm:

Tôm sau khi mua về bạn dùng kéo cắt bỏ bớt phần đầu nhọn, rửa sạch sẽ rồi để ráo nước. Sau đó, lấy hành khô và tỏi bạn đem băm nhỏ, hành lá thái nhỏ, sả cũng thái nhỏ, băm nhuyễn, ớt băm nhỏ hoặc thái lát mỏng tùy thích.

Tiếp theo là ướp gia vị, đây là công đoạn rất quan trọng. Nắm chắc giai đoạn này có nghĩa là bạn đã nắm được bí quyết làm tôm cháy tỏi sả ngon, có hương vị đậm đà. Đầu tiên, bạn cho tôm vào tô cùng với nước mắm, hạt nêm, tiêu rồi đảo đều sau đó ướp tôm 30 phút cho ngấm gia vị.

Tiếp theo, bạn đặt chảo lên bếp cùng với 2 thìa dầu ăn đun cho dầu nóng, tiếp theo cho tỏi và hành khô băm nhỏ, phi cho thơm rồi cho sả, ớt vào xào cùng cho dậy mùi thơm. Cuối cùng là cho tôm vào đảo đều. Trong khi đảo đều, bạn hãy nêm thêm chút đường, muối để tôm có vị mặn vừa đủ sẽ ngon hơn. Xào cho tôm rút cạn hết nước và tỏa mùi thơm là có thể cho hành lá thái nhỏ vào cùng, đảo đều và tắt bếp. Cuối cùng, bạn xúc tôm xào sả ớt ra đĩa thưởng thức với cơm trắng rất ngon. Vị kết hợp giòn cay lạ miệng khiến các thành viên trong gia đình đều thích mê khi ăn thử lần đầu.

Cách làm tôm cháy tỏi kiểu thái

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

400g tôm tươi, lột vỏ, chẻ sống lưng, làm sạch.

1/2 quả ớt chuông.

4-5 quả ớt hiểm (muốn ăn cay hơn thì cho nhiều ớt hơn).

1- 2 thìa ớt sa tế tôm.

5-6 tép tỏi, băm nát

4-5 lá chanh Thái tươi hoặc đông lạnh (nếu không có lá chanh Thái thì có thể thay bằng lá chanh Việt Nam, mùi vị sẽ khác một chút)

Gia vị: nước mắm, bột nêm, đường, bột ngọt...

Cách làm:

Bước 1: Bắc chảo lên bếp, đợi cho nóng, cho thêm 3 thìa dầu ăn vào phi thơm tỏi và ớt. Tiếp theo cho tôm vào đảo đều tay đến khi chín tới. Sau đó, cho lá chanh và ớt chuông vào đảo đều trong vòng 3 phút. Khi nào nếu thấy cạn nước thì bạn có thể cho 1 thìa nước vào để khỏi dính chảo. Nêm gia vị cho vừa ăn. Cho phần ớt sa tế tôm vào cuối cùng, đảo đều cho dậy mùi thơm. Món ăn này ăn kèm với cơm trắng và chén mắm ớt cay thì sẽ rất ngon.

Món tôm cháy tỏi kiểu thái có hàm lượng giá trị dinh dưỡng rất cao. Tôm chứa nhiều chất đạm, các vitamin và nguyên tố vi lượng, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày.

Trên đây là những cách làm tôm cháy tỏi đơn giản, chỉ vài bước chế biến đơn giản bạn đã có một món ăn thơm ngon, lạ miệng lại bổ dưỡng cho cả gia đình cùng thưởng thức rồi.

Một vài lưu ý khi ăn tôm cháy tỏi

Món tôm cháy tỏi ngon nhưng không phải ai cũng ăn được

Tôm là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trong não tôm chứa các thành phần quan trọng như axit amin, cephalin và các chất dinh dưỡng cần thiết khác; phần thịt tôm chứa một lượng lớn protein, carbohydrate; phần vỏ tôm chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như canxi, phốt pho, kali… Hơn nữa, tôm cũng rất giàu protein nhưng lại chứa lượng chất béo rất thấp vì thế nó luôn nằm trong thực đơn của những người muốn bồi bổ mà không sợ bị béo. Tuy nhiên, dù tốt nhưng tôm nói chung mà món tôm cháy tỏi nói riêng không phải là món ăn phù hợp với tất cả mọi người. Do đó, nếu thuộc những trường hợp sau đây, bạn không nên ăn món tôm cháy tỏi:

Người đang bị hen suyễn: Khi ăn tôm có thể gây kích ứng vùng họng, co thắt cơ khí quản.

Người bị cường giáp, có vấn đề về tuyến giáp: Hải sản có nhiều iốt, trong đó có cả tôm, có thể làm cho bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Người yếu bụng: Ăn quá nhiều tôm sẽ xuất hiện đau bụng, tiêu chảy.

Người mắc bệnh gút, tăng acid uric máu và viêm khớp: Ăn tôm nhiều sẽ khiến cơ thể nạp lượng purine quá mức, gây lắng đọng các tinh thể acid uric trong khớp khiến cho tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Người bị dị ứng hải sản: Tôm có hàm lượng protein cao, những người bị dị ứng hoặc quá mẫn cảm với hải sản sẽ xuất hiện các dấu hiệu nổi mẩn đỏ hoặc các nốt sưng sau khi ăn nhiều chất đạm. Vì thế, khi dị ứng hải sản bạn không nên ăn tôm.

Hy vọng những thông tin của phunuvagiadinh.vn mang đến sẽ giúp bạn có nột món tôm cháy tỏi thơm lừng giòn rụm.