Top những công dụng và cách dùng vỏ quả bưởi mà bạn chưa biết

Không chỉ các múi bưởi có tác dụng tốt mà trong vỏ bưởi có rất nhiều thành phần hữu ích như: tinh dầu, vitamin A, C, pectin, naringin, các men peroxydaza, amylase, đường ramnoza, hesperidin... Nhờ vậy mà sản phẩm này có rất nhiều công dụng mà không phải ai cũng biết.

Đặc biệt, vỏ bưởi có chứa cực kỳ nhiều tinh dầu nên cũng được đun lên để uống chữa các bệnh như: ăn không tiêu, buồn nôn do ốm nghén. Cụ thể uống vỏ bưởi có tác dụng gì sẽ có ở phần sau của bài viết.

Nếu bạn thường xuyên bỏ vỏ bưởi thì nên xem hết bài viết này ( ảnh: internet).

Đặc điểm của vỏ bưởi

Vỏ bưởi gồm có 2 phần đó chính là lớp vỏ và phần cùi. Lớp vỏ ngoài có màu xanh chứa nhiều tinh dầu và vô số các hợp chất có lợi cho sức khỏe và việc làm đẹp của phái nữ. Phần cùi trắng bên trong dày xốp được sử dụng cho nhiều món ăn.

Tùy vào từng loại bưởi mà những hình dạng và màu sắc khác nhau, nhưng nhìn chung thì công dụng là như nhau.

Bảo quản vỏ bưởi

Có 2 cách chính để bảo quản vỏ bưởi.

1: Bảo quản khô: bạn phơi vỏ bưởi dưới ánh nắng cho khô sau đó dùng dần.

2: Bảo quản ướt: Bảo quản vỏ bưởi bằng tủ lạnh ngăn mát hoặc ngăn đông đá.

Những tác dụng của vỏ quả bưởi cho sức khỏe.

Sau đây hãy cùng tìm hiểu kỹ lưỡng hơn xem nước vỏ bưởi uống có tác dụng gì đối với sức khỏe con người.

Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Vỏ bưởi có chứa lượng vitamin C cực kỳ nhiều, pha trà vỏ bưởi uống là cách tăng sức đề kháng. Ngoài ra, tinh dầu còn là một chất chống oxy hóa rất tốt, ngăn ngừa các bệnh: viêm khớp, hen suyễn, giảm stress.

Nước vỏ bưởi giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm: vỏ 3 quả bưởi và dầu ô liu.

Rửa sạch vỏ bưởi sau đó cho vào nồi cùng với dầu ô liu và đun lửa nhỏ.

Khỉ cảm thấy dầu đã ấm thì đổ thêm nước sạch vào nồi và đun lên. Để om lửa nhỏ và đun khoảng từ 4 đến 5 tiếng sau đó lọc bỏ phần bã, giữ lại phần nước. Phần dầu này bạn có thể bỏ vào trong lọ thủy tinh, bảo quản và sử dụng trong vòng 6 tháng.

Điều trị hen suyễn.

Những người bị hen suyễn lâu năm có thể sử dụng nước vỏ bưởi liên tục trong vòng 10 ngày để thấy được sự thay đổi của cơ thể. Để nấu nấu vỏ bưởi chữa hen suyễn, hãy chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: vỏ bưởi 150g, bách hợp 30g, hành khô 20g, thêm đường trắng sau đó đun lên và lấy nước uống 3 lần/ngày.

Uống nước vỏ bưởi giảm cân.

Sử dụng nước vỏ bưởi để giảm cân có lẽ là công dụng quen thuộc nhất của loại nguyên liệu này. Cách làm nước vỏ bưởi giảm cân cũng rất đơn giản và bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Hãy cùng thử với cách sau đây.

Chuẩn bị các nguyên liệu:

1 quả bưởi

2 lít nước lọc

1 chậu nước muối pha loãng

Tác dụng giảm cân cực kỳ tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet.

Thực hiện làm nước vỏ bưởi giảm cân:

Bước 1: Bưởi sau khi mua về, bạn đem rửa sạch bụi bẩn bám trên vỏ. Sau đó ngâm vào chậu nước muối pha loãng đã chuẩn bị sẵn ở trên trong thời gian khoảng 20 phút để độc tố được thải ra bên ngoài. Tiếp theo vớt bưởi ra và rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Bước 2: Đổ 2 lít nước sạch vào trong nồi sau đó bật bếp và đun sôi nước. Khi nước đã sôi, hãy thả quả bưởi vào trong nồi và đun tiếp trong khoảng thời gian là 3 phút.

Bước 3: Vớt quả bưởi ra, lấy dao bổ thành 8 phần bằng nhau. Tiếp đó, lấy dao và lọc phần múi bưởi ở bên trong ra. Nhó là lọc bỏ sạch cả phần xơ trắng bao quanh ở múi bưởi.

Bước 4: Bỏ riêng múi bưởi đã bọc vào bát, ướp thêm một chút mối, dầu ô liu vào cho vừa ăn.

Bước 5: Phần vỏ bưởi, bạn thái nhỏ và cho tiếp vào nồi luộc. Trong khi luộc, hãy cho thêm một chút muối. Sau đó đun sôi thêm 5 phút để tinh dầu bưởi có thể ngấm vào nước.

Bước 6: Tắt bếp và chờ cho nước nguội thì đồ vào bình sử dụng.

Chữa ho, khản tiếng.

Ho, khàn tiếng là những triệu chứng thường gặp ở mọi đối tượng có thể do biến đổi thời tiết hoặc do tác động từ môi trường sống. Vỏ bưởi chính là vị thuốc hữu hiệu cho việc điều trị ho khan. Trong thời gian bị bệnh, nên nấu nước vỏ bưởi để uống hàng ngày, có thể dùng vỏ tươi hoặc khô sẽ thấy tình trạng ho khan được cải thiện.

Bạn hãy thử dùng 50gr vỏ bưởi (thái nhỏ) rồi đem phơi khô. Sau đó, đun sôi với 100ml nước để uống. Duy trì thói quen mỗi ngày, uống khoảng 2 lần sẽ giúp cải thiện được sự hoạt động của hệ hô hấp.

Giải độc và thanh lọc cơ thể.

Tác dụng của vỏ bưởi còn được biết đến với khả năng giải độc và thanh lọc cơ thể. Nước vỏ bưởi lành tính có thể sử dụng mỗi ngày giúp cơ thể đào thải độc tố, giúp làm đẹp da từ sâu bên trong.

Vỏ bưởi trị hôi miệng.

Vỏ bưởi là một trong những cách hàng đầu để điều trị hôi miệng. Có nhiều cách làm khác nhau.

-Nhai vỏ bưởi trị hôi miệng

Các chị em hãy lấy 1 ít vỏ bưởi tươi nhai trong miệng khoảng 5 phút, sẽ có tác dụng làm sạch mảng bám cũng như vi khuẩn gây mùi trong miệng. Tinh dầu bưởi sẽ giúp miệng có mùi hương thơm mát dễ chịu. Đây là cách trị hôi miệng đơn giản nhất hiện nay.

-Luộc vỏ bưởi trị hôi miệng

Vỏ bưởi sau khi phơi khô, mang đun sôi với nước, rồi cho thêm một chút muối vào. Hàng ngày súc miệng 2 lần sáng và tối để nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, kháng viêm, răng nướu chắc khỏe hơn.

Một số lưu ý khi dùng vỏ bưởi trị hôi miệng.

Sau vài lần dùng vỏ bưởi trị hôi miệng. Ảnh internet

Để dùng vỏ bưởi trị hôi miệng đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần lưu ý:

Bổ sung nhiều nước cho cơ thể, để không mắc phải chứng khô miệng. Như vậy sẽ hạn chế được việc tuyến nước bọt hoạt động kém làm vi khuẩn gây mùi tích cực hoạt động. Vì vậy, khi mắc chứng hôi miệng bạn đừng quên uống nhiều nước vào nhé!

Vệ sinh răng miệng sạch sẽ: Ngoài việc súc miệng, bạn cần dùng chỉ nha khoa để loại bỏ hết các mảng bám trong răng, hạn chế vi khuẩn hình thành gây mùi hôi miệng khó chịu là tốt nhất. Đồng thời, cần đánh răng 2 lần mỗi ngày để làm giảm lượng vi khuẩn gây mùi hoạt động.

Hạn chế ăn các thực phẩm gây mùi nặng như: Hành, tỏi, mắm tôm...

Hàng ngày, bạn có thể dùng nước xịt thơm miệng sau khi ăn, để giúp ngăn ngừa mùi hôi hiệu quả.

Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp bạn đã biết cách dùng vỏ bưởi trị hôi miệng hiệu quả, để có hơi thở thơm mát, tự tin trò chuyện với mọi người xung quanh. Chúc các bạn sớm thực hiện thành công nhé!

Giúp giảm mỡ trong máu.

Do khả năng hoạt động chống oxy hóa của hợp chất flavonoid neohesperidin và tinh dầu, vỏ bưởi có thể bảo vệ tế bào gan và mật, nhờ đó hỗ trợ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Đồng thời, hợp chất flavonoid còn giúp giảm cholesterol trong cơ thể, nhất là cholesterol LDL xấu.

Hỗ trợ điều trị táo bón.

Nếu bạn đang gặp phải vấn đề liên quan đến táo bón, thì hãy lấy khoảng 12gr vỏ bưởi và nấu nước dùng uống mỗi ngày cho đến khi nào khắc phục được tình trạng này.

Ngoài ra, bạn có thể dùng vỏ bưởi để làm chè (nấu ít ngọt), vì chất xơ trong vỏ bưởi giúp cho ruột dễ co bóp và thúc đẩy việc đào thải phân tốt hơn.

Những tác dụng của vỏ quả bưởi trong làm đẹp.

Tăng cường sức khỏe của tóc, trị rụng tóc.

Thành phần vitamin A và vitamin C khiến vỏ bưởi có tác dụng tích cực cho sức khỏe của mái tóc. Chúng hỗ trợ điều trị rụng tóc và nuôi dưỡng để mái tóc trở nên chắc khỏe, bóng mượt. Hơn nữa, vỏ bưởi có đặc tính kháng khuẩn nhờ tinh dầu, góp phần cải thiện được tình trạng gàu cũng như các vấn đề khác liên quan đến da đầu.

Nước vỏ bưởi giúp trị gàu và chăm sóc tóc. Ảnh: internet

# cách gội đầu bằng vỏ bưởi.

Không quá khó để bạn dùng vỏ bưởi để gội đầu mỗi ngày bằng cách:

Dùng vỏ bưởi nguyên chất để gội đầu:

Bước 1: Rửa sạch vỏ bưởi (1 quả). Bạn có thể ngâm vỏ bưởi với nước muối pha loãng khoảng 5 phút để làm sạch, rồi vớt ra.

Bước 2: Thái nhỏ vỏ bưởi.

Bước 3: Đun sôi vỏ bưởi với 1 lít nước, để nguội trước khi gội.

Kết hợp vỏ bưởi với sả để gội đầu:

Bước 1: Rửa sạch vỏ bưởi (1 quả) và 5 cây sả.

Bước 2: Cắt nhỏ vỏ bưởi và đập dập sả.

Bước 3: Đun sôi vỏ bưởi và sả với 1 lít nước, để nguội trước khi dùng.

Kết hợp vỏ bưởi với bồ kết để gội đầu:

Bước 1: Rửa sạch vỏ bưởi (1 quả) với 7 quả bồ kết.

Bước 2: Cắt nhỏ vỏ bưởi và nướng thơm bồ kết.

Bước 3: Nấu sôi vỏ bưởi và bồ kết với 1.5 lít nước cho đến khi nào hỗn hợp chuyển sang màu nâu cánh gián. Tắt bếp, để nguội rồi mới dùng.

Mách nhỏ:

Nên chọn vỏ bưởi tươi, còn xanh trước khi dùng.

Chỉ nên gội đầu chứa vỏ bưởi khoảng 2 - 3 lần/tuần.

Trong quá trình gội nên message da đầu giúp cho dưỡng chất từ vỏ bưởi được thấm sâu hơn.

Hỗ trợ dưỡng da.

Nhiều hoạt chất như naringin, pectin, amylaza, hesperidin, men peroxydaza, vitamin A và vitamin C trong vỏ bưởi đều có lợi cho sức khỏe làn da, như khắc phục được nếp nhăn hiện tại và giảm thiểu sự xuất hiện của tàn nhang.

Không những thế, chúng còn tác dụng cho việc điều trị mụn, loại bỏ dầu thừa trên da mặt và cân bằng độ pH cho da.

Làm đẹp da, chống lão hóa

Đây chắc chắn là công dụng được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích của nước vỏ bưởi. Ngoài việc đun vỏ bưởi để tắm, gội đầu, bạn hoàn toàn có thể chế biến để uống giúp chống lại quá trình lão hóa, chống mụn nhọt và làm đẹp da. Bởi trong vỏ bưởi có hàm lượng vitamin A cực kỳ lớn.

Nước vỏ bưởi làm đẹp da, chống lão hóa tốt - Ảnh minh họa: Internet.

Nấu nước vỏ bưởi để dùng cũng rất đơn giản với 2 cách phổ biến như sau:

Nấu nước vỏ bưởi nguyên chất:

Bước 1: Thái nhỏ vỏ bưởi (1 quả) sau khi được làm sạch, rồi phơi nắng cho đến khi khô.

Bước 2: Đun vỏ bưởi với 3 lít nước trong 15 phút trên ngọn lửa nhỏ đến khi nào ngửi được mùi thơm thì tắt bếp.

Bước 3: Để nguội, bảo quản trong bình đựng nước, đặt vào ngăn mát tủ lạnh để uống dần.

Nấu trà vỏ bưởi:

Bước 1: Cắt vỏ bưởi thành sợi nhỏ, rồi ngâm sơ qua nước muối và rửa lại nước sạch.

Bước 2: Đun sôi vỏ bưởi với 300ml nước khoảng 10 phút, cho đến khi nào thấy vỏ bưởi bắt đầu mềm.

Bước 3: Cho lượng đường phèn theo sở thích vào nồi nước bưởi, khuấy và nấu trên ngọn lửa nhỏ cho đến khi nào sánh lại, rồi tắt bếp.

Bước 4: Khi hỗn hợp nguội bớt, bạn mới cho vào mật ong , khuấy đều.

Bước 5: Cho hỗn hợp vào hũ thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi dùng, bạn lấy 1 muỗng cà phê khuấy đều với nước ấm rồi thưởng thức.

Vỏ bưởi trị mụn – Công thức làm đẹp hoàn hảo của phái đẹp.

Tưởng chừng như là thứ bỏ đi, nhưng vỏ bưởi lại có công dụng trị mụn “thần kỳ”. Mụn trên mặt hay mụn ở toàn thân đều có thể chữa trị mà không để lại sẹo thâm, chính vì vậy nhiều chị em đã dùng vỏ bưởi để tắm trắng giúp làn da khỏe mạnh, có “sức đề kháng” tốt, “đánh bật” mụn trong thời gian sớm nhất.

Vỏ bưởi có tác dụng thần kỳ trong trị thâm mụn và trị mụn ( ảnh: internet).

Sở dĩ vỏ bưởi trị mụn hiệu quả là do chứa nhiều chất như: tinh dầu, chất pectin, naringin, các men peroxydaza, amylaza, đường ramnoza, vitamin A, C, hesperidin. Những dưỡng chất này nhanh chóng tác động làm giảm đau, giảm sưng tấy, đau nhức do mụn gây ra, đồng thời làm tiêu nhân mụn nhanh chóng, không để lại sẹo thâm trên da, làm đẹp hiệu quả cho phái đẹp. Vì vậy, bạn không nên bỏ qua tuyệt chiêu trị mụn “vô cùng tốt” này.

Để sớm thấy được hiệu quả cải thiện, bạn hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn sau:

Chuẩn bị:

Bí đao: 300gram.

Rượu trắng: 200ml.

Nước lọc: 800ml.

Mật ong: 300ml.

Vỏ bưởi: 1 quả to.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn gọt vỏ bí đao, sau đó rửa sạch, bỏ ruột, thái thành những miếng nhỏ.

Bước 2: Rửa sạch vỏ bưởi, để ráo, rồi thái thành những miếng nhỏ.

Bước 3: Nếu bạn có nồi đất thì hãy cho bí đao, vỏ bưởi vào nồi rồi đổ nước và rượu vào trong. Tiến hành đun lửa nhỏ và khuấy đều. Nếu không có nồi đất có thể thay bằng nồi nhôm.

Bước 4: Khi nào thấy hỗn hợp cô đặc, còn lại khoảng 1 bát nước thì vớt bí đao và vỏ bưởi ra một tấm vải thật sạch để lọc lấy nước, bỏ bã.

Bước 5: Cho hỗn hợp vừa lọc được vào nồi, cho thêm mật ong vào đun. Khi nào thấy hỗn hợp chuyển sang màu vàng sáng là được.

Bước 6: Để cho hỗn hợp nguội hẳn, rồi đổ vào lọ thủy tinh có nắp đậy kín, bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh.

Mỗi tuần, phái đẹp chỉ cần lấy hỗn hợp này đắp lên mặt 2 lần, khoảng 10 phút/lần, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng, chắc chắn rằng mụn sẽ hết, da bạn sẽ trắng sáng và khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Ngoài trị mụn, hỗn hợp này còn có tác dụng làm mờ nám, tàn nhang, da căng mịn, chống lão hóa cực kì tốt.

*Một vài lưu ý.

Vỏ bưởi trị mụn có tốt đến đâu đi chăng nữa, nếu các bạn bỏ qua các lưu ý sau đây, đều sẽ không đạt được hiệu quả cải thiện như mong muốn.

Ngoài dùng đúng số lần theo hướng dẫn, bạn cũng cần sử dụng liên tục theo đúng liệu trình, mụn nhiều và nặng thì có thời gian điều trị lâu hơn. Nếu không áp dụng thường xuyên, mà cho rằng vỏ bưởi trị mụn không hiệu quả là điều hoàn toàn vô lý.

Luôn tẩy sạch, vệ sinh da trước và sau khi sử dụng hỗn hợp trị mụn từ vỏ bưởi. Đây là bước cơ bản và cũng là yếu tố quan trọng hàng đầu để các dưỡng chất dễ thấm sâu vào da, lỗ chân lông không bị bít tắc, tiêu diệt mụn trong thời gian ngắn.

Thay đổi chế độ ăn uống cho phù hợp, hạn chế ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ. Thay vào đó hãy uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây và rau xanh, để bổ sung chất xơ, vitamin C, vitamin E, chống oxy hóa hiệu quả, đẩy lùi quá trình lão hóa, hạn chế tình trạng mụn mới hình thành, da nhăn nheo, chảy xệ.

Món ngon từ vỏ quả bưởi

Làm mứt vỏ bưởi

Ngoài việc, dùng vỏ bưởi để làm nước uống và nước gội đầu, thì bạn có thể chế biến thành mứt vỏ bưởi. Đây là món ăn vặt rất được ưa chuộng và có thể sử dụng cho hầu hết các độ tuổi. Vì mứt có vị ngọt nhẹ với lớp đường sên phía ngoài và hương thơm đặc trưng, dai dai của vỏ bưởi.

Như chúng ta đã biết, vỏ bưởi có vị rất đắng nên khi bạn muốn làm mứt từ vỏ bưởi thì phải làm giảm độ đắng của nó. Để khắc phục tốt nhất vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau học cách làm mứt vỏ bưởi không đị đắng dưới đây nhé.

Nhiều người thích ăn mứt vỏ bưởi vì nó thơm ngon mà không vị ngán nhanh so với các loại mứt khác. Đồng thời mứt vỏ bưởi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nữa. Một món ăn vặt giản dị mà tốt như vậy thì bạn còn ngại gì mà không chế biến nó đê ăn chơi không dịp Tết sắp tới đây nhỉ.

Nguyên liệu làm mứt vỏ bưởi

Vỏ bưởi tươi.

Muối ăn.

Đường trắng.

Phèn chua.

Ống vani.

Bưởi có nhiều loại mà bạn thoải mái chọn loại khác nhau vì vốn dĩ vỏ bưởi nào cũng không ảnh hưởng đến quá trình làm mứt. Tuy nhiên vỏ bưởi da vàng khi làm mứt sẽ lên màu đẹp hơn mà bạn nên lựa chọn. Nhớ chọn vỏ bưởi còn tươi nhé. Tốt nhất là mua luôn trái bưởi về rồi lột vỏ bưởi đem làm mứt.

Cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng

Bưởi sau khi mua về thì dùng dao tách lấy phần vỏ bên ngoài, chỉ cắt lấy phần vỏ xanh chứ đừng lấy phần cùi màu trắng nhé. Sau đó đem cắt thành những sợi nhỏ vừa ăn.

Pha loãng muối với nước rồi cho vỏ bưởi vào ngâm khoảng 3 – 4 tiếng để loại bỏ được phần nào vị đắng và tinh dầu. Sau khi ngâm xong thì đem rửa lại nhiều lần với nước.

Luộc vỏ bưởi trong nước phèn chua rồi rửa sạch để không bị đắng (Ảnh: Internet)

Bước tiếp theo là đun sôi khoảng 1,5 lít nước và cho khoảng 1 muỗng cà phê phèn chua vào đun cho tan rồi cho vỏ bưởi vào luộc tầm 10 phút. Đây là bước quan trọng giúp cho vỏ bưởi giảm bớt vị đắng và mùi hăng cay. Sau đó vớt vỏ bưởi ra xả lại vài lần với nước cho sạch phèn chua rồi để ráo.

Tiến hành ngâm vỏ bưởi với đường. Cứ khoảng vỏ của 1 trái bưởi thì bạn cho khoảng 300 gram đường, hoặc có thể thay đổi tỷ lệ tùy thuộc vào sở thích ăn ngọt của bạn. Ngâm đến khi vào đường tan chảy hoàn toàn và thấm đều miếng bưởi là được.

Bước cuối cùng là công đoạn sên làm mứt. Lấy một cái chảo không dính, sâu lòng rồi cho toàn bộ số vỏ bưởi đã ngâm vào rồi đặt lên bếp nóng. Đun khi thấy nước đường sôi lên thì hạ nhỏ lửa xuống. Dùng đũa hoặc muỗng lớn đảo đều và liên tục để vỏ bưởi khô đều mà không bị khét. Cứ sên như vậy cho đến khi đường khô đặc lại thì tắt bếp.

Cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đã hoàn thành (Ảnh: Internet)

Thành phẩm và bảo quản mứt vỏ bưởi

Khi sên mứt xong, chỉ cần đợi cho mứt nguội rồi cho vào hộp kín để bảo quản được lâu hơn. Nếu bạn thích thì cũng có thể để trong ngăn mát tủ lạnh cũng được nhé.

Món mứt vỏ bưởi dẻo dai, thơm ngon, ngọt lành mang lại hương vị tuyệt hảo mà ai ăn cũng thích. Bạn sẽ không thấy chút vị cay và đắng nào mà thay vào đó là độ ngọt dịu và thơm nhẹ.

Trên đây chính là cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đơn giản nhất. Bạn sẽ thành công chỉ trong lần đầu tiên thực hiện. Tết này hãy thay đổi khẩu vị của gia đình bằng món mứt độc đáo, lạ miệng này nhé.

Cách làm chè bưởi

Chè bưởi là một món tráng miệng rất ngon với vị ngọt thanh, thơm đặc trưng. Chị em nội trợ hãy cùng làm phong phú hơn thực đơn ăn vặt của gia đình với cách làm chè bưởi đơn giản sau nhé!

Nguyên liệu:

- Bưởi: Chọn loại ngon.

- Muối.

- Bột năng.

- Đậu xanh.

- Nước cốt dừa.

- Đường.

Thái cùi bưởi có kích thước như hạt lựu để món chè thêm hấp dẫn - Ảnh: Internet

Cách làm chè bưởi:

Để có món chè ngon này, bạn cần thực hiện như sau.

Bước 1:

Gọt bỏ phần vỏ bưởi xanh (cần gọt hết toàn bộ vì nếu còn một chút ít chè sẽ đắng). Ngâm vỏ vừa gọt với nước muối lần thứ nhất trong 2 tiếng. Khi ngâm, bóp nhiều lần cho nước muối thấm vào cùi bưởi, sau đó xả với nước sạch.

Lưu ý: Ngâm với nước muối khoảng 2-3 lần, những lần sau chỉ ngâm 30 - 40 phút. Lần xả nước cuối cùng, các bạn không nên bóp quá kiệt nước, cùi bưởi sẽ khô, ăn không ngon.

Bước 2:

Thái nhỏ cùi bưởi, cho đường vào bóp đều, ướp với đường trong vòng 1 tiếng.

Chè bưởi thơm giòn cộng với nước cốt dừa béo ngậy cực 'quyến rũ' - Ảnh: Internet

Bước 3:

Cho cùi bưởi đã ướp đường vào nồi đun nóng. Khi đun, thỉnh thoảng cho ít nước vào để cùi bưởi luôn mọng, đun cho tới khi nào cùi bưởi trong.

Bước 4:

Khi cùi bưởi còn nóng, đổ bột năng vào đảo đều để cùi bưởi được áo đều bột xung quanh. Đây cũng là bước để tạo độ giòn cho cùi bưởi.

Sau đó, nấu sôi nước rồi cho cùi bưởi vào luộc. Đến khi cùi bưởi nổi lên trên thì vớt ra cho vào âu nước lạnh, rồi vớt để ráo nước.

Bước 5:

Ngâm đậu xanh với nước muối loãng khoảng 2 tiếng cho đậu nở. Muối giúp đậu xanh có vị đậm đà hơn.

Sau đó cho đậu xanh vào hấp chín hoặc dùng lò vi sóng khoảng 10 phút (các bạn nhớ đổ ít nước lên đậu).

Khi đậu chín mềm (đừng làm tơi rã quá, không ngon), cho vào nồi nước luộc cùi bưởi ban đầu, thêm đường cho vừa ăn.

Hòa tan bột năng, đổ chung vào nồi nước cùi bưởi đậu xanh, khuấy đều đến khi đạt được độ sánh vừa ý. Món chè này phải thật đặc sánh.

Bước 6:

Nấu nước cốt dừa, để dùng chung với chè bưởi.

Có thể cho thêm ít tinh dầu bưởi lên chè, khi ăn sẽ thơm dịu mùi bưởi, cùi bưởi giòn ngọt, nước dừa sánh béo.

Bạn còn chờ gì mà không làm ngay món chè dễ nấu này để gia đình cùng thưởng thức.

Theo các nhà nghiên cứu, vỏ bưởi có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe như trị gan nhiễm mỡ, giảm béo... Chính vì thế, ngày càng nhiều người muốn tận dụng vỏ bưởi để chế biến thành các món ăn.

Trong đó, mứt vỏ bưởi vừa thơm ngon lại vừa tốt cho sức khỏe được nhiều người ưa thích nhất, đặc biệt trong những ngày Tết.

Mứt vỏ bưởi thơm ngon, lạ miệng lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

20 mẹo từ vỏ quả bưởi mà bạn chưa hề biết.

Vỏ bưởi có chứa chất kiềm, nếu chấm ít muối rồi chà xát lên các vết bẩn trên đồ sơn mài, sẽ sạch bóng. Vỏ bưởi có thể tẩy vết bẩn trên mặt da nhân tạo ở giày da, dây nịt lưng... Vỏ bưởi 1 - 2 quả, thêm 2 ly nước để nấu, sau đó lấy nước để chà rửa các vật dụng trong nhà, sẽ giúp tẩy sạch các vết bẩn. Vỏ bưởi cắt hạt lựu, dùng mật ong hay đường cát trắng ngâm cho thấm, nửa tháng sau có thể làm nhân bánh bao ngọt, thơm ngon khoái khẩu.

Vỏ bưởi rửa sạch xắt nhuyễn, thêm đường cát trắng, chế thành tương sốt bưởi ăn như tương sốt cà.

Vỏ bưởi rửa sạch xắt nhuyễn, thêm đường cát trắng, chế thành tương sốt bưởi ăn như tương sốt cà, với vị ngon khác thường. Khi chế biến các món thịt dê, cá,... nếu thêm vào một ít vỏ bưởi, có thể tẩy đi mùi tanh đặc trưng của những thức ăn này. Khi nướng thịt hay sườn, thêm vào vài lát vỏ bưởi, mùi vị sẽ tươi tắn mà không thấy quá béo ngậy. Khi nấu cháo, thêm vài lát vỏ bưởi, ăn sẽ có mùi thơm, thêm tác dụng giúp khai vị. Sát cạnh bếp lò nếu có đặt vài lát vỏ bưởi, dưới tác dụng phát tán, tinh dầu trong vỏ bưởi sẽ làm cả nhà thơm tho. Trong vỏ bưởi chứa nhiều vitamin C và tinh dầu thơm, sau khi phơi khô đem bỏ chung với trà, mùi vị thơm phức, sẽ có tác dụng thông mũi, miệng, đường tiêu hóa, gây sảng khoái. Vỏ bưởi nấu nước hay vắt ra nước để uống, giúp tỉnh rượu.

Vỏ bưởi nấu nước hay vắt ra nước để uống, giúp tỉnh rượu.

Vỏ bưởi có công năng hóa đàm, trừ phong thấp, giảm huyết áp, là 1 loại dược thảo rất tốt. Sau khi rửa sạch phơi khô, dùng ngâm trong rượu trắng, sau 2 - 3 tuần có thể dùng, giúp thanh phế, tiêu đàm, thời gian ngâm càng lâu, tửu vị càng thơm nồng. Vỏ bưởi cùng gừng tươi xắt lát, thêm nước nấu chung, dùng trị nôn ói do dạ dày hàn lạnh. Vỏ bưởi tươi 12g (hay vỏ khô 6g) nấu nước uống, giúp trị táo bón. Vỏ bưởi nấu nước uống, giúp giải độc từ cá, cua. Vỏ bưởi tươi 30g, cam thảo 6g, cùng nấu nước uống, giúp trị viêm tuyến vú. Vỏ bưởi tươi phòng trị hôi miệng. Vỏ bưởi sau khi phơi khô, bỏ vào túi vải khâu kín, dùng nấu nước để tắm, bảo vệ làn da mịn màng, sáng đẹp. Muốn tóc mượt mà, giảm rụng và gàu. Hãy đun sôi một ít vỏ bưởi khô cùng 2 quả bồ kết bẻ nhỏ trong 1,5 lít-2 lít nước, để sôi khoảng 5-10 phút, chờ nước nguội rồi dùng gội đầu.

Muốn tóc mượt mà, giảm rụng và gàu. Hãy đun sôi một ít vỏ bưởi khô cùng 2 quả bồ kết bẻ nhỏ trong 1,5 lít-2 lít nước, để sôi khoảng 5-10 phút, chờ nước nguội rồi dùng gội đầu.

Nếu bạn còn trẻ mà đã có dấu hiệu bị hói thì hãy dùng vỏ bưởi tươi xịt lên tóc, tinh dầu trong vỏ bưởi có tác dụng kích thích tóc mọc ra. Nếu thể trạng bạn phù hợp thì sẽ có cảm giác tóc dày lên rõ sau một thời gian. Mẹo này có thể giúp trị rụng tóc và thưa tóc, tránh bị hói.

Cuối cùng.

Với tất cả công dụng mà vỏ bưởi mang lại chắc chắn sau khi dùng bưởi xong bạn không nên bỏ đi vỏ quả bưởi đúng không. Bạn nên phơi khô để bảo quản lâu hơn, nếu có tủ lạnh nên bảo quản tươi bằng cách đông đá.

Với những lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp thì đây xứng đáng là nguyên liệu cần có trong ngăn bếp nhà mình.