Cách làm món củ cải trắng nhanh gọn lẹ mà còn lạ miệng cho cả nhà

Chẳng những thế nó lại còn rất nhanh chóng và tiện lợi những nguyên liệu quen thuộc là đã có ngay một món cực kỳ hấp dẫn rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không cùng mình vào bếp ngay để học cách chế biến món ăn đơn giản này nhé.

Các bạn đã quá quen thuộc hay cảm thấy đơn điệu giữa các món làm từ trứng bình thường thì củ cải xào trứng là một sự kết hợp đặc biệt của củ cải và trứng. Nếu như trứng là loại thực phẩm hằng ngày đã quá quen rồi thì chỉ cần thêm một ít rau củ vào đã biến thành một món ăn vừa ngon, vừa lạ miệng nữa.

Đúng như vậy trước khi ăn cái gì thì mình cũng phải tìm hiểu thật kỹ xem nó có những lợi ích gì nhé.

Lợi ích từ trứng

Trứng gà tươi

Trứng gà là 1 loại thực phẩm chứa nhiều vitamin và các chất tốt cho sức khỏe con người

Cung cấp các chất như đạm, các loại vitamin…

Trứng giúp bổ sung dinh dưỡng cho não bộ: do có chứa choline nên sẽ giúp cho não bộ của bạn luôn khỏe mạnh, nếu thiếu đi chất này bạn sẽ dễ mất tập trung và có thể đáng sợ hơn là gây ra những bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Trứng chứa ít calo nhưng có rất nhiều axit amin cần thiết cho cơ thể. Mà thiếu hụt axit amin sẽ gây ra những tình trạng như suy nhược cơ thể do đó những người thường mất sức nhiều do hoạt động thường được bổ sung bằng trứng.

Giúp xây dựng màng tế bào khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch thêm vào đó là chống lại các loại vi khuẩn gây bệnh và vi rút đồng thời điều chỉnh lại tuyến giáp.

Giảm mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, đột quỵ

Tốt cho sức khỏe mắt, có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và điều chỉnh điểm vàng trong mắt duy trì sức khỏe mắt được tốt.

Giúp cho cơ bắp phát triển khỏe mạnh, điều hòa huyết áp, tăng cường sự săn chắc của xương, hơn thế nữa còn giúp làm đẹp da mờ những nếp nhăn, giúp tóc bóng mượt hơn giảm rụng, móng thì chắc khỏe.

Rất có lợi trong quá trình giảm cân vì chứa rất ít calo hơn nữa trứng có thể giúp no lâu nên là món ăn không thể thiếu cho những ai có ý định ăn kiêng.

Lợi ích của củ cải trắng

Củ cải trắng

Củ cải trắng có thể giải độc: Nó rất tốt cho gan và dạ dày, và nó cũng như một chất khử độc, lọc sạch máu, loại bỏ bớt độc tố và chất thải. Nó cũng tăng cung cấp oxy mới cho máu nên làm giảm sự xóa sổ của các tế bào hồng cầu ở những người bị vàng da. Được ví như nhân sâm mùa đông.

Cải thiện hệ thống tiết niệu: là chất lợi tiểu giúp cho lượng nước tiểu tăng lên, nước ép từ củ cải cũng chữa được những kích ứng và cảm giác nóng những lúc chúng ta gặp phải khi đi tiểu.

Giúp giảm cân: chứa nhiều chất xơ và nước. Nó là một lựa chọn không thể phù hợp hơn trong chế độ ăn uống cho những người có ý chí giảm cân.

Làm giảm căng thẳng oxy hóa: mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Làm giảm các tế bào ung thư: củ cải trắng có ảnh hưởng lớn đến đường di truyền của các tế bào ung thư, thay đổi con đường còn có thể giết chết tế bào, vì thế mà giảm bớt các việc sao chép của tế bào ung thư.

Tăng mức độ mật: củ cải trắng được biết đến để sản xuất ra mật. Mật là những phần quan trọng giúp bảo vệ cả gan và túi mật.

Củ cải trắng có thể giúp điều trị da: nước trong củ cải cũng có độ ẩm lành mạnh cho da.

Giảm các bệnh chứng về thận: Là chất làm lợi tiểu, làm sạch và sát trùng, góp phần điều trị nhiều chứng rối loạn thận. Hơn thế nữa chất khử trùng của nó cũng bảo vệ thận khỏi mọi bệnh truyền nhiễm.

Làm giảm các triệu chứng mất nước: do có thành phần chủ yếu là nước, ăn củ cải là một cách thú vị để giữ nước cho cơ thể bạn, tốt cho sức khỏe. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể là tác động tốt đến hệ tiêu hóa.

Tăng cường sức khỏe gan: hữu dụng cho các chức năng gan và túi mật tránh khỏi các bệnh truyền nhiễm về gan.

Cải thiện hơi thở: làm hơi thở và mát miệng và giúp trao đổi chất.

Lưu ý

Mặc dù có những công dụng tuyệt vời nhưng cái gì cũng có tác dụng phụ của nó các bạn không nên ăn quá nhiều trứng và củ cải trắng. Nếu ăn quá nhiều trứng sẽ gây bít kín mạch máu và có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng nhồi máu cơ tim cũng như là đột quỵ, huyết áp cao, béo hơn nếu lạm dụng vì trong trứng chứa nhiều cholesterol. Và củ cải trắng cũng vậy, nó cũng gây ra rối loạn tuyến giáp, và đặc biệt là phụ nữ mang thai không nên ăn, và có một số thực phẩm đại kỵ với củ trắng đó là: nấm và mộc nhĩ, cà rốt, nho, lê, táo, nhân sâm. Vì thế các bạn hãy lưu ý thật kỹ để tránh nấu củ cải chung với những thực phẩm này nhé.

Nguyên liệu cho món củ cải xào trứng đơn giản

1 củ cải trắng

2 quả trứng gà

1 củ hành tím

Hành lá tươi, ngò rí

Gia vị: hạt nêm, tiêu, dầu ăn...

Cách thực hiện món củ cải muối xào trứng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Củ cải đã thái

Củ cải thì các bạn cần rửa sạch với nước, sau đó gọt vỏ rồi cắt thành lát mỏng tròn tiếp tục thái thành từng sợi mỏng hoặc là bạn cũng có thể bào mỏng, có thể rửa sơ qua với nước muối để đảm bảo rằng các chất bụi bẩn không còn bám vào và cũng an toàn hơn.

Đối với hành tím bạn bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

Hành lá và ngò rí rửa với nước thật sạch rồi cắt nhỏ sao cho vừa ăn là được.

Chỉ còn trứng, với này chúng mình sẽ không đập trực tiếp vào chiên mà phải đập trứng vào một cái chén nhỏ rồi đánh tan trứng ra. Bạn nêm nếm thêm gia vị với một muỗng cà phê hạt nêm, một ít hạt tiêu rồi khuấy đều tay sao cho gia vị và trứng được hòa tan với nhau.

Bước 2: Xào củ cải và trứng

Xào củ cải với trứng

Khi đã chuẩn bị xong hết tất cả nguyên liệu thì bắt tay vào nấu thôi nào.

Các bạn dùng một chảo không dính hoặc loại chảo nào cũng được vừa vừa đừng lớn quá, sau đó cho dầu ăn vào, bật bếp lửa lớn cho dầu nóng lên rồi hạ lửa vừa cho thêm vào hành tím đã băm phi đến khi có mùi thơm và hành đã vàng. Tiếp theo các bạn cho củ cải vào trước đảo trước.

Cuối cùng các bạn cho tất cả trứng trong chén đã nêm nếm gia vị vào và đảo đều tay, vì chỉ khi đảo đều thì trứng mới không bị đóng thành mảng dưới nồi. Bạn chỉ cần xào thêm vài phút khi trứng được chiên chín, quan sát khi trứng bám vào củ cải thì cho thêm ít tiêu, hành lá và ngò rí rải lên trên mặt rồi tắt bếp là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Thành phẩm củ cải xào trứng

Sau cùng bạn đưa hết vào dĩa và trang trí thêm hành lá và ngò rí thêm một ít tiêu cho đẹp mắt nhé. Vậy là với thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đã có ngay một món ăn cực bổ dưỡng lại còn ngon miệng và đẹp mắt đúng không nào. Món ăn này dành cho những mẹ nội trợ bận rộn và tiết kiệm được rất nhiều thời gian đó.

Còn chần chờ gì nữa mà hãy chuẩn bị trổ tài hay thay đổi thực đơn cho chính gia đình bạn. Cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm đầm ấm nói chuyện vui vẻ cùng nhau thưởng thức món củ cải xào trứng thơm ngon bạn có thể dùng với nước chấm như là: sốt tương ớt, nước mắm pha sẵn,.. sẽ càng tuyệt vời hơn nữa đấy. Chúc các bạn ngon miệng và thành công khi nấu món này nhé!