Công thức chế biến trứng chiên lá mơ, trứng chiên lá lốt, trứng chiên ngải cứu đơn giản

Lá mơ là loại thực vật ở dạng cây thân leo, dễ phát triển. Lá mọc đối nhau, có đầu nhọn, mặt dưới có màu tím nhạt, mặt trên có màu xanh. Ở giữa có các đường gân nổi rất rõ được bao phủ bởi một lớp lông mịn bên trên.

Trứng chiên là món ăn quá đỗi quen thuộc trong bữa cơm của mọi gia đình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một món chiên được làm từ trứng cực kì thơm ngon đó chính là món trứng chiên lá mơ thơm bùi, bổ dưỡng để bạn và gia đình đổi gió cho bữa cơm gia đình. Nhanh tay vào bếp để cùng nhau thực hiện thôi nào!

Hoa của lá mơ lông thường mọc thành từng chùm ở ngọn hoặc nách lá, có hình dáng như loa kèn. Hoa màu trắng có 6 cánh, ở giữa có màu tím nhạt. Quả mơ có hình tròn, dẹt, được bao phủ bởi một lớp vỏ màu vàng.

Tác dụng của lá mơ

Theo Y học cổ truyền, lá mơ có vị đắng nhưng mát. Có tác dụng: Thanh nhiệt, sát trùng, trừ phong hoạt huyết, chỉ thống giải độc, tiêu thực đạo trệ, trừ thấp tiêu thũng.

Theo Sách Dược tính chỉ nam, lá mơ lông thường có vị ngọt bùi, hơi cay, không độc. Công dụng hiệu quả giúp bạn bồi bổ các bệnh như: hư lao, bổ trung ích khí, ích tinh, sát trùng, bền chắc ruột già. Hiệu quả trong việc điều trị các chứng đau bụng hay tiêu chảy.

Ngoài ra, mơ lông còn hỗ trợ điều trị chứng kiết lỵ, đi ngoài ra máu, các chứng trẻ em cam tích, bụng đầy hơi, phong thấp, ho đờm, viêm phế quản.

Trứng chiên lá mơ có tác dụng gì?

1. Chữa các bệnh đau bụng, tiêu chảy, kiết lị, đại tràng

Người mắc những bệnh liên quan đến đường ruột như: bệnh tiêu chảy, kiết lỵ,… thì món trứng chiên lá mơ chính là sự chọn lựa tuyệt vời.

Lá mơ lông có công dụng trong việc sát khuẩn, và diệt khuẩn lị amip và simela. Khi bị tiêu chảy, lỵ,… người bệnh thường cảm thấy chán ăn, mất nước, với nguồn dinh dưỡng dồi dào sẵn có bên trong trứng sẽ giúp cho người bệnh khỏe mạnh hơn.

Chính vì vậy, bạn nên ăn món này liên tục từ 2 – 3 ngày để có thể đạt được hiệu quả nhất.

Trứng chiên lá mơ có tác dụng gì?

2. Bổ dưỡng dành cho bà bầu

Thông thường, phụ nữ mang thai hay sau khi sinh xong thường dễ mắc phải bệnh táo bón, hay tiêu chảy,… Thêm vào đó, trong thời gian mang thai, các bạn cũng nên hạn chế nhất việc sử dụng nhiều thuốc Tây nhằm đảm bảo sức khỏe cho bé.

Chính vì vậy trứng chiên lá mơ chính là “bài thuốc” thiên nhiên, hữu hiệu nhất. Ăn như vậy trong khoảng 3 – 5 ngày không những giúp các mẹ điều trị được căn bệnh táo bón mà còn bảo vệ đường tiêu hóa non nớt của bé cho phụ nữ sau khi sinh.

Trứng chiên lá mơ là một món ăn cực kỳ bổ dưỡng. Đặc biệt với những bạn thường xuyên mắc các bệnh liên quan đến đại tràng thì nó chính là “dược phẩm” tuyệt vời.

Bên dưới là công thức chế biến món trứng chiên lá mơ ngon nhưng vẫn đảm bảo được chất dinh dưỡng nhé.

Cách làm Trứng chiên lá mơ, lá lốt, ngải cứu

1. Cách làm Trứng chiên lá mơ

Nguyên liệu làm Trứng chiên lá mơ

Trứng gà: 3 quả

Lá mơ lông: 10gr (khoảng 10 - 15 lá)

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Bột canh: ½ muỗng cà phê

Muối/ tiêu xay 1 ít

Cách chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Cách chọn trứng gà tươi ngon

Những quả trứng tươi là những quả trên bề mặt xuất hiện nhiều lấm chấm hạt. Bề mặt của các quả trứng mới vẫn chưa liền nhau nên khi sờ lên các bạn sẽ không cảm thấy bị trơn láng như những quả đã để lâu.

Nên chọn mua những quả trứng khi lắc không phát ra tiếng hoặc chỉ phát ra tiếng động nhỏ. Ngược lại, bạn không nên chọn mua những quả khi lắc có tiếng kêu to. Bởi vì những quả này có thể đã để lâu.

Ngoài ra, bạn còn có thể kiểm tra trứng bằng cách soi trứng bên dưới ánh đèn. Nên chọn mua những quả khi nhìn vào sẽ thấy có một vòng tròn to, rõ nằm ở chính giữa bạn nhé.

Cách chọn lá mơ tươi sạch

Bạn nên chọn mua những lá mơ non, vì lá non khi nấu sẽ có vị thơm ngon, dậy mùi hơn và khi ăn không bị thô ráp như lá mơ già.

Bạn cũng nên chọn lá mơ những lá có dính ít lông trắng nhỏ, tươi và sạch.

Không nên chọn mua lá mơ quá to, mặt lá thô, lông cứng hay lá héo, lá xấu khiến cho món ăn sau khi chế biến sẽ không thơm, không dậy mùi và khó ăn hơn.

Cách chế biến Trứng chiên lá mơ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trứng các bạn mang đi rửa sạch vỏ. Lá mơ ngâm cùng với ⅓ muỗng cafe muối pha loãng rồi rửa lại thật sạch với nước và để ráo.

Cách làm Trứng chiên lá mơ

Tiếp theo, bạn cắt nhỏ lá mơ rồi cho vào tô. Bạn cho vào lá mơ ¼ muỗng cafe muối rồi dùng tay xoa bóp nhẹ để lá mơ mềm ra, khi chiên trứng sẽ không bị khô ráp.

Bước 2: Đánh trứng

Bạn tiến hành đập 3 quả trứng vào tô lá mơ. Nêm nếm vào tô ½ muỗng cafe tiêu xay và ½ muỗng cafe bột canh.

Tiếp theo, các bạn sử dụng cây đánh trứng để đánh đều hỗn hợp trứng lá mơ để hoà quyện với nhau.

Bước 3: Chiên trứng

Bạn bắc chảo lên bếp và đun nóng chảo với 2 muỗng canh dầu ăn. Tiếp đó, đợi dầu nóng lên thì bạn cho hỗn hợp trứng lá mơ vào và nghiêng chảo để trứng dàn đều.

Bạn chiên trứng với lửa vừa trong khoảng 3 phút thì lật mặt sau chiên thêm 3 phút nữa. Tiến hành chiên đều cả 2 mặt vàng đều thì tắt bếp và cho trứng lá mơ ra dĩa và thưởng thức.

Bước 4: Thành phẩm

Trứng lá mơ béo ngậy bùi bùi, thơm ngon và cực kì đưa cơm lại còn rất bổ dưỡng đối với sức khỏe của bạn. Bữa cơm gia đình có món trứng lá mơ có thể giúp mâm cơm phong phú hơn đấy.

Bạn cắt trứng lá mơ thành hình tam giác, hình vuông hay hình chữ nhật rồi xếp gọn giúp các bé trong nhà dễ ăn nếu bạn ăn trứng lá mơ chung với bé nhé!

2. Trứng chiên lá lốt

Nguyên liệu làm món trứng chiên lá lốt

30g lá lốt, 3 quả trứng gà

10g hành lá

Gia vị: Nước mắm, dầu ăn

Cách làm món trứng chiên lá lốt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Lá lốt sau khi mua về mang đi rửa sạch, thái thành từng sợi vừa ăn. Hành lá rửa sạch và thái nhỏ.

Trứng chiên lá lốt

Bước 2: Đánh trứng

Bạn tiến hành đập 3 quả trứng vào tô và cho lá lốt, hành lá, 1 muỗng nước mắm vào. Sử dụng dụng dụng cụ đánh trứng để đánh bông hỗn hợp trong tô lên.

Bước 3: Chiên trứng

Trước tiên, các bạn cho vào chảo 10g dầu ăn rồi đun đến khi dầu sôi nhẹ. Tiếp đến, bạn cho toàn bộ hỗn hợp trứng vào chiên.

Chiên với lửa vừa đến khi mặt dưới chuyển sang màu vàng, sau đó bạn lật trứng và tiếp tục chiên thêm mặt còn lại.

3. Trứng chiên ngải cứu

Nguyên liệu làm món trứng chiên ngải cứu

30g lá ngải cứu, 3 quả trứng gà

5g hành tím

Gia vị: Tiêu, dầu ăn, muối, nước mắm, tương ớt

Cách làm món trứng chiên ngải cứu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Lá ngải cứu sau khi mua về các bạn mang đi rửa sạch, thái nhỏ. Hành tím rửa sạch sau đó dùng dao băm nhuyễn.

Bước 2: Đánh trứng

Trước tiên, các bạn đập vào tô 3 quả trứng và đánh lên. Sau đó, cho thêm lá ngải cứu, hành tím, ½ muỗng cafe tiêu, ½ muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe nước mắm và 2g tương ớt vào tô.

Trứng chiên ngải cứu

Tiếp đến, các bạn sử dụng cây đánh trứng hoặc bằng đũa để đánh bông trứng trong tô lên.

Bước 3: Chiên trứng

Cho 20g dầu ăn vào chảo và đun đến khi dầu sôi nhẹ. Sau đó bạn cho toàn bộ hỗn hợp trứng vào dàn đều lên bề mặt chảo. Bạn chiên trứng với lửa vừa đến khi trứng chín vàng cả 2 mặt là được.

Lưu ý khi làm trứng chiên lá mơ

Tốt nhất là các bạn nên chiên lá mơ cùng với lòng đỏ trứng gà, không sử dụng lòng trắng trứng. Bởi vì chúng có thể gây ra hiện tượng khó tiêu.

Không nên sử dụng quá nhiều lá mơ để chiên trứng, chỉ sử dụng một lượng nhất định. Để món trứng chiên lá mơ thơm ngon nhất, các bạn nên chọn mua lá mơ còn tươi mới, mới hái về và không xuất hiện dấu hiệu bị sâu hay hư hỏng.

Để trứng gà có thể chín từ từ mà không làm mất đi tinh dầu của lá mơ thì lá chuối phải còn tươi.

Nếu các bạn đang muốn trổ tài làm món trứng chiên lạ miệng thì đừng bỏ qua món trứng chiên lá mơ thơm ngon mà chúng tôi giới thiệu nhé. Trứng chiên với hương vị mới lạ sẽ làm cho bữa ăn của gia đình bạn ngon hơn. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này nhé!





