Bật mí 2 cách làm thịt bò xào tỏi thơm mềm đậm vị

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng với 100g thịt bò cơ thể của các bạn sẽ được cung cấp khoảng 250 calo. Con số này cao rất nhiều so với các thực phẩm như cá hay các loại thịt động vật khác.

Thịt bò vốn là thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng , có lợi cho sức khoẻ và dễ dàng mua được. Chính vì vậy, thịt bò được sử dụng để chế biến ra rất nhiều món ăn ngon. Tùy thuộc vào công thức chế biến mà sẽ chọn từng loại bò khác nhau. Nếu bạn mong muốn chuẩn bị một bữa ăn nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chất dưỡng chất thì thịt bò xào tỏi là một món ăn không thể bỏ qua nhé!

Bên cạnh đó, thịt bò còn có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể của chúng ta như: Chất béo 15g (trong đó, chất béo bão hòa là 6g, chất béo bão hòa đa là 0,5g; chất béo không bão hòa đơn là 7g; chất béo trans là 1,1g). Cholesterol: 90 mg, Natri: 72mg, Kali: 318mg; Protein: 21,6 g cùng các loại vitamin A, C, D, B6, B12 và khoáng chất như sắt, magie, canxi,….

100g thịt bò bao nhiêu calo?

Tuy nhiên, tùy thuộc vào cách chế biến mà lượng calo có trong 100g thịt bò cũng sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

Thịt bò sấy khô cung cấp 400 calo/100g

Bò bít tết có chứa 334 calo/100g

Thịt bò nướng có chứa 307 calo/100g

Thịt bò hầm, lẩu bò có chứa 171 calo/100g

Ăn thịt bò có béo không?

Theo nguyên lý nếu lượng calo nạp vào cơ thể của chúng ta thấp hơn lượng calo bị đốt cháy thì tự động sẽ gầy đi. Tuy nhiên, nếu lượng calo nạp vào cơ thể cao hơn lượng calo bị đốt cháy thì cơ thể sẽ dễ tăng cân.

Không quan trọng việc các bạn nạp thứ gì vào cơ thể mà quan trọng là thực phẩm đó có chứa nhiều chất béo, calo hay không.

Với thịt bò nếu các bạn ăn mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 420 calo trong suốt một tuần. Mặc dù con số này tác động không quá nhiều, vì bạn cần hạn chế khoảng 3500 calo/tuần mới có được sự thay đổi trọng lượng (giảm cân) rõ ràng. Tuy nhiên trong một chế độ ăn uống nghiêm ngặt của nhiều người con số 420 calo là không hề nhỏ.

Ăn thịt bò có béo không?

Do đó, nếu các bạn muốn lựa chọn giảm cân bằng thịt bò, bạn cần phải cắt giảm lượng calo trong khẩu phần ăn của mình xuống. Ngược lại nếu muốn tăng cân, thì thịt bò chính là lựa chọn tốt.

Nói tóm lại, việc ăn thịt bò có béo hay không? còn tùy thuộc vào số lượng thịt bò mà các bạn và cách bạn chế biến. Nếu các bạn có một chế độ ăn uống khoa học, kết hợp cùng với tập thể dục thường xuyên thì vấn đề giảm cân sẽ không còn là nỗi lo lắng.

Ngoài ra, việc bạn bổ sung thịt bò một cách hợp lý còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể như: tăng cường khả năng miễn dịch, phục hồi cơ thể, chống oxy các mô bị tổn thương, bổ sung máu, cung cấp năng lượng thiết yếu, đặc biệt là khi hoạt động với cường độ cao, …

Cách chọn thịt bò tươi

Bạn nên ưu tiên chọn mua những miếng thịt bò có màu đỏ tươi xen lẫn là những đường gân màu trắng và phần mỡ có màu vàng tươi. Nếu lấy tay nhấn nhẹ vào miếng thịt thì sẽ thấy thịt có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cho bạn cảm giác bị dính tay và không xuất hiện mùi hôi khó chịu, bất thường nào.

Cách chọn thịt bò tươi

Ngoài ra, các bạn cũng nên chọn mua miếng thịt có các thớ thịt bò mềm, nhỏ và nhìn không quá mịn. Thậm chí, mua được thịt bò tơ thì chế biến món ăn sẽ càng ngon hoặc nên chọn thịt bò cái vì nó ngon hơn so với thịt bò đực.

Trái lại, các bạn cần tránh mua những miếng thịt bò có màu sắc tái xanh hoặc màu đỏ sẫm, thịt có phần mỡ màu vàng đậm, xuất hiện nhiều nốt trắng trên thớ thịt và khi sờ vào có cảm giác nhão và bị nhớt tay.

Cách làm thịt bò xào tỏi

1. Thịt bò xào tỏi cách 1

Nguyên liệu làm Thịt bò xào tỏi

Thịt bò: 300 gr

Tỏi: 4 củ

Hành tím: 2 củ

Nước tương: 1 muỗng canh

Nước mắm: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (hạt nêm/ bột ngọt/ đường/ tiêu xay)

Cách chế biến Thịt bò xào tỏi

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt bò

Thịt bò mua về, các bạn mang đi rửa sạch, cắt mỏng thành từng miếng vừa ăn. Sau đó, bạn cho thịt bò vào tô ướp cùng với gia vị gồm: ½ muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng cafe tiêu rồi trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút.

Thịt bò xào tỏi cách 1

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Tỏi bóc sạch vỏ, 3 củ đập dập rồi chiên sơ, 1 củ băm nhuyễn. Hành tím bóc bỏ vỏ, rửa sạch, cắt thành hình múi cau, sau đó lấy ra 1 miếng băm nhuyễn.

Bước 3: Xào bò

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn vào cùng với tỏi và hành tím băm nhuyễn rồi đảo đều.

Khi hành và tỏi băm vàng đều thì các bạn cho toàn bộ thịt bò vào xào. Xào đến khi thịt bò chín tái thì các bạn cho hành tím cắt múi cau vào, trộn đều.

Khi thịt bò và hành tím gần chín, các bạn cho tỏi đã được chiên vào và tiếp tục trộn đều đến khi chín rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Thịt bò xào tỏi với thịt bò mềm mềm hòa cùng vị ngọt và bùi bùi của tỏi cũng như 1 chút nồng của hành tím sẽ giúp bạn có bữa ngon bên gia đình.

Bạn có thể ăn chung cùng với cơm thì cũng rất bắt cơm, hoặc sử dụng chung với bún và rau các loại nhé.

2. Thịt bò xào tỏi cách 2

Nguyên liệu làm thịt bò xào tỏi

200gr thịt bò

Tỏi

Rau ngò

Gia vị: tiêu, dầu ăn, hạt nêm, nước tương

Cách nấu món thịt bò xào tỏi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò chọn mua loại tươi ngon, rửa sạch rồi dùng dao thái lát mỏng vừa ăn. Khi thái thịt, các bạn nên thái vuông góc với thớ của thịt để thịt không bị dai nhé. Tỏi lột bỏ vỏ rồi đập dập.

Thịt bò xào tỏi cách 2

Bước 2: Cách ướp thịt bò với gia vị

Ướp thịt bò cùng với gia vị gồm: ½ muỗng hạt nêm, ½ muỗng nước tương, 1 ít tỏi và 1 ít tiêu xay rồi trộn đều. Để thịt ngấm gia vị trong vòng 15-20 phút.

Bước 3: Tiến hành nấu thịt

Đun chảo nóng lên rồi cho dầu ăn vào, đợi dầu nóng. Cho phần tỏi còn lại vào phi thơm đến khi vàng thì cho thịt bò vào xào đều tay. Xào đến khi thịt bò vừa chín tới (thịt có màu hơi xám) thì tắt bếp.

Bí quyết riêng để món thịt bò xào cần tỏi ngon

Thịt bò là nguyên liệu chính và quyết định số 1 tạo nên thành công của món ăn này. Vì vậy, các bạn cần phải chọn mua loại thịt bò tươi, có độ dẻo, sáng màu, có độ đàn hồi tốt.

Nếu có điều kiện, các bạn nên chọn mua loại thịt bò Úc hoặc thịt bò Mỹ nhập khẩu sẽ làm tăng gấp đôi thậm chí gấp ba độ ngon của món thịt bò xào này.

Bí quyết riêng để món thịt bò xào cần tỏi ngon

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, các bạn cần chọn mua lựa chọn thịt bò Úc, thi bò Mỹ tại những địa chỉ uy tín như với độ tươi, mềm, vị ngon ngọt và vệ sinh của thịt bò Úc hoặc thịt bò Mỹ nhập khẩu của siêu thị thịt bò bạn sẽ có cảm giác trải nghiệm món ăn của hai đất nước này ngay tại chính quê hương của mình. Bạn cũng có thể làm món thịt xào cần tỏi với các nguyên liệu khác thay thế thịt bò.

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món thịt bò xào tỏi rồi đấy. Cách làm rất đơn giản và nhanh chóng phải không nào. Các bạn có thể thêm 1 ít rau ngò lên trên nếu thích để tạo mùi thơm. Thịt bò xào tỏi nên ăn ngay sau khi nấu để giữ được vị ngon. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này.