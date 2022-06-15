Cách làm món chả ốc bươu chiên vàng giòn, thơm ngon khó cưỡng !!!

Nếu bạn đang cần một món ăn “đổi gió”, thay cho các món thịt cá thường ngày thì món Chả ốc bươu chiên chính là một lựa chọn thích hợp nhất. Với màu áo chiên vàng giòn, cùng vị ốc tươi ngon đậm vị, làm món khai vị hay ăn kèm với cơm đều “ngon hết mức”. Hãy để chúng tôi giới thiệu cho bạn công thức làm món chả ốc bươu chiên chuẩn ngon ở ngay bài viết dưới đây nhé !!

Số sả còn lại thì cũng bỏ đi phần bẹ lá già và đem rửa sạch.

Thịt heo cũng cần ngâm với nước muối pha loãng sau đó rửa lại với nước sạch để loại bỏ mùi, sau đó cho vào máy xay hoặc băm nhỏ.

Sau khi ốc được luộc chín và mở miệng, bạn lấy thịt ốc ra khỏi vỏ, rửa qua lần đầu với nước muối pha loãng hoặc nước pha chút giấm trong một vài phút, sau đó, vớt ra và rửa lại với nước sạch, để ráo nước và cho vào máy xay hoặc băm nhỏ.

Tiếp đó bạn cho phần ốc vừa vệ sinh sạch vào nồi nước có 3 nhánh sả cắt khúc đập dập và ½ củ gừng cắt lát, luộc chín với lửa lớn trong khoảng từ 7-10 phút.

Trước tiên bạn chuẩn bị một chậu nước vo gạo, bỏ thêm 1 trái ớt cắt lát vào, sau đó cho ốc bươu vào ngâm trong 2-3 tiếng để ốc nhả hết nhớt. Tiếp đó bạn rửa sạch lại ốc bươu với nước lạnh và dùng bàn chải để cọ sạch nhớt và cát ở vỏ và miệng ốc.

Nước chấm ngon cũng là một trong những yếu tố giúp năng tầm món ăn, đưa người thưởng thức thêm “thăng hoa” trong từng cung bậc hương vị.

Để chuẩn bị cho phần nước chấm ngon đúng chuẩn này, bạn hãy chuẩn bị theo tỉ lệ sau : 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 5 muỗng canh nước, 1/2 muỗng canh nước cốt chanh và tỏi băm nhỏ, bạn cũng có thể vắt thêm 1/2 muỗng canh nước gừng hoặc 1/2 củ gừng băm cho dậy mùi, hay thêm một vài lát ớt cho tăng hương vị nhé !

Trộn hỗn hợp chả ốc :

Hỗn hợp ốc, chả giò, thịt heo và các loại gia vị khác

Trộn đều tất cả các nguyên liệu gồm thịt ốc xay nhỏ, thịt heo băm, giò sống, nấm hương đã xay nhỏ cùng với hành lá, hành tím đã cắt nhỏ, và 20gr bột khoai tây cho quyện vào với nhau.

Sau đó, bạn ướp (trong 5-10 phút) hỗn hợp trên theo tỉ lệ sau : 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay (hoặc tiêu hạt đều được).

- Tạo hình và hấp ốc :

Ở bước tạo hình này, bạn có thể nhồi ốc vào vỏ sau đó nhát lá sả vào như hình dưới đây, hay đơn giản chỉ cần vo thành viên tròn là cũng đẹp mắt ngon miệng rồi.



Một trong hai tạo hình được ưa chọn khi làm món chả ốc bươu chiên vàng

Sau khi nhồi ốc (hoặc viên thành hình tròn) xong thì bạn xếp chúng vào xửng và hấp cách thủy trong 5-10 phút.

Trong thời gian chờ ốc săn lại, bạn pha hỗn hợp lòng đỏ trứng theo tỉ lệ : 3 muỗng canh lòng đỏ trứng và 3 muỗng nước lọc, đánh tan đều để chuẩn bị quét lên bề mặt ốc nhé.

Nếu ốc đã săn lại, bạn hãy lấy hỗn hợp lòng đỏ trứng trên, quét vào miệng ốc và bề mặt miếng chả (nếu không nhồi ốc vào vỏ thì quét trực tiếp vào từng viên chả ốc) để có được màu vàng ngon mắt nhé. Đến đây thì bạn chỉ cần chờ hấp thêm 5 phút cho chín đều là xong khâu hấp chả ốc nhé.

- Chiên chả ốc bươu :

Ở bước cuối cùng này, bạn chỉ cần chuẩn một chiếc chảo với lượng dầu vừa đủ (nên chiên ngập dầu hoặc sử dụng nồi chiên không dầu), đợi dầu nóng lên (mức nhiệt lí tưởng là 200 độ) thì cho chả ốc vào chiên, chiên chín vàng đều các mặt, sau cùng vớt ra là có thể thưởng thức ngay một món chả ốc thơm nóng vàng rụm, vừa thổi vừa ăn rồi.

Thành phẩm

Chả ốc bươu chiên vàng rụm, vừa ngon mắt lại ngon miệng

Thành phẩm cho các công đoạn trên là bạn đã có ngay một đĩa chả ốc bươu chiên vàng rụm và thơm ngất ngây, chấm cùng nước chấm chua cay, khi cắn nhẹ một miếng là mọi hương vị như đua nhau “nhảy múa” trong miệng bạn vậy. Ăn kèm cùng cơm trắng hay bún tươi và rau sống thì lại càng ngon miễn bàn luôn nhé!

Những lưu ý khi chọn lựa nguyên liệu cho món Chả ốc bươu chiên vàng

- Ốc bươu : Đây là một trong những nguyên liệu chủ chốt, giúp đảm bảo độ tươi ngon cho món ăn. Bạn có thể phân biệt giữa ốc bươu còn sống và ốc bươu đã chết bằng cách trực tiếp chạm vào miệng ốc (nếu ốc sống và tươi thì chúng sẽ tự thụt vảy và khép kín miệng ngay lại) hoặc thả ốc vào chậu đầy nước (nếu phần đít ốc xoay lên trên, cầm lên thấy nhẹ thì chính là ốc chết). Bạn cũng không nên chọn những con ốc có mùi, vẩy ốc thụt sâu vào trong và chảy nước nhớt, đây là những con ốc đã chết lâu ngày mà chúng ta nên tránh.

- Thịt heo : Với thị trường tẩm ướp hóa chất cho thịt heo có màu đỏ tươi như hiện nay, bạn nên chọn những miếng thịt heo có màu hồng nhạt hơi ngả sang đỏ và có mùi đặc trưng cùng mặt cắt khô ráo và có độ đàn hồi tốt.

- Giò sống tươi ngon : Bạn nên chọn những phần giò sống được đóng gói sẵn, có bao bì và thương hiệu, địa chỉ sản xuất cụ thể thay vì những loại giò được bán “lộ thiên” ngoài chợ để có thể đảm bảo an toàn vệ sinh. Một gói giò sống tươi ngon thì không được có mùi hôi hay chảy nước, các chị em hãy lưu ý điều này khi mua nhé.

Trên đây là các mẹo nhỏ và công thức chế biến chi tiết cho món Chả ốc bươu chiên vàng giòn rụm, thơm ngon khó cưỡng. Hy vọng qua những chia sẻ này, các chị em sẽ có thêm cho mình một món tủ thơm ngon, bổ dưỡng để chiêu đãi gia đình và bạn bè nhé !!!