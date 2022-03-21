30 phút làm chả cua đơn giản, ngon miệng ngay tại nhà

Chả cua là loại chả được chế biến từ nguyên liệu chính là thịt cua đã giã nhuyễn, được quét và tạo hình thành những viên dài, tròn, vuông khác nhau.

Chả cua là một trong những món ăn vô cùng quen thuộc của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chả cua sở hữu hương vị mới lạ, độc đáo và cực kỳ bổ dưỡng. Hơn nữa, chả cua còn có cách chế biến cực kỳ đơn giản ngay tại nhà. Học ngay 5 cách làm chả cua cực ngon mà các bạn có thể biến tấu cho món ăn của gia đình nhé!

Trong văn hóa ẩm thực của người dân Việt Nam, chả cua sử dụng để ăn kèm cùng với bún bò Huế, bún chả cua, …

Chả cua là gì?

Ngoài hương vị thơm ngon thì chả cua còn mang lại giá trị dinh dưỡng vô tô lớn, đặc biệt là chứa hàm lượng canxi rất cao. Chính vì vậy món ăn này thích hợp với trẻ nhỏ, và người lớn tuổi.

5 cách làm chả cua tại nhà cực đơn giản

1. Chả cua đồng

Nguyên liệu làm Chả cua đồng

Chả cua đồng 300gr

Tôm khô 30gr

Bột gạo 20gr

Trứng vịt 3 quả

Lá đầu hành lá 10 gr

Hạt nêm 1 muỗng cà phê

Đường trắng 1 muỗng cà phê

Cách chế biến Chả cua đồng

Bước 1: Chuẩn bị tôm khô

Tôm khô các bạn lấy ra 30 gram cho vào tô, sau đó ngâm cùng với nước ấm cho đến khi tôm mềm. Tôm vớt ra để ráo nước rồi đem tôm khô băm nhuyễn.

Bước 2: Lọc lấy cua và nấu riêu cua

Tiếp đó, các bạn cho 300 gram thịt cua xay vào cùng với 500ml nước. Dùng đũa khuấy đều sau đó lọc qua rây để lọc lấy phần nước và bỏ phần xác cua.

Cho phần nước cua các bạn cho vào nồi đun sôi với lửa vừa. Khi thịt cua chín sẽ tạo thành từng mảng đông lại với nhau và nổi lên trên mặt nước. Bạn dùng muôi vớt để ra tô riêng.

Chả cua đồng

Lưu ý: Khi nấu cua, các bạn nên cho vào 1 muỗng nhỏ muối. Làm như vậy thì cua sẽ dễ đông lại và riêu cua cũng sẽ đậm đà hơn. Bạn không nên khuấy phần riêu cua, tránh riêu cua bị nát nhé.

Bước 3: Trộn hỗn hợp chả cua

Tiến hành tách trứng ra lòng đỏ riêng, lòng trắng riêng. Đập dập đầu hành lá rồi băm nhỏ.

Cho vào tô riêu cua: 3 lòng trắng trứng, 1 lòng đỏ trứng, tôm khô đã băm nhuyễn, 10 gram đầu hành lá băm, 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe hạt nêm và 20 gram bột gạo.

Sau đó sử dụng muỗng trộn chả đều tay cho đến khi mịn.

Bước 4: Hấp chả cua

Cho phần chả cua vào một cái tô sứ hoặc tô thủy tinh. Sau đó mang đi hấp trong vòng 20 phút.

Cho 2 lòng đỏ trứng vịt và 1 muỗng cafe dầu điều vào một tô riêng, trộn đều rồi sử dụng cọ phết lên mặt chả cua để làm mặt chả cua có màu vàng cam đẹp mắt.

Đậy nắp và hấp thêm khoảng 10 phút cho đến khi chín đều.

Bước 5: Thành phẩm

Chả cua không những thơm ngon mà còn mang lại cho bạn nhiều dinh dưỡng với hàm lượng canxi và chất đạm cao. Bạn có thể sử dụng chả cua cùng với cơm trắng và một ít nước tương cay nhé!

2. Chả cua thịt trứng

Nguyên liệu làm Chả cua thịt trứng

Thịt heo xay: 300g (hoặc băm nhuyễn)

Trứng vịt: 2 quả

Thịt cua: 250 gr

Hành tây: 1 củ

Miến: 50 gr

Nấm mèo: 5 cái

Dầu mè: 1 muỗng cà phê

Gia vị: 50gr (muối / hạt nêm / đường trắng...)

Dụng cụ thực hiện: Khuôn cupcake, lò nướng, tô

Cách chế biến Chả cua thịt trứng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt cua xé thành từng sợi nhỏ. Miến, nấm mèo ngâm trong nước ấm trong vòng 30 phút cho nở mềm. Miến cắt thành khúc, nấm mèo cắt bỏ gốc, cắt thành sợi nhuyễn. Hành tây lột bỏ vỏ, cắt nhuyễn.

Chả cua thịt trứng

Bước 2: Trộn hỗn hợp chả cua

Chuẩn bị 1 cái tô lớn. Cho vào tô: thịt heo xay, thịt cua, hành tây, miến, nấm mèo, ½ muỗng cafe muối, ½ muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe dầu mè. Sau đó trộn đều các nguyên liệu lại với nhau.

Bước 3: Cho chả vào khuôn

Tách trứng ra lòng đỏ riêng và lòng trắng riêng. Để chừa lại 2 lòng đỏ, phần trứng còn lại các bạn cho vào tô chả trộn đều. Tiến hành nêm vào nồi ½ muỗng cafe tiêu cho thơm.

Cho hỗn hợp chả vào trong từng khuôn cupcake.

Bước 4: Nướng chả cua

Cho vào lò nướng dưới nhiệt độ 180 độ C trong vòng 20 phút. Sử dụng tăm xăm thử để kiểm tra xem chả đã chín hay chưa. Nếu tăm khô, không bị dính trứng hay thịt thì đây là chả đã chín.

Sử dụng cọ phết lòng đỏ trứng còn lại lên trên bề mặt chả. Nướng chả trong vòng 5 phút nữa thì được.

3. Chả cua chiên giòn

Nguyên liệu làm Chả cua chiên giòn

Thịt cua: 450gr

Hành lá: 3 nhánh

Hẹ: 5 gr

Ngò tây: 2 muỗng canh

Nước cốt chanh: 3 muỗng canh

Sốt mayonnaise: 110 gr

Bột mì: 100gr

Gia vị: 50gr (muối / tiêu / ớt bột / tỏi...)

Trứng gà: 2 quả

Bột chiên xù: ½ chén

Lá oregano xay: 1 muỗng cà phê (lá kinh giới)

Dầu ăn: 125 ml

Cách chế biến Chả cua chiên giòn

Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp chả cua

Hẹ và ngò tây mang đi cắt nhỏ. Thịt cua xé thành từng sợi nhỏ, cho ra tô cùng hành lá, hẹ, ngò tây đã cắt nhuyễn.

Thêm vào 3 muỗng nước cốt chanh, 110gr sốt mayonnaise, muối, tiêu, 1 muỗng ớt bột, 1 muỗng oregano khô, tỏi băm, bột mì, bột chiên xù rồi trộn thật đều lên.

Chả cua chiên giòn

Sau đó, các bạn chia hỗn hợp cua thành 6 phần bằng nhau.

Lưu ý: Bạn có thể cho thêm một chút ớt vào để chả cua cay cay, hấp dẫn vị giác.

Bước 2: Chiên chả cua

Tiếp đó vo những phần thịt cua thành viên tròn, ấn dẹp xuống.

Cho 125ml dầu ăn vào chảo đun nóng. Sau đó thả chả vào chiên trên lửa nhỏ đến khi thấy cả 2 mặt viên chả đã chín, có màu vàng nâu đẹp mắt thì bạn vớt ra cho ráo dầu.

Bước 3: Thành phẩm

Chả cua chiên giòn cực kì nóng hổi, thơm ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức. Chả thơm ngon, đậm vị sử dụng kèm với tương ớt hoặc cơm trắng thì thật tuyệt vời đúng không nào.

4. Hướng dẫn cách làm chả cua Huế thơm ngon đúng vị

Các nguyên liệu chả cua xứ Huế cần chuẩn bị:

Thịt cua gạch: 1kg

Giò sống: 300g

Miến tàu: 50g

Mộc nhĩ: 40g

Hành tím: 1 củ

Trứng gà: 1 quả

Gia vị: mắm, muối, tiêu, bột nêm…

Tùy thuộc vào khẩu phần ăn trong nhà mà các bạn có thể xác định tỷ lệ công thức chả cua Huế giữa những nguyên liệu cho phù hợp.

Cách chế biến chả cua Huế

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cua rửa sạch sau đó cho vào nồi đun sôi trong khoảng 10 – 15 phút rồi vớt ra và để ráo nước. Khi cua nguội hẳn thì các bạn tách vỏ cua, lấy gạch và thịt cua ra để chế biến.

Lưu ý: Các bạn nên để riêng gạch cua và thịt cua, không nên trộn lẫn vào nhau.

Mộc nhĩ ngâm trong nước nóng trong khoảng 5 phút rồi vớt ra rửa sạch và thái thành sợi mỏng.

Hướng dẫn cách làm chả cua Huế thơm ngon đúng vị

Miến ngâm vào nước lạnh hoặc nước hơi ấm trong khoảng 10 phút rồi cắt thành từng khúc nhỏ.

Đập trứng gà ra bát riêng rồi đánh trứng thật đều.

Bước 2: Chế biến chả cua

Bước 1: Trộn tất cả các nguyên liệu đã sơ chế vào với nhau. Sau đó, nêm thêm các gia vị sao cho vừa ăn và để cho gia vị ngấm đều trong khoảng 15 phút

Bước 2: Cho hỗn hợp trên vào khuôn, dùng thìa nhỏ ép chặt để chả cua được chắc, không bị tan khi nấu.

Để làm món chả cua Huế hấp, các bạn chỉ cần hấp cách thủy phần chả đã chuẩn bị ở trên trong vòng 30 phút. Hoặc nếu không, các bạn có thể sử dụng giấy bạc gói lại để cho vào lò vi sóng và quay tầm khoảng 5 phút.

Bước 3: Sau khi hấp hoặc quay xong, các bạn chỉ cần cắt chả cua thành từng miếng nhỏ và thưởng thức thôi nhé!

5. Cách làm chả cua hấp

Đầu tiên, các bạn hãy cùng học cách làm chả cua hấp cực dễ, cực nhanh và rất an toàn đối với sức khỏe để cả nhà có thể thưởng thức.

Nguyên liệu

1 con cua biển

200g chả cua

30g bún tàu

3 miếng mộc nhĩ

1 quả trứng gà

Muối, tiêu, đường, bột ngọt, nước mắm

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cua rửa sơ qua, dùng vật nhọn chọc vào phần hõm của con cua cua để cua chết rồi cho toàn bộ cua vào nồi và luộc chín, chỉ cần cho một ít nước là đủ để nấu chín cua.

Lấy cua ra và bẻ mai tách thịt, lưu ý bạn nên giữ lại phần mai để dùng khi hấp. Thịt cua xé nhỏ rồi trộn cùng với chả. Nếu cua có gạch thì các bạn nên để phần gạch riêng.

Cách làm chả cua hấp

Chả cua mua loại chả nhuyễn có bán sẵn tại các siêu thị. Nếu không có, bạn có thể sử dụng chả cá thay thế nhưng hương vị của món ăn sẽ không thơm ngon bằng.

Mộc nhĩ ngâm nước cho mềm hoặc trụng trong nước sôi cho nhanh nở. Thái sợi nhỏ hoặc băm nhuyễn.

Bún tàu ngâm mềm, dùng kéo cắt nhỏ.

Bước 2: Chế biến

Trộn thịt cua, chả cua cùng với nguyên liệu: bún tàu, mộc nhĩ, trứng gà. Nếu có gạch cua thì bạn có thể cho thêm vào.

Tiến hành nêm thêm gia vị gồm: muối, tiêu, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm. Đậm đà hơn bạn có thể cho thêm một chút đường. Sử dụng găng tay nilon rồi bóp đều hỗn hợp.

Phần mai cua rửa sạch, múc phần hỗn hợp đã được trộn vào mai cho đầy. Rồi dùng giấy bạc bọc lại.

Chuẩn bị xửng hấp, cho nước vào nồi rồi đặt mai cua đã chuẩn bị vào. Đậy nắp và tiến hành hấp trong khoảng 10-15 phút cho chín tới.

Bước 3: Trình bày

Xếp phần chả cua hấp đã chín ra dĩa, để nguyên mai cua và ăn kèm cùng cơm nóng, bún… đều được.

Mẹo sơ chế cua

Làm sạch cua bằng cách mang cua đi ngâm trong nước. Ngân khoảng chừng 10 phút thì thay nước 1 lần, thay đến khi nào nước sạch thì cho thêm một chút muối vào, ngâm thêm khoảng 10 phút.

Vớt cua ra để ráo nước, tiến hành tách mai và bỏ yếm cua. Để việc tách mai và yếm cua trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể cho cua vào trong nước đá lạnh. Khi gặp nước lạnh cua sẽ nằm im và bạn không còn phải sợ càng cua kẹp tay nữa.

Sau đó khi tách xong, các bạn mang cua đi giã hoặc có thể xay nhuyễn.

Mẹo chọn cua đồng ngon

Cua đồng ngon thường sẽ có màu xám đục, phần mai cua có màu sáng hơn. Bạn lấy tay ấn vào vỏ yếm cua, nếu thấy nổi bọt khí thì đây là cua còn tươi.

Nếu thấy cua có yếm nhỏ thì đây là cua đực, còn yếm lớn hơn thì đây là cua cái. Nếu muốn nấu nhiều gạch thì các bạn nên chọn cua cái và muốn nhiều thịt thì chọn cua đực.

Khi mua cua bạn lật ngửa con cua và ấn vào phần yếm nếu thấy không bị lún tức là cua chắc thịt. Nếu thấy lún thì đó cua ốp, ít thịt, cua thường bị khai và ăn không ngon. Cua béo, chắc thịt và ngọt thơm nhất là vào đầu tháng và cuối tháng. Giữa tháng thường là thời điểm cua lột vỏ nên cua gầy ốm và ít thịt.

Với 5 công thức làm chả cua ở trên, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho bạn và gia đình một món ăn ngon, bổ dưỡng. Nếu còn có thắc mắc, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để được giải đáp nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công