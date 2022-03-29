Cách làm ếch xào chua ngọt hấp dẫn thơm ngon cho bữa cơm gia đình

Trong thịt ếch có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt như protein, chất béo, đường, vitamin A, B, D, E, cùng với các khoáng chất canxi, phốt-pho, kali, natri, sắt, đồng,… Đây đều là những chất cần thiết đối với cơ thể, đặc biệt với trẻ suy dinh dưỡng mau tăng cân hơn.

Trong những ngày mưa lạnh, được thưởng thức món ếch xào chua ngọt thơm ngon thì còn gì bằng phải không nào. Hôm nay, hãy cùng vào bếp và khám phá công thức chế biến món ăn đơn giản này để chiêu đãi cả nhà một bữa no nê bạn nhé!

Theo ước tính, một cái đùi ếch chứa 73g calories, 16g protein là thực phẩm lý tưởng đối với những người cần giảm cân. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm ăn thịt ếch mà không sợ tăng cân.

Lợi ích từ thịt ếch đối với sức khỏe

Thịt ếch có tính hàn, vị ngọt, không độc có tác dụng bồi bổ, lợi tiểu, giúp cho cơ thể khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ ngon, tốt đối với trẻ em suy dinh dưỡng.

Thịt ếch có công dụng tuyệt vời trong quá trình thanh nhiệt, trị chứng sưng độc do nhiệt kết tụ bằng cách bôi đắp, và để bồi dưỡng sau sinh nở, sau ốm người bệnh chóng hồi phục.

Hàm lượng sắt có bên trong thịt ếch giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh thiếu máu, rất tốt với người bệnh thiếu máu. Lượng protein trong thịt ếch giúp vết thương nhanh chóng phục hồi ở người bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, thịt ếch còn tốt đối với những người hay ra mồ hôi trộm, biếng ăn, ho hay sốt,… khi cho trẻ ăn nên lấy phần thịt ở đùi để tránh bị mắc xương.

Cách chọn mua ếch tươi ngon

Các bạn nên chọn mua ếch đồng trong khoảng thời gian từ tháng 9 trở đi. Bởi vì đây là thời điểm mà ếch đang tích trữ mỡ và các dưỡng chất để chuẩn bị cho quá trình nghỉ đông trong hang nên hàm lượng dinh dưỡng sẽ nhiều hơn đấy.

Các bạn cần chú ý chọn mua loại ếch đồng tự nhiên, không nên chọn loại ếch nuôi. Ếch tuy béo nhưng thịt nhiều nước, mềm nhũn và khi chế biến món ăn thường có vị thịt thường nhạt nhẽo, nhiều nước. Khi chọn mua, các bạn hãy chọn những con có đặc điểm như: mắt sáng, đầu thon và gân guốc, bụng thường có màu trắng hoặc ửng vàng, da bông vàng sang hoặc bông đen...

Các bạn cũng nên lựa chọn những con ếch béo, có kích thước to và da vàng. Ếch khi mua phải còn sống, không nên mua ếch đã đông lạnh, loại ếch này thường có hương vị nhạt và khi chế biến sẽ không có mùi thơm đặc trưng.

Cách chọn mua ếch tươi ngon

Bên cạnh loại ếch đồng tự nhiên thì còn có loại ếch lại được nuôi công nghiệp, loại này thường được nuôi trong khoảng thời gian là 60 ngày, cứ khoảng 10 - 12 con thị được 1 kg.

Da của ếch nuôi thường sẽ có màu nâu đen chứ không có màu vàng tự nhiên, đầu thường to và cử động chậm chạp hơn, thịt thì mềm, não và không thơm ngon bằng ếch đồng. Tuy nhiên, khi không tìm mua được ếch đồng các bạn vẫn có thể chọn loại ếch nuôi này để chế biến nhé.

Cách làm ếch xào chua ngọt

1. Ếch xào chua ngọt cách 1

Nguyên liệu làm Ếch xào chua ngọt

Thịt ếch: 400g

Ớt chuông: 3 trái (xanh/đỏ/vàng)

Hành tây tím: 1/2 củ

Gừng: 15gr (cắt nhuyễn)

Tỏi băm: 1 muỗng cà phê

Giấm gạo: 1 muỗng canh

Tương cà: 1 muỗng canh

Tương ớt: 2 muỗng canh

Củ kiệu ngâm: 20g

Nước củ kiệu ngâm 1 muỗng canh

Bột mì đa dụng 1 ít

Nước tương 1 muỗng canh

Dầu ăn: 100 ml

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường /tiêu/ bột ngọt/ hạt nêm)

Cách chế biến Ếch xào chua ngọt

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt ếch

Nên chọn mua những con ếch đều nhau để khi chế biến thì thịt không những chín đều mà bày ra dĩa sẽ đẹp mắt hơn. Dùng một tay giữ mình ếch và tay còn lại các bạn cầm dao để cắt đi phần đầu của ếch.

Sử dụng lực tay kéo mạnh lớp da bắt đầu từ phần đầu ếch vừa mới chặt để loại bỏ phần da.

Loại bỏ hết nội tạng, xương sống và những gân máu trên đùi ếch.

Rửa lại thật sạch với nước muối loãng, sau đó mang đi rửa nhiều với nước sạch rồi cắt phần đùi ếch để sử dụng.

Tiếp theo, bạn ướp thịt đùi ếch cùng với các gia vị gồm: 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu trắng xay, ½ muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng canh rượu trắng. Bạn trộn đều lên để thịt ếch được thấm đều hơn.

Ếch xào chua ngọt cách 1

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Ớt chuông mua về các bạn mang đi rửa sạch cùng với nước muối. Tiếp đó, dùng dao bỏ cuống, cắt hình thoi. Hành tây tím rửa sạch, cắt bỏ gốc, cắt xéo. Củ kiệu ngâm rồi cắt thành sợi mỏng.

Bước 3: Chiên thịt ếch

Trước khi chiên thịt ếch, các bạn áo thịt ếch với một lớp bột mì mỏng để thịt giữ được độ ngọt. Bắc chảo dầu lên bếp, cho vào chảo dầu ngập nửa chảo và đợi đến khi dầu nóng thì cho thịt ếch vào chiên vàng. Khi ếch chín vàng, vớt ra để ráo.

Trong lúc đợi thịt ếch chiên được vàng, các bạn pha nước sốt chua ngọt để xào ếch. Nước sốt gồm các gia vị: 1 muỗng cafe hạt nêm, ½ muỗng cafe đường, 1 muỗng canh giấm gạo lên men, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh nước kiệu ngâm chua, 1 muỗng canh tương cà và 2 muỗng canh tương ớt.

Mách bạn: Giấm gạo và nước kiệu ngâm sẽ giúp cho món ăn có được vị chua thanh, tương cà và tương ớt làm cho nước xào sền sệt hấp dẫn hơn.

Bước 4: Xào món ăn

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo khoảng 10ml dầu ăn (sử dụng dầu chiên ếch lúc nãy). Đợi đến khi dầu nóng, các bạn cho tỏi băm, gừng cắt nhuyễn và củ kiệu chua cắt sợi nhỏ vào và phi thơm vàng.

Tiếp đến, các bạn cho ớt chuông và hành tây tím vào đảo cùng trong khoảng 2 phút. Cuối cùng, bạn cho phần đùi ếch và nước sốt chua ngọt vào xào đều.

Bước 5: Thành phẩm

Chỉ trong một vài phút đã hoàn thành được món ếch xào chua ngọt, món ăn có độ giòn, có vị chua chua ngọt ngọt đặc biệt thơm ngon, có thể rắc thêm vài cọng ngò rí để trang trí món ăn đẹp mắt hơn. Chúc các bạn ngon miệng nhé!

2. Ếch xào chua ngọt cách 2

Nguyên liệu

Đùi ếch: 400g

Ớt Đà Lạt xanh, đỏ, vàng 3 trái (mỗi loại)

Hành tây tím: 1/2 củ

Gừng cắt nhuyễn: 15g

Tỏi băm: 1M

Củ kiệu chua cắt sợi: 20g

Nước củ kiệu: 2M

Gia vị: Đường, tiêu, bột mì, tương ớt, tương cà (ketchup), rượu nếp, dầu ăn

Giấm gạo lên men Ajinomoto

Bột ngọt

Hạt nêm Heo

Cách chế biến Ếch xào chua ngọt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Chuẩn bị: Đùi ếch rửa sạch để ra rổ cho ráo rồi mang đi ướp cùng với 1m tiêu, 1m hạt nêm Aji-ngon, ½ m bột ngọt AJI-NO-MOTO, 1M rượu nếp. Dùng đũa trộn đều để trong vòng 15 phút cho thấm gia vị.

Ếch xào chua ngọt cách 2

Ớt Đà Lạt xanh, đỏ, vàng, hành tây dùng dao cắt miếng vuông 2cm.

Bước 2: Xào ếch

Chiên ếch: Lăn đều ếch qua bột mì, làm nóng dầu ăn rồi cho ếch vào chiên chín vàng giòn vớt ra.

Pha sốt xào: Hòa tan các gia vị gồm: 1m hạt nêm Aji-ngon, ½ M đường, 1M giấm gạo lên men của Ajinomoto, 1M nước tương “Phú Sĩ”, 2M nước củ kiệu, 2M tương cà.

Xào ếch: Đun nóng 2 muỗng dầu, cho tỏi gừng băm vào xào thơm, cho kiệu chua, ớt Đà Lạt, hành tây, ếch chiên vào đảo nhanh tay. Cuối cùng cho xốt xào vào xốc đều, tắt bếp.

Trên đây là 2 công thức chế biến ếch xào chua ngọt dân dã, ngon miệng cực kì đơn giản và dễ dàng thực hiện mà ai cũng có thể thực hiện được. Chúc các bạn thực hiện thành công công thức này nhé!