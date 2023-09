Mẹo làm đậu hũ non yến mạch thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà

Ngoài ra, đây cũng là món ăn rất tốt cho sức khỏe của các thành viên gia đình. Vậy thì cùng mình xuống bếp và thử ngay các công thức từ đậu hũ non yến mạch bên dưới đây nhé.

Đậu hũ non yến mạch là món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy, đây được xem là món ăn lựa chọn hàng đầu của các mẹ bỉm sữa chiêu đãi bé trong quá trình ăn dặm.

Thực tế, món đậu hũ non yến mạch không hề có đậu hũ non. Vì thực chất, đậu hũ non ở đây sẽ được làm yến mạch.

Thành phẩm của món này là hỗn hợp mềm mịn, núng nính như đậu hũ nên mới có cái tên đậu hũ non yến mạch

Thông thường, tất cả các loại yến mạch đều có thể làm được món này, tuy nhiên, với yến mạch ăn liền, các mẹ không cần ngâm yến mạch với nước mà chỉ cần chọn tỷ lệ yến mạch phù hợp, thêm nước và xay rồi đun thôi.

Yến mạch thì các bạn có thể mua tại siêu thị hoặc cửa hàng uy tín. Ngoài ra cũng có thể đặt online qua các trang thương mại điện tử, nhưng nhớ lựa những nơi uy tín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhé.

Hướng dẫn làm món đậu hũ non yến mạch đơn giản, giàu chất dinh dưỡng tại nha

Đậu hũ non yến mạch sốt trái cây

Chuẩn bị nguyên liệu

30gr yến mạch

150ml nước

1 trái đu đủ

1 trái xoài

1 trái cam

Cách làm đậu hũ non yến mạch sốt trái cây

Bước 1

Đầu tiên, đem yến mạch đã chuẩn bị ngâm với nước 30 phút, lưu ý trong khi ngâm yến mạch thì ta nên thay nước 1-2 lần nhé.

Bước 2

Sau 30 phút, đem bỏ nước đã ngâm, sau đó cho yến mạch vào máy sinh tố, cho thêm 120ml nước đã chuẩn bị vào, xay nhuyễn.

Bước 3

Khi xay xong, đem hỗn hợp yến mạch lọc qua rây để hỗn hợp được mịn hơn.

Kế đến cho nước yến mạch đã lọc vào nồi nấu với lửa nhỏ, khi nấu nhớ đảo đều tay để tránh bị cháy dưới đáy nồi.

Đảo cho đến khi hỗn hợp sánh, sền sệt và tắt bếp. Nhanh tay đổ yến mạch còn nóng vào khuôn để tăng sự bắt mắt cho bé. Sau đó để nguội trong khoảng 15-20 phút rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh 2-3 tiếng.

Bước 4

Trong lúc chờ món ăn lạnh, ta đem đu đủ cắt nhỏ, sau đó cho vào rây và dùng thìa tán mịn để lấy phần nước sốt đu đủ, cho vào chén đựng riêng.

Thực hiện tương tự với xoài và cam, cũng cắt nhỏ và lọc qua rây để lấy nước sốt, tạo màu cho món ăn.

Bước 5

Khi ăn, chỉ cần gỡ đậu hũ non yến mạch ra dĩa, cho thêm ít nước sốt trái cây tùy thích và thưởng thức thôi nào.

Đây là món ăn bắt mắt, giàu chất dinh dưỡng, thơm ngon mà lại dễ làm, phù hợp với các bé ăn dặm từ 6 tháng tuổi trở lên, mẹ nhanh tay vào bếp làm cho bé thưởng thức nhé.

Đậu hũ non yến mạch rau củ

Chuẩn bị các nguyên liệu làm món đậu hũ non yến mạch rau củ

50gr yến mạch

200ml nước lọc

10gr bột rau củ

1 trái dưa hấu

1 trái xoài

1 trái dưa lưới

⅓ muỗng canh dầu ăn

1 khuôn tạo hình

Cách làm món đậu hũ non yến mạch rau củ

Bước 1

Với yến mạch, ta đem đi ngâm 30 - 1 tiếng để yến mạch nở, sau đó chắt bỏ nước đã ngâm rồi lấy yến mạch để vào máy xay sinh tố, cho thêm 200ml nước, hòa cùng đó là một ít bột rau củ và xay nhuyễn hỗn hợp.

Bước 2

Lọc hỗn hợp qua rây cho mịn, hoặc có thể dùng vải sạch để lọc lấy nước, bỏ bã. Sau đó cho yến mạch lên nấu trên lửa nhỏ, nấu đến khi hỗn hợp sánh, đặc mịn rồi tắt bếp.

Bước 3

Khi hỗn hợp còn nóng, đổ ngay vào khuôn và để nguội, kế đến là cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng, đến khi hỗn hợp đông thành đậu hũ mịn.

Nếu làm cho bé thì bạn có thể chọn những khuôn hình dễ thương, ngộ nghĩnh để kích thích bé ăn.

Bước 4

Với trái cây, ta đem đi xay nhuyễn hoặc dằm để lấy nước cốt. Tùy vào sở thích bạn có thể chọn một loại trái cây hoặc kết hợp lại với nhau để gia tăng hương vị.

Đối với người lớn, bạn cũng có thể không cần lọc mà cho hẳn trái cây dằm nhuyễn lên thưởng thức.

Cách làm đậu hũ non yến mạch đậu biếc

Đậu hũ non yến mạch đậu biếc

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có

50gr yến mạch

5-10 hoa đậu biếc

200ml nước lọc

Trái cây tùy thích

Các bước làm món đậu hũ non yến mạch đậu biếc

Bước 1

Đầu tiên, đem hoa đậu biếc ngâm với 1-2 muỗng canh nước nóng trong khoảng 5-10 phút để lấy màu.

Bước 2

Đem yến mạch ngâm với nước trong 30 phút, lưu ý trong lúc ngâm nên thay nước từ 1-2 lần.

Khi ngâm xong, cho yến mạch vào máy xay sinh tố, cho thêm 150ml nước và màu hoa đậu biếc vào xay cùng.

Bước 3

Khi hỗn hợp đã nhuyễn, đem đi lọc qua râu hoặc vải mỏng để lấy phần nước yến mạch nguyên chất, bỏ bã. Sau đó là nấu yến mạch trên lửa nhỏ, nên khuấy đều tau để không bị cháy dưới nồi nhé.

Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh, đặc sệt là được.

Bước 4

Tắt bếp và đổ hỗn hợp vào khuôn đã chuẩn bị, có thể tráng sơ một ít dầu ô liu để dễ tách ra nhé. Đợi hỗn hợp nguội và cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Bước 5

Đem trái cây cắt nhỏ và tán nhuyễn, có thể lọc qua rây để lấy nước sốt. Khi dùng chỉ cần rưới lên đậu hũ non yến mạch là đã có ngay thành phẩm vừa thơm ngon, bổ dưỡng và vô cùng bắt mắt rồi.

Cách làm đậu hũ non yến mạch khoai lang mật sốt bơ

Đậu hũ non yến mạch khoai mật sốt bơ

Chuẩn bị nguyên liệu

50gr yến mạch

1 củ khoai lang mật

120ml nước

Rây

Khuôn tạo hình

Các bước thực hiện

Bước 1

Ngâm yến mạch với nước khoảng 45 phút cho giảm nhớt, trong khi ngâm nên chắt nước 1-2 lần để nước được trong.

Bước 2

Vớt yến mạch ra, rửa sạch, sau đó cho yến mạch, khoai lang mật (sống hoặc chín đều được) cùng với 120ml nước đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn.

Bước 3

Khi hỗn hợp đã nhuyễn, đổ ra rây và lọc lấy nước, với phần bả yến mạch, các mẹ có thể tận dụng làm bánh cũng được nhé.

Bước 4

Đổ nước yến mạch đã lọc vào một cái nồi, để lên bếp nấu với lửa nhỏ, kết hợp khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sền sệt là được, sau đó tắt bếp.

Bước 5

Khi hỗn hợp còn nóng, nhanh tay đổ ngay vào khuôn và để nguội, sau đó đem để vào ngăn mát tủ lạnh.

Trước khi ăn, các mẹ có thể lấy ra trước 30 phút rồi làm sốt trái cây (như bên trên) tùy thích, để món ăn thêm thu hút bé, các mẹ có thể rắc thêm một ít hạt hoặc hạt chia tùy vào sở thích của bé nha.

Một vài lưu ý khi chế biến và thưởng thức đậu hũ non yến mạch

Để đảm bảo an toàn, bé từ 6 tháng tuổi trở lên các mẹ hãy cho ăn dặm bằng yến mạch nhé.

Đối với các công thức trên, vì thời gian nấu không lâu nên các mẹ nên làm theo tỷ lệ 1:3 nước và yến mạch.

Để đậu hũ không bị nát khi lấy khỏi khuôn, nên đợi đậu hũ đông hẳn rồi dùng tay kéo nhẹ mặt đậu hũ từ mép bên ngoài khuôn hướng vào trong, nhanh tay úp lên dĩa và lật ngược lại là xong.

Tuy yến mạch chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng các mẹ vẫn nên bổ sung linh động các thực phẩm khác để bé được phát triển tốt hơn. Ngoài đậu hũ non yến mạch, cháo yến mạch cũng là một gợi ý hay đấy.

Trên đây là một vài công thức làm đậu hũ non yến mạch vô cùng đơn giản nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất. Hy vọng những chia sẻ trên giúp các mẹ bổ sung thêm thực đơn ăn dặm cho bé nhà mình. Đừng quên chia sẻ các công thức nấu ăn ngon để cùng nhau trở thành “siêu đầu bếp” nhé!