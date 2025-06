Nghi phạm Hồ Văn Đức (56 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) sát hại anh vợ, sau đó cố thủ trong nhà nhiều giờ, có ý định tự tử đến lúc bị bắt.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Đức (56 tuổi, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ về tội giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Ly (47 tuổi, ngụ cùng ấp), là anh vợ của nghi phạm Đức.

Trong thời gian bị tạm giữ hình sự phục vụ điều tra, đối tượng Đức thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi gây ra án mạng nghiêm trọng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 27/5, anh Ly đến nhà Đức chơi (2 nhà cách nhau khoảng 30m) sau đó bày đồ ra nhậu. Đến 0h ngày 28/5, sau nhiều giờ “chén chú chén anh” giữa 2 phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Đức dùng vật cứng đánh trúng phần đầu anh Ly khiến anh Ly gục xuống tử vong tại chỗ.

Phát hiện anh Ly tử vong, Đức lôi thi thể anh Ly ra đường lộ bỏ ở đó rồi vào nhà đóng cửa lại. Người dân phát hiện vụ việc đã gọi điện báo với Công an.

Mặc dù được mọi người khuyên can ra đầu thú nhưng Đức vẫn cầm hung khí cố thủ trong nhà. Sau thời gian dài kêu gọi bất thành, Công an đã phá cửa xông vào khống chế Đức đưa về trụ sở.

Được biết, Đức là đối tượng nhiều lần gây rối tại địa phương, từng bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, tháng 8/2021, thời điểm dịch bệnh Covid-19, Đức cùng vợ ra đường không lý do chính đáng bị tổ công tác yêu cầu tuân thủ công tác phòng chống dịch, Đức đã xúc phạm lực lượng thi hành công vụ, bị xử phạt 4,5 triệu đồng, vợ Đức bị phạt 2 triệu đồng.

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định bắt khẩn cấp Đức để điều tra về hành vi giết người.

