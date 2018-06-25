Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết

Vào bếp 25/06/2018 14:59

Để chiên cá sao cho đáp ứng các tiêu chí cá thật vàng, thơm, ngon mà không bị dính chảo quả là không hề đơn giản, không ít trường hợp món cá chiên bị cháy, dính chảo, cá nát hay cá vỏ bên ngoài đã cháy nhưng bên trong cá vẫn chưa chín. Tuy nhiên mọi chuyện tồi tệ ấy khi chiên cá sẽ chấm dứt ngay với những bí quyết độc đáo sau

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 1
Chiên cá không dính chảo mà không cần chảo chống dính -Ảnh: Internet

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo như sau:

- Để làm món cá rán ngon, không gặp “ tai nạn” xảy ra khi chiên thì trước tiên bạn phải chọn mua cá còn tươi. Sau khi làm cá rửa sạch bạn phải để ráo nước.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 2
Chọn mua cá còn tươi, rửa sạch, để ráo nước -Ảnh: Internet

- Đun nóng chảo rồi mới cho dầu ăn vào.

- Thêm ít muối, dầu ăn để lúc cá cứng không bị nát thịt. Đây cũng là cách rán cá giòn không bị bắn dầu.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 3
Thêm ít muối, dầu ăn để lúc cá cứng không bị nát thịt -Ảnh: Internet

- Nhúng cá qua một lớp bột chiên mỏng để giúp khi rán cá không bị sát và có hương vị thơm ngon hơn.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 4
Nhúng cá qua một lớp bột chiên mỏng -Ảnh: Internet

- Ước chừng một lượng dầu vừa đủ rồi đổ dầu chỉ sâm sấp cá là được.

- Cho từng con cá một vào chảo dầu. Trở ngay mặt cá khi cho cá vào chảo dầu nhằm giúp cá được áp chảo dầu ngay. Đây là cách rán cá giòn không dính chảo và giúp cá sẽ không bị tanh. Bạn chờ cá vàng hẳn một bên mới lật lại.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 5

Trở ngay mặt cá khi cho cá vào chảo dầu nhằm giúp cá được áp chảo dầu ngay

-Ảnh: Internet

- Đậy hé vung để giúp dầu không bị bắn ra ngoài, cá chín ngọt bên trong. Nếu bạn đậy khít vung thì sẽ  bị nhỏ giọt nước giọt vào chảo dầu đang sôi làm nổ bắn rất nguy hiểm cho mặt mũi, chân tay.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 6
Đậy hé vung để giúp dầu không bị bắn ra ngoài -Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể áp dụng các mẹo sau:

  • Dùng gừng

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 7

Kết hợp gừng với dầu sẽ tạo nên một lớp mặt trơn giúp cá không bị dính chảo

-Ảnh: Internet

  • Cá làm sạch và tẩm ướp gia vị
  • Đun chảo nóng, sau đó dùng gừng chà khắp mặt chảo. Kết hợp gừng với dầu sẽ tạo nên một lớp mặt trơn giúp cá không bị dính chảo
  • Tiếp theo, bạn bắc chảo lên bếp rồi cho dầu vào đun nóng.
  • Thả cá vào và chiên. Cá chiên rất dễ đảo. Bạn có thể yên tâm vì cá không bị nát mà lại có mùi gừng rất thơm.
Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 8
Cá chiên rất dễ đảo, không bị nát mà lại có mùi gừng rất thơm -Ảnh: Internet

  • Dùng rượu

Làm sạch cá. Trong khâu sơ chế cá bạn có thể dùng thêm một số loại gia vị để chiên cá được ngon như ớt, hạt tiêu, hành lá. Đây là những loại gia vị có thể giúp khử mùi tanh từ cá và làm cho cá có vị thơm ngon hơn.

Đun chảo nóng rồi cho ít rượu nho đỏ hoặc rượu nếp đổ vào chảo.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 9
Đun chảo nóng rồi cho ít rượu nho đỏ hoặc rượu nếp đổ vào -Ảnh: Internet

Cho dầu ăn vào đun cho  nóng già và chiên cá như bình thường.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo và chín đều là bạn hãy rưới dầu ăn lên phần mặt cá còn lại.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 10

Chờ phần cá tiếp xúc với đáy chảo thật giòn rồi mới lật cá -Ảnh: Internet

Để tránh việc cá bị trầy da khi rán, bạn lưu ý chờ phần cá tiếp xúc với đáy chảo thật giòn rồi mới lật cá.

Chờ cho cá chín vàng thì vớt cá ra giấy thấm dầu và trang trí theo sở thích.

Cách chiên cá thơm giòn không dính chảo mẹ nội trợ cần biết - Ảnh 11
Cá chín vàng, giòn, đẹp mắt -Ảnh: Internet

Vậy là với mẹo hay cách chiên cá thơm giòn không dính chảo vừa chia sẻ trên, bạnđã có thể  tự tin vào bếp và làm món cá chiên giòn, vàng thơm đãi cả nhà rồi!

Chúc bạn thành công!

Từ khi bất ngờ tìm ra bí quyết chiên cá giòn ngon cả nhà đều phải phục tôi "sát đất"

Từ khi bất ngờ tìm ra bí quyết chiên cá giòn ngon cả nhà đều phải phục tôi "sát đất"

Với cách chiên cá kiểu này đảm bảo từng miếng cá giòn thơm mà lại đậm đà vừa miệng.

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