Để bảo quản bí đỏ tốt nhất, bạn nên để chúng ở bên ngoài. Không nhất thiết phải cho chúng vào tủ lạnh. Môi trường tủ lạnh hanh khô có thể làm bí mất đi độ tươi ngon. Bạn chỉ cần để bí nơi khô ráo, thoáng mát là được. Với những quả bí nhỏ, bạn có thể để được 1-2 tháng. Những quả to hơn, bạn thậm chí có thể để được 3-4 tháng.

Nhắc đến các loại rau củ không nên bảo quản cùng nhau, không thể bỏ qua táo, lê và bí đỏ. Nguyên nhân là bởi trong táo và lê có chứa khí etylen. Khí này khiến rau củ quả chính nhanh hơn. Trong khi đó, bí đỏ là loại quả có tốc độ chín khá nhanh. Khi bí chín, phần ruột sẽ vàng và nhanh hỏng hơn. Bí chín quá kĩ ăn cũng sẽ không được ngon. Do đó, khi bảo quản bí đỏ, hãy đặt chúng cách xa táo và lê.

Vì vậy bạn nên sử dụng màng bọc thực phẩm cho cả táo và dưa hấu rồi để trong ngăn mát tủ lạnh. Cách này sẽ giúp trái cây giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

Táo và dưa hấu là những “kẻ thù” của nhau. Táo và dưa hấu đều ưa môi trường dịu mát trong tủ lạnh, nhưng khí ethylene – chất khí có thể làm chín rau quả và làm rau quả dễ bị hư hỏng hơn từ táo sẽ khiến dưa hấu mau bị xốp và nẫu.

Tách riêng táo và cam

Hai loại quả táo và cam tưởng chừng rất gần gũi tuy nhiên hai loại trái cây này không nên được bảo quản cùng nhau trong tủ lạnh, lý do cũng bởi là do khí ethylene từ táo sẽ khiến cam mau chín và dễ bị ủng nước.

Do vậy, bạn nên bảo quản táo và cam ở hai ngăn mát khác nhau hoặc cũng có thể cho cam vào túi lưới để bảo quản riêng để tránh cam mau héo.

Ảnh minh họa: Internet

Cà tím và dưa

Dưa có thể làm cho cà tím nhanh hỏng hơn. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn không cất chúng trong tủ cùng với dưa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bảo quản cà tím trong tủ lạnh, bạn nên để chúng tránh xa bất kỳ loại trái cây nào.

Việt quất và dâu tây

Nếu bạn bảo quản việt quất, dâu tây cùng nhau, dâu tây có thể chín nhanh và hỏng sớm hơn bình thường. Bạn có thể bảo quản dâu tây chưa chín với quả việt quất cùng nhau. Tuy nhiên, nếu cả hai loại quả đều chín quá, hãy ăn chúng trong vòng vài ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Nho và xoài

Nho là loại trái cây rất khó tính, vì thế không nên để chung với bất kỳ loại trái cây hoặc rau quả nào đặc biệt là xoài.

Xoài thải ra quá nhiều khí ethylene khiến quá trình chín và thối rữa diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, các loại rau thơm, rau có mùi cũng khiến nho dễ hấp thụ mùi.

Bảo quản hành tây cách xa khoai tây, bí đỏ

Nhiều người có thói quen cho các loại rau củ có độ cứng như khoai tây, hành tây và bí đỏ vào chung với nhau. Việc này vô tình làm cho khoai tây và bí đỏ nhanh bị hỏng. Nguyên nhân là do khí etylen có trong hành tây. Chất khí này sẽ thúc đẩy quá trình chín của củ khoai tây, dễ khiến chúng mọc mầm. Còn bí đỏ sẽ nhanh bị hỏng, nẫu phần ruột bên trong.

Bạn nên bảo quản riêng hành tây với các loại rau củ khác. Nên tách chúng ra những rổ, sọt riêng và để nơi thoáng mát. Bảo quản khoai tây tốt nhất là tránh xa ánh sáng mặt trời để tránh khoai bị mọc mầm. Những nơi độ ẩm cao cũng có thể khiến rau củ nhanh chín hơn, bạn nên tìm nơi bảo quản khô, ráo.