Bỏ túi cách làm cá hồi sốt bơ tỏi thơm lừng, béo ngậy ngon ngất ngây

Một phần cá hồi có chứa khoảng 200 calo, ít chất béo dạng bão hòa, nhiều protein tốt cho sức khỏe. Đặc biệt cá hồi còn là nguồn cung cấp các vitamin, khoáng chất như: B12, Kali, sắt và vitamin D rất dồi dào.

Cá hồi sốt bơ tỏi là món ăn phổ biến tại rất nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Món ăn này không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng cực tốt đối với sức khỏe . Đặc biệt, cách làm cá hồi sốt bơ tỏi cũng không quá khó, bạn có thể tự tay thực hiện ngay tại nhà. Đừng bỏ qua công thức chế biến mà chúng tôi giới thiệu bên dưới để chế biến món cá hồi này nhé!

Vitamin B12 có trong cá hồi giúp giữ cho các tế bào trong máu và thần kinh hoạt động tốt, giúp tạo DNA.

Giá trị dinh dưỡng của cá hồi

Ngoài ra, cá hồi còn có chứa nhiều axit béo omega-3. Đây là loại axit béo "thiết yếu" đối với cơ thể, giúp giảm các tác nhân gây nên những bệnh lý nghiêm trọng về tim mạch (bao gồm cả đau tim và đột quỵ), ung thư, sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer, bệnh giảm viêm khớp dạng thấp.

Bởi vì các lợi ích đó, các chuyên gia khuyến cáo, đối với người trưởng thành nên ăn ít nhất 2 lần cá hồi mỗi tuần trong khẩu phần ăn của mìn. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần cũng là các đối tượng nên bổ sung nhiều cá hồi vào khẩu phần ăn.

Cách chọn mua cá hồi tươi ngon

1. Đối với cá hồi nguyên con

Mang cá hồi vẫn còn tươi, có màu đỏ, không bị thâm hoặc có màu đen.

Lớp da cá có độ sáng và bóng.

Thân cá không có những vết xước (vết va đập). Phần vảy cá chưa bị bong tróc.

Mắt cá sáng, không bị đục hay ngả sang màu vàng.

Thịt cá có độ đàn hồi khi bạn sử dụng tay nhấn vào, không để lại vết lún lâu.

2. Đối với cá hồi phi lê

Thịt cá sẽ có màu cam tự nhiên, không bị nhạt màu và bị thâm đen.

Vân mỡ trên các sớ thịt sáng, đều màu và không bị đục mờ.

4 cách làm cá hồi sốt bơ tỏi thơm ngon

1. Cá hồi sốt bơ tỏi

Nguyên liệu làm Cá hồi sốt bơ tỏi

Cá hồi: 500g (2 miếng)

Cà chua: 50 gr

Bơ lạt: 10 gr

Tỏi băm: 15 gr

Hành tím băm: 5 gr

Mùi tây băm: 5 gr

Ớt băm: 5 gr

Muối: 8 gr

Tiêu: 3 gr

Nước cốt chanh: 35 ml

Nước mắm ngọt: 2 muỗng canh

Cách chế biến Cá hồi chiên bơ tỏi

Bước 1: Sơ chế cá hồi

Để sơ chế cá hồi, sau khi mua về, bạn kiểm tra xem còn sót lại xương cá hay không? Nếu có, hãy sử dụng nhíp để lấy xương và rửa lại với nước muối và nước sạch, để ráo. Bạn có thể cắt cá thành khúc vừa ăn tùy thích.

Cá hồi sốt bơ tỏi

Mẹo sơ chế cá hồi sạch, không tanh:

Cách 1: Sử dụng muối chà và rửa lại nước sạch.

Cách 2: Sử dụng chanh tươi và rượu để chà lên mình cá, rửa lại nước sạch.

Cách 3: Sử dụng sữa tươi không đường hoặc có đường, sau đó rửa lại với nước sạch.

Bước 2: Ướp cá hồi

Để ướp cá, các bạn cho cá vào nồi rồi cho các gia vị gồm: 5gram muối, 3gr tiêu và 20ml nước cốt chanh. Tiếp đó, dùng tay chà xát gia vị để thịt cá được thấm sâu khoảng 2 phút.

Bước 3: Áp chảo cá hồi

Bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì bạn cho cá hồi vào áp chảo đến khi cá vàng đều cả 2 mặt.

Sau đó, các bạn cho thêm vào chảo 10gr bơ lạt rồi nấu chảy cùng với 10gr tỏi băm và 10ml nước cốt chanh, lật mặt cá để thấm đều thêm gia vị.

Cuối cùng rưới 2 muỗng canh nước mắm ngọt trên bề mặt cá trước khi tắt bếp.

Bước 4: Làm salad cà chua ăn kèm

Để làm salad, nạn lần lượt cho 50gr cà chua cắt hạt lựu (loại bỏ hạt), 5gr hành tím, 5gr mùi tây, 5gr ớt, 5gr tỏi, 3gr muối, 5ml nước cốt chanh vào một cái bát lớn, rồi dùng đũa trộn đều.

Mách nhỏ:

Để ngon hơn, các bạn cũng có thể ăn kèm cá hồi sốt bơ tỏi với măng tây áp chảo, khoai tây nghiền,….

Để hỗn hợp salad ăn kèm ngon hơn, các bạn nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 phút trước khi dùng.

Bước 5: Thành phẩm

Cá hồi sốt bơ tỏi hấp dẫn chúng ta bởi lớp chiên vàng xém bên ngoài của thịt cá, kết hợp cùng với hương thơm của nước sốt bơ tỏi. Vị thịt béo của cá hồi đặc trưng và thơm mùi bơ. Khi sử dụng kèm với salad rau củ thì còn gì bằng. Bạn có thể tăng thêm độ béo của món ăn bằng cách dùng kèm theo ít lát trái bơ nhé!

2. Cá hồi sốt chanh bơ tỏi

Nguyên liệu làm món cá hồi sốt chanh bơ tỏi

400g cá hồi phi lê

20g tỏi băm

30g bơ

5g rau thơm

2 quả chanh tươi

Gia vị: Muối, dầu ăn, tiêu.

Cách làm món cá hồi sốt chanh bơ tỏi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, các bạn mang phần thịt cá hồi đi rửa sạch rồi để ra rổ cho ráo nước. Tiếp đó, ướp cá hồi với các gia vị gồm: ½ muỗng cafe muối và ½ muỗng cafe tiêu chà xát đều hai mặt để tẩm ướp. Ướp cá trong vòng 15 phút.

Cá hồi sốt chanh bơ tỏi

Sau đó, các bạn cắt 1 quả chanh làm đôi để vắt lấy nước cốt chanh, 1 quả cắt lát rồi mang đi áp chảo và trang trí. Đối với rau thơm, các bạn rửa sạch, để ráo nước rồi đem cắt nhỏ.

Bước 2: Áp chảo cá hồi

Bạn bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn rồi đun nóng dầu. Tiếp đó, cho tiếp cá hồi áp chảo vào. Tiến hành áp chảo trong khoảng 3 phút với lửa nhỏ rồ để ra rổ có giấy thấm dầu để cá ráo dầu.

Bước 3: Áp chảo cá hồi với sốt chanh bơ tỏi

Cho 30g bơ vào chảo. Khi bơ tan hết, các bạn cho thêm 20g tỏi băm vào phi cho thơm. Sau đó cho tiếp 2 muỗng canh nước cốt chanh.

Bạn cho tiếp: rau thơm băm, ½ muỗng cafe tiêu, ¼ muỗng cafe muối vào đảo đều đến khi gia vị hòa quyện chừng 5 phút thì cho cá hồi vào. Dùng một cái muỗng múc từng thìa sốt rưới lên cá hồi khoảng 3 phút tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Món cá hồi sốt chanh bơ tỏi với mùi hương quyến rũ, phần sốt chanh bơ tỏi tuyệt hảo chính là món ăn hoàn hảo nên có trong thực đơn của gia đình bạn. Những thớ thịt cá hồi thơm thơm, mềm mại nhưng vẫn giữ được độ tươi mới hấp dẫn vốn có. Cùng thực hiện ngay món ăn này bạn nhé!

3. Cá hồi sốt kem bơ tỏi

Nguyên liệu chuẩn bị

Cá hồi phi lê: 400g

Tỏi: 4 tép băm nhỏ

Bơ nhạt: 1 thìa

Kem phô mai hoặc kem tươi whipping cream: 100g

Nước dùng gà: 1 cốc (không bắt buộc)

Tinh bột ngô: 1 thìa

Rau thì là tươi

Muối, tiêu

Làm cá hồi sốt kem bơ tỏi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá hồi mua về rửa sạch, dùng giấy thấm khô. Sau đó ướp với một chút muối tinh và tiêu xay trong vòng 20 phút.

Chuẩn bị một cái bát, bạn cho kem tươi và tinh bột ngô vào và khuấy đều lên.

Cá hồi sốt kem bơ tỏi

Bước 2: Áp chảo cá hồi

Cho vào chảo 2 muỗng dầu ăn vào chảo đun nóng. Cho cá hồi vào chảo.

Chiên cá đến khi vàng đều cả 2 mặt, mất khoảng 4 phút để chiên. Sau đó, bạn lật mặt, áp chảo mặt còn lại trong khoảng 3 phút nữa là được.

Gắp cá hồi ra dĩa để riêng và chuyển qua làm phần sốt

Bước 3: Cá hồi sốt bơ tỏi phô mai

Cho bơ nhạt vào chảo rồi đun chảy. Thêm tỏi băm vào đảo đều cho thơm Tiếp đó, cho nước dùng gà vào đun sôi lăn tăn

Cho phần kem tươi đã được chuẩn bị ban đầu vào rồi khuấy đều đến khi sốt sôi trở lại. Vặn nhỏ lửa để sốt hơi sệt lại (mất khoảng 1 phút). Thêm rau vào rồi đảo đều

Cho cá hồi vào lại chảo. Dùng một cái muỗng múc nước sốt rưới lên miếng cá cho ngấm đều sốt.

Cho cá hồi ra dĩa. Bạn có thể ăn kèm với măng tây áp chảo hoặc luộc tùy ý

4. Cách làm cá hồi sốt bơ tỏi cà chua

Vị cá hồi béo ngậy kết hợp với nước sốt bơ tỏi thơm lừng cùng chút cà chua đỏ mọng càng làm cho món cá hồi áp chảo sốt bơ tỏi trở nên hấp dẫn hơn. Cùng chúng tôi khám phá công thức đầy đủ này nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

500g cá hồi

50g cà chua

10g bơ lạt

15g tỏi băm

5g hành tím băm

5g mùi tây băm

5g ớt băm

Muối

Hạt tiêu

Nước cốt chanh

Nước mắm

Các bước chế biến cá hồi áp chảo chiên bơ tỏi cà chua

Bước 1: Sơ chế cá hồi

Trước tiên với cá hồi bạn mua về, xem kỹ xem còn sót lại xương cá không. Nếu có thì dùng nhíp để lấy xương ra rồi rửa lại với nước muối và để ráo.

Mẹo sơ chế cá hồi sạch, không bị tanh:

Cách 1: Bạn sử dụng muối chà xát lên thân cá, sau đó rửa lại nước sạch

Cách 2: Bạn sử dụng nước cốt chanh và rượu để chà lên thân cá rồi mang đi rửa lại nước sạch.

Cách 3: Bạn dùng sữa tươi không đường hoặc có đường rửa vài lần

Cách làm cá hồi sốt bơ tỏi cà chua

Bước 2: Ướp cá hồi

Bạn cho cá hồi vào bát to. Sau đó cho thêm muối, hạt tiêu và nước cốt chanh vào ướp. Dùng tay chà xát để các gia vị thấm nhanh vào thịt cá hơn. Để khoảng 15 phút là có thể mang đi áp chảo.

Bước 3: Áp chảo cá hồi

Bạn bắt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho toàn bộ cá hồi vào áp chảo đến khi cá chín vàng đều 2 mặt.

Sau đó, các bạn cho thêm vào chảo 10g bơ lạt nấu chảy, 10g tỏi băm và 10ml nước cốt chanh.

Lưu ý lật mặt cá thường xuyên để cá thấm gia vị:

Tiếp đến là rưới 2 thìa nước mắm lên trên cá trước khi tắt bếp. Bước 4: Làm salad cà chua ăn kèm

Bạn cho tiếp 50g cà chua cắt hạt lựu, 5g hành tím, 5g mùi tây, 5g ớt, tỏi, muối và một ít nước cốt chanh vào bát lớn rồi trộn đều lên.

Bí quyết thực hiện cách làm cá hồi chiên bơ tỏi tròn vị

Đầu tiên, các bạn hãy chọn nguyên liệu kỹ càng nhất:

Nên chọn mua cá hồi chất lượng, cá đang còn tươi như vậy mới giữ được vị ngon và thành phần dinh dưỡng nguyên vẹn.

Phần bơ nên tránh sử dụng các loại bơ đã có hiện tượng lên men. Bạn nên chọn mua loại bơ có màu vàng, được đóng gói cẩn thận và bảo quản trong môi trường phù hợp.

Bên cạnh đó, lựa chọn tỏi cũng vô cùng quan trọng nhé. Tỏi phải là những tép tỏi tươi mới, không mọc mầm hay bị dính vào nhau.

Cách bảo quản cá hồi chiên bơ tỏi được lâu

Bạn nên lựa chọn bảo quản cá hồi ở những nơi khô ráo, không bị ẩm ướt, có nhiệt độ không quá cao nhằm đảm bảo được chất lượng dinh dưỡng của món ăn.

Cách bảo quản cá hồi chiên bơ tỏi được lâu

Sau khi chế biến món cá hồi sốt bơ tỏi xong nếu chưa thưởng thức, các bạn có thể sử dụng các vật dụng thích hợp để đậy kín thức ăn. Điều này vừa giúp ngăn chặn bụi, côn trùng rơi vào món ăn của mình.

Trường hợp bạn chế biến quá nhiều nhưng ăn không hết thì có thể cất thức ăn qua đêm. Bạn nên cho cá hồi sốt bơ tỏi vào một hộp đựng thực phẩm có nắp, đậy kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, bạn không nên để món cá hồi sốt bơ tỏi bảo quản quá lâu trong tủ lạnh vì có thể khiến vi khuẩn xâm nhập và giảm đi chất dinh dưỡng vốn có trong món ăn

Với những chia sẻ phía trên, chúng tôi hy vọng bạn đã biết cách chế biến món cá hồi sốt bơ tỏi thơm lừng, béo ngậy ngon ngất ngây. Hãy vào bếp và thực hiện ngay món ăn này để làm phong phú thực đơn của gia đình mình nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công món ăn này!