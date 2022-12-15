Bật mí cách nấu chè đậu đen ngọt mềm, béo ngậy, ngon mê ly

Vào bếp 15/12/2022 13:48

Món chè đậu đen mát lạnh sẽ giúp bạn bồi bổ cơ thể và giải nhiệt cho ngày hè oi bức. Cách nấu chè đậu đen quen thuộc vô cùng đơn giản nhưng để có được một nồi chè giữ được thuần vị, ngọt mát, đỗ chín mềm không nát cũng cần có bí quyết riêng. Hãy cùng bắt tay vào thực hiện cách nấu chè đậu đen ngon thôi nào!

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Chè vốn là một trong những món ăn vặt vô cùng nổi tiếng của nền ẩm thực Việt, với đa dạng các nguyên liệu và hương vị, đảm bảo làm vừa lòng mọi thực khách. Trong đó, nổi bật nhất có lẽ là món chè đậu đen - món chè ngọt bùi thanh mát, dễ dàng xóa đi cơn ói bức của ngày hè, đã vậy cách chế biến còn vô cùng đơn giản nữa chứ. Đơn giản thế nào, hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay cách nấu chè đậu đen chuẩn ngon ở bài viết dưới đây nhé!

Đậu đen - loại hạt dinh dưỡng cho mọi nhà

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 Đậu đen là loại hạt thơm ngon, vô cùng dinh dưỡng!

Đậu đen làmột loại thực phẩm chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao và hoàn toàn không chứa chất béo nên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người. Cụ thể, hàm lượng dinh dưỡng của đậu đen là:

  • Năng lượng: 114 kcal
  • Protein: 7,62g
  • Chất béo: 0,46g
  • Carbohydrate: 20,39g
  • Chất xơ: 7,5g
  • Đường: 0,28g
  • Canxi: 23mg
  • Sắt: 1,81mg
  • Magiê: 60mg
  • Photpho: 120mg
  • Kali: 305mg
  • Natri: 1mg
  • Kẽm: 0,96mg
  • Thiamin: 0,21mg
  • Niacin: 0,434mg
  • Folate: 128mg

Với những thành phần phong phú, đậu đen cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của con người. Đồng thời nó góp phần duy trì đường huyết, tăng cường lưu thông máu, đào thải độc tố ra ngoài, giảm nồng độ cholesterol xấu, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Ngoài lợi ích cho sức khỏe, đậu đen còn là phương án giúp giảm cân hiệu quả và chăm sóc da an toàn.

Đặc biệt, trong các chế phẩm từ đậu đen, thì chè đậu đen được ưa chuộng hơn cả, không chỉ ở cách chế biến đơn giản, hương vị ngọt thơm dễ ăn mà còn ở thành phần dinh dưỡng được giữ lại gần như trọn vẹn. 

Cách nấu chè đậu đen ngọt bùi, thanh mát, chuẩn ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 300– 400 gram đỗ đen
  • 200 gram đường nâu (có thể chọn đường kính trắng, đường cát hay đường nâu đều được.
  •  Muối: 1 thìa nhỏ
  • 200ml nước cốt dừa
  • Dừa tươi, dừa khô
  • Bột năng hoặc bột sắn dây: 2 thìa café

Ngoài ra, để món chè đậu đen hấp dẫn hơn thì bạn có thể chuẩn bị thêm các nguyên liệu khác để ăn kèm bao gồm: Vani: 1 ống nhỏ, dừa tươi nạo sợi (50 gram), dừa khô (30 gram), lạc rang giã nhỏ (30 gram).

Các bước tiến hành nấu chè đậu đen thơm ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế và ngâm đậu đen

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Vo sạch và tiến hành ngâm đậu đen ít nhất là 1 tiếng!

- Đầu tiên, đậu đen mua về, bạn đem vo sạch và vớt bỏ những hạt nổi bên trên.

- Tiếp đó, bạn cho đậu đen vào một chiếc tô sạch đổ ngập nước và ngâm trong ít nhất 1 tiếng. Bạn cần lưu ý đảm bảo vấn đề vệ sinh ở công đoạn này vì đây là phần nước dùng để ninh đậu nhé.

- Sau khi đã ngâm đủ thời gian, bạn tiến hành rang đậu đen trong khoảng 10 phút là được. Đây chính là cách nấu chè đỗ đen nhanh nhừ và hạt đậu se lại hơn đó!

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Tiến hành rang đậu đen khoảng 10 phút để đỗ đen được nhanh nhừ hơn!

Bước 3: Nấu chè đậu đen

- Trước tiên, bạn đặt nồi đậu đen lên bếp, cho thêm nước vào và vặn lửa to. Nên sử dụng nồi áp suất để tiết kiệm thời gian hơn.

- Khi nước bắt đầu nổi bọt thì bạn dùng muôi múc hết bọt. 

- Đến khi nước sôi, bạn hạ nhỏ lửa và ninh cho đến khi thấy đậu đen chín mềm thì đổ nước đậu đen ra để riêng.

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Khi thấy đậu đen chín mềm thì đổ nước đậu đen ra để riêng -Ảnh: Internet

Bước 4: Ướp đường cho đậu đen

- Ở công đoạn này, bạn tiến hành múc phần hạt đậu đen này ra ngoài và cho vào một chiếc tô lớn.

- Sau đó bắt đầu ướp đậu với đường trong khoảng 15 phút để hạt đậu đen ngấm đường.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho vào chảo và đảo đều để đậu đen được bện đường, se lại. Đây là cách giúp chè có vị ngọt đều, thuần vị, hạt đỗ không bị nát mà lại rất bở, thơm.

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Ướp đậu với đường khoảng 15 phút để hạt đậu đen ngấm đường!

Bước 5: Thêm đường và bột năng

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Công đoạn thêm đường và bột năng để chè được sánh mịn hơn!

- Tiến hành nấu nước đậu đen đã chắt riêng ở bước 3 thêm khoảng 10 phút.

- Sau đó cho bột năng hoặc bột sắn dây để phần nước chè sánh mịn hơn.

- Sau cùng thêm đường vào để hợp khẩu vị, bạn cũng có thể cho thêm va ni để món chè có vị thơm ngon hơn nhé!

Bật mí cách nấu chè đậu đen ngọt mềm, béo ngậy, ngon mê ly - Ảnh 7
Trong quá trình nấu bạn nhớ khuấy đều nhẹ nhàng nhé!

Bước 6: Thành phẩm

- Để thưởng thức chè đậu đen, bạn múc chè ra bát hoặc cốc.

- Tiếp đến, bạn thêm 1 – 2 thìa cafe nước cốt dừa và dừa sợi lên bề mặt, rắc thêm dừa khô + lạc rang giã dập nhỏ + vài giọt dầu chuối và trộn đều lên thưởng thức.

- Bạn cũng có thể cho thêm trân châu, đá, thạch đen hoặc một vài hương liệu khác để món chè đa dạng và ngon hơn. Vậy là đã có thể thưởng thức ngay rồi nhé!

Bật mí cách nấu chè đậu đen ngọt mềm, béo ngậy, ngon mê ly - Ảnh 8
Chè đậu đen thanh mát, thơm ngon, vô cùng bổ dưỡng!

 

Yêu cầu thành phẩm:

Bật mí cách nấu chè đậu đen ngọt mềm, béo ngậy, ngon mê ly - Ảnh 9
Chè đậu đen chín mềm, hạt đậu không bị nát, ngọt mà không ngấy!

Món chè đậu đen chín mềm, hạt đậu không bị nát, nước đậu đen trong và sánh mịn, vị ngon ngọt thấm đượm mà không ngán, ăn cùng với ít đá lạnh nữa thì miễn bàn nhé! Đảm bảo già trẻ lớn bé ai cũng thích mê cả!

Cách chọn đậu đen ngon

- Đối với đậu đen xanh lòng, bạn chọn hạt nhỏ, có kích thước gấp đôi hạt đậu xanh, vỏ đen bóng và ruột bên trong màu xanh lục nhạt. Còn với đậu đen trắng lòng, chọn hạt có kích thước đồng đều, vỏ màu đen xỉn và ruột bên trong màu trắng.

- Nên chọn những hạt đậu đen có mùi thơm đặc trưng và khi dùng tay bóp mạnh, bạn cảm thấy chắc ruột.

- Tránh mua những hạt đậu đen có lớp phấn trắng mỏng phía ngoài, có dấu hiệu ẩm mốc, sâu bọ xâm nhập.

Trên đây là cách nấu chè đậu đen thuần vị, chuẩn ngon và không quá phức tạp tại nhà. Những ngày hè nắng nóng được thưởng thức món chè đậu đen mát lành thì quá tuyệt vời phải không nào. Vừa ngọt mát, bổ dưỡng lại còn có cách nấu đơn giản nữa, các chị em còn chần chừ gì mà không thử trổ tài ngay thôi nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!

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