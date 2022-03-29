5 cách nấu lẩu cá bớp ngon không tanh chua chua cay cay ai cũng ghiền

Đầu tiên, các bạn nhìn vào mắt cá, nếu cá tươi thì sẽ có đôi mắt sáng lấp lánh và trong veo.

Lẩu cá bớp là món ăn thường thấy đối mỗi khi các bạn đến các vùng biển như Vũng Tàu, Phan Thiết... Cách nấu lẩu cá bớp cũng khá đơn giản nhưng có hương vị thơm ngon với thịt cá mềm, béo ngọt không bị tanh chính là bí quyết làm nên nồi lẩu cá bớp ngon.

Ấn vào mình cá, nếu cá có được độ đàn hồi tốt thì đây cá còn tươi.

Bạn có thể thấy rõ cả phần con ngươi bên trong. Còn nếu cá không còn tươi ngon thì mắt cá sẽ có một màu đục và mờ.

Bạn lật nhẹ nhàng phần mang cá ra. Nếu cá ngon, chắc mang thường sẽ có màu đỏ tươi, còn nếu cá bị ươn sẽ màu đỏ thẫm hoặc thâm đen.

Cách nấu lẩu cá bớp

1. Cách nấu lẩu cá bớp măng chua miền trung ngon tại nhà

Nguyên liệu

Nấu lẩu cá bớp măng chua dành cho 4 người ăn gồm có:

Cá bớp 1 con khoảng 1 kg. Nên chọn con tươi, mình dài, đầu nhỏ.

Măng chua 0,5 kg.

Cà chua 3 quả.

Xương ống, hoặc xương hom lợn 0,5 kg.

Rau ăn lẩu: Rau cần, rau muống, rau cải…

Rau gia vị: hành, mùi, tỏi, thì là, lá gừng.

Gia vị: mì chính, nước mắm, hạt nêm, sa tế…

Bún, mì ăn kèm tùy sở thích.

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá bớp đánh sạch vảy, móc bỏ mang, bỏ ruột rồi rửa sạch và chà xát muối khắp mình cá để khử hoàn toàn vị tanh.

Cắt cá thành từng khúc nhỏ hoặc rút bỏ phần xương lọc thịt cá. Ướp cá cùng với một chút gia vị gồm: hạt nêm, tiêu, rau thì là sẽ giảm bớt vị tanh và dậy mùi thơm khi cho vào lẩu.

Cách nấu lẩu cá bớp măng chua miền trung ngon tại nhà

Xương lợn bạn dùng dao chặt nhỏ đem hầm, khi hầm nên cho thêm một ít muối giúp xương nhanh nhừ, thi thoảng hớt bọt nổi lên giúp nước hầm trong hơn.

Các loại rau ăn kèm rửa sạch, để ráo, rau gia vị thái nhỏ.

Măng chua xé thành từng sợi vừa ăn, bạn cũng có thể chần sơ qua nước sôi 1-2 phút để khử độc trong măng.

Bước 2: Hoàn tất nồi lẩu cá bớp măng chua:

Đun mỡ nóng già, cho tỏi vào phi thơm rồi cho toàn bộ cà chua đã chuẩn bị vào xào.

Khi cà chua mềm, các bạn cho măng chua vào xào trong vòng 1-2 phút. Tiếp đó cho vào nồi nước lẩu đã chuẩn bị rồi cho sa tế để tạo cho nước lẩu có màu hấp dẫn và nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Vớt cá bớp ra, nếu cắt khúc, các bạn sẽ cho vào bước này còn với cá đã lọc xương các bạn nên để nhúng lẩu cùng với rau tránh cá bị nát.

Nước lẩu sôi thêm khoảng 10 phút là có thể ăn được rồi. Các bạn xếp rau quanh nồi lẩu, rắc thêm một ít hành, mùi, lá gừng cắt nhỏ và cùng thưởng thức thôi nào.

2. Cách nấu lẩu cá bớp măng chua

Nguyên liệu làm Lẩu cá bớp măng chua

Cá bớp: 500gr

Xương heo: 500gr

Măng chua: 300g

Rau ăn lẩu: 100g (bông súng/rau kèo nèo/bắp chuối bào/rau muống/ rau cần nước)

Giá đỗ: 20gr

Rau ngổ: 20gr

Me chua: 150gr

Bún tươi: 1 kg

Cà chua: 3 quả

Sa tế tôm: 1 muỗng canh

Sả: 8 cây

Tỏi: 3 tép

Nước mắm: 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (hạt nêm/đường/muối/tiêu)

Cách chế biến Lẩu cá bớp măng chua

Bước 1: Sơ chế và ướp cá

Đầu tiên, sau khi mua cá bớp về, các bạn mang đi rửa sạch rồi để ráo và cắt thành từng khúc vừa ăn.

Tiếp đến, các bạn cho 500gr cá bớp vào một cái tô lớn và nêm nếm gia vị gồm: ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm rồi đảo đều cho cá thấm gia vị.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu khác

Bạn cho 1.5 lít nước vào nồi rồi bắc lên bếp và đun sôi. Tiếp đó, cho 500gr xương heo vào và chần sơ qua từ 1 - 2 phút để loại bỏ các chất bẩn trong xương.

Sau khi chần xong, các bạn mang xương đi rửa lại thật sạch, rồi vớt ra tô lớn. Ở bước tiếp theo, các bạn rửa sạch các loại rau, giá đỗ, măng chua, cà chua và cắt thành từng khúc vừa ăn.

Lẩu cá bớp măng chua

Tiếp theo, bạn lấy 3 tép tỏi và 4 cây sả băm nhuyễn, 4 cây còn lại cắt thành từng khúc từ 3 - 4 khúc mỗi cây.

Tiếp theo, các bạn cho 200gr me vào tô nước nóng và sử dụng rây lọc lấy nước cốt.

Bước 3: Nấu nước xương

Trước hết, các bạn bắc tiếp nồi nước mới khoảng 1.5 lít nước bếp lên và đun sôi trong khoảng 7 - 10 phút. Sau đó, bạn cho 500gr xương heo cùng sả cắt thành khúc vào nồi, và hầm trong khoảng 45 phút với lửa vừa.

Bước 4: Chiên sơ cá

Bạn bắc chảo lên bếp rồi cho vào chảo sả và tỏi băm nhuyễn và phi vàng với lửa nhỏ. Sau đó, các bạn để ½ tỏi và sả phi ra chén riêng.

Kế đến, các bạn cho vào 1 muỗng canh sa tế tôm và 500gr cá bớp vào chảo lúc nãy. Tiến hành chiên trong vòng 10 phút đến khi cá săn lại.

Cuối cùng, các bạn cho cá ra dĩa và cho ráo dầu.

Bước 5: Nấu lẩu

Để nước lẩu có màu đẹp mắt hơn, các bạn cho toàn bộ cà chua vào chảo mới chiên cá ở bước trên và xào sơ qua trên lửa nhỏ khoảng 3 phút.

Sau khi hầm xương được khoảng 45 phút, các bạn cho toàn bộ nước cốt me và cà chua mới xào vào nồi. Tiếp đến, các bạn cho vào chảo 300gr măng chua và 20gr rau ngổ cắt khúc vào.

Bạn nêm nếm thêm các gia vị gồm: 1 muỗng canh đường, ½ muỗng canh muối, 1 muỗng canh hạt nêm và ½ muỗng canh hạt tiêu vào.

Bạn tiếp tục đun nồi nước lẩu từ 10 - 15 phút với lửa vừa đến khi nước thì bạn cho cá và phần tỏi và sả phi vàng để riêng lúc nãy vào và khuấy đều.

Cuối cùng, các bạn cho từ từ những loại rau ăn lẩu vào, đợi thêm 7 - 10 phút là các nguyên liệu chính dần rồi đó!

Mách nhỏ: Bạn có thể điều chỉnh lại lượng gia vị cho phù hợp với bản thân và gia đình.

Bước 6: Thành phẩm

Món lẩu cá bớp chua chua, thơm ngon ăn kèm cùng với các loại rau cùng với một chút bún tươi thật ngon miệng. Thịt cá chín mềm, ngọt và béo nhưng không gây cảm giác bị ngán.

Lẩu cá bớp đầy dinh dưỡng mà lại dễ làm sẽ là một sự lựa chọn tuyệt hảo cho bạn và gia đình cho những bữa tối và cuối tuần sum họp.

Thời tiết se lạnh mà vừa được thưởng thức lẩu vừa trò chuyện với người thì vui biết bao!

3. Cách nấu lẩu cá bớp chua cay

Nguyên liệu làm Lẩu cá bớp chua cay

Cá bớp: 1kg

Nấm rơm: 100g

Khóm: 100g (dứa)

Cà chua: 2 quả

Rau ăn kèm lẩu: 100g (lục bình tây/rau muống/ bắp chuối bào/ rau nhút (rau rút)

Rau thơm: 10gr (ngò gai/rau quế/rau ngò ôm)

Bún tươi: 1 kg

Gừng: 1 củ

Tỏi: 3 tép

Hành tím: 1 củ

Chanh: 1 quả

Sả: 3 cây

Sa tế: 4 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng 1 ít (đường/hạt nêm/ muối)

Cách chế biến Lẩu cá bớp chua cay

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trước hết, các bạn mang đi rửa sạch các loại rau, nấm, cà chua, khóm và những loại củ đã mua và cá bớp. Sau đó bạn vớt rau ra rổ cho ráo, rồi dùng dao cắt khúc vừa ăn.

Tiếp theo, các bạn băm nhuyễn rồi cho hành tím, tỏi, gừng. Sả một phần băm nhỏ, phần còn lại cắt thành từng khúc, thơm cắt miếng nhỏ vừa ăn.

Cho phần tỏi, hành tím, sả băm, sả cắt khúc vào chảo và tiến hành phi thơm. Sau đó bạn cho nấm rơm, khóm và cà chua vào và đảo trong khoảng 2 - 3 phút.

Cách nấu lẩu cá bớp chua cay

Bước 2: Nấu nước lẩu

Bạn chuẩn bị một chiếc nồi rồi cho vào 1.5 lít nước. Sau đó cho hỗn hợp nguyên liệu vừa xào ở trên vào.

Tiếp theo, các bạn nêm nếm phần gia vị vào gồm: 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe muối, 4 muỗng cafe sa tế và vắt vào nửa trái chanh.

Tiếp tục đun hỗn hợp nước dùng đến khi sôi khoảng 5 phút thì bạn cho cà chua vào.

Cuối cùng, các bạn cho cá vào nồi nước dùng và đợi cá chín khoảng 15 phút là hoàn thành món lẩu cá bớp chua cay.

Bước 3: Thành phẩm

Món lẩu cá bớp ngon đúng vị phải có vị chua và vị cay át được mùi tanh của cá bớp. Nếu các bạn thích vị chua cay nhiều hơn thì có thể cho thêm một chút ớt tùy ý. Món lẩu này bạn có thể ăn kèm với bún hoặc với mì gói cũng rất ngon.

4. Cách nấu lẩu thái cá bớp

Nguyên liệu làm Lẩu thái cá bớp

Cá bớp: 500gr

Gia vị lẩu Thái: 50g (dạng bột)

Bắp chuối bào: 100gr

Rau cần nước: 100gr

Bún tươi: 1 kg

Nấm rơm: 100gr

Hành tây: 100gr

Cà chua: 1 quả

Rau thơm: 10gr (rau ngò om/ngò gai/lá chúc/lá hành)

Sả: 3 cây

Hành tím: 1 củ

Tỏi: 3 tép

Đường: ½ muỗng canh

Dầu ăn: 6 muỗng canh

Cách chế biến Lẩu thái cá bớp

Bước 1: Sơ chế và ướp cá

Cá bớp sau khi mua về, các bạn mang đi rửa sạch với muối. Tiếp đến dùng dao cắt thành từng khoanh vừa ăn. Sau đó, các bạn cho cá vào tô cùng với 1 muỗng canh gia vị lẩu Thái nêm sẵn.

Bạn tiến hành đảo đều phần cá để gia vị ngấm vào cá nhanh và đều hơn!

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu khác

Rau củ sau khi mua về các bạn mang đi rửa sạch và để ráo. Tiếp đến, dùng dao cắt cà chua và hành tây thành từng miếng vừa ăn.

Lẩu thái cá bớp

Để trông đẹp mắt hơn, các bạn tỉa đầu nấm rơm thành hình chữ thập. Sau đó, các bạn cắt 2 cây sả thành từng lát mỏng, cây còn lại các bạn cắt thành khúc và đập dập.

Về phần lá chúc, các bạn vò sơ để tinh chất của lá chúc được ra hết, tuy nhiên đừng nên làm lá chúc quá dập.

Cuối cùng, phần rau ngò om, ngò gai và hành lá, các bạn cắt thành khúc nhỏ. Còn hành tím và tỏi thì băm nhuyễn.

Mách nhỏ: Nếu không có lá chúc, bạn có thể thay bằng lá chanh nhé!

Bước 3: Xào sơ nguyên liệu

Đầu tiên, các bạn bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn và phi vàng phần sả trong vòng 5 - 7 phút với lửa nhỏ. Đến khi sả chuyển sang màu vàng đẹp mắt và dậy mùi thì bạn để sả vào chén riêng.

Bạn bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 3 muỗng canh dầu ăn cùng với tất cả hành tím và tỏi vào rồi phi thơm. Sau khi hành và tỏi vừa thơm tới, các bạn cho sả đập dập vào và tiến hành đảo đều trên lửa vừa.

Kế đến, các bạn cho lần lượt nấm rơm, hành tây vào. Xào sơ hỗn hợp trong khoảng 3 phút.

Bước 4: Nấu lẩu

Sau khi đã xào sơ hỗn hợp nấm rơm và hành tây, bạn cho vào nồi 1.5 lít nước. Bạn quan sát khi nước vừa sôi thì cho cà chua vào.

Tiếp theo, các bạn cho toàn bộ phần gia vị lẩu Thái còn lại vào, cho tiếp lá chúc và đợi nước sôi lại.

Sau đó, các bạn cho từ từ cá bớp vào nồi nước lẩu. Để nước lẩu thơm ngon hơn, bạn tiếp tục cho 1/2 muỗng canh đường và 2 muỗng nước mắm vào.

Đợi khoảng 15 phút, khi lẩu đã sôi, các bạn tắt bếp và cho vào nồi 1 muỗng canh sả phi và một chút rau ngò ôm, hành lá và ngò gai là xong rồi nhé!

Bước 5: Thành phẩm

Món lẩu Thái cá bớp với hương vị chua cay đặc trưng của gia vị lẩu Thái, thịt cá thì ngọt và dai dai. Bạn có thể dùng thêm các loại rau ăn kèm lẩu yêu thích và bún tươi cũng rất ngon.

Lẩu cá bớp vừa thơm ngon lại có hàm lượng dinh dưỡng cao, chắc hẳn món lẩu này sẽ chiều lòng được gia đình của bạn. Cùng vào bếp và trổ tài món lẩu cá bớp thôi!

5. Cách nấu lẩu cá bớp lá giang ngon ngất ngây

Nguyên liệu

Cá bớp: 1 con khoảng 1 kg

Cà chua: 3 quả

Xương ống, hoặc xương hom lợn: 0,5 kg

Nghêu, mực

Hành tây, khoai môn

Tần ô, bông súng, rau đắng, rau muống,bắp chuối

Rau gia vị: hành, mùi, rau ngổ, sả, tỏi, thì là

Gia vị: mì chính, nước mắm, hạt nêm, sa tế…

Bún, mì ăn kèm tùy sở thích.

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Với cá, các loại rau, các bạn có thể làm giống như cách nấu lẩu cá bớp chua cay.

Nghêu tiến hành ngâm với nước cho sạch cát, lúc gần ăn thì mới vớt ra.

Mực làm sạch, lột bỏ túi mực, rửa qua với rượu trắng để khử hoàn toàn mùi tanh rồi thái lát vừa ăn.

Cách làm lẩu cá bớp lá giang ngon ngất ngây

Bước 2: Làm nước lẩu

Ninh xương để nồi nước lẩu được ngọt hơn. Phi thơm hành tỏi rồi cho toàn bộ hành tây và nấm rơm vào xào chín, sau đó xúc tạm ra dĩa.

Cũng chảo đó các bạn cho khoai môn vào rán sơ đến khi có màu đẹp mắt. Cho ½ số cà chua vào xào cho chín mềm để tạo màu đẹp mắt

Bước 3: Hoàn tất nồi lẩu cá bớp lá giang

Sau đó các bạn trút hết các nguyên liệu vào nồi nước xương hầm, lá giang cho cuối cùng, nêm nếm gia vị cho vừa ăn

Nghêu, mực lúc ăn thì mới cho vào. Điểm đặc biệt của món lẩu cá bớp lá giang là có thêm hải sản nghêu, mực giúp cho nồi lẩu của bạn được hấp dẫn kết hợp với vị chua thanh của lá giang ăn rất vừa miệng.

Trên đây là 5 cách nấu lẩu cá bớp thơm ngon mà các bạn có thể tham khảo. Không còn gì tuyệt vời bằng khi được xì xụp một nồi lẩu cá bớp nóng hôi hổi, cùng quây quần bên gia đình vào thời tiết se se lạnh nè. Cùng bắt tay vào chế biến ngay các bạn nhé!