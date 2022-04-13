4 cách làm mướp xào thịt bò thơm ngon bổ dưỡng

Bạn nên chọn mua những quả mướp khi cầm lên nặng tay; có lớp vỏ màu xanh thẫm; ngửi có mùi thơm tự nhiên.

Món thịt bò xào mướp là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng nhưng lại dễ dàng chế biến chỉ với thịt bò và mướp hương. Hãy bổ sung ngay món ăn này vào thực đơn của gia đình mình để phong phú thêm bữa ăn nhé. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn 4 công thức nấu mướp xào thịt bò ngon ngay tại nhà nhé. Cùng vào bếp trổ tài thôi nào!

Không nên chọn mua những quả có bề mặt có lấm chấm đen và bị trầy xước, bị sâu.

Ưu tiên chọn mua những quả có hình dáng thuôn dài, có kích thước cân đối. Không nên chọn mua những quả quá to bởi vì đây thường là những quả già, ăn không ngon.

Cách chọn mua mướp hương tươi ngon

2. Cách chọn mua thịt bò tươi ngon

Khi mua, các bạn nên dùng tay ấn nhẹ vào miếng thịt. Nếu đây là loại thịt tươi ngon thì sẽ có độ cứng và độ đàn hồi tốt. Sờ vào không cảm thấy bị dính tay và không xuất hiện mùi hôi khó chịu, bất thường nào.

Nên chọn mua những miếng thịt có kích thước vừa phải và mềm, thớ thịt mịn.

Không nên mua những miếng có màu tái xanh hoặc màu đỏ sẫm hay có phần mỡ có màu vàng đậm. Đặc biệt là những miếng xuất hiện nhiều nốt trắng trên thớ thịt và khi sờ vào có cảm giác nhão và bị nhớt tay.

Cách làm mướp xào thịt bò

1. Mướp xào thịt bò

Nguyên liệu làm Mướp xào thịt bò

Mướp hương: 2 quả

Thịt bò: 300 gr

Lá hẹ: 2 nhánh

Tỏi: 4 tép (băm nhỏ)

Gừng: 1 củ (đập dập)

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Dầu hào: ½ muỗng canh

Gia vị thông dụng: 1 ít (muối/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay)

Cách chế biến Mướp xào thịt bò

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt bò

Thịt bò sau khi mua về bạn mang đi rửa sạch với nước. Để khử mùi hôi của thịt bò, bạn lấy 1 củ gừng đập dập rồi chà xát trực tiếp lên miếng thịt và để khoảng 2 phút.

Sau đó, rửa lại miếng thịt bằng nước muối loãng rồi rửa lại với nước sạch. Ướp thịt cùng với gia vị gồm: ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng cafe muối, ½ muỗng cafe bột ngọt, 1 muỗng cafe tiêu, tỏi băm nhỏ và để khoảng 30 phút để thịt thấm gia vị.

Cách sơ chế thịt bò sạch, không hôi:

Cách 1: Nướng chín với 1 củ gừng, cạo bỏ lớp vỏ cháy đen bên ngoài rồi giã nhuyễn gừng sau đó chà xát lên thịt bò, giữ trong khoảng 3 phút để rửa lại với nước sạch.

Cách 2: Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng giấm hay rượu trắng rửa sơ cũng giúp làm sạch và khử mùi thịt bò hiệu quả.

Mướp xào thịt bò

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Mướp gọt bỏ vỏ, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn. Hẹ bỏ những lá úa, lá héo rồi rửa sạch và cắt khúc.

Bước 3: Xào mướp với thịt bò

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi đến khi dầu nóng thì cho thịt bò vào xào. Dùng đũa đảo đều tay với lửa lớn trong khoảng 2 phút để thịt bò chín tái và săn lại thì múc thịt ra chén.

Cho vào chảo phần mướp đã chuẩn bị cùng với ½ muỗng canh dầu hào. Tiến hành xào đều tay thêm khoảng 3 phút nữa.

Cuối cùng, các bạn cho thịt bò đã xào, lá hẹ vào chảo để xào. Tiến hành đảo đều tay 1 lần cho các nguyên liệu quyện lẫn vào nhau. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bày món ăn ra dĩa, rắc thêm một chút tiêu xay cho hấp dẫn hơn là có thể thưởng thức ngay.

Bước 4: Thành phẩm

Mướp xào thịt bò tuy là món ăn có công thức chế biến đơn giản nhưng lại không kém phần hấp dẫn. Thịt bò chín tới mềm, ngọt ăn cùng với mướp giòn giòn, gia vị nêm nếm rất vừa ăn.

Món này ăn kèm với cơm trắng thì còn gì bằng đúng không nào. Chúc các bạn thành công!

2. Mướp hương non xào thịt bò

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 quả mướp hương còn non (mỗi quả khoảng 300g)

200g thịt bò

2 cây hành lá

Tỏi băm, hành tím băm

Gia vị: Đường, nước tương, hạt nêm, dầu hào, dầu mè, dầu ăn, tiêu xay

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò sau khi mua về bạn rửa sạch. Sau đó cho ra rổ và dùng giấy thấm khô nước rồi cắt lát mỏng.

Mướp rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cắt thành từng khoanh hoặc cắt xéo vừa ăn. Hành lá rửa sạch, cắt khúc có độ dài khoảng 3cm. Hành tím băm và tỏi băm chia làm 3 phần.

Lưu ý: Nên chọn mướp hương non thì lúc xào sẽ thơm hơn rất nhiều so với các loại mướp thông thường bạn nhé.

Bước 2: Ướp thịt bò

Ướp thịt bò cùng các gia vị gồm: ½ muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, ½ muỗng đường, 1 phần hành tỏi băm và một chút dầu mè. Ướp thịt bò cùng với dầu mè giúp cho thịt khi xào sẽ mềm ngon nhưng vẫn có hương thơm hấp dẫn nữa đấy.

Mướp hương non xào thịt bò

Bước 3: Xào thịt bò và mướp

Bạn làm nóng chảo, cho dầu ăn vào chảo và phi 1 phần hành tỏi băm cho thơm. Cho thịt bò vào xào, đảo đều tay với lửa lớn đến khi thịt tái thì múc ra dĩa để riêng.

Thêm 1 thìa dầu ăn vào chảo, phi thơm số hành tỏi băm còn lại. Cho mướp vào xào cùng, nêm nếm thêm 1 thìa hạt nêm, 1 thìa tiêu hạt.

Khi mướp gần chín thì các bạn cho toàn bộ thịt bò đã xào sơ vào xào chung. Nêm nếm lại và cho 1 muỗng dầu hào. Khi chín thì bạn cho hành lá vào trộn đều và tắt bếp.

Vì mướp và thịt bò đều đã gần chín nên không cần phải xào thêm quá lâu nhé, mướp sẽ bị nát và thịt bò sẽ dai đấy.

Bước 4: Thành phẩm

Vậy là chúng ta đã hoàn thành món mướp xào thịt bò đã hoàn thành rồi đấy. Món ăn này có công thức chế biến vô cùng đơn giản và nhanh chóng phải không nào. Món này ăn nóng cùng cơm trắng, kèm nước tương ớt là tuyệt vời đấy. Chúc bạn thành công!

3. Mướp Nhật xào thịt bò ngon lạ ai cũng thích

Thịt bò xào mướp hương là món ăn ngon, lại dễ làm thế nhưng nếu các bạn biết cách biến tấu một chút thì sẽ ngon hơn nữa. Ở công thức này, chúng tôi giới chia sẻ cho bạn công thức làm mướp Nhật xào thịt bò mới lạ.

Nguyên liệu

300 gram thịt bò

300 gram mướp Nhật (còn gọi là quả lặc lè)

1/2 củ cà rốt

Tỏi

Dầu ăn, dầu hào, nước mắm, hạt nêm, mì chính

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò mua về bạn mang đi đem rửa sơ qua với nước sách. Tiếp đó, dùng muối bóp để loại bỏ mùi hôi và rồi rửa lại thật sạch với nước sạch, sau đó để ráo.

Mang thịt thái thành từng miếng mỏng vừa ăn và ướp cùng với gia vị gồm: 2 thìa cafe hạt nêm, một ít tỏi băm và 1 muỗng dầu ăn để thịt giữ được độ mềm. Để ngấm trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Mướp Nhật xào thịt bò ngon lạ ai cũng thích

Mướp rửa sạch, thái vát. Cà rốt cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, không quá dày bởi sẽ khó thấm gia vị, không quá mỏng tránh bị nát.

Bước 2: Xào mướp và thịt bò

Sau khi đã sơ chế xong các loại nguyên liệu ở trên, các bạn bắc chảo lên bếp. Tiếp đó, cho dầu ăn vào chảo. Đợi đến khi dầu nóng thì cho toàn bộ thịt bò vào xào nhanh tay, vặn lửa lớn để thịt bò không bị ra nước. Thịt đạt đến độ chín tái thì cho ra dĩa để riêng.

Cho tiếp một ít dầu ăn vào chảo, tiến hành phi thơm tỏi rồi cho mướp Nhật và cà rốt vào xào. Khi 2 loại rau này gần chín thì bạn nêm thêm gia vị: 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng cafe hạt nêm rồi đổ luôn thịt bò đã xào sơ vào xào cùng.

Đảo đều thêm khoảng 30 giây nữa thì cho tỏi băm và dầu hào rồi tắt bếp, múc ra. Vậy là bạn đã hoàn thành món mướp xào thịt bò đã xong, hãy thưởng thức khi còn nóng nhé!

4. Thịt bò xào hoa mướp lạ miệng, ăn nhiều là “nghiện”

Quả mướp mà xào thịt bò thì không còn gì lạ lẫm đúng không nào. Nhưng các bạn đã biết đến món hoa mướp xào thịt bò thì sao nhỉ? Rất ngon mà cực lạ miệng đấy nhé!

Nguyên liệu

500 gram hoa mướp

200 gram thịt bò

2 thìa cafe tỏi băm

8 thìa cafe dầu ăn

1.2 thìa cafe đường

1/2 thìa cafe muối

1 thìa cafe hạt nê

1 thìa cafe mì chính

1/4 thìa cafe hạt tiêu

Các bước chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hoa mướp mang đi ngâm cùng với nước muối pha loãng từ 5 - 10 phút rồi rửa lại sạch với nước sạch, sau đó để ráo.

Bước 2: Ướp thịt

Thịt bò mua về rồi rửa sạch, thái thành từng miếng mỏng rồi ướp cùng với gia vị: 2 thìa cafe dầu ăn, 1 thìa cafe tỏi băm, 1 thìa cafe hạt nêm và ¼ thìa cafe hạt tiêu. Để ngấm trong vòng 15 phút.

Thịt bò xào hoa mướp

Bước 3: Xào hoa mướp và thịt

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi đến khi dầu nóng thì các bạn cho thịt bò vào xào trên lửa lớn. Sau đó bắc thịt ra và để riêng.

Cho vào chảo 2 muỗng cafe dầu ăn, phi thơm cùng với 1 thìa cafe tỏi băm rồi cho hoa mướp vào xào. Nêm vào nồi ½ thìa cafe muối và ½ thìa cafe đường.

Khi hoa mướp gần chín thì bạn cho toàn bộ thịt bò vào xào cùng. Nêm thêm 1 muỗng cafe mì chính vào, đảo đều rồi tắt bếp. Cho thịt bò xào hoa mướp ra đĩa, ăn với cơm trắng là hợp nhất.

Yêu cầu thành phẩm thịt bò xào mướp ngọt

Khi hoàn thành món thịt bò xào mướp ngọt, các bạn cần đảm bảo được món ăn của mình phải đạt những tiêu chí sau:

Mướp chín mềm vừa phải, vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt.

Thịt bò mềm ngọt, không dai. Gia vị được nêm nếm vừa phải.

Nước của mướp không chảy ra quá nhiều.

Mướp xào thịt bò là món ăn có giá trị dinh dưỡng rất cao, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cơ thể chúng ta. Các bạn đừng quên bỏ qua món ăn bổ dưỡng này trong bữa ăn hàng ngày mỗi dịp hè về nhé! Chúc các bạn thực hiện thành công.