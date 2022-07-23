2 cách làm hạt đác rim trái cây giòn ngon, giải nhiệt tại nhà!

Hạt đác rim là một trong những món ăn vặt giòn ngon, dinh dưỡng và được nhiều người lựa chọn để giải nhiệt những ngày hè nắng nóng! Bên cạnh cách làm hạt đác rim đường truyền thống, bạn đã từng thử rim hạt đác với những loại trái cây tươi ngon, tự nhiên chưa?! Hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách chế biến hạt đác rim với 2 loại trái cây thơm ngon ngay nhé!

Bạn có biết, cây đác phải mất 10 năm mới bắt đầu có trái; và từ khi ra hoa, kết quả đến khi thu hoạch phải mất thêm 3 năm nữa. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch quả, cây đác sẽ không ra trái nữa cho đến khi chết đi. Vì vậy, có thể nói, quả đác “rất hiếm” theo một cách riêng và quy trình để hái xuống và tách hạt cũng vô cùng vất vả và công phu.

Hạt đác là hạt của cây đác (hay còn gọi là cây báng) - một loại cây sống chủ yếu tại những vùng Nam Trung Bộ như: Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Yên.

Hạt đác - món quà từ tự nhiên với quá trình thu hoạch công phu!

Quả đác có hình dáng giống như quả dừa nhưng nhỏ hơn và quả thường được kết thành từng buồng lớn, mỗi quả có chỉ có 3-4 hạt. Hạt đác sau khi được tách vỏ sẽ có màu trắng đục, da trơn láng, ăn có cảm giác giòn sần sật, vị béo và bùi. Chính bởi hương vị ngon rất riêng này, mà hạt đác được chế biến thành nhiều món ăn vặt thơm ngon, đốn tim các tín đồ ăn vặt như: sữa chua hạt đác, hạt đác rim, chè hạt đác,...

Bên cạnh vị ngon ở vị, hạt đác còn chứa ít chất béo và calo nhưng lại giàu khoáng chất, vitamin và các chất dinh dưỡng nên là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe.

Ngoài công dụng giúp giải mát, thanh nhiệt hiệu quả nhờ vào thành phần chứa hàm lượng chất điện phân tự nhiên cao (sắt, kali, magie, canxi, natri), hạt đác còn đem đến các công dụng hữu ích khác như: hỗ trợ giảm cân, điều trị viêm khớp, ngăn ngừa loãng xương, hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung năng lượng, điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch,...

Quả là một loại hạt vừa ngon vừa bổ phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến ngay 2 món hạt đác rim trái cây siêu ngon và đơn giản tại nhà nhé!

2 món hạt đác rim trái cây thơm ngon

1. Hạt đác rim thơm (dứa)

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món hạt đác rim thơm

500g hạt đác

1 trái dứa

150g đường

2 muỗng muối

2 quả chanh

Các bước tiến hành rim hạt đác thơm (dứa)

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Quy trình sơ chế thơm và hạt đác!

- Trước tiên, thơm mua về, bạn đem gọt vỏ rồi cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn.

- Tiếp đến là hạt đác, bạn đem ngâm trong nước lạnh khoảng 15 phút để hạt đác tươi và giòn hơn, sau đó vớt ra để ráo là được.

- Kế đó, bạn chuẩn bị một nồi nước và cho 2 muỗng canh muối vào, khuấy đều cho muối tan ra. Sau đó, cho phần hạt đác đã được ngâm vào và tiếp tục vắt vào đó 2 muỗng nước cốt chanh (có thể thả thêm vài lát chanh vào).

- Tiến hành đảo đều và để hạt đác ngâm thêm 15-20 phút nữa là được.

- Cuối cùng, khi đã hết thời gian, bạn vớt hạt đác ra, rửa lại với nước và để ráo là xong khâu sơ chế nguyên liệu nhé. Công đoạn này sẽ giúp hạt đác trắng hơn, không bị thâm và còn giòn nữa đấy.

Bước 2: Chần và ướp nguyên liệu

Công đoạn chần và ướp đường cho thơm và hạt đác!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn chuẩn bị một nồi nước sôi và chần dứa sơ qua trong khoảng 1 phút rồi vớt ra.

- Tương tự như vậy, bạn tiếp tục dùng nồi nước sôi này để chần hạt đác, chần trong khoảng 2 phút thì vớt ra để ráo là được.

- Sau đó, bạn cho lần lượt các nguyên liệu là hạt đác, thơm và 150g đường vào tô. Tiến hành trộn đều lên và để ướp trong khoảng 30 phút cho các nguyên liệu thấm đều.

Bước 3: Rim hạt đác thơm

Bạn rim trên lửa lớn và nhớ đảo đều tay nhé!

- Trước tiên, bạn bắc một chiếc chảo mới lên bếp rồi cho hỗn hợp hạt đác, dứa và đường vào.

- Tiến hành đun với lửa to và đảo đều tay.

- Khi hỗn hợp sôi lên, bạn chỉnh lửa nhỏ và rim thêm khoảng 10 phút, cho đến khi hỗn hợp cạn nước thì có thể tắt bếp và thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Hạt đác rim thơm chua ngọt, bắt mắt!

Hạt đác rim thơm với màu sắc bắt mắt của sắc vàng tươi và trắng, kết hợp cùng với hương vị chua ngọt khó quên cùng vị giòn dai khi nhai của hạt đác và thơm. Chuẩn món ăn vặt giải nhiệt ngọt ngon, ai cũng không thể chối từ!

2. Hạt đác rim dâu tằm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm hạt đác rim dâu tằm

2 kg hạt đác

1 kg dâu tằm

500 gram đường phèn

1 muỗng cà phê muối

Các bước tiến hành rim hạt đác dâu tằm ngon miệng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Đầu tiên, dâu tằm bạn đem rửa thật sạch và để ráo nước.

- Còn về hạt đác thì bạn cũng đem đi rửa sạch nhiều lần với nước và trụng qua nước sôi trong khoảng 3 phút rồi vớt ra để ráo.

- Sau đó, bạn chỉ việc trộn đều hạt đác và dâu tằm với đường phèn, muối rồi để ướp trong khoảng 30 phút cho thấm là được nhé!

Bước 2: Rim hạt đác dâu tằm

Bnạ rim với lửa nhỏ cho đến khi cạn nước nhé!

- Đến đây, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp, sau đó tiến hành cho 100ml nước lọc và hỗn hợp hạt đác và dâu tằm đã được ướp vào.

- Đun trên lửa nhỏ và đảo thật đều cho tới khi hỗn hợp cạn nước là hoàn tất.

Thành phẩm

Hạt đác rim dâu tằm với màu đỏ hồng bắt mắt cùng vị ngon lạ miệng!

Hạt đác rim dâu tằm với màu đỏ hồng bắt mắt cùng vị chua chua, ngọt ngọt, dễ ăn. Bạn có thể dùng làm sữa chua hạt đác dâu tằm, hoặc pha cùng với nước lọc và một chút đá lạnh để làm thức uống thì đều ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua hạt đác ngon, dẻo, an toàn

- Bạn nên chọn những hạt có màu trắng đục, không có mùi, vì nếu hạt quá trắng có thể do dùng chất tẩy.

- Đặc biệt, bạn chỉ nên chọn mua những hạt tươi, mềm. Không nên chọn hạt cứng vì có thể là hạt già, không còn tươi nữa.

- Bên cạnh đó, không nên chọn mua hạt đã được rim sẵn, vì bạn không thể kiểm tra nguyên liệu đầu vào.

Trên đây là 2 cách rim hạt đác với trái cây vừa ngon, bổ mà cách làm lại siêu đơn giản nữa nhé! Với các món hạt đác rim trái cây ngon giòn và đầy màu sắc này, chị em có thể biến tấu với sữa chua, hạt é đã có thêm những món ăn vặt chất lượng từ hạt đác nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!