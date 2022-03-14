Sinh tháng 12 là cung gì? Giải mã chi tiết về vận mệnh, tính cách, tình yêu, sự nghiệp

Tháng 12 là cung hoàng đạo gì? Bí mật về ngày sinh trong tháng của bạn như thế nào? Với mỗi một cung hoàng đạo sẽ sở hữu một nét cá tính riêng biệt gây ít nhiều những tác động ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp và hôn nhân sau này.

Hiện nay, có rất nhiều trang web cung cấp các thông tin liên quan đến cung hoàng đạo. Để có được những thông tin này, ít ai biết rằng những nhà chiêm tinh học đã nghiên cứu qua nhiều năm mới có thể giúp các bạn hiểu được các cung hoàng đạo với đặc điểm gì cùng tính cách ra sao.

Người sinh vào tháng 12 thuộc cung Nhân Mã và Ma Kết. Dù rằng có thời gian sinh vào mùa đông nhưng hai cung hoàng đạo này lại không hề lạnh lùng chút nào. Ngược lại, họ nhiệt huyết và có mục đích sống rõ ràng.

Nếu như bạn đang tò mò về chiêm tinh học thì sau đây là giải mã câu hỏi “Tháng 12 là cung hoàng đạo gì?” và tiết lộ về tính cách, xu hướng lựa chọn nghề nghiệp, tình duyên và sức khỏe của từng cung.

Điểm nổi bật trong tính cách của họ đó là sự năng động, hòa đồng, sống có đam mê và khao khát được tự do.

Người sinh vào tháng 12 thuộc cung Nhân Mã và Ma Kết, dù rằng có thời gian sinh vào mùa đông nhưng hai cung hoàng đạo này lại không hề lạnh lùng chút nào

Ở cả hai cung có nhiều điểm khác biệt thậm chí là ngày tháng sinh. Theo đó, với từng cung hoàng đạo sẽ sở hữu một nét tính cách riêng biệt cụ thể. Những tôn tin sau đây sẽ giúp các bạn biết chính xác cung Nhân Mã và cung Ma Kết như thế nào:

Những người sinh vào tháng 12 từ ngày 1 tháng 12 đến 21 tháng 12 sẽ thuộc cung Nhân Mã.

Đây chính là khoảng thời gian giữa và cuối của cung Nhân Mã. Ở cung này có sự phóng khoáng và cởi mở trong tính cách. Tuy nhiên, công việc thì chẳng đi đến đâu.

Những người sinh vào tháng 12 từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 sẽ thuộc cung Ma Kết. Đây là khoảng thời gian đầu của cung Ma Kết. Ở cung này có sự nghiêm túc và khó gần nên có ít bạn bè.

2. Sinh tháng 12 thuộc mệnh gì?

Do cung Ma Kết và Nhân Mã không cùng trong 1 nhóm nguyên tố. Vì thế, những người sinh vào tháng 12 cũng sẽ có mệnh khác nhau.

Chi tiết như sau:

Người thuộc cung Nhân Mã sẽ thuộc nguyên tố Hỏa và mang những nét đặc trưng của nguyên tố này.

Chính vì lí do này mà những người thuộc cung hoàng đạo này vô cùng hài hước, nhiệt huyết và dễ dàng thay đổi.

Người thuộc cung Ma Kết thuộc nguyên tố Đất. Ở họ có sự ổn định, bền bỉ, cần cù chăm chỉ và sống có trách nhiệm cao.

Do cung Ma Kết và Nhân Mã không cùng trong 1 nhóm nguyên tố. Vì thế, những người sinh vào tháng 12 cũng sẽ có mệnh khác nhau

3. Tổng quan tính cách người sinh tháng 12

Những đặc điểm tính cách chung ở những người có cùng tháng sinh 12 dương lịch:

Người sinh tháng 12 đa số thông minh và có khả năng tiếp thu mọi vấn đề một cách nhanh nhạy. Họ sống cởi mở, tính cách hoạt bát, thân thiện. Do đó, họ luôn nhận được sự quý mến của mọi người xung quanh.

Đồng thời, họ cũng là con người yêu thích sự phiêu lưu, mạo hiểm. Họ bị hấp dẫn bởi những chân trời mới và thích khám phá những điều mới lạ. Vốn có tính thích chinh phục nên những thử thách, nhiệm vụ mới không khiến họ bị cản bước mà luôn tìm cách để chinh phục.

Ở những người sinh vào tháng 12 có tính quyết đoán, không bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét của người khác.

Trong tình cảm, họ luôn đặt suy nghĩ và cảm xúc của bản thân làm ưu tiên.

Họ không muốn có 1 người yêu hay can thiệp hoặc ghen tuông mù quáng vào cuộc sống riêng tư của họ quá sâu. Họ rất yêu thích sự tự do.

Ở những người sinh vào tháng 12 có tính quyết đoán, không bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét của người khác

4. Những đặc điểm của cung hoàng đạo tháng 12

+ Cung Nhân Mã sinh tháng 12

Những người sinh tháng 12 từ ngày 01/12 đến ngày 21/12 thì thuộc cung Nhân Mã.

Ở cung hoàng đạo Nhân Mã có đặc điểm chung như sau:

Vị trí trong 12 cung hoàng đạo: 9

Biểu tượng: người bắn cung

Thuộc nguyên tố: Hoả

Sao chiếu mệnh: sao Mộc

Con số phù hợp: số 3, 5 và 8

Hoa tượng trưng: hoa Cẩm Chướng hồng và trắng.

+ Cung Ma Kết sinh tháng 12

Những người sinh tháng 12 từ ngày 22/12 đến ngày 31/12 thuộc cung Ma Kết.

Cung hoàng đạo Ma Kết có đặc điểm chung là:

Vị trí trong 12 cung hoàng đạo: 10

Biểu tượng: con dê biển

Thuộc nguyên tố: Đất

Sao chiếu mệnh: sao Thổ

Con số phù hợp: số 6, 8 và 9

Hoa tượng trưng: hoa cúc, hoa violet, hoa thuỷ tiên.

Những người sinh tháng 12 từ ngày 22/12 đến ngày 31/12 thuộc cung Ma Kết

5. Tính cách của cung hoàng đạo sinh tháng 12

+ Tính cách Cung Nhân Mã sinh tháng 12

Tổng quan chung

Ưu điểm: Hài hước, thông minh, sáng tạo, sẵn sàng giúp đỡ người khác

Nhược điểm: Thiết kiên nhẫn, không có chính kiến

Nhân Mã thuộc nguyên tố lửa. Do đó, những người sinh trong tháng 12 cung Nhân Mã mang tính cách đặc trưng như thẳng thắn, bộc trực, đôi khi là nóng nảy và thiếu kiên định.

Trong mối quan hệ với bạn bè, Nhân Mã luôn sẵn sàng cho đi và giúp đỡ người khác khi nhận được đề nghị. Khi ở gần Nhân Mã, ai cũng cảm thấy vui vẻ, tích cực. Sự lạc quan của những người cung này sẽ nhanh chóng lan tỏa ra bên ngoài.

Được trời phú cho khả năng “khéo ăn khéo nói”, trong giao tiếp, Nhân Mã là cung hoàng đạo hài hước và thông minh. Nhân Mã luôn giữ vị trí là “trung tâm của vũ trụ” khi đi giữa đám đông. Họ giành được rất nhiều thiện cảm ở bạn bè, đồng nghiệp. Đồng thời, họ cũng có xu hướng mong muốn được mọi người tôn trọng.

Tuy nhiên, ở Nhân Mã cũng có điểm trừ đó là sự cứng đầu và thiếu kiên nhẫn. Họ sẽ có xu hướng mất bình tĩnh khi có bất cứ vấn đề nào đó xảy ra. Khi thấy không đạt được kết quả như mong đợi, họ sẽ dễ dàng từ bỏ. Nhân Mã yêu thích tự do và khám phá mọi thứ, họ cũng không thích ai can thiệp hay quản lý cuộc sống của họ.

Những người sinh trong tháng 12 cung Nhân Mã mang tính cách đặc trưng như thẳng thắn, bộc trực, đôi khi là nóng nảy và thiếu kiên định

- Các chàng trai thuộc cung Nhân Mã thường nhanh trí, thông minh, hào phóng và tốt bụng. Họ sẵn sàng hết mình giúp đỡ nhận lời giúp đỡ bất kì ai dù là thân quen hay không.

Trong mối quan hệ đối với gia đình, anh chàng Nhân Mã vô cùng hiếu thuận và biết phấn đấu trong công việc để cha mẹ vui lòng.

- Các cô gái Nhân Mã sở hữu nét tính cách tinh nghịch, đáng yêu, luôn lạc quan, yêu đời, hòa đồng với mọi người.

Bên cạnh đó, đây là cung hoàng đạo có tinh thần ham học hỏi và luôn cố gắng để đạt được những thành tựu nhất định. Đó chính là lý do trong công việc thì nữ Nhân Mã thành công và tốt hơn nam Nhân Mã.

+ Tính cách Cung Ma Kết sinh tháng 12

Kể cả nam và nữ thuộc cung Ma Kết đều là những người truyền thống, có tính hướng nội, ít nói, có nhiều hoài bão, tham vọng.

Trong công việc, họ nỗ lực hết mình và một khi đã làm thì hết sức chỉn chu. Thêm vào đó, Ma Kết là người sống theo nguyên tắc, cẩn thận, có lòng quyết tâm mãnh liệt. Những lần thất bại sẽ chỉ càng khiến họ càng quyết tâm hơn, ý chí thúc dục những người này đứng lên để tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

Kể cả nam và nữ thuộc cung Ma Kết đều là những người truyền thống, có tính hướng nội, ít nói, có nhiều hoài bão, tham vọng

Với nét tính cách đó, nhìn chung, người cung Ma Kết đều rất tốt và hết lòng từ công việc cho đến tình yêu của mình.

6. Tình yêu của cung hoàng đạo sinh tháng 12

+ Tình yêu của Cung Nhân Mã sinh tháng 12

Những người thuộc cung Nhân Mã có nét tính cách khá giống nhau. Tuy không quá lãng mạn nhưng cuộc sống của họ luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Họ biết cách để tạo ra vô vàn điều thú vị, mới mẻ trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, ở họ có khiếu hài hước, luôn mong muốn mang lại niềm vui cho mọi người nhất là gia đình và một nửa của mình. Do đó, họ luôn chung tình, tận tâm trong tình yêu.

Tuy nhiên, ở một số nữ Nhân Mã lạicó tính khí thất thường và hơi khó chiều. Do đó, để có tình yêu trọn vẹn, nữ Nhân Mã được bạn đời của mình chiều chuộng rất nhiều.

Tuy không quá lãng mạn nhưng cuộc sống của họ luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Họ biết cách để tạo ra vô vàn điều thú vị, mới mẻ trong cuộc sống

+ Tình yêu Cung Ma Kết sinh tháng 12

Hôn nhân của cung Ma Kết luôn bền chặt bởi sống chung thủy. Người thuộc cung Ma Kết đều là những người trọng sự truyền thống nên họ thường giải quyết mọi rắc rối một cách bình tĩnh, khéo léo. Do đó, rất dễ chung sống hòa thuận với nhau.

Không khó để đồng điệu tâm hồn với Ma Kết bởi họ theo hướng truyền thống rất ngại thay đổi.

Để mối quan hệ thêm bền chặt, người yêu hay người chung chăn gối với cung này phải cùng gắn bó và chia sẻ nhiều điều với nhau. Một khi họ đã quyết định gắn bó với ai thì sẽ vô cùng trân trọng.

Đó là lí do mà khi quen một Ma Kết các bạn sẽ không sợ bị lừa dối hay bị bỏ rơi do sự chung thuỷ của cung này mang lại.

7. Sự nghiệp của cung hoàng đạo sinh tháng 12

+ Sự nghiệp Cung Nhân Mã sinh tháng 12

Vốn Nhân Mã có tinh thần ham học hỏi, cần mẫn và luôn quyết tâm đạt được mục tiêu mà chính mình đã đề ra. Do đó, công việc của Nhân Mã lúc nào cũng thuận lợi và được nhiều đồng nghiệp quý mến.

Bên cạnh đó, Nhân Mã là những người có khả năng làm việc tốt nhất là làm việc nhóm.

Đồng thời, công việc rất ít áp lực bởi họ biết cách giữ mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, luôn giúp đỡ mọi người.

Cũng nhờ sống chan hòa nên họ kết giao được nhiều bạn bè và được nhiều người yêu quý. Rất nhiều nhà báo, nhà văn nổi tiếng đều thuộc cung Nhân Mã.

+ Sự nghiệp Cung Ma Kết sinh tháng 12

Sở hữu bộ óc nhạy bén, đôi mắt tinh tường nên Ma Kết là người thể dễ dàng nắm bắt tốt cơ hội giúp công việc trở nên thăng tiến.

Đồng thời, họ cũng có nhiều hoài bão tham vọng nên rất dễ trở thành người lãnh đạo.

Những mục tiêu, kế hoạch của bản thân thường được họ giữ kín. Thậm chí đó là người thân quen hay chính gia đình của họ. Bên cạnh đó, người cung Ma Kết ncũng rất ít tham gia vào những hoạt động ngoại khóa, chỉ nhậu nhẹt do tính chất công việc, tiền bạc và danh lợi.

8. Người sinh tháng 12 hợp với những cung nào?

+ Sinh tháng 12 thuộc cung Nhân Mã hợp cung nào?

Những người sinh vào tháng 12 thuộc cung Nhân Mã hợp với cung Sư Tử (23/7 – 22/8) và cung Bạch Dương (21/3 – 19/4).

Trong tình yêu, các chàng trai Nhân Mã phù hợp với những cung nữ như cung Song Tử (21/5 – 22/6) và Bảo Bình (20/1 – 18/2).

Tuy nhiên, đối với cung Nhân Mã nữ lại phù hợp với hai cung hoàng đạo nam khác đó là cung Ma Kết (22/12 – 19/1) và cung Thiên Bình (23/9 – 23/10). Khi kết hợp với những cung này sẽ mang lại hạnh phúc viên mãn.

Trong tình yêu, các chàng trai Nhân Mã phù hợp với những cung nữ như cung Song Tử (21/5 – 22/6) và Bảo Bình (20/1 – 18/2)

+ Sinh tháng 12 thuộc cung Ma Kết hợp cung nào?

Những người sinh vào tháng 12 thuộc cung Ma Kết phù hợp với hai cung chính đó là Kim Ngưu (21/4 – 20/5) và cung Xử Nữ (23/8 – 22/9).

Để có tình yêu bên nhau lâu dài thì các cung Ma Kết nữ nên kết hợp với các cung nam này để chắc chắn có hạnh phúc về sau như Bảo Bình (20/1 – 18/2), Song Ngư (19/2 – 20/3).

9. Cung hoàng đạo tháng 12 hợp màu gì?

+ Sinh tháng 12 thuộc cung Nhân Mã hợp màu gì?

Màu sắc hợp với những người sinh vào khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến ngày 21/12 đó là màu tím đậm.

+ Sinh tháng 12 thuộc cung Ma Kết hợp màu gì?

Màu sắc hợp với những người sinh vào khoảng thời gian từ ngày 22/12 đến ngày 19/1 đó là các màu sắc tối như màu nâu, đen, xanh đen.

10. Sinh tháng 12 hợp với loại đá quý nào?

Loại đá quý hợp với những người sinh vào tháng 12 thuộc cung Nhân Mã đó là đá Ngọc Lam.

Loại đá hợp với những người sinh vào tháng 12 thuộc cung Ma Kết đó là Ngọc hồng lựu, hổ phách, mã não đen, ngọc bích, thạch anh.

Trên đây là thông tin chia sẻ về cung mệnh, tính cách cũng như màu sắc, đá quý hợp với người sinh vào tháng 12. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn biết được người sinh tháng 12 là cung gì và có tính cách như thế nào?