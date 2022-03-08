Tháng 6 cung gì? Khám phá bí mật của những người sinh tháng 6

Từ tháng sinh và ngày sinh chúng ta có thể biết được cung hoàng đạo của mỗi người. Từ đó sẽ cho ta biết được tính cách và số mệnh của người đó như thế nào

Từ tháng sinh và ngày sinh chúng ta có thể biết được cung hoàng đạo của mỗi người. Từ đó sẽ cho ta biết được tính cách và số mệnh của người đó như thế nào. Dưới đây là cung Hoàng Đạo tương ứng theo ngày tháng sinh chính xác nhất:

Sinh ra từ ngày 21/05 đến 22/06 bạn sẽ mang danh nghĩa chòm sao Song Tử, có tên tiếng Anh là cung Gemini. Bên cạnh đó, cung hoàng đạo này còn có nhiều tên gọi khác như: Cung song sinh, cung Song Nam. Một số thông tin cơ bản về cung Song Tử:

Như vậy, những người sinh tháng 6 sẽ thuộc vào 1 trong 2 cung hoàng Đạo khác nhau như sau:

Cung hoàng đạo: Đứng vị trí thứ 3 trong vòng tròn 12 chòm sao

Biểu tượng: Hai anh em sinh đôi

Sao chiếu mệnh: Sao thủy

Nguyên tố đại diện: Không khí

Ngày trong tuần: Thứ 4

Kim loại đặc trưng: Thủy Ngân

Bộ phận cơ thể: Cánh tay, phổi

Cung hoàng đạo Song Tử hợp màu nào: Xanh lá cây, xanh da trời và xanh lam

Con số may mắn: Số 3, số 4 và số 7

2.2. Một số thông tin về cung Cự Giải

Cung Cự Giải có tên tiếng Anh là cung Cancer. Là nhóm cung đầu tiên thuộc nguyên tố nước, Biểu tượng của cung Cự Giải chính là bộ càng được cách điệu từ con cua. Chính nữ thần Hera đã gửi con Cua tới để ngăn cản vị anh hùng Hercules giết rắn nước Hydra. Thay vào đó, anh chàng đã giết chết con cua. Một số điểm chung về cung Cự Giải như sau:

Cung Cự Giải có tên tiếng Anh là cung Cancer. Là nhóm cung đầu tiên thuộc nguyên tố nước, Biểu tượng của cung Cự Giải chính là bộ càng được cách điệu từ con cua

Cung hoàng đạo: Đứng vị trí hàng thứ 4 trong 12 cung

Ngày sinh cung Cự Giải: 22/6-22/7

Nguyên tố ngũ hành: Nước

Sao chiếu mệnh: Mặt trăng

Ngày trong tuần: Thứ Hai

Kim loại: Bạc

Bộ phận cơ thể: Ngực

Con số may mắn cung Cự Giải: Số 4 và số 6

III. Sinh tháng 6 là mệnh gì?

Những người sinh vào tháng 6 có thể thuộc vào cung hoàng đạo khác nhau nên bạn cũng sẽ có mệnh khác nhau. Mệnh của bạn sẽ phụ thuộc vào cung hoàng đạo.

Nếu bạn thuộc cung hoàng đạo Song Tử thì mệnh của bạn là Khí. Bản chất và con người bạn sẽ mang nhiều những đặc tính của nguyên tố này.

Nếu bạn thuộc cung hoàng đạo Cự Giải thì mệnh của bạn sẽ là Thủy (nước). Đây là nguyên tố mang trong mình đậm sự nữ tính nhất trong 4 nguyên tố.

IV. Khám phá những bí ẩn của người sinh tháng 6

Tháng 6 là tháng của những ngày cuối cùng trong khoảnh khắc giao mùa. Nên những người sinh tháng 6 thường mang trong mình một tâm hồn phảng phất buồn, ưu tư. Bạn có một tâm hồn rất nghệ sĩ, cùng những suy nghĩ cực kỳ tinh tế.

Rất nhiều người sẽ ghen tỵ với bạn bởi bạn có những nét tính cách rất đặc biệt mà ít có cung hoàng đạo nào có được. Bạn mang trong mình sự nhạy cảm của Nhân Mã, một chút mạnh mẽ của Kim Ngưu cộng với sự đáng yêu của Song Ngư

4.1. Khám phá tính cách của những người sinh tháng 6

Những người sinh vào tháng 6 đều mang nét chung trong tính cách là biết lắng nghe người khác và luôn tìm cách để giúp đỡ và an ủi những người đang gặp khó khăn vướng mắc.

Đặc biệt những người sinh tháng 6 có nét tính cách hiền lành, ôn hòa và cởi mở. Bạn là mẫu người ăn nói lễ phép và khéo léo, khiến cho mọi người xung quanh luôn hết lòng yêu quý.

Những người sinh vào tháng 6 đều mang nét chung trong tính cách là biết lắng nghe người khác và luôn tìm cách để giúp đỡ và an ủi những người đang gặp khó khăn vướng mắc

Không những thế những người sinh tháng 6 thường sống vô cùng nội tâm. Bạn rất nhạy cảm và rất dễ xúc động, bình thường bạn luôn hòa nhã, vui tính nhưng khi bạn tức giận thì không khác gì trời long đất lở. Vậy nên trước khi làm chuyện gì bạn cũng nên suy nghĩ trước sau trước khi hành động.

Tháng 6 được chia làm 2 cung hoàng đạo nên những người sinh vào tháng 6 cũng sẽ được chia làm hai mẫu người với những nét đặc trưng về tính khác nhau.

+ Tính cách của người sinh tháng sáu từ 21/05 đến 22/06

Những người này có cung hoàng đạo là Song Tử, do đó những nét tính cách riêng, nổi bật của bạn cũng chính là tích cách của cung hoàng đạo Song Tử mang.

Những người thuộc cung Song Tử luôn không thích sự hỗn loạn, xung đột chính vì vậy khi bắt đầu nhận thấy xung đột có thể xảy ra bạn sẽ âm thầm rút lui. Trong cuộc sống hàng ngày bạn luôn cư xử và sống hòa nhã với mọi người.

Song Tử cũng là mẫu bạn bè lý tưởng dành cho mọi người. Bạn luôn trung thành với một mối quan hệ tình cảm dù là bạn bè hay tình yêu. Trong cuộc sống bạn là người không ngừng sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới.

Một điểm đặc biệt trong tính cách của Song Tử chính là tuýp người yêu sự tự do và độc lập, bạn không thích bị bó buộc và khuôn khổ. Bạn luôn khao khát có một cuộc sống theo cách riêng của bạn. Bạn không muốn cuộc sống của bạn là lập trình sẵn, đi theo lối mòn của những người xung quanh.

Một điểm nổi bật nữa trong tính cách của Song Tử đó chính là họ luôn sẵn sàng bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn.

+ Tính cách người sinh tháng 6 từ 22/6 đến 30/6

Những bạn sinh vào khoảng thời gian này của tháng 6 sẽ thuộc cung hoàng đạo Cự Giải. Ngoài những nét tính cách chung của những người sinh tháng 6 ở trên thì họ còn mang trong mình những nét tính cách riêng của cung hoàng đạo Cự Giải.

Một điểm thiên phú của những người thuộc cung hoàng đạo Cự Giải là có trực giác vô cùng mạnh mẽ. Họ sống tình cảm cũng rất đa cảm chính vì vậy họ được liệt kê vào danh sách những cung hoàng đạo khó hiểu nhất của 12 cung.

Một điểm thiên phú của những người thuộc cung hoàng đạo Cự Giải là có trực giác vô cùng mạnh mẽ

Ngoài ra, thì những người thuộc cung Cự Giải thường có trí nhớ tốt. Đồng thời bạn cũng chính là kiểu người thích sống trong hoài niệm. Chính vì vậy mà đa số những người sinh vào khoảng thời gian này ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu có thể họ muốn ở nhà cả tuần mà không cần bước ra ngoài.

Điểm đặc biệt của những bạn mang cung Cự Giải là kiểu người kín đáo, rất ít khi để lộ ra tâm sự thật của mình. Bề ngoài họ có vẻ là người lạnh lùng, ít nói và khó gần nhưng thực chất họ rất thân thiện và dễ gần. Sự lạnh lùng, ít nói chúng ta thường thấy ở họ chính là do sự nhút nhát dụt dè sâu bên trong họ.

4.2. Khám phá nghề nghiệp của những người sinh tháng 6

+ Nghề nghiệp của Song Tử

Những bạn thuộc cung Song Tử là nguyên tố khí trong cung hoàng đạo. Trong quy luật của ngũ hành, thì nguyên tố khí đại diện cho tư duy sáng tạo. Song Tử bị thu hút bởi các công việc thiên về trí óc nhiều hơn về lao động thể chất.

Một nhược điểm mà những người thuộc cung Song Tử hay mắc phải đó là tính cách cầu toàn. Chính bởi vì quá cầu toàn trong công việc nên khiến những người làm cùng cảm thấy khó chịu, áp lực. Vốn dĩ vì muốn hoàn thành cho chỉn chu nhất nên Song Tử cũng rất dễ cáu gắt. Tuy nhiên, một điểm công cho Song Tử là dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng thể hiện được mình là một người khéo léo, chú trọng vào công việc.

Nét đặc trưng trong tính cách của Song Tử là hướng ngoại. chính vì vậy nên Những câu chuyện họ kể luôn khiến người khác cảm thấy thú vị, thích thụ. Vậy nên nhóm công việc về nhà văn, phát ngôn viên, luật sư… cũng rất hợp với Song Tử. Hay các lĩnh vực liên quan đến truyền thông, marketing, giải trí… cũng giúp họ có cơ hội gặp gỡ, giao tiếp và có nhiều ý tưởng mới mẻ được phát huy.

+ Nghề nghiệp của cung Cự Giải

Trong công việc, đối với những chàng trai, cô gái Cự Giải luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao một cách chỉn chu nhất. Bởi lẽ Cự Giải khao khát được nhìn nhận, đánh giá là một người có thực lực.

Vốn được trời phú ban cho khả năng lắng nghe người khác. Nên Cự Giải thích hợp với nhóm công việc liên quan truyền cảm hứng

Mặt khác, trong công việc cũng như cuộc sống cái tôi của Cự Giải rất cao. Vậy nên, họ ghét việc bị coi thường về khả năng trong công việc. Với bản tính cần cù và nhẫn nại, Cự Giải không ngại học hỏi, thử sức tất cả các lĩnh vực, bồi dưỡng tri thức cho bản thân giúp bản thân hoàn thiện lên từng ngày.

Vốn được trời phú ban cho khả năng lắng nghe người khác. Nên Cự Giải thích hợp với nhóm công việc liên quan truyền cảm hứng. Điều đó giúp họ được chia sẻ với những người xung quanh. Hơn nữa, Cự Giải bao dung rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Những công việc như bác sĩ, y tá hay cô bảo mẫu đều là những lựa chọn hoàn hảo với những người thuộc chòm sao Cự Giải.

4.3. Tình yêu của những chàng trai, cô gái tháng 6

+ Tình yêu của Song Tử

Thiên phú cho Song Tử khả năng giao tiếp bẩm sinh. Bởi vậy, nên khi mà mà Song Tử đi đến đâu cũng đều nhận được yêu thương từ người khác. Mặt khác nhóm người thuộc chòm sao Gemini được cho là khá đào hoa, khi xung quanh họ luôn có người theo đuổi. Tuy nhiên khi Song Tử tìm được một người phù hợp. Họ sẽ cực kỳ chung thủy và chỉ hướng duy nhất người đó mà thôi.

Vốn được biết đến với khả năng giao tiếp, họ luôn được mọi người quan tâm. Vậy nên Song Tử cực kỳ lý trí. Dù cho có sâu đậm đến đâu họ cũng sẵn sàng dứt khoát để kết thúc mọi chuyện. Họ rất lý trí khi yêu. Dù có đậm sâu đến đâu thì họ cũng có thể dứt khoát kết thúc nếu cảm thấy không thể tiếp tục. Họ có một tình yêu lãng mạn, họ thích sự giản dị, chân thành trong tình yêu hơn sự cầu kì, xa hoa.

Trong tình yêu, Song Tử thông minh luôn biết cách làm mới mình. Cùng với đó là sự yêu cầu nửa kia phải giữ cho mình sự thú vị cho mối quan hệ. Ngoài bị “phản bội” thì sự nhàm chán chính là “lưỡi dao” tiếp theo từ từ giết chết tình yêu trong họ. Song Tử cần một người hiểu được sự nhiệt tình, vui vẻ. Hiểu được sự mâu thuẫn và tôn trọng thế giới riêng của họ.

+ Tình yêu của Cự Giải

Một đặc điểm chung của những chàng trai, cô gái Cự Giải là tính cách độc lập và yêu sự tự do. Họ ghét bị kiểm soát hay ràng buộc bởi bất kể điều nào. Tuy nhiên chính vì lối sống tự do này, cảm xúc lên xuống thất thường này. Cự Giải khiến khá nhiều người lo sợ sẽ dễ thay lòng đổi dạ. Nhưng hãy yên tâm Cự Giải sẽ cực kỳ chung thủy khi tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Là người có nét tính cách cầu toàn, nên trong tình yêu cũng vậy Cự Giải dốc sức để chăm sóc và nuôi dưỡng cho tình cảm này. Tuy nhiên, cũng chính sự hy sinh đó khiến cho đối phương dần thờ ơ và coi đó chỉ là chuyện thường tình. Cự Giải phải nên nhớ rằng, bất cứ điều gì khi nhiều quá cũng đều phản tác dụng. Trong chuyện tình yêu cần có sự cho đi và nhận lại mới có thể bền chặt được. Nếu chỉ có mình bạn hy sinh thì cũng chỉ có mình bạn phải chịu đau khổ mà thôi. Đừng quên hãy học cách yêu chính bản thân mình.

V. Người sinh tháng 6 hợp với cung hoàng đạo nào?

Nếu bạn sinh vào khoảng thời gian từ ngày 01/06 đến ngày 21/06 thuộc cung Song Tử. Theo các nhà chiêm tinh học bạn sẽ hợp với các cung: Cung hoàng đạo Thiên Bình (23/9 -23/10) và Cung hoàng đạo Bảo Bình (20/1 – 18/2).

Nhìn chung những người sinh vào tháng 6 sẽ hợp với các tháng là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 9 và tháng 10

Còn nếu bạn sinh vào khoảng thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 30/06 thuộc cung Cự Giải. Trong chuyện tình cảm, hay công việc bạn sẽ cảm thấy hòa hợp hơn với nhóm cung hoàng đạo: Cung Bọ Cạp (24/10 – 22/11) và Cung hoàng đạo Song Ngư (19/2 – 20/3).

Như vậy, nhìn chung những người sinh vào tháng 6 sẽ hợp với các tháng là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 9 và tháng 10.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu những thông tin cơ bản về tình yêu, cũng như sự nghiệp của những người sinh vào tháng 6 thuộc hai chòm sao Song Tử Và Cự Giải. Hy vọng, những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích với bạn.