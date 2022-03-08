Sinh tháng 8 cung gì? Tháng 8 mệnh gì? Giải mã tính cách con người

Tháng 8 là tháng của cung Sư Tử và cung Xử Nữ. Do đó, đây sẽ là tháng của nguyên tố lửa và đất.

Cung hoàng đạo này được mệnh danh là trụ cột trong 12 cung. Lý do bởi, những người thuộc cung hoàng đạo này thường sẽ có tính cách gói gọn trong 3 từ quyến rũ, mạnh mẽ và vô cùng hào phóng.

Những bạn sinh từ ngày 1/8 đến ngày 22/8 sẽ thuộc cung Sư Tử (tên tiếng Anh là Leo).

Tháng 8 là tháng của cung Sư Tử và cung Xử Nữ và là tháng của nguyên tố lửa và đất

Những bạn sinh vào ngày từ 23/8 đến 30/8 thì sẽ có cung Xử Nữ (tên tiếng Anh là Virgo).

Người thuộc cung này tính từ giữa tháng 8 cho đến giữa tháng 9. Theo đó, sinh ngày 23/8 đến 22/9 đều thuộc cung Xử Nữ. Để miêu tả về những người cung Xử Nữ có thể dùng 3 từ để miêu tả đó là lý trí, chân thành và trách nhiệm.

Dựa vào ngày tháng sinh sẽ có thể giúp các bạn hiểu được cung hoàng đạo trong tháng 8 này ra sao. Trên cơ sở đó, dễ dàng nhìn nhận chính xác hơn về chính con người của mình và đặc biệt thay đổi lối sống thường ngày để đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn.

II. Sinh tháng 8 là mệnh gì?

Tháng 8 là tháng của cung Sư Tử và Xử Nữ nên sẽ là tháng của nguyên tố lửa và đất.

Chi tiết như sau:

Người sinh vào tháng 8 thuộc cung hoàng đạo Sư Tử sẽ thuộc nhóm nguyên tố lửa (chính là mệnh hỏa theo như phong thủy của các nước phương Đông).

Người sinh vào tháng 8 thuộc cung hoàng đạo Xử Nữ sẽ có nguyên tố đất – nguyên tố đại diện cho sự ổn định và bền vững. Theo cách nói của phương đông, đây cũng chính là mệnh thổ.

Theo đó, những người sinh vào tháng 8 dương lịch hàng năm sẽ có mệnh hỏa hoặc mệnh thổ chiếu theo phong thủy ngũ hành của phương Đông.

Những người sinh vào tháng 8 dương lịch hàng năm sẽ có mệnh hỏa hoặc mệnh thổ chiếu theo phong thủy ngũ hành của phương Đông

III. Tính cách chung người sinh vào tháng 8

Những người sinh vào tháng 8 có tính cách tháo vát, thông minh. Họ luôn tỉnh táo dù trong mọi tình huống và được chọn là người có thể đưa ra những lời khuyên vô cùng sáng suốt cho những người xung quanh.

Bên cạnh đó, đây cũng là mẫu người vô cùng độc lập trong từng quyết định của mình.

Họ thích ở một mình đặc biệt là mỗi khi có vấn đề gì đó cần suy nghĩ. Đồng thời, họ mong muốn sẽ có không gian yên tĩnh riêng tư để có thể suy ngẫm và nhìn thấu đáo vấn đề.

Tuy rằng rất độc lập, tự chủ nhưng họ vẫn biết quan tâm, lắng nghe người khác mỗi khi đưa ra quyết định.

Để giải quyết được vấn đề một cách hợp lý và hiệu quả nhất, họ vẫn luôn lắng nghe và suy nghĩ về ý kiến của mọi người xung quanh.

So với những lời nói đối thoại, những cô nàng, anh chàng sinh vào tháng 8 thích những câu chữ hơn.

Những người sinh vào tháng 8 có tính cách tháo vát, thông minh, luôn tỉnh táo dù trong mọi tình huống và được chọn là người có thể đưa ra những lời khuyên vô cùng sáng suốt cho những người xung quanh

Họ có thể cho người khác thấy rõ được những suy nghĩ, tâm tư của mình qua những câu chữ hơn so với những lời nói trong giao tiếp.

Chắc chắn họ sẽ lựa chọn hình thức gửi tin nhắn khi muốn tâm sự và trải lòng với bạn thay vì ngồi nói chuyện trực tiếp.

Tính cầu toàn cao cũng là điểm đặc biệt trong tính cách của những người sinh tháng 8. Họ luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Trong cuộc sống họ muốn mọi thứ phải diễn ra theo đúng quy luật và trật tự của nó.

IV. Những đặc điểm của các cung hoàng đạo tháng 8

4.1. Người sinh tháng 8 cung Sư Tử (01/8 – 22/8)

Tổng quan chung

Tính cách mạnh mẽ, rộng lượng và tài năng là điểm nổi bật của những người sinh tháng 8 thuộc cung Sư Tử. Vốn tính lãnh đạo thiên phú và khả năng dẫn dắt nên Sư Tử được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận được rằng ngoài may mắn thì Sư Tử cũng là người có tài, biết nắm bắt thời cơ để vươn lên trong cuộc sống.

Một khi đã quyết điều gì thì Sư Tử sẽ rất khó có thể thay đổi suy nghĩ đó.

Đối với mọi người xung quanh, họ chân thành và luôn đối xử công bằng. Mặc dù vậy, một khi đã phát hiện có sự dối trá và lợi dụng thì Sư Tử sẽ rất khó kiểm soát được cơn giận trong lòng.

Tính cách mạnh mẽ, rộng lượng và tài năng là điểm nổi bật của những người sinh tháng 8 thuộc cung Sư Tử

Tính cách

Bạn hãy thoải mái chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống khi may mắn có một người bạn cung Sư Tử. Với tính thẳng thắn vốn có, chắc chắn họ sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên chân thành.

Đặc biệt, ở Sư Tử sở hữu sức hút vô hình, khi họ đứng trong đám đông, không khó để nhận ra sự hiện diện của họ.

Đây là cung hoàng đạo rất thích tiệc tùng và không thích những nơi vắng vẻ. Mặc dù vậy, nhiều khi học dễ lâm vào tình trạng rỗng túi bởi rất hoang phí, chi tiêu không có suy nghĩ.

Sự nghiệp

Những người cung Sư Tử dễ dàng có chỗ đứng trong sự nghiệp nhờ sở hữu tính cách rộng lượng, có tầm nhìn xa và sáng tạo. Họ không ngại chịu trách nhiệm trước thất bại, luôn sẵn sàng làm việc hết mình và rút kinh nghiệm cho sai sót của mình. Những nghề liên quan đến nghệ thuật, giải trí hoặc ngành liên quan đến chính trị là lựa chọn rất hợp với Sư Tử.

Những người cung Sư Tử dễ dàng có chỗ đứng trong sự nghiệp nhờ sở hữu tính cách rộng lượng, có tầm nhìn xa và sáng tạo

Tình duyên

Dù rằng có tình yêu thủy chung, son sắc nhưng Sư Tử lại là người không thích bị ràng buộc. Đừng dại mà nói dối hoặc làm bất cứ điều gì khuất tất sau lưng cô ấy. Cô nàng Sư Tử sở hữu giác quan thứ 6 rất nhạy nên sẽ dễ dàng nhận ra điểm bất thường và phát hiện hành vi dối trá của bạn. Sư Tử sẵn sàng ra đi khi đã không còn tin tưởng và trân trọng lẫn nhau dù bất cứ vì lý do nào.

Sức khỏe

Sư Tử ăn uống khá tự do và tùy tiện. Do đó nên chú ý tới sức khỏe đường tiêu hóa. Không chỉ vậy, hãy quan tâm đến tay chân bởi bạn sẽ rất dễ bị trầy xước, gãy tay, chân,…

4.2. Người sinh tháng 8 cung Xử Nữ (238 – 22/9)

Tổng quan chung

Xử Nữ có thể được ví như là một con ong chăm chỉ. Bởi ở những người cung này thường có tính chăm chỉ, tận tâm và chân thành trong cuộc sống. Họ được nhiều người yêu thích bởi nhã nhặn, nhu mì. Nam thuộc cung Xử Nữ thì sâu sắc và chu đáo. Còn nếu là nữ thuộc cung Xử Nữ thì hiền lành, thiện tâm và nhẹ nhàng.

Dù sở hữu vẻ bề ngoài đơn giản là vậy nhưng bên trong Xử Nữ lại có một nội tâm sâu sắc, đôi khi là kỹ tính và khắt khe với chính bản thân, công việc của mình.

Ở họ luôn có chí cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng và mong muốn bản thân phải đạt được những điều đó.

Đặc biệt, Xử Nữ ghét sự lộn xộn, bừa bãi và rất ưa sạch sẽ, gọn gàng. Đó cũng chính là lý do khiến đôi khi họ biểu hiện thái quá khi thấy có điều gì đó không vừa mắt mình.

Tính cách

Những cô nàng sinh vào cuối tháng 8 có điểm mạnh là siêng năng, lý trí, tốt bụng. Tuy nhiên, bù lại là điểm yếu hay lo lắng, suy nghĩ thái quá. Họ thường có tính cách nhu mì, nhẹ nhàng và khôn khéo. Bên cạnh đó, Xử Nữ là một cô nàng vô cùng nhạy cảm. Cô ấy sẽ suy nghĩ rất lâu và để trong lòng khi bạn vô tình nói cô ấy một điều gì đó không đúng.

Hơn nữa, Xử Nữ cũng là một cô nàng thẳng thắn và sống thực tế. Trước khi đưa ra quyết định gì, họ đều suy nghĩ rất kỹ và hầu như không thay đổi cho tới khi có kết quả. Họ dễ dàng có bạn nè nhưng không dễ chia sẻ hết được tâm tư.

Nam thuộc cung Xử Nữ thì sâu sắc và chu đáo, còn nếu là nữ thuộc cung Xử Nữ thì hiền lành, thiện tâm và nhẹ nhàng

Sự nghiệp

Xử Nữ luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp của mình và có tính cầu toàn. Họ đặt ra yêu cầu cao đối với mọi thứ, rất khắt khe với bản thân và luôn có cách để hạn chế thấp nhất những sai sót.

Khi tiến hành mọi việc, Xử Nữ đều lên kế hoạch từ trước và thực hiện đúng tiến độ. Dù không nhanh chóng nhưng sự nghiệp của Xử Nữ rất vững chắc, mọi thứ đều được xây dựng rất bền vững.

Mặc dù vậy, cũng chính vì tính cầu toàn khiến những người xung quanh Xử Nữ cảm thấy gò bó, bị kiểm soát và khó chịu. Tuy nhiên, nhờ biết lắng nghe, tiếp thu và sửa đổi, nên khi thấy công việc chưa tốt, họ sẵn sàng thay đổi bản thân. Những người cung Xử Nữ phù hợp với nghề như: nhà văn, nhà phê bình, bác sĩ,…

Tình duyên

So với những cung hoàng đạo khác, đường tình duyên của Xử Nữ không được suôn sẻ. Họ khá nhạy cảm, cầu toàn và yêu cầu cao ở nửa kia nên rất dễ bị thất vọng và buồn chán.

Bên cạnh đó, họ còn khiến cho đối phương cảm thấy bị kiểm soát và gặp khó khăn trong việc nói lên tiếng lòng thực sự.

Sức khỏe

Xử Nữ nên chú ý tới sức khỏe vùng bụng, tay và hệ thống thần kinh trung ương. Họ cũng đôi khi mắc phải những bệnh liên quan đến dạ dày.

Hai cung Sư Tử và Xử Nữ khá khác biệt về tính cách, sự nghiệp và tình duyên. Tuy nhiên, nhìn chung họ đều là những người chân thành, đáng quý và độc lập.

So với những cung hoàng đạo khác, đường tình duyên của Xử Nữ không được suôn sẻ, họ khá nhạy cảm, cầu toàn và yêu cầu cao ở nửa kia nên rất dễ bị thất vọng và buồn chán

V. Những người tháng 8 hợp với cung nào?

Bên cạnh thắc mắc tháng 8 cung gì thì mọi người cũng thắc mắc là tháng 8 hợp với cung nào nhất?

5.1. Cung Sư tử

Sư tử - Bạch Dương:

Sư Tử và Bạch Dương rất phù hợp để trở thành đối tác và " đồng chí" cộng sự trong công việc. Nếu trên danh nghĩa công việc thì không có gì hoàn hảo hơn nếu Sư Tử và Bạch Dương có thể cộng sự cùng nhau. Cả hai sẽ có sự nghiệp thăng hoa, mọi công việc đều trở nên dễ dàng hơn.

Sư Tử và Bạch Dương rất phù hợp để trở thành đối tác và " đồng chí" cộng sự trong công việc

Sư Tử - Kim Ngưu:

Xét về phương diện tình yêu thì Sư Tử và Kim Ngưu quả thật là một cặp đôi ăn ý.

Ở cả hai có một sức hút tự nhiên cộng thêm nguồn cảm xúc dữ dội. Điều đó khiến tình cảm của hai bạn trở nên nồng nàn hơn. Cả hai đều biết chiều chuộng người yêu và tận hưởng điều người lại. Do đó, hai người sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo.

5.2. Cung Xử Nữ

Xử Nữ - Kim Ngưu:

Tháng 8 cung gì? Cặp đôi Xử Nữ và Kim Ngưu là top 1 cặp đôi ăn ý. Lý do là vì hai chòm sao này có sự hợp nhau đến mức dường như tuyệt đối, giống như hai chòm sao này sinh ra là dành cho nhau.

Xử Nữ - Cự Giải:

Ngoài Kim Ngưu ra thì Cự Giải là người tình hoàn hảo dành cho Xử Nữ.

Nổi tiếng về tần số chia tay như cơm bữa. Nhưng cặp đôi này chỉ sau một thời gian ngắn là đâu lại vào đấy. Nếu chấm điểm độ hợp nhau thì cặp đôi này đạt 9/10. Một con số khá lí tưởng.

VI. Người sinh tháng 8 hợp màu gì?

Bên cạnh những câu hỏi như tháng 8 cung gì? Hợp với cung nào? Thì màu sắc tương sinh tương khắc với tháng 8 cũng rất được quan tâm.

6.1. Cung Sư Tử

Những màu hồng và đỏ là màu sắc hợp với cung Sư Tử. Bởi người thuộc cung Sư Tử là biểu tượng của lửa, của Mặt trời. Màu đỏ hay hồng chứng tỏ được khí thế cuồng nhiệt của Sư Tử.

Trang phục ánh kim, và màu metallic mà đặc biệt là màu gold đậm chất vua chúa, giàu sang quyền quý rất phù hợp với những người thuộc cung này. Nó sẽ toát lên được khí chất của một bậc đế vương đầy kiêu hãnh ở Sư Tử.

Màu sắc tương khắc: Với tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo thì Sư tử rất tương khắc với màu xám và màu pastel.

6.2. Cung Xử Nữ

Cung Xử Nữ không hợp với màu tím. Bởi nó mang nhiều đặc trưng của cung này. Màu tím thể hiện khí chất điềm đạm của cung Xử Nữ. Kết hợp với màu tím sẽ càng mang lại vẻ đẹp chỉn chu đúng như tính cách của cung hoàng đạo này.

Hy vọng với bài viết trên, bạn đọc sẽ trả lời được câu hỏi " Tháng 8 cung gì" và có thêm nhiều thông tin bổ ích về cung hoàng đạo của tháng 8.