Sinh tháng 4 là cung gì? Tổng quan tính cách, vận mệnh, công danh, tình yêu

Cần xác định ngày sinh chính xác để biết mình thuộc cung nào. Tháng 4 không chỉ có một cung hoàng đạo mà có 2 cung, do đó khi nắm rõ ngày sinh của mình sẽ giúp bạn xác định cung hoàng đạo của mình một cách tiện lợi nhất.

Bói cung hoàng đạo là hình thức phổ biến được giới trẻ sử dụng để khám phá đặc điểm, tính cách, tình duyên và sự nghiệp của bản thân hay một người nào đó. Sau đây là chia sẻ những người sinh tháng 4 thuộc cung nào và đặc điểm của những người này là gì.

Còn nếu bạn sinh ra vào trong khoảng từ 20/04 đến hết tháng thì bạn sẽ thuộc Cung Kim Ngưu.

Bạn sẽ thuộc Cung Bạch Dương khi sinh vào những ngày trong khoảng từ 01/04 đến 19/04.

Những người sinh ra vào tháng 4 mang trong mình những đặc điểm chung không thể lẫn vào đâu được.

Bạn sẽ thuộc Cung Bạch Dương khi sinh vào những ngày trong khoảng từ 01/04 đến 19/04

Với tạo hình bên ngoài là một chú cừu với hai cặp sừng to cong vút, chú cừu Bạch Dương khoác trên mình một bộ lông màu vàng và là con cừu thuộc sở hữu của thần Zeus. Là đại diện cho hình tượng một sức mạnh to lớn của người dẫn đầu, nắm trong mình sự tinh tú và trái tim nhân hậu.

Đối với Kim Ngưu, tạo hình bên ngoài là một cái đầu con bò đực và được cách điệu thêm. Bò đực được tôn vinh là một biểu tượng của sự phì nhiêu, sự màu mỡ trong xã hội, và là biểu tượng tôn thờ các vị thần.

Sở hữu sức mạnh và sự kiên định, những người sinh ra ở cung hoàng đạo này có sự phát triển bền vững và ổn định trong cuộc sống.

II. Đặc điểm chung của những người sinh vào tháng 4

Ưu điểm:

Những người sinh vào tháng 4 dưới hai cung hoàng đạo này có đặc điểm chung là hoạt bát, năng động, mạo hiểm và phiêu lưu.

Hầu hết những người sinh vào tháng 4 đó là vô cùng năng động và hoạt bát. Sâu bên trọng họ luôn có máu của những người dũng cảm. Do đó, họ luôn thích những chuyến phiêu lưu mạo hiểm mang tính chất khám phá.

Những người sinh tháng 4 gần như không biết sợ là gì bởi sở hữu một dây thần kinh thép.

Họ thường đưa ra những quyết định trong công việc và cuộc sống một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đó cũng có thể là những quyết định của sự bồng bột và nóng giận khiến đôi khi họ cũng phải hối hận.

Những người sinh tháng 4 luôn nhận được sự chú ý và quan tâm của người khác. Bởi họ biết cách cư xử và luôn sẵn sàng, nhiệt tình nên khi họ gặp rắc rối đều được người khác giúp đỡ.

Hầu hết những người sinh vào tháng 4 đó là vô cùng năng động và hoạt bát. Sâu bên trọng họ luôn có máu của những người dũng cảm

Nhược điểm:

Bên cạnh những đức tính tốt thì người sinh vào tháng 4 cũng có nhược điểm đó là hay nặng nề về cảm xúc, thường xuyên giận dữ và khá nóng vội trong nhiều chuyện. Điều này đôi khi khiến “xôi hỏng bỏng không”.

Cần chú ý đến sức khỏe đối với những bạn sinh ra vào trong tháng 4. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với sự hành hạ từ những cơn đau đầu hoặc đau lồng ngực. Để vượt qua những cơn đau về thể xác cũng như tinh thần, bên cạnh thăm khám tại bệnh viện thì bạn cũng nên có cách tự động viên chính bản thân mình.

III. Cung Bạch Dương (21/03 – 19/04)

Những bạn sinh ra vào khoảng thời gian từ ngày 01/04 – 19/04 thuộc cung Bạch Dương.

Cung hoàng đạo này mang biểu tượng chính là Lửa còn sao chiếu mệnh lại là sao Diêm Vương và sao Hỏa.

Do đó, những người sinh vào nửa đầu tháng 4 họ sẽ có một tính cách vô cùng năng nổ, họ có những sáng kiến mới.

Những người thuộc cung này có nhiều sáng kiến và ý tưởng mang tính đột phá bởi sở hữu trí tuệ cao. Mặc dù vậy, đôi lúc họ cũng thường hành động theo bản năng. Sự hấp tấp, vội vàng và bốc đồng của Bạch Dương thường khiến họ phải nhận lại những sai lầm không đáng có.

Tuy nhiên, nhiều khi chính cái tính này lại khiến cho bạn có được sự thành công nào đó đấy, thành công sẽ đến bất ngờ để khiến cho bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Cung Bạch Dương thường bị đánh giá là sống thực dụng và chỉ biết đến bản thân mình. Tuy nhiên, thực chất họ không phải như vậy. Họ luôn quan tâm đến người khác họ quan tâm đến mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, họ cũng luôn muốn nhận được sự tin tưởng cũng như tình yêu của người khác, những người xung quanh.

Những người sinh vào nửa đầu tháng 4 họ sẽ có một tính cách vô cùng năng nổ, họ có những sáng kiến mới

Bạch Dương quan tâm đến người khác một cách thầm lặng và không muốn người khác biết đến. Bạch Dương biết cách che giấu cảm xúc rất tốt nên bạn sẽ chẳng mấy khi thấy Bạch Dương khóc. Hoặc khi bạn trông thấy thì đó là lúc họ đã tổn thương đến nhường nào rồi.

Bạch Dương là một trong những cung hoàng đạo lãng mạn và ngọt ngào trong khi yêu. Với sự lựa chọn của mình, những cô gái Bạch Dương luôn chung thủy tuyệt đối. Khi đã yêu lâu, bạn sẽ thấy Bạch Dương rất trẻ con và đôi khi là ích kỷ, nhưng thực chất không phải vậy.

Sở hữu bản tính mạnh mẽ, cả nam và nữ Bạch Dương đều sẵn sàng đón nhận và đương đầu với những khó khăn thử thách hay sự tấn công của kẻ địch.

Họ thường coi tấn công là phương thức phòng thủ tối ưu nhất. Sự hiếu chiến và bồng bột đôi khi cũng là nguyên nhân dẫn đến những thất bại của họ.

Các công việc thiên về sáng tạo, tự do như nhà văn, diễn viên, nhà thiết kế, chính trị gia,… là lựa chọn phù hợp với Bạch Dương

Bạch Dương sở hữu tính cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng và luôn biết cách giữ chừng mực với đồng nghiệp cùng cấp trên.

Những người thuộc cung Bạch Dương có khá nhiều lựa chọn trong công việc. Những công việc mang tính chất gò bó, khó chịu thường không phù hợp với họ. Ngược lại họ lại mong muốn được sống theo sở thích của bản thân. Muốn làm gì thì làm điều đó và họ cũng dám đứng ra nhận trách nhiệm với những gì mà mình đã làm.

Các công việc thiên về sáng tạo, tự do như nhà văn, diễn viên, nhà thiết kế, chính trị gia,… là lựa chọn phù hợp với Bạch Dương.

Dù là nam hay nữ khi đã thuộc cung hoàng đạo này rồi thì tất nhiên là họ sẽ luôn ẩn chứa trong mình một bản tính vô cùng mạnh mẽ.

Họ sẵn sàng để đón nhận những khó khăn, thử thách bất ngờ ập đến. Họ luôn tâm niệm một điều là chính sự tấn công chính là một cách để họ phòng thủ tốt nhất.

Bạch Dương nên biết tự điều chỉnh cảm xúc nếu muốn đạt được thành công trên con đường sự nghiệp

Tuy nhiên, họ khá nóng nảy và thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi. Do vậy Bạch Dương nên biết tự điều chỉnh cảm xúc nếu muốn đạt được thành công trên con đường sự nghiệp. Bên cạnh đó, cần phải biết cách bỏ qua những điều nhỏ nhặt không đáng có trong công việc.

IV. Cung Kim Ngưu ( 20/04 – 20/05)

Cung Kim Ngưu là những người có ngày sinh rơi vào khoảng từ ngày 20/04 đến hết tháng.

Hình ảnh của con bò vàng là biểu tượng của Kim Ngưu. Con bò vàng biểu thị cho đất, sao chiếu mệnh là sao Kim. Theo các vị thần ngày xưa, bò đực tượng trưng cho sự phì nhiêu.

Dễ dàng nhận biết được những người thuộc cung Kim Ngưu khi họ ở trong đám đông đấy. Sở hữu dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, cùng với đó những cử chỉ hay lời nói nhẹ nhàng, khoan thai. Họ hành sự cẩn trọng trong mọi việc.

Những người thuộc cung Kim Ngưu sở hữu tính cách nhẹ nhàng và từ tốn. Và dù gặp bất cứ trường hợp nào, họ luôn mang vẻ điềm tĩnh

Những người thuộc cung Kim Ngưu sở hữu tính cách nhẹ nhàng và từ tốn. Và dù gặp bất cứ trường hợp nào, họ luôn mang vẻ điềm tĩnh. Đa số là những người có tính cách khá ổn định. Tuy có chút hơi bảo thủ nhưng mang đến độ tin cậy cao.

Bởi được trời phú cho tài năng nghệ thuật thiên bẩm, do đó những người thuộc cung Kim Ngưu phù hợp với nghề nghiệp đó là giáo viên, đầu bếp, trang trí nội thất,…

Trong tình yêu: Kim Ngưu thường độc đoán. Họ luôn chung thủy với tình yêu của mình và không bao giờ phản bội với nửa kia của mình. Bạn sẽ có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cung Kim Ngưu và không bao giờ sợ mất đi họ nếu bạn không làm gì quá đáng.

Kim Ngưu sẽ không bao giờ làm mất đi những điều trân quý cả. Họ cũng sẽ không làm điều gì quá đáng khiến cho đối phương cảm thấy khó xử, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất, có được cảm giác an toàn nhất.

Con đường thăng tiến của Kim Ngưu khá khó khăn và chật vật bởi họ không dễ thay đổi hay tiếp thu nên Kim Ngưu nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp

Mang trong mình ý chí cầu tiến, thông minh và chịu khó. Mặc dù vậy, con đường thăng tiến của Kim Ngưu khá khó khăn và chật vật bởi họ không dễ thay đổi hay tiếp thu nên Kim Ngưu nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp. Những người thuộc cung đất thường phù hợp với các ngành nghề như giáo viên, họa sĩ, kỹ sư, đầu bếp,… hoặc những nghề liên quan tới nghệ thuật và có tính sáng tạo.

Kim Ngưu mang đặc tính là cung đất thích sự ổn định và cũng khá khó tính trong việc lựa chọn một nửa kia của mình. Hình mẫu người yêu của họ sẽ có yêu cầu cao như tinh tế và chung thủy.

Tuy nhiên, một khi đã yêu rồi, Kim Ngưu cũng là người rất thủy chung, sẽ yêu tới cùng, không bao giờ có ý định phản bội người kia. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy an toàn khi ở cạnh người yêu là Kim Ngưu phải không?

Kim Ngưu mang đặc tính là cung đất thích sự ổn định và cũng khá khó tính trong việc lựa chọn một nửa kia của mình

V. Người sinh tháng 4 thuộc mệnh gì, hợp màu gì, đá gì?

+ Cung Bạch Dương

Cung Bạch Dương có sao chiếu mệnh là sao Hỏa.

Màu đỏ thắm, cam là màu sắc may mắn của cung này.

Con số may mắn là 1 và 9.

Hoa may mắn là hoa cẩm chướng, hoa tulip, hoa anh túc và cây đậu chổi.

Đá may mắn là kim cương, hồng ngọc (ruby) và ngọc thạch anh đỏ.

Cung hoàng đạo hẹn hò hợp nhất là: Sư Tử và Nhân Mã .

+ Cung Kim Ngưu

Kim Ngưu là cung có sao chiếu mệnh là sao Kim.

Con số may mắn là 2 và 8.

Màu sắc may mắn là xanh lục và hồng.

Hoa may mắn là hoa hồng và hoa thông rừng.

Đá may mắn là ngọc lục bảo, ngọc lam và ngọc bích.

Cung hoàng đạo hẹn hò hợp nhất là Xử Nữ và Ma kết .

VI. Người sinh tháng 4 hợp với những cung nào

Sinh tháng 4 cung Bạch Dương hợp cung nào?

Cùng cung hoàng đạo, cùng một nhóm hệ Lửa nên Bạch Dương hợp với cung Bạch Dương. Khi cả hai khi ở bên nhau sẽ ra một sự cộng hưởng lớn vô cùng tích cực về mặt cảm xúc như suy nghĩ, hành động và ý kiến đều tương tự nhau.

Ở họ có sự chân thành và mãnh liệt, tạo ra những sự mới mẻ cho cuộc yêu của mình.

Hợp với cung Bảo Bình, bởi sự mạnh mẽ, đam mê và nồng nhiệt sẽ mang đến đối phương niềm vui lạc quan và nhiệt tình. Sự kết hợp này cho thấy rằng cả hai đều là những người có lối sống tích cực, đồng điệu nhau về mặt tâm hồn. Đó là lý do khiến cho tình yêu của cả hai thêm sự vững chắc, tràn ngập nhiều hạnh phúc và niềm vui, nồng cháy và mãnh liệt.

Sinh tháng 4 cung Kim Ngưu hợp cung nào?

Hợp với cung Xử Nữ, theo nguyên tắc bù trừ, để khắc phục cho những thiếu sót của nhau. Không mấy lãng mạn nhưng bù lại Kim Ngưu là một người chân thành, còn Xử Nữ thì lại có một tâm hồn lãng mạn, bay bổng biết cách giữ lửa cho mối tình của mình khi có phần nguội lạnh. Họ có một mối quan hệ lâu dài bởi cùng nhau sửa chữa khuyết điểm.

Sở hữu trong mình sự từ tốn, cần cù, chung thuỷ và đi theo chủ nghĩa hoà bình. Kim Ngưu khá hợp với cung Ma Kết, cùng với hệ Đất.

Kim Ngưu Hợp với cung Bảo Bình, bởi sự mạnh mẽ, đam mê và nồng nhiệt sẽ mang đến đối phương niềm vui lạc quan và nhiệt tình

Họ dễ dàng biết cách giải quyết những mâu thuẫn trong mối quan hệ của mình theo hướng nhường nhịn và ôn hoà.

VII. Người sinh tháng 4 hợp với màu gì

Sinh tháng 4 cung Bạch Dương hợp màu gì?

Màu đỏ là màu sắc mang lại nhiều may mắn nhất cho những ai mang cung Bạch Dương. Màu Đỏ là màu của sự lạc quan, tích cực.

Sinh tháng 4 cung Kim Ngưu hợp màu gì?

Màu Xanh lục là màu sắc mang lại cho Kim Ngưu sự thoải mái và thành công trong cuộc sống. Đây là màu sắc thể hiện cho sự sinh sôi nảy nở của cây cỏ và hoa lá. Kim Ngưu có thể dạo một vòng dưới những tán cây xanh sẽ giúp quên đi nỗi buồn và thấy thoải mái hơn nhiều.

Trên đây là giải đáp: “Người sinh tháng 4 là cung gì?”. Hy vọng với những chia sẻ này, bạn đọc đã tìm ra được câu trả lời ưng ý nhất cho cung hoàng đạo của mình, tìm hiểu và khám phá được bản thân mình.