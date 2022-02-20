Tử vi 2 ngày đầu tuần (21/2 - 22/2), cung hỷ phát tài, 3 con giáp đón nhận tin vui, xuôi thuận sự nghiệp, tiền tài, của cải đổ về nhà nhiều không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 20/02/2022 09:10

Trong 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, công danh phát đạt. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội tiến thân , nâng cao tài lộc.

Tuổi Thân

Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Thân trong 2 ngày đầu tuần sự nghiệp hanh thông, tiền tài xuôi thuận. Được Cát Tinh giúp đỡ, con giáp tìm được nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cất nhắc cho bạn. May mắn gia tăng, con giáp hãy tích cực cống hiến để vươn xa hơn trong tương lai.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân có khá nhiều niềm vui. Con giáp đã mở lòng hơn nên không còn khó chịu khi phải đến những buổi gặp mặt được người quen sắp xếp nữa. Bạn cho rằng đây cũng là cơ hội kết thêm bè bạn, mở rộng quan hệ của mình.

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Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Thân trong 2 ngày đầu tuần sự nghiệp hanh thông, tiền tài xuôi thuậ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp từng bước bắt kịp nhịp độ trong môi trường làm việc mới. Bản mệnh cũng thể hiện được tài năng của mình trong nhiều lĩnh vực, bắt đầu thu về tiền tài, của cải. Đây là thời điểm đầu cho chuỗi ngày thăng tiến vượt bậc của Mùi, con giáp nên tập trung cao độ để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Bạn đang tạo dựng được những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Bản mệnh cần phải tích cực vun đắp, duy trì các mối quan hệ này… bởi đối phương chính là người nắm giữ chìa khóa tới thành công sau này của bạn.

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Vận trình của người tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi về khá thuận lợi trong 2 ngày đầu tuần. Con giáp may mắn này sẽ vướng một số cạnh tranh của đồng nghiệp nhưng sự cạnh tranh đó là cần thiết để tạo động lực vươn tới thành công. Khả năng thích ứng linh hoạt được vận dụng triệt để đem lại cho con giáp này những bước tiến đáng kể cho bản mệnh. 

Vận trình tình cảm của Hợi trong thời gian này được như ý nguyện. Con giáp độc thân tìm được đối tượng như ý, trong khi người đã có gia đình thì hạnh phúc, viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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ự nghiệp của người tuổi Hợi về khá thuận lợi trong 2 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 18h ngày 20/2, 3 con giáp may mắn vượng phát công danh, phất lên giàu có. Bản mệnh nhận được nhiều may mắn, dễ dàng lướt qua khó khăn, hiên ngang tiến về phía trước.

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