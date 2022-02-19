Tiểu nhân 'canh me', vận trình chạm đáy, 3 con giáp tài lộc lao đao, sự nghiệp nguy khốn, dễ lâm vào nợ nần, kiện tụng trong những ngày cuối tháng 2/2022

Tâm linh - Tử vi 19/02/2022 12:33

Trong những ngày cuối tháng 2/2022, 3 con giáp xui xẻo vướng phải thị phi, tài lộc tàn lụi. Bản mệnh làm ăn thua lỗ, khó lòng vực dậy công danh.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu gặp phải nhiều chuyện xui xẻo trong những ngày cuối tháng 2/2022. Hành động tưởng chừng vô ý của con giáp xui xẻo lại khiến người khác hiểu lầm, đôi bên xích mích rồi dẫn đến mâu thuẫn, cãi cọ. Bản mệnh tốt nhất bạn phải thật bình tĩnh, giải thích rõ ràng, tránh để "chuyện bé xé ra to". Sửu  cũng nên chú ý đến vấn đề tài chính, tránh tiêu xài hoang phí dẫn đến thiếu hụt hay lâm cảnh nợ nần. Trong lúc vận trình ảm đạm như hiện tại, bạn làm gì cũng phải thật cẩn trọng.

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Những người tuổi Sửu gặp phải nhiều chuyện xui xẻo trong những ngày cuối tháng 2/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong những ngày cuối tháng 2/2022, người tuổi Mão vướng họa tiểu nhân, có người đang tìm cách hãm hại. Con giáp vì trọng tình nghĩa nên dễ bị người khác lợi dụng, làm bình phong trục lợi mà không hề hay biết. Nếu không muốn sự nghiệp cố công gây dựng bị hủy hoại, Mão nên cẩn trọng trong từng đường đi, nước bước. Chỉ tin vào chính mình, những việc có thể tự làm thì con giáp chớ nên nhờ vả ai để tránh bị nắm thóp. Vận tài chính của con giáp cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Bản mệnh cần thật tỉnh táo để dùng tiền hợp lý hơn.

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Trong những ngày cuối tháng 2/2022, người tuổi Mão vướng họa tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn trong những ngày cuối tháng 2/2020 sa sút thấy rõ. Con giáp vướng phải những thị phi không mong muốn. Dù Thìn có đạt thành tích xuất sắc công việc hay ở vị trí nào đi nữa thì chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến người khác thấy ác cảm. Bên cạnh đó, sức khỏe của con giáp đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Con giáp nên chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để luôn có ở thể trạng tốt nhất đối đầu với khó khăn phía trước.

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Vận trình của người tuổi Thìn trong những ngày cuối tháng 2/2020 sa sút thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 9 ngày cuối tháng 2/2022 (20/2 - 28/2), khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận, 3 con giáp tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà

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