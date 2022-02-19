Tiểu nhân 'canh me', vận trình chạm đáy, 3 con giáp tài lộc lao đao, sự nghiệp nguy khốn, dễ lâm vào nợ nần, kiện tụng trong những ngày cuối tháng 2/2022

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu gặp phải nhiều chuyện xui xẻo trong những ngày cuối tháng 2/2022. Hành động tưởng chừng vô ý của con giáp xui xẻo lại khiến người khác hiểu lầm, đôi bên xích mích rồi dẫn đến mâu thuẫn, cãi cọ. Bản mệnh tốt nhất bạn phải thật bình tĩnh, giải thích rõ ràng, tránh để "chuyện bé xé ra to". Sửu cũng nên chú ý đến vấn đề tài chính, tránh tiêu xài hoang phí dẫn đến thiếu hụt hay lâm cảnh nợ nần. Trong lúc vận trình ảm đạm như hiện tại, bạn làm gì cũng phải thật cẩn trọng.

Những người tuổi Sửu gặp phải nhiều chuyện xui xẻo trong những ngày cuối tháng 2/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong những ngày cuối tháng 2/2022, người tuổi Mão vướng họa tiểu nhân, có người đang tìm cách hãm hại. Con giáp vì trọng tình nghĩa nên dễ bị người khác lợi dụng, làm bình phong trục lợi mà không hề hay biết. Nếu không muốn sự nghiệp cố công gây dựng bị hủy hoại, Mão nên cẩn trọng trong từng đường đi, nước bước. Chỉ tin vào chính mình, những việc có thể tự làm thì con giáp chớ nên nhờ vả ai để tránh bị nắm thóp. Vận tài chính của con giáp cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Bản mệnh cần thật tỉnh táo để dùng tiền hợp lý hơn.