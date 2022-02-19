Tử vi tuần mới (21/2 - 27/2), nắm chắc lộc trời ban, 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, mở cửa gặp Thần Tài, một tay gom trọn danh vọng và tiền bạc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 19/02/2022 00:34

Bước sang tuần mới, 3 con giáp may mắn tài vận thênh thang, công danh chạm đỉnh, sống đời phủ phê, giàu có.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần nhận nhiều tài lộc, thuận đường công danh. Công việc của con giáp tiến triển thuận lợi. Tinh thần trách nhiệm cao cộng với kinh nghiệm vốn có, dường như không có khó khăn nào có thể làm khó được bạn. Mọi thứ diễn sẽ diễn ra theo kế hoạch, bản mệnh nhận được sự thừa nhận, ngưỡng mộ từ mọi người.

Thần may mắn mang đến điềm lành trong chuyện tiền bạc cho con giáp. Chỉ cần biết cách tận dụng những thế mạnh sẵn có, bạn sẽ đủ khả năng để kiếm được khoản tiền không hề nhỏ từ cả công việc chính lẫn phụ.

con giap may man 1
Bước sang tuần mới, người tuổi Dần nhận nhiều tài lộc, thuận đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tuần mới tài vận hanh thông, công danh xuôi thuận. Vận trình công việc của con giáp may mắn diễn ra khá dễ dàng, thuận lợi. Những hợp đồng, kế hoạch được tiến hành trong giai đoạn này để diễn ra trôi chảy, mang đến nhiều tài lộc không ngờ. Khi bắt tay vào thực hiện trong thực tế, còn học được nhiều kinh nghiệm mới để chuẩn bị cho những dự án lớn hơn trong tương lai.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý diễn ra với nhiều diễn biến tích cực. Con giáp độc thân tìm được nửa kia phù hợp, nhân duyên có thể sẽ nở hoa kết trái trong tương lai. Người đã có gia đình được hưởng trọn niềm vui sum họp, hạnh phúc mãi về sau.

con giap may man 2
Người tuổi Tý trong tuần mới tài vận hanh thông, công danh xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tuần mới có nhiều bước tiến nổi bật. Con giáp mở rộng các mối quan hệ xã hội và gặp được nhiều người tài có cùng chí hướng. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh hợp tác làm ăn, tiến hành các kế hoạch còn dang dở để thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Dự đoán, trong một số trường hợp, Thân có thể phất lên giàu có trong vòng 1 đêm.

Sức khỏe của Thân trong thời gian này không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc để cơ thể khỏe từ bên trong.

con giap may man 3
Người tuổi Thân trong tuần mới có nhiều bước tiến nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng vào 19h ngày 19/2, Thần Tài chỉ điểm, phước khí thăng hoa, 3 con giáp thuận đường công danh, hanh thông số mệnh, tiền tài dư dả, gánh lộc về nhà

Đúng vào 19h ngày 19/2, Thần Tài chỉ điểm, phước khí thăng hoa, 3 con giáp thuận đường công danh, hanh thông số mệnh, tiền tài dư dả, gánh lộc về nhà

Vào 19h ngày 19/2, 3 con giáp làm phát đạt, sự nghiệp rộng mở. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, thu về nhiều tiền tài, của cải.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi tuần mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son