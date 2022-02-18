Tử vi hàng ngày cho thấy, vào thứ Bảy ngày 19/2/2022, 3 con giáp xui xẻo vướng nhiều thị phi, tài lộc đứt đoạn. Bản mệnh gặp nhiều rắc rối trong cả công việc và cuộc sống.

Tuổi Tý Vào thứ Bảy, người tuổi Tý có vận trình ảm đạm, vận may tiêu tan trong thứ Bảy . Con giáp vướng nhiều thị phi với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì lẽ đó, Tý cần cẩn thận trong mọi việc. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định trọng yếu nào, Tý nên chưa lại một đường lui an toàn cho mình nhằm tránh họa tiểu nhân. Con giáp đang dần suy kiệt. Tý nên ăn ngủ điều độ, dành thời gian buổi tối để nghỉ ngơi thay vì chỉ ngồi lướt điện thoại.

Vào thứ Bảy, người tuổi Tý có vận trình ảm đạm, vận may tiêu tan trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ lao đao tài lộc, thất thế sa cơ trong thứ Bảy. Con giáp vướng phải những lời đồn sai trái về bản thân mình. Sự thiếu tập trung khiến Tỵ nhận nhiều sai sót, khó lòng hoàn thành tốt các dự định đã đặt ra. Chưa kể, sự thẳng thắn sẽ là con dao hai lưỡi mà trong thời gian này sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với tiểu nhân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và cư xử hài hòa với mọi người.

Chuyện tình cảm của bản mệnh với nửa kia gần như rơi vào cảnh bế tắc. Cả hai đang rơi vào khủng hoảng và dần đánh mất đối phương. Nếu muốn cứu vãn mối quan hệ, con giáp cần tìm hiểu nguyên nhân của những trục trặc vừa qua. Người tuổi Tỵ lao đao tài lộc, thất thế sa cơ trong thứ Bảy - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Trong thứ Bảy, người tuổi Mùi tà khí quấn thân, gặp nhiều điềm gở. Nhiều điều bất ổn trong cả công việc và cuộc sống khiến con giáp đau đầu. Các rắc rối xảy đến gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng của bản mệnh. Con giáp xui xẻo hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có cách giải quyết, tránh mất tinh thần đã ảnh hưởng đến bản thân. Vận trình tài lộc đi xuống, con giáp lâm vào túng thiếu, dễ vướng nợ nần. Ngọ nên đề ra kế hoạch chi tiêu hợp lý trước khi nghĩ ra cách vực dậy tiền tài của chính mình. Trong thứ Bảy, người tuổi Mùi tà khí quấn thân, gặp nhiều điềm gở - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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